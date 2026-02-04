Знания дешевеют, опыт — дорожает. Как ИИ меняет правила развития людей ые с безопасностью, оценены участниками исследования как «нежелательные» или «маловероятные». •ИИ в P2P меняет роль L&D: от поддерживающей функции до драйвера стратегий. ИИ анализируетмассивы Р

Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени самых сложных и новых схем мошенничества. Ключевые улучшения в версии 1.5 Обнаружение и блокировка P2P-трафика: SSA теперь умеет выявлять и блокировать мошеннические Person-to-Person (P2P

«Ростелеком» инвестирует в развитие образовательной P2P-платформы «Мегакампус» тформа «Мегакампус». В последние три года эксперты международного агентства HolonIQ признали формат Peer-to-Peer одним из лучших мировых практик обучения. Так знания становятся более доступными

Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами ы, думая, что совершают покупку. Эти данные используются злоумышленниками для обращения к публичным P2P-сервисам банков для переводов на свои счета. Сразу несколько крупных российских банков, п

Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков ества Российская ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Росфинмониторинг с сообщением о новой мошеннической схеме: киберпреступники используют P2P-шлюзы банков — сервисы, обрабатывающие транзакции между картами физических лиц. Росфинмониторинг передал эти сведения в Роскомнадзор и МВД, и несколько банков уже подтвердили наличие пробле

Oppo готовит мобильник, которому не нужны сотовые операторы подобными технологиями. Возможно, в будущем сотовые сети будут не нужны Фактически, MeshTalk – это P2P (peer-to-peer) сеть обмена данными без базовых станций, серверов и прочих промежуточных у

Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным» orrent приходится 40% мирового трафика Bittorrent занимается разработкой и развитием протокола p2p (peer-to-peer – «равный-равному»), позволяющего производить обмен файлами без посредников, неп

Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов ются классические АТС, серверы или облака. Каждый из этих аппаратов, получивших наименование Symway P2P Phone, функционально представляет собой самостоятельную мини-АТС. При объединении их в се

Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO друга без посредников. По словам одного из основателей, Артёма Лаптева, цель проекта – создать мощный импульс для развития предпринимательства в любой стране мира. «Мы создаём, фактически, всемирный p2p-кооператив. Задумка в том, чтобы дать людям из стран с высоким накоплением свободного капитала и низкими процентными ставками возможность выдавать займы предпринимателям, в тех странах, где

Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты В Челябинвестбанке запущен новый онлайн-сервис — P2P-переводы на банковские карты в различной валюте. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro могут в считанные секунды совершить денежный перевод, зная лишь номер карты получателя. Сер

«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе компаний

«Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ ии не требуется. Комиссия за перевод взимается с отправителя и составляет 1,9% (минимум — i40). По мнению начальника Управления банковских карт и платежных сервисов Михаила Шевёлкина, «запуск сервиса P2P-переводов является одним из важных шагов на пути продвижения высокотехнологичных услуг банка». «Самостоятельное внедрение P2P-переводов требует обязательной сертификации в международ

«Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков «Восточный экспресс банк» запустил новый сервис — P2P-переводы в рублях. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro, выпущенных «Восточным экспресс банком», а также любым другим российским банком, могут в считанные секунды совершить дене

Runa Capital вложилась в сервис аналитики для P2P-кредитования точниках можно найти свидетельства только об одном инфвестиционном раунде LendingRobot. Он состоялся в апреле 2014 г., когда компания получила $250 тыс. от фонда Club Italia Investimenti. Пиринговое (P2P, peer-to-peer) кредитование - это кредитование физическими лицами друг друга без посредников в виде банков и других финансовых организаций, совершаемое, как правило, через интернет-сервис.

P2P-сети угрожают безопасности США алаты представителей США (The US House Committee on Oversight and Government Reform), файлообмен угрожает безопасности страны. По словам представителей комитета, угроза исходит из того, что с помощью P2P-сетей у пользователей могут украсть личные данные, сообщает TG Daily. «В любой момент, когда компьютер подключен к Сети, другие пользователи с таким же ПО могут получить доступ к вашему жес

Ассоциация BSA: через P2P-сети распространяют ПО на $672 млн. и к ответственности были привлечены распространители нелицензионного программного обеспечения через пиринговые сети и FTP-серверы. Особенная активность в сфере борьбы с Интернет-пиратами наблюд

Секретные данные Минобороны США «утекли» через Р2Р-сеть в Иран США. Американская следовательская группа «Таргет 11» ознакомилась с материалами, предоставленными компанией Cranberry, которая контролирует коллективное использование файлов в локальных одноранговых (Р2Р) сетях. В материалах говорится о том, что была обнаружена серьезная брешь в системе безопасности, включая документацию на вертолет президента США Барака Обамы. Служащие компании Tiversa обн

Данные 110 тыс. японских школьников утекли в P2P-сеть нной сети Winny оказались персональные сведения и информация о счетах для оплаты обучения 110 тыс. учеников. Эксперты компании Perimetrix (ГК «КомпьюЛинк») отмечают, что общее количество утечек через P2P-сети в последние несколько месяцев неуклонно растет. В сентябре прошлого года образовательное управление префектуры получило анонимный факс, в котором было указано, что персональные данные

Создан алгоритм, оптимизирующий пиринговые загрузки х сетей - по разным оценкам от 50 до 80%. Для решения этой проблемы можно использовать предпочтение локальных соединений. Такие решения, хоть и разрозненные, уже существуют, например, в виде настроек P2P-программ и повышенной тарификации интернет-провайдеров за трафик за пределами своей сети. Теперь исследователи предложили комплексное решение - концепцию пиринговой сети, использующей специ

Рекламный код Lop «спрятан» в инсталляторах P2P-приложений Два инсталлятора P2P-приложений, BitRoll-5.0.0.0 и Torrent101-4.5.0.0, используются для установки на пользовательские компьютеры рекламного кода Lop, сообщает PandaLabs. Эти программы предназначены для обмена ф

Приватные данные членов верховного суда США можно найти в P2P-сети x, виновником инцидента стал сотрудник Wagner Resource, который поставил на корпоративный компьютер P2P-клиент и не сумел его адекватно настроить. Как следствие, в «шару» попала строго конфиден

P2P-мошенник получил 4 года тюрьмы краже личных данных на слушанье в окружном суде США в Сиэтле в ноябре 2008 г. В обмен на признание вины с мошенника было снято последнее из обвинений. Копилофф, используя программу для обмена файлами P2P, LimeWire, скачал налоговые и кредитные отчеты, выписки из банковских счетов и иные финансовые документы. Жертвы мошенника неразумно разрешили доступ к этим файлам. Злоумышленник использова

Провайдеры Японии будут отключать от Сети любителей Р2Р Четыре крупнейших интернет-провайдера Японии подписали соглашение, согласно которому они обязуются отключать от Сети пользователей, скачивающих пиратские аудио- и видеофайлы при помощи P2P-сетей. Стоит отметить, что провайдеры не планируют «массовое» отключение пользователей. Решительные меры будут применяться к отдельным «злостным нарушителям», на которых будут жаловаться пр

Разработчик игр Codemasters взялся за P2P-пиратов Компания-разработчик игр Codemasters объявила о начале кампании поиска и судебного преследования пользователей P2P-сетей, распространяющих пиратские версии игр. Юристы компании уже разослали письма нескольким сотням человек, уличенных в пиратстве. Тактика Codemasters не будет отличаться от той, которая

Половина британцев не боится угроз P2P-сетей Британские пользователи по-прежнему продолжают посещать опасные сайты и пользоваться пиратскими P2P-сетями, несмотря на то, что часто становятся жертвами хакеров, выяснила ИБ-компания PC To

Минюст США: $222 тыс. за P2P-пиратство все-таки придется заплатить Минюст США считает, что присужденный по делу о P2P-пиратстве штраф в размере $222 тыс. не противоречит конституционному положению о надлежащей правовой процедуре, и Джемми Томас, проигравшей суд Capitol Records, придется заплатить требуемую

Суд отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к RIAA Федеральный судья США отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к Американской ассоциации звукозаписываю

RIAA потерпела еще одно поражение в борьбе против P2P-сетей части суммы, которая может быть потребована по суду. Обычно RIAA нанимает специалистов для поиска в P2P-сетях коммерческих музыкальных записей, доступных бесплатно, записывает IP-адрес узла, а

Akonix обнаружила 9 угроз интернет-пейджерам и 12 угроз P2P-сетям сетям: некоторые черви отыскивают на захваченном компьютере папки, отведенные для общего доступа из P2P-сетей, и записывают туда свои копии под привлекательными именами. В CNews Bugtrack привод

Американским провайдерам запретят блокировать трафик P2P-сетей Обеспокоенность операторов легальных файлообменных сетей практикой блокирования P2P-трафика американскими провайдерами привела к жалобе в Федеральную комиссию США по связи.

Comcast засудят за блокировку трафика P2P-сетей mcast блокирует трафик различных файлообменных сервисов по своим коммуникационным каналам, сообщает Mashable. Джон Харт требует у суда запретить компании Comcast каким-либо образом блокировать трафик P2P-сетей.

В США могут разрешить гражданские иски против P2P-пиратов е дела против пиратов на основании «Акта о противодействии электронным кражам» (No Electronic Theft Act), принятого в конце 1990-х гг. Однако до сих пор ни одного уголовного дела против пользователей P2P-сетей возбуждено не было, сообщает Arstechnica.com. В билле также предусматривается увеличение финансирования правоохранительных органов на борьбу с преступлениями в сфере интеллектуальной

Австралийские правообладатели начинают «охоту» на P2P-пиратов я Австралии, «Расследование случаев пиратства в музыкальной индустрии» (MIPI), грозит пользователям P2P-сетей судебными исками за размещение музыкальных записей в общий доступ. Австралийские пр

Внутренняя переписка MediaDefender утекла в P2P-сеть тели группы, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что это было сделано для защиты пользователей P2P-сетей. Исполнительный директор MediaDefender Рэнди Сааф (Randy Saaf) отрицает обвинения.

RIAA займется сбором улик против P2P-пиратов Суд Калифорнии отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в иске против пользователей файлообменных сетей (P2P), уличенных ассоциацией в пиратстве. RIAA не представила доказательств, счел судья Руди Брювстер (Rudi Brewster). Судья заявил, что иск Interscope, представляющей интересы RIAA, против г-на

В США впервые арестован «похититель личностей» в P2P-сетях Полиция Сиэтла, США, арестовала человека по обвинению в краже персональных данных через P2P-сети. Он искал данные на дисках пользователей, по неосторожности открывших общий доступ к

Гарвард ударился в P2P -исследовательский центр мира занимается совершенствованием одного из самых спорных сервисов Сети - p2p-обмен файлам. Если все удастся, то информация, которую пользователю "отдают" в файлобменн