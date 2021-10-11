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11.10.2021 QED.Consulting обучила более 400 сотрудников «Ростелекома» продажам отраслевых решений 1
22.09.2021 Новое приложение PayPal 3
07.09.2021 Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро 2
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 1
01.04.2021 «Информзащита» рассказала о самых популярных схемам мошенничества с банковскими картами 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
13.10.2020 Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика 1
28.09.2020 Cappasity представила 3DShot, мобильное приложение для создания 3D-демонстраций и 3D-обзоров товаров 1
24.07.2020 10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM 1
09.07.2020 Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
02.04.2020 Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 2
03.02.2020 iGooods совместно с «Тинькофф» запускает электронные чаевые 1
20.01.2020 Распределенные реестры 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
04.07.2019 «Почта банк» внедрил кросс-канальную антифрод-платформу SAS 1
04.07.2019 Банк «Точка» запустил API для краудинвестинговых площадок 1
27.06.2019 Oppo готовит мобильник, которому не нужны сотовые операторы 2
17.06.2019 Почему VPN стал обязательным спутником торрентов 1
14.05.2019 Банк «Русский стандарт» запустил переводы с платежной картой «Мир» 2
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года 2
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
29.01.2019 «Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining 1
27.12.2018 «ВКонтакте» запустила тестирование звонков c шифрованием в VK Messenger для ПК 1
19.12.2018 Банк Русский Стандарт запустил сервис переводов c карты на карту по номеру телефона 2
06.11.2018 Аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек 1
01.10.2018 Доказано: Telegram не был анонимным 4
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 1
25.07.2018 Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным» 1
13.07.2018 В Сбербанке клиенты совершают 81% платежей и переводов в цифровых каналах 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
28.04.2018 «Вконтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием 1
18.04.2018 Teleport объявил о создании блокчейн-решения для медиаиндустрии 2

Публикаций - 159, упоминаний - 186

P2P упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 10
Microsoft Corporation 11077 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
SAP SE 3212 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Google LLC 7148 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Intervale - Интервейл 45 3
IBM 3539 3
SEC Consult Services 929 2
Hyperledger - Open Ledger Project 17 2
Samsung Electronics 5666 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
3738 2
GitHub 412 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Крок 1219 1
Paragon Software Group - PSG 172 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Acronis - Акронис 364 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Transas - Транзас ГК 55 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Астерос - Asteros 531 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
OpenWay 43 1
CYREN - Commtouch 15 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Rainbow Security 56 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Optima - Оптима 50 1
HoloGroup 6 1
Thecus 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Открытие ФК 538 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Русский стандарт Банк 302 2
Альфа-Банк 1123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Почта Банк 289 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Бинбанк 184 2
Сбербанк Казахстан 8 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company 5 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Связь-банк 78 1
Tesla Motors 241 1
Точка 124 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Альфа-Капитал УК 45 1
BNP Paribas 33 1
Supremum Capital 1 1
US Bank 3 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
Татфондбанк 69 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Martine Jarlgaard 1 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Уралсиб Банк 389 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Национальный банк Траст 96 1
ВТБ24 583 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OpenChain 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Google Android 10751 22
Apple iOS 5742 15
Microsoft Windows 10 6635 10
Apple macOS 925 8
Java - Язык программирования 1176 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Linux OS 4257 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
MasterCard MoneySend 39 4
Apple Pay 385 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple - App Store 2198 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Samsung Pay 238 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
SAP Ariba 71 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 2
VMware AirWatch 40 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Volk Wireless - Volk One - Смартфон 2 1
OPPO MeshTalk - Решение для сквозного обмена данными без базовых станций 1 1
Volk Wireless - Volk Fi 2 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Chrome OS 306 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Шалагинов Алексей 13 2
Левашов Александр 88 1
Иванов Виктор 12 1
Беляев Илья 1 1
Захарова Мария 5 1
Кучеренко Ульяна 1 1
Коняев Алексей 4 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Крылов Павел 21 1
Островский Святослав 41 1
Sun Justin - Сан Джастин 2 1
Кушиков Петр 13 1
Протопопов Андрей 13 1
Поляков Евгений 14 1
Волостнов Алексей 8 1
Скудин Владимир 4 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 5 1
Леушев Андрей 63 1
Рудычева Наталья 81 1
Оськин Алексей 21 1
Малюгин Владимир 24 1
Муканова Мадина 14 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Требушной Алексей 3 1
Демидов Михаил 125 1
Кузьменко Валерия 58 1
Бояркин Дмитрий 2 1
Русанов Сергей 44 1
Воробьев Андрей 125 1
Меденцев Константин 3 1
Задорнов Михаил 19 1
Корнеев Виталий 3 1
Генеральский Вячеслав 3 1
Галушкин Олег 168 1
Залманов Дмитрий 22 1
Мамонтов Игорь 28 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Кунис Григорий 7 1
Семенихина Татьяна 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Казахстан - Республика 2629 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Франция - Французская Республика 2122 5
Европа Западная 613 5
Украина 3365 5
Индия - Республика 2169 5
Япония 2780 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - Пермь 739 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
США - Сан-Франциско 692 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Россия - Уфа 641 1
Россия - Ульяновск 292 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Испания - Королевство 1253 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Швейцария - Цуг 11 1
Эстония - Таллин 27 1
Европа Центральная 106 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Россия - Воскресенск 12 1
Россия - Березники 22 1
Россия - Михайловск 20 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Краснодар 1039 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - Сахалинская область 432 1
Южная Корея - Республика 1459 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Мошенничество 53 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 2 1
Чаевые 5 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
The Verge - Издание 448 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TorrentFreak (TF) 51 1
PornHub 23 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 3
Frost & Sullivan 101 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
ТИАР-Центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
SAP Value Award 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760505, в очереди разбора - 664195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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