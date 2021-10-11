Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
P2P
peer-to-peer
Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 159, упоминаний - 186
P2P упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Шалагинов Алексей 13 2
|Левашов Александр 88 1
|Иванов Виктор 12 1
|Беляев Илья 1 1
|Захарова Мария 5 1
|Кучеренко Ульяна 1 1
|Коняев Алексей 4 1
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
|Крылов Павел 21 1
|Островский Святослав 41 1
|Sun Justin - Сан Джастин 2 1
|Кушиков Петр 13 1
|Протопопов Андрей 13 1
|Поляков Евгений 14 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Скудин Владимир 4 1
|Cohen Bram - Коэн Брэм 5 1
|Леушев Андрей 63 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Оськин Алексей 21 1
|Малюгин Владимир 24 1
|Муканова Мадина 14 1
|Moore Todd - Мур Тодд 10 1
|Требушной Алексей 3 1
|Демидов Михаил 125 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Бояркин Дмитрий 2 1
|Русанов Сергей 44 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Меденцев Константин 3 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Генеральский Вячеслав 3 1
|Галушкин Олег 168 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Кунис Григорий 7 1
|Семенихина Татьяна 2 1
|The Verge - Издание 448 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|PornHub 23 1
|РБК Инновации 36 1
|CNews Analytics 1988 3
|Frost & Sullivan 101 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|ТИАР-Центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760505, в очереди разбора - 664195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760505, в очереди разбора - 664195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru