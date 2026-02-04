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P2P peer-to-peer Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.02.2026 Знания дешевеют, опыт — дорожает. Как ИИ меняет правила развития людей

ые с безопасностью, оценены участниками исследования как «нежелательные» или «маловероятные». •ИИ в P2P меняет роль L&D: от поддерживающей функции до драйвера стратегий. ИИ анализируетмассивы Р
21.11.2025 Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени

самых сложных и новых схем мошенничества. Ключевые улучшения в версии 1.5 Обнаружение и блокировка P2P-трафика: SSA теперь умеет выявлять и блокировать мошеннические Person-to-Person (P2P

14.05.2024 Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций
02.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в развитие образовательной P2P-платформы «Мегакампус»

тформа «Мегакампус». В последние три года эксперты международного агентства HolonIQ признали формат Peer-to-Peer одним из лучших мировых практик обучения. Так знания становятся более доступными
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами

ы, думая, что совершают покупку. Эти данные используются злоумышленниками для обращения к публичным P2P-сервисам банков для переводов на свои счета. Сразу несколько крупных российских банков, п
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков

ества Российская ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Росфинмониторинг с сообщением о новой мошеннической схеме: киберпреступники используют P2P-шлюзы банков — сервисы, обрабатывающие транзакции между картами физических лиц. Росфинмониторинг передал эти сведения в Роскомнадзор и МВД, и несколько банков уже подтвердили наличие пробле
27.06.2019 Oppo готовит мобильник, которому не нужны сотовые операторы

подобными технологиями. Возможно, в будущем сотовые сети будут не нужны Фактически, MeshTalk – это P2P (peer-to-peer) сеть обмена данными без базовых станций, серверов и прочих промежуточных у
25.07.2018 Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным»

orrent приходится 40% мирового трафика Bittorrent занимается разработкой и развитием протокола p2p (peer-to-peer – «равный-равному»), позволяющего производить обмен файлами без посредников, неп
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов

ются классические АТС, серверы или облака. Каждый из этих аппаратов, получивших наименование Symway P2P Phone, функционально представляет собой самостоятельную мини-АТС. При объединении их в се
16.08.2017 Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO

друга без посредников. По словам одного из основателей, Артёма Лаптева, цель проекта – создать мощный импульс для развития предпринимательства в любой стране мира. «Мы создаём, фактически, всемирный p2p-кооператив. Задумка в том, чтобы дать людям из стран с высоким накоплением свободного капитала и низкими процентными ставками возможность выдавать займы предпринимателям, в тех странах, где
21.07.2016 Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты

В Челябинвестбанке запущен новый онлайн-сервис — P2P-переводы на банковские карты в различной валюте. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro могут в считанные секунды совершить денежный перевод, зная лишь номер карты получателя. Сер
04.06.2015 «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту

«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе компаний
10.02.2015 «Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ

ии не требуется. Комиссия за перевод взимается с отправителя и составляет 1,9% (минимум — i40). По мнению начальника Управления банковских карт и платежных сервисов Михаила Шевёлкина, «запуск сервиса P2P-переводов является одним из важных шагов на пути продвижения высокотехнологичных услуг банка». «Самостоятельное внедрение P2P-переводов требует обязательной сертификации в международ
26.01.2015 «Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков

«Восточный экспресс банк» запустил новый сервис — P2P-переводы в рублях. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro, выпущенных «Восточным экспресс банком», а также любым другим российским банком, могут в считанные секунды совершить дене
20.01.2015 Runa Capital вложилась в сервис аналитики для P2P-кредитования

точниках можно найти свидетельства только об одном инфвестиционном раунде LendingRobot. Он состоялся в апреле 2014 г., когда компания получила $250 тыс. от фонда Club Italia Investimenti. Пиринговое (P2P, peer-to-peer) кредитование - это кредитование физическими лицами друг друга без посредников в виде банков и других финансовых организаций, совершаемое, как правило, через интернет-сервис.

10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ
30.07.2009 P2P-сети угрожают безопасности США

алаты представителей США (The US House Committee on Oversight and Government Reform), файлообмен угрожает безопасности страны. По словам представителей комитета, угроза исходит из того, что с помощью P2P-сетей у пользователей могут украсть личные данные, сообщает TG Daily. «В любой момент, когда компьютер подключен к Сети, другие пользователи с таким же ПО могут получить доступ к вашему жес
24.07.2009 Ассоциация BSA: через P2P-сети распространяют ПО на $672 млн.

и к ответственности были привлечены распространители нелицензионного программного обеспечения через пиринговые сети и FTP-серверы. Особенная активность в сфере борьбы с Интернет-пиратами наблюд
03.03.2009 Секретные данные Минобороны США «утекли» через Р2Р-сеть в Иран

США. Американская следовательская группа «Таргет 11» ознакомилась с материалами, предоставленными компанией Cranberry, которая контролирует коллективное использование файлов в локальных одноранговых (Р2Р) сетях. В материалах говорится о том, что была обнаружена серьезная брешь в системе безопасности, включая документацию на вертолет президента США Барака Обамы. Служащие компании Tiversa обн
26.01.2009 Данные 110 тыс. японских школьников утекли в P2P-сеть

нной сети Winny оказались персональные сведения и информация о счетах для оплаты обучения 110 тыс. учеников. Эксперты компании Perimetrix (ГК «КомпьюЛинк») отмечают, что общее количество утечек через P2P-сети в последние несколько месяцев неуклонно растет. В сентябре прошлого года образовательное управление префектуры получило анонимный факс, в котором было указано, что персональные данные

25.08.2008 Создан алгоритм, оптимизирующий пиринговые загрузки

х сетей - по разным оценкам от 50 до 80%. Для решения этой проблемы можно использовать предпочтение локальных соединений. Такие решения, хоть и разрозненные, уже существуют, например, в виде настроек P2P-программ и повышенной тарификации интернет-провайдеров за трафик за пределами своей сети. Теперь исследователи предложили комплексное решение - концепцию пиринговой сети, использующей специ
25.08.2008 Рекламный код Lop «спрятан» в инсталляторах P2P-приложений

Два инсталлятора P2P-приложений, BitRoll-5.0.0.0 и Torrent101-4.5.0.0, используются для установки на пользовательские компьютеры рекламного кода Lop, сообщает PandaLabs. Эти программы предназначены для обмена ф
16.07.2008 Приватные данные членов верховного суда США можно найти в P2P-сети

x, виновником инцидента стал сотрудник Wagner Resource, который поставил на корпоративный компьютер P2P-клиент и не сумел его адекватно настроить. Как следствие, в «шару» попала строго конфиден
19.03.2008 P2P-мошенник получил 4 года тюрьмы

краже личных данных на слушанье в окружном суде США в Сиэтле в ноябре 2008 г. В обмен на признание вины с мошенника было снято последнее из обвинений. Копилофф, используя программу для обмена файлами P2P, LimeWire, скачал налоговые и кредитные отчеты, выписки из банковских счетов и иные финансовые документы. Жертвы мошенника неразумно разрешили доступ к этим файлам. Злоумышленник использова
17.03.2008 Провайдеры Японии будут отключать от Сети любителей Р2Р

Четыре крупнейших интернет-провайдера Японии подписали соглашение, согласно которому они обязуются отключать от Сети пользователей, скачивающих пиратские аудио- и видеофайлы при помощи P2P-сетей. Стоит отметить, что провайдеры не планируют «массовое» отключение пользователей. Решительные меры будут применяться к отдельным «злостным нарушителям», на которых будут жаловаться пр
07.12.2007 Разработчик игр Codemasters взялся за P2P-пиратов

Компания-разработчик игр Codemasters объявила о начале кампании поиска и судебного преследования пользователей P2P-сетей, распространяющих пиратские версии игр. Юристы компании уже разослали письма нескольким сотням человек, уличенных в пиратстве. Тактика Codemasters не будет отличаться от той, которая

05.12.2007 Половина британцев не боится угроз P2P-сетей

Британские пользователи по-прежнему продолжают посещать опасные сайты и пользоваться пиратскими P2P-сетями, несмотря на то, что часто становятся жертвами хакеров, выяснила ИБ-компания PC To
05.12.2007 Минюст США: $222 тыс. за P2P-пиратство все-таки придется заплатить

Минюст США считает, что присужденный по делу о P2P-пиратстве штраф в размере $222 тыс. не противоречит конституционному положению о надлежащей правовой процедуре, и Джемми Томас, проигравшей суд Capitol Records, придется заплатить требуемую
05.12.2007 Суд отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к RIAA

Федеральный судья США отказал P2P-оператору Lime Wire в антимонопольных претензиях к Американской ассоциации звукозаписываю
03.12.2007 RIAA потерпела еще одно поражение в борьбе против P2P-сетей

части суммы, которая может быть потребована по суду. Обычно RIAA нанимает специалистов для поиска в P2P-сетях коммерческих музыкальных записей, доступных бесплатно, записывает IP-адрес узла, а

29.11.2007 Akonix обнаружила 9 угроз интернет-пейджерам и 12 угроз P2P-сетям

сетям: некоторые черви отыскивают на захваченном компьютере папки, отведенные для общего доступа из P2P-сетей, и записывают туда свои копии под привлекательными именами. В CNews Bugtrack привод
19.11.2007 Американским провайдерам запретят блокировать трафик P2P-сетей

Обеспокоенность операторов легальных файлообменных сетей практикой блокирования P2P-трафика американскими провайдерами привела к жалобе в Федеральную комиссию США по связи.

15.11.2007 Comcast засудят за блокировку трафика P2P-сетей

mcast блокирует трафик различных файлообменных сервисов по своим коммуникационным каналам, сообщает Mashable. Джон Харт требует у суда запретить компании Comcast каким-либо образом блокировать трафик P2P-сетей.
09.11.2007 В США могут разрешить гражданские иски против P2P-пиратов

е дела против пиратов на основании «Акта о противодействии электронным кражам» (No Electronic Theft Act), принятого в конце 1990-х гг. Однако до сих пор ни одного уголовного дела против пользователей P2P-сетей возбуждено не было, сообщает Arstechnica.com. В билле также предусматривается увеличение финансирования правоохранительных органов на борьбу с преступлениями в сфере интеллектуальной

08.10.2007 Австралийские правообладатели начинают «охоту» на P2P-пиратов

я Австралии, «Расследование случаев пиратства в музыкальной индустрии» (MIPI), грозит пользователям P2P-сетей судебными исками за размещение музыкальных записей в общий доступ. Австралийские пр
18.09.2007 Внутренняя переписка MediaDefender утекла в P2P-сеть

тели группы, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что это было сделано для защиты пользователей P2P-сетей. Исполнительный директор MediaDefender Рэнди Сааф (Randy Saaf) отрицает обвинения.

17.09.2007 RIAA займется сбором улик против P2P-пиратов

Суд Калифорнии отказал Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) в иске против пользователей файлообменных сетей (P2P), уличенных ассоциацией в пиратстве. RIAA не представила доказательств, счел судья Руди Брювстер (Rudi Brewster). Судья заявил, что иск Interscope, представляющей интересы RIAA, против г-на
07.09.2007 В США впервые арестован «похититель личностей» в P2P-сетях

Полиция Сиэтла, США, арестовала человека по обвинению в краже персональных данных через P2P-сети. Он искал данные на дисках пользователей, по неосторожности открывших общий доступ к
31.08.2007 Гарвард ударился в P2P

-исследовательский центр мира занимается совершенствованием одного из самых спорных сервисов Сети - p2p-обмен файлам. Если все удастся, то информация, которую пользователю "отдают" в файлобменн
21.06.2007 США: YouTube «обошел» p2p

учила пользование интернетом одного миллиона жителей США и отмечает, что HTTP-трафик снова превысил p2p-трафик и продолжает расти. На HTTP приходится примерно 46% общего трафика, тогда как на <

Публикаций - 769, упоминаний - 990

P2P и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 77
Google LLC 12690 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Apple Inc 13156 26
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 25
Cisco Systems 5372 21
Yandex - Яндекс 9216 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Intel Corporation 12811 19
Ростелеком 10948 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Grokster 39 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
PayPal 671 15
Dr.Web - Доктор Веб 1294 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Telegram Group 2940 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
X Corp - Twitter 2938 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Oracle Corporation 7074 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 12
Sony 6739 12
Yahoo! 3726 12
Trend Micro 651 12
AOL Inc - America Online 1883 12
SAP SE 5601 11
9594 11
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 11
Huawei 4677 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Webmoney - Вебмани.Ру 547 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Samsung Electronics 11065 8
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
eBay Inc 1640 20
Visa International 1993 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Bertelsmann 195 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Альфа-Банк 1979 9
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 8
Sony BMG 187 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
WMG - Warner Music Group 210 6
Warner 540 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
LendingClub 10 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Walt Disney Company 647 5
Sony Music Entertainment 161 5
Interscope Records 8 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Index Ventures 50 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Судебная власть - Judicial power 2500 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Федеральное казначейство России 1949 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 43
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
ASA - Australian Screen Association - Австралийская ассоциация экрана - Австралийская федерация борьбы с кражей авторских прав 1 1
WiMAX Forum 69 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 173
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 146
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 140
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 104
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PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Школа цифровых технологий 24 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
НИУ ВШЭ - Банковский институт 2 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
МГУ Бизнес-инкубатор 6 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Зерокодер 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
Intel Developer Forum - IDF 317 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
USENIX - техническая конференция 15 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews AWARDS - награда 571 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
VMworld 29 1
Photokina 60 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Docflow 148 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
1С:Проект года 28 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
SAP Value Award 6 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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