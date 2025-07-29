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Зерокодер
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
|06.12.2024
|Импортозамещение программистов: сколько может зарабатывать 1С-разработчик сегодня 2
Зерокодер и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1043 1
|Oracle Java - язык программирования 3262 1
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 617 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
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