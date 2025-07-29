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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зерокодер


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
06.12.2024 Импортозамещение программистов: сколько может зарабатывать 1С-разработчик сегодня 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Зерокодер и организации, системы, технологии, персоны:

8610 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 565 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3330 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2073 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 693 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1043 1
Oracle Java - язык программирования 3262 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 617 1
JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 87 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3144 1
Казахстан - Республика 5701 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7846 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2586 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3474 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 964 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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