Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петраковский Сергей
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2025
|Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей 1
|15.02.2022
|МТТ запустил сервис коллтрекинга 1
Петраковский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8158 1
|UniSender Software 19 1
|Коллтрекинг - Calltracking 1 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
|Моя удаленка 1 1
|Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
|Бражник Сергей 3 1
|Биккужин Рамиль 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386431, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.