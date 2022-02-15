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МТТ запустил сервис коллтрекинга

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил портфель услуг, предложив клиентам сервис коллтрекинга, благодаря которому компании и предприниматели смогут отследить все обращения своих текущих и потенциальных клиентов, проанализировать эффективность каналов продвижения и тем самым повысить продажи своих товаров и услуг.

Проект представляет собой симбиоз виртуальной АТС (ВАТС) от МТТ и коллтрекинга от компании «Коллтрекинг» (платформа Calltracking.ru). Сотрудничество расширило возможности обеих компаний и для многих клиентов стало решением, позволяющим существенно сократить издержки на продвижение товаров и выбрать наиболее эффективные каналы привлечения.

Сервис помогает определить источник и стоимость звонка с точностью до 99%, утверждают в МТТ. Поэтому компания сразу может оценить эффективность выбранной стратегии продвижения и скорректировать ее при необходимости. Это умный инструмент аналитики звонков с онлайн- и офлайн-рекламы, благодаря которому можно выяснить, какая реклама эффективна и приносит прибыль, а от чего лучше отказаться. Также, например, можно узнать на какое время приходится основная нагрузка по звонкам и оптимально распределить нагрузку колл-центра.

«Услуга коллтрекинга в сочетании с возможностями ВАТС повышает эффективность продаж, выводит аналитику на новый уровень благодаря скорости: вы получаете данные в режиме онлайн. ВАТС не привязан к проводам и локации, сотрудник может находиться вне офиса и все равно получать данные, при этом для клиента он останется всегда на связи, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Новая услуга позволит клиентам МТТ найти оптимальные каналы продвижения, сократить издержки на рекламные кампании и в кратчайшие сроки оценить верность принятых решений».

«Мы рады возможности предоставить клиентам МТТ новые возможности коллтрекинга и речевой аналитики. С энтузиазмом смотрим на развитие успешных партнерских отношений и верим в пользу нашего взаимодействия для клиентов», – сказал Сергей Петраковский, руководитель продукта Calltracking.ru.

Сервис включает бесплатную интеграцию с рекламными кабинетами и популярными CRM-системами, автоматически передает данные в «Яндекс метрику» и Google Analytics. Для того, чтобы начать пользоваться услугой, не нужно привлекать специалистов, настройка происходит за 12 минут без помощи программиста.

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