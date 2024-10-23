MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков

"Коллтрекинг" — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет. Call-tracking (отслеживание звонков, колл-трекинг) — понятие из интернет-маркетинга, технология, позволяющая отслеживать эффективность различных маркетинговых каналов. Благодаря этому решению можно использовать модель бизнеса, которая позволяет проследить соотношение звонков от клиентов с рекламным каналом и определить его эффективность. С помощью Call-tracking можно получить дополнительную информацию касаемо звонков.

Показатель конверсии объявлений в звонки позволяет измерять конверсии онлайн и оффлайн-рекламы с таких каналов, как электронная почта, форма обратной связи на сайте, меню оформления заказа и т. д. Технология колл-трекинг вполне сравнима с любой технологией веб-аналитики. Разница заключается только в том, что такой показатель учитывает еще и звонки.

Особенности функционирования

В классическом варианте достаточно одного VoIP или DID номера. Каждый входящий на этот номер звонок будет показан в журнале. Это позволит контролировать число всех пропущенных и принятых звонков, длительность каждого из них и т. д. Но, чтобы отследить эффективность рекламы, необходимо несколько номеров.

Технология колл-трекинга базируется на том, что у каждого канала рекламы, который контролируется, или у каждого посетителя сайта появляется свой номер телефона, который видит потенциальный покупатель. Как только он решит позвонить в компанию, произойдет переадресация на менеджера.

По вышеописанной схеме и можно соотнести входящий вызов на конкретный номер с конкретным покупателем, который совершил покупку. Описать работу Call-tracking можно в 3 шага: