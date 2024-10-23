Получите все материалы CNews по ключевому слову
MarTech Call-tracking колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков
"Коллтрекинг" — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет. Call-tracking (отслеживание звонков, колл-трекинг) — понятие из интернет-маркетинга, технология, позволяющая отслеживать эффективность различных маркетинговых каналов. Благодаря этому решению можно использовать модель бизнеса, которая позволяет проследить соотношение звонков от клиентов с рекламным каналом и определить его эффективность. С помощью Call-tracking можно получить дополнительную информацию касаемо звонков.
Показатель конверсии объявлений в звонки позволяет измерять конверсии онлайн и оффлайн-рекламы с таких каналов, как электронная почта, форма обратной связи на сайте, меню оформления заказа и т. д. Технология колл-трекинг вполне сравнима с любой технологией веб-аналитики. Разница заключается только в том, что такой показатель учитывает еще и звонки.
Особенности функционирования
В классическом варианте достаточно одного VoIP или DID номера. Каждый входящий на этот номер звонок будет показан в журнале. Это позволит контролировать число всех пропущенных и принятых звонков, длительность каждого из них и т. д. Но, чтобы отследить эффективность рекламы, необходимо несколько номеров.
Технология колл-трекинга базируется на том, что у каждого канала рекламы, который контролируется, или у каждого посетителя сайта появляется свой номер телефона, который видит потенциальный покупатель. Как только он решит позвонить в компанию, произойдет переадресация на менеджера.
По вышеописанной схеме и можно соотнести входящий вызов на конкретный номер с конкретным покупателем, который совершил покупку. Описать работу Call-tracking можно в 3 шага:
- В первую очередь нужно определиться с максимальным числом каналов рекламы или объемом трафика, который нужно проанализировать. Число каналов рекламы будет ограничиваться исключительно числом доступных номеров, то есть — финансовыми возможностями компании.
- Далее нужно закрепить за каждым посетителем или пользователем ресурса свой номер. На каждом рекламном носителе будет отображен телефон, используемый конкретно для этого носителя.
- После этого нужно установить на сайте JavaScript, который будет «записывать» каждого нового пользователя и менять номер. Как только заинтересованный человек позвонит на номер, он будет перенаправлен на менеджера компании и все данные по этому телефону будут сохранены в базу данных для обработки в будущем.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.10.2024
|
MANGO OFFICE раздаёт бесплатный Коллтрекинг и Анализ конкурентов на один месяц ко Дню Маркетолога
, с каких каналов идут лиды? Как узнать причины низкой конверсии трафика на сайте? Как подобрать правильные настройки для таргетированной рекламы? Как провести полноценный анализ рекламы конкурентов? Коллтрекинг и Анализ конкурентов от MANGO OFFICE дадут маркетологам ответы на эти вопросы. Как работает Коллтрекинг? Сервис помогает компаниям оценить эффективность рекламы – отслеживает
|09.11.2022
|
От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы
Клиенты «Ростелекома» смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы
|15.02.2022
|
МТТ запустил сервис коллтрекинга
яет собой симбиоз виртуальной АТС (ВАТС) от МТТ и коллтрекинга от компании «Коллтрекинг» (платформа Calltracking.ru). Сотрудничество расширило возможности обеих компаний и для многих клиентов с
|21.01.2021
|
«Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС
развернута виртуальная АТС того же оператора. Январский релиз также добавляет расширение опций по длительности закрепления телефонных номеров и новые прямые интеграции с рекламными площадками. Ранее коллтрекинг MANGO OFFICE был доступен только для одноименной облачной АТС, теперь он подключается практически к любой телефонной платформе. «Технически необходимо лишь, чтобы она обменивалась с
|27.10.2020
|
«Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом
олучила возможность использовать телефонные номера более чем 50 стран, ранее на ней были доступны только номера российских городов. Системы коллтрекинга используются для оценки эффективности рекламы. Коллтрекинг сопоставляет телефонные звонки по определенным номерам с конкретными рекламными размещениями и позволяет в точности установить, с какой рекламой контактировал потребитель, прежде че
|25.09.2018
|
Сервис Zadarma представил бесплатный коллтрекинг
Сервис облачной телефонии представил коллтрекинг, благодаря которому клиенты могут анализировать разные рекламные каналы. Статичес
|12.07.2017
|
«Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу
инга в любые, без ограничений, бизнес-приложения — корпоративные информационные системы, CRM, системы сквозной аналитики и рекламные сервисы.Сопоставляя звонки и предшествующую им сетевую активность, коллтрекинг сохраняет массив переменных, описывающий каждое обращение по телефону. Если обращение инициировано интернет-рекламой, то аналитика получит сведения по каналам и источникам, баннерам
|29.06.2017
|
Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»
ango Office и в системе Google Analytics. Статистика по звонкам раскрывается в «Метрике» с той же детальностью, что и данные по онлайн-конверсиям: в любых разрезах по каналам, источникам и кампаниям. Коллтрекинг передает в «Метрику» идентификаторы пользователей и характеристики звонков, позволяющие проводить качественный анализ обращений по телефону и истории касаний с рекламными коммуникац
|05.06.2017
|
В коллтрекинге Mango Office появились встроенные отчеты
ности рекламных размещений. В итоге в руках у интернет-маркетолога оказывается готовое средство оптимизации расходов на рекламу и инструмент реального снижения стоимости привлечения целевых клиентов. Коллтрекинг, как и прежде, работает в связке с Google Analytics. Но сейчас его подключение и настройка необязательны. Mango Office без ограничений передает данные в аналитику Google или — при п
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Тюрина Мария 59 6
|Шикинов Александр 28 3
|Солодкин Дмитрий 8 3
|Белинский Антон 5 2
|Саркисян Артур 5 2
|Шляхтов Александр 2 2
|Биккужин Рамиль 64 2
|Мельников Александр 95 2
|Васильев Евгений 131 2
|Школьников Николай 26 1
|Зайцев Николай 32 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Садовский Алексей 12 1
|Белова Мария 3 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Мурышкин Александр 1 1
|Лосев Сергей 46 1
|Слукин Дмитрий 1 1
|Масленников Игорь 36 1
|Ежов Станислав 10 1
|Посредников Михаил 2 1
|Карагодина Наталья 1 1
|Пойлова Анна 1 1
|Прокофьев Илья 4 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Ланина Ирина 18 1
|Ермолич Павел 5 1
|Кудрин Сергей 12 1
|Тельный Андрей 4 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Пичугин Иван 36 1
|Щукин Дмитрий 7 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Кононов Сергей 2 1
|Петраковский Сергей 2 1
|Красников Иван 1 1
|Николаев Станислав 2 1
|Агапова Анна 2 1
|Менделеев Яков 3 1
|Абраменко Тимофей 19 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.