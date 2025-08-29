Разделы

Прокофьев Илья


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 МФТИ разработал модель для снижения стоимости международных платежей в семь раз 1
16.10.2024 «Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта 1
13.06.2024 Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом» 1
07.07.2021 Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Прокофьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 172 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
ЦИАН - CIAN 154 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2651 2
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 54 1
C&C - Command and Control server 90 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 116 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 219 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7302 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5060 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25196 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12673 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8383 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 1
Сбер - СберПрайм 54 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 124 1
Губарев Никита 2 1
Посредников Михаил 2 1
Карагодина Наталья 1 1
Пойлова Анна 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 2
Россия - РФ - Российская федерация 152517 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 322 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 216 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5883 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 991 1
Ботаника - Растения - Plantae 1101 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7731 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8133 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5163 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 534 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

