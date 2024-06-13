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Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом»

Ритейлеров товаров для дома, ремонта, дачи и сада OBI появился на маркетплейсе «Мегамаркет». За покупки пользователям «Мегамаркета» будет начисляться кешбэк бонусами «СберСпасибо» от 35%. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Сейчас на «Мегамаркете» представлены до 30 тыс. товаров сети, в числе которых есть живые цветы и растения. В будущем ассортимент OBI на маркетплейсе составит до 65 тыс. SKU — около 80% каталога сети строительных гипермаркетов.

На старте ассортимент сети доступен в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже летом 2024 г. планируется полное покрытие по схемам DBS (доставка силами продавца) и C&C — когда пользователи могут сделать заказ на маркетплейсе и забрать товары из магазина самостоятельно.

«Впервые на «Мегамаркете» будет представлен ассортимент такой широты от одного из крупнейших ритейлеров сегмента DIY. Сейчас в самом разгаре сезон товаров для дачи и ремонта, и мы рады предложить покупателям возможность выгодно приобрести их. При покупке ассортимента OBI на «Мегамаркете» клиентам будет доступен повышенный кешбэк, что позволит значительно сэкономить при покупке товаров», — отметил Илья Прокофьев, директор направления DIY, авто, товары для дома «Мегамаркета».

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«Для нас, как для DIY-компании важно поддерживать потребительский интерес и, конечно, спрос, используя проверенные каналы продаж и коммуникации. Выход на площадку «Мегамаркет» — это возможность удовлетворить потребности клиентов, которые привыкли совершать покупки на маркетплейсах. Мы идем в ногу со временем и хорошо понимаем рынок электронной коммерции, особенно в DIY-сегменте. По итогам первых результатов сотрудничества мы оценим спрос и рассмотрим условия расширения доставки по тем регионам, в которых у нас еще нет физического присутствия», — сказал Никита Губарев, руководитель отдела электронной коммерции «OBI Россия».

Пользователи «Мегамаркета» смогут получить кешбэк в размере 35% и выше от стоимости товаров, который суммируется с бонусами от подписки «СберПрайм». Ими можно оплатить до 99% от стоимости будущих покупок у партнеров программы лояльности. Чтобы приобрести товар, достаточно оформить заказ с указанием удобного адреса и способа получения.

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