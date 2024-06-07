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OBI ОБИ Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров
Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На 2022 год в России работают 27 гипермаркетов ОБИ в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.
|07.06.2024
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Сеть строительных гипермаркетов OBI запустила новое мобильное приложение
накомиться с необходимыми позициями, выбрав товары с помощью подробных фильтров. Оформление заказов в несколько кликов: доставка доступна для всех регионов присутствия сети строительных гипермаркетов OBI. Забрать необходимые товары пользователи приложения смогут самовывозом из ближайшего магазина сети или оформив доставку. Теперь покупатели всегда смогут отследить свою историю заказов и зап
|20.12.2023
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«Яндекс» запустил быструю доставку живых елок и строительных материалов из гипермаркетов OBI
Теперь покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» могут заказать с быстрой доставкой товары из сети строительных гипермаркетов OBI. Ассортимент ритейлера уже появился на сервисах «Яндекс маркет», «Еда и «Деливери». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Сервисы электронной коммерции «Яндекса» стали первыми п
|07.10.2022
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Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings
Зачем OBI видеоконференцсвязь Центральный офис OBI находится в Москве. Он отвечает за работу персонала в гипермаркетах: проводит онлайн-совещания и организует обучение. До самого последнего вр
|11.04.2022
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Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода
Немцы против россиян Немецкая компания Obi GmbH заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам сети Obi, пишут «Ведомости». Это мешает магазинам нормально функционировать и обслуживать покупателей. С
|05.04.2019
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Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite
Plantronics, Inc. объявила о том, что VVX 250, 350 и 450 OBi Edition станут первыми IP-телефонами, сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создан
|27.07.2015
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Novacom внедрила «1С:Предприятие» в OBI Россия
Компания Novacom, входящая в ГК Softline, завершила проект по внедрению продукта «Бухгалтерия Корп» на платформе «1С:Предприятие» для сети гипермаркетов OBI в России. Как сообщили CNews в Softline, в результате работа сотрудников магазинов и финансовых служб была упрощена, а время на оформление документации для юридических лиц — сокращено. O
|14.05.2009
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«Сервис Плюс» займется обслуживанием нового магазина OBI в Омске
Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о заключении сервисного контракта с компанией OBI – владельцем розничной сети магазинов формата DIY (Do It Yourself — англ. «Сделай сам»). Контракт предусматривает комплексное сервисное обслуживание POS-систем в новом магазине сети в Омске
|10.01.2008
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БИТ автоматизировал три гипермаркета OBI
Специалисты Московского офиса компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) успешно завершили автоматизацию трех магазинов (Белая Дача, Варшавка, Теплый стан) сети гипермаркетов OBI. Цель, которую поставило руководство сети гипермаркетов перед сотрудниками «1С:Бухучет и Торговля» при внедрении нового программного продукта, - облегчить и сделать грамотным учет наличных
|19.12.2007
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«Сервис Плюс» поставила кассовое оборудование для нового магазина OBI
Компания «Сервис Плюс» выполнила поставку кассового оборудования и фискального решения для нового магазина компании OBI в Москве, открывшегося в ноябре 2007 г. в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Особенностью кассового решения для OBI стало использование POS-терминалов нового BEETLE/MII от компании Wincor Nixdorf
|26.09.2006
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"КомпьюЛинк" оборудет магазины OBI
Компания «УСП КомпьюЛинк» выполняет проект для компании «ОБИ Франчайзинговый Центр» (сеть гипермаркетов OBI). В рамках контракта до конца 2006 года будет осуществлена поставка компьютерного оборудования для семи новых магазинов сети OBI, а также работы по созданию СКС в магазинах на Варшав
|09.08.2005
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OBI внедрит HR-систему
Корпорация Robertson & Blums и компания OBI — сеть розничных магазинов формата do-it-yourself — заключили договор на покупку лицензий, техническое сопровождение и внедрение системы управления персоналом и расчёта заработной
|26.04.2004
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"ТерраЛинк" создал структурированную кабельную систему для гипермаркета OBI
Компания "ТерраЛинк" сообщила об успешном выполнении проекта по созданию структурированной кабельной системы для гипермаркета OBI, специализирующегося на продаже товаров для дома. Структурированная кабельная система позволяет предприятию объединить все информационные терминалы и коммуникационные линии в единую интегри
OBI и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Киричек Алексей 66 4
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Прянишников Николай 297 3
|Ларина Надежда 3 3
|Герман Александр 4 3
|Рыжиков Сергей 111 2
|Коблов Илья 5 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Суравегин Максим 2 2
|Кулешов Сергей 36 1
|Юсупов Реваз 25 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Тарантасов Геннадий 13 1
|Новиков Дмитрий 40 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Семенова Ирина 43 1
|Шестаков Олег 2 1
|Абрамов Евгений 6 1
|Гончаров Владислав 1 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Колчина Оксана 11 1
|Баранов Роман 14 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Поляков Александр 53 1
|Мовчан Евгений 1 1
|Мамон Андрей 1 1
|Федяков Иван 1 1
|Орлов Алексей 20 1
|Курилин Юрий 1 1
|Макаревич Денис 2 1
|Смирнов Евгений 37 1
|Laura Marx - Маркс Лаура 1 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Селезнев Денис 30 1
|Мамонтов Дмитрий 2 1
|Капустин Валерий 1 1
|Стрелков Денис 1 1
|Меркулова Галина 1 1
|Баринов Олег 1 1
|Известия ИД 642 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 991 1
|Ведомости 1051 1
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