OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров

накомиться с необходимыми позициями, выбрав товары с помощью подробных фильтров. Оформление заказов в несколько кликов: доставка доступна для всех регионов присутствия сети строительных гипермаркетов OBI . Забрать необходимые товары пользователи приложения смогут самовывозом из ближайшего магазина сети или оформив доставку. Теперь покупатели всегда смогут отследить свою историю заказов и зап

Теперь покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» могут заказать с быстрой доставкой товары из сети строительных гипермаркетов OBI . Ассортимент ритейлера уже появился на сервисах «Яндекс маркет», «Еда и «Деливери». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Сервисы электронной коммерции «Яндекса» стали первыми п

Зачем OBI видеоконференцсвязь Центральный офис OBI находится в Москве. Он отвечает за работу персонала в гипермаркетах: проводит онлайн-совещания и организует обучение. До самого последнего вр

Немцы против россиян Немецкая компания Obi GmbH заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам сети Obi , пишут «Ведомости». Это мешает магазинам нормально функционировать и обслуживать покупателей. С

Plantronics, Inc. объявила о том, что VVX 250, 350 и 450 OBi Edition станут первыми IP-телефонами, сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создан