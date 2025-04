OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров

Plantronics, Inc. объявила о том, что VVX 250, 350 и 450 OBi Edition станут первыми IP-телефонами, сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создан

«Сервис Плюс» займется обслуживанием нового магазина OBI в Омске Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о заключении сервисного контракта с компанией OBI – владельцем розничной сети магазинов формата DIY (Do It Yourself — англ. «Сделай сам»). Контракт предусматривает комплексное сервисное обслуживание POS-систем в новом магазине сети в Омске