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OBI ОБИ Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров

OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров

Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На 2022 год в России работают 27 гипермаркетов ОБИ в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.


07.06.2024 Сеть строительных гипермаркетов OBI запустила новое мобильное приложение

накомиться с необходимыми позициями, выбрав товары с помощью подробных фильтров. Оформление заказов в несколько кликов: доставка доступна для всех регионов присутствия сети строительных гипермаркетов OBI. Забрать необходимые товары пользователи приложения смогут самовывозом из ближайшего магазина сети или оформив доставку. Теперь покупатели всегда смогут отследить свою историю заказов и зап
20.12.2023 «Яндекс» запустил быструю доставку живых елок и строительных материалов из гипермаркетов OBI

Теперь покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» могут заказать с быстрой доставкой товары из сети строительных гипермаркетов OBI. Ассортимент ритейлера уже появился на сервисах «Яндекс маркет», «Еда и «Деливери». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Сервисы электронной коммерции «Яндекса» стали первыми п
07.10.2022 Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings

Зачем OBI видеоконференцсвязь Центральный офис OBI находится в Москве. Он отвечает за работу персонала в гипермаркетах: проводит онлайн-совещания и организует обучение. До самого последнего вр
11.04.2022 Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Немцы против россиян Немецкая компания Obi GmbH заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам сети Obi, пишут «Ведомости». Это мешает магазинам нормально функционировать и обслуживать покупателей. С
05.04.2019 Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite

Plantronics, Inc. объявила о том, что VVX 250, 350 и 450 OBi Edition станут первыми IP-телефонами, сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создан
27.07.2015 Novacom внедрила «1С:Предприятие» в OBI Россия

Компания Novacom, входящая в ГК Softline, завершила проект по внедрению продукта «Бухгалтерия Корп» на платформе «1С:Предприятие» для сети гипермаркетов OBI в России. Как сообщили CNews в Softline, в результате работа сотрудников магазинов и финансовых служб была упрощена, а время на оформление документации для юридических лиц — сокращено. O
14.05.2009 «Сервис Плюс» займется обслуживанием нового магазина OBI в Омске

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о заключении сервисного контракта с компанией OBI – владельцем розничной сети магазинов формата DIY (Do It Yourself — англ. «Сделай сам»). Контракт предусматривает комплексное сервисное обслуживание POS-систем в новом магазине сети в Омске
10.01.2008 БИТ автоматизировал три гипермаркета OBI

Специалисты Московского офиса компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) успешно завершили автоматизацию трех магазинов (Белая Дача, Варшавка, Теплый стан) сети гипермаркетов OBI. Цель, которую поставило руководство сети гипермаркетов перед сотрудниками «1С:Бухучет и Торговля» при внедрении нового программного продукта, - облегчить и сделать грамотным учет наличных

19.12.2007 «Сервис Плюс» поставила кассовое оборудование для нового магазина OBI

Компания «Сервис Плюс» выполнила поставку кассового оборудования и фискального решения для нового магазина компании OBI в Москве, открывшегося в ноябре 2007 г. в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Особенностью кассового решения для OBI стало использование POS-терминалов нового BEETLE/MII от компании Wincor Nixdorf
26.09.2006 "КомпьюЛинк" оборудет магазины OBI

Компания «УСП КомпьюЛинк» выполняет проект для компании «ОБИ Франчайзинговый Центр» (сеть гипермаркетов OBI). В рамках контракта до конца 2006 года будет осуществлена поставка компьютерного оборудования для семи новых магазинов сети OBI, а также работы по созданию СКС в магазинах на Варшав
09.08.2005 OBI внедрит HR-систему

Корпорация Robertson & Blums и компания OBI — сеть розничных магазинов формата do-it-yourself — заключили договор на покупку лицензий, техническое сопровождение и внедрение системы управления персоналом и расчёта заработной
26.04.2004 "ТерраЛинк" создал структурированную кабельную систему для гипермаркета OBI

Компания "ТерраЛинк" сообщила об успешном выполнении проекта по созданию структурированной кабельной системы для гипермаркета OBI, специализирующегося на продаже товаров для дома. Структурированная кабельная система позволяет предприятию объединить все информационные терминалы и коммуникационные линии в единую интегри

Публикаций - 55, упоминаний - 55

OBI и организации, системы, технологии, персоны:

8359 7
SAP SE 5311 7
Microsoft Corporation 24749 7
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 5
Yandex - Яндекс 7556 4
1С-Битрикс - Bitrix 587 4
Сервис Плюс 184 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 3
Softline - Софтлайн 2904 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 3
VK - Mail.ru Group 3470 2
Крок - Croc 1781 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 2
Oracle Corporation 6741 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Корус Консалтинг ГК 1238 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Первая Форма - 1Форма 51 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 222 1
Busfor - Busfor 6 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Samsung Electronics 10329 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Ростелеком 9839 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
МегаФон 9114 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Lexmark Int 294 1
Kyocera 241 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 12
Лента - Сеть розничной торговли 2117 10
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 8
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 4
Ростех - Вертолеты России 168 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 4
X5 Group - Перекрёсток 556 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 3
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Связной ГК 1372 3
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ВТБ - ВТБ24 665 3
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Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 3
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
Visa International 1953 2
Татнефть 228 2
American Express - Amex 331 2
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