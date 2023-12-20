«Яндекс» запустил быструю доставку живых елок и строительных материалов из гипермаркетов OBI

Теперь покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» могут заказать с быстрой доставкой товары из сети строительных гипермаркетов OBI. Ассортимент ритейлера уже появился на сервисах «Яндекс маркет», «Еда и «Деливери». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Сервисы электронной коммерции «Яндекса» стали первыми партнерами OBI в сегменте быстрой доставки. Компании начинают сотрудничество во время новогоднего периода, когда для клиентов особенно важна скорость доставки. На старте ассортимент для онлайн-заказа составит несколько тысяч товаров, а до конца 2023 г. он расширится до 20 тыс. позиций. Помимо товаров для дома, ремонта и строительства, покупатели могут заказать с быстрой доставкой из OBI новогодние украшения, декор, товары для уборки снега. Также в отдельном разделе OBI елки можно купить живые ели и пихты. Только за первую неделю декабря 2023 г. в «Яндекс еде» и «Деливери» спрос на праздничные товары вырос в четыре раза относительно аналогичного периода в ноябре 2023 г.

«Партнерство с сервисами электронной коммерции «Яндекса» – часть стратегии, направленной на расширение возможностей компании в целом. В том числе, благодаря работе с дополнительными каналами продаж, опыту которых мы доверяем. Мы гордимся нашим ассортиментом и хотим, чтобы у большего числа действующих и новых покупателей была возможность приобрести необходимый товар. Высокое качество, подход к работе и уважение к клиентам – три важных составляющих, которые мы разделяем с коллегами из «Яндекса». Для нас важно, чтобы клиент мог получить актуальный товар в срок, особенно во время новогоднего ажиотажа и повышенного сезона», – сказал Максим Суравегин, исполнительный директор «OBI Россия».

Сделать заказ из гипермаркетов OBI уже могут жители всей Москвы, а до конца 2023 г. услуга будет доступна во всех городах присутствия ритейлера. Сотрудники магазинов OBI будут собирать заказы и передавать их для доставки курьерам и водителям, сотрудничающим с сервисами доставки «Яндекса». Сделать заказ можно в приложениях «Яндекс маркета», «Еды» и «Деливери».

По данным исследования «Яндекс маркета» и GfK, быстрая и удобная доставка входит в топ-3 причин при выборе онлайн-магазина – это важно для 37% россиян. Другими факторами являются выгодные цены и широкий ассортимент.

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Компания OBI – сеть строительных гипермаркетов, открывшая первые магазины на территории России в 2003 г.. На сегодняшний день в России работают 24 гипермаркета в 12 городах: семь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по два магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске, Туле, Волгограде и Волжском. Ассортимент составляет более 80 тыс. наименований товаров. Работа гипермаркетов сети OBI была приостановлена в марте 2022 г., но уже в мае 2023 г. они снова открыли двери для покупателей и полноценно возобновили торговлю.

Сегодня бизнес принадлежит собственникам из России. Исполнительным директором «OBI Россия» является Максим Суравегин, который отвечает за планирование, разработку и реализацию стратегических планов бизнеса, поддержание экономически обоснованной операционной деятельности и взаимодействие с ключевыми партнерами.