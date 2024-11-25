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GfK Group GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung GfK Rus ГФК-Русь Международный институт маркетинговых и социальных исследований
СОБЫТИЯ
|25.11.2024
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Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах
Международная исследовательская компания GfK впервые публикует результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет о том, каким
|05.06.2024
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Исследование GfK: половина жителей крупных городов России уже пользуются устройствами умного дома
Международная исследовательская компания GfK опубликовала результаты исследования о знании систем умного дома и их использовании в России. Согласно этим данным, 52% россиян, проживающих в крупных городах, уже пользуются устройствами у
|25.04.2024
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Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%
Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2024 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-к
|13.03.2023
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В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах, — исследование «Яндекс маркета» и GfK
«Яндекс маркет» и GfK провели ежегодное исследование и выяснили, что жители Санкт-Петербурга регулярно покупают товары в интернете. Большинство опрошенных онлайн-покупателей (84%) делают это минимум раз в месяц,
|01.12.2021
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«Яндекс.маркет» и GfK Rus представили исследование о развитии онлайн-торговли в России
«Яндекс.маркет» и GfK Rus провели опрос российской аудитории интернет-магазинов и выяснили, какая доля россиян покупает онлайн, как часто они это делают, что побуждает людей покупать в интернете, какими способам
|31.03.2020
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Россияне по всей стране расхватывают с полок ноутбуки, смартфоны и ПК
резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Как сообщила CNews исследовательская компания GfK, продажи одних только ноутбуков всего за несколько дней выросли более чем вдвое. По подсч
|18.03.2020
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GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ
Аналитическая компания мониторит как розничные продажи категорий, так и состояние дистрибуции - на основе данных дистрибуторской панели GfK на еженедельной основе отслеживает продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом
|22.01.2020
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Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году
Эксперты аналитической компании GfK ожидают, что в 2020 г. глобальные потребители потратят порядка 1,05 трлн евро на бытовую
|27.12.2019
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GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD
Эксперты института маркетинговых исследований GfK и компании Samsung подготовили отчет о состоянии рынка SSD-накопителей. IT-Storage— это продукты, которые могут подключаться или которые используются со стационарными или мобильными ИТ-устр
|16.12.2019
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GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
ейла в будущем. Публикация базируется на материалах комплексного проекта «Российский ритейл монитор GfK» - аналитике данных потребительской панели GfK по покупкам товаров повседневного с
|25.02.2019
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Исследование Gfk: глобальный рынок смартфонов достиг $522 миллиардов
По данным, опубликованным Gfk, с долей в 44% смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг $1,2 трлн. Хотя глобальный с
|15.01.2019
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Исследование GfK: интернет-аудитория в России выросла до 75,4%
По данным исследования GfK, к началу 2019 г. аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет
|11.01.2019
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GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро
По данным исследовательской компании GfK, в 2018 г. продажи на глобальном рынке бытовой техники и электроники впервые превысили от
|03.12.2018
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Gfk и Trax предложат ритейлу совместное решение в области компьютерного зрения
Глобальный институт маркетинговых исследований Gfk и провайдер решений для компьютерного зрения в ритейле Trax будут совместно работать над
|01.10.2018
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GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте
ный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 2018 г. – результат удачного начала 2017 г., когда на р
|27.09.2018
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Gfk объявила о доступности в Росcии аналитичекого решения Consumer Insights Engine
GfK в России выпустила на рынок Consumer Journey («Путь к покупке») – первый модуль аналитического решения GfK Consumer Insights Engine, который дает прямой доступ к аналитике о том, как онлайн- и офлайн- поведение покупателей и их путь к покупке влияют на продажи брендов на рынке бытовой техники и
|06.09.2018
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Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро
По данным исследования GfK, с января по июнь 2018 г. общие продажи на глобальном рынке аудиоустройств составили 4,5 млрд евро. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом еще остается потенциа
|03.09.2018
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Исследование Gfk: китайский рынок электронной коммерции вырос на 23%
ость онлайн-покупок отличается в разных категориях. Все еще может измениться, учитывая, что сектор онлайн-ритейла в Европе претерпевает значительную трансформацию. Таковы основные выводы исследования GfK. Наибольший вклад в рост глобальных онлайн-продаж внесли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, где рост рынка электронной коммерции составил впечатляющие 23%. В пе
|30.01.2018
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Исследование GfK Rus: Спрос на смартфоны в России и мире по итогам 2017 года
По данным GfK, в IV кв. 2017 г. в мире было продано 397 млн смартфонов, это на один процент больше, чем в IV кв. 2016 года. Рост обеспечили такие регионы, как Ближний Восток и Африка (+8%), Центральная и
|16.01.2018
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GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей
Согласно данным «Всероссийского омнибуса GfK», к началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения 16+ состав
|27.10.2017
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Исследование GfK: Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году
По данным отчета GfK Crossmedia Landscape 2017, россияне проводят в соцсетях почти треть всего своего онлайн-в
|26.10.2017
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Мировая цена на смартфоны скакнула вверх
Средняя цена смартфонаВ III кв. 2017 г. средняя цена проданного смартфона выросла в мире на рекордные 7%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает аналитическая компания GfK. Всего за квартал в мире было продано 366,6 млн смартфонов, что на 3% больше аналогичного показателя за 2016 г. При этом общая стоимость проданных устройств показала годовой рост на 10% и д
|29.06.2017
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Исследование GfK: Россия входит в топ5 стран по доле пользователей, которые могут отказаться на время от гаджетов
Данные, полученные исследовательской компанией GfK, показывают, что зависимость от гаджетов одинаково проявляется как среди мужчин, так и среди женщин: примерно одинаковое число мужчин и женщин согласны, что им будет трудно не пользоваться
|11.05.2017
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GfK представила итоги I кв. 2017 на рынке бытовой техники и электроники в России
Исследовательская компания GfK подвела итоги 1 квартала 2017 года на рынке бытовой техники и электроники в России. В мар
|10.05.2017
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GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году
По данным ежегодного исследования GfK Teхнотренды, по итогам которого эксперты GfK определяют технологии с наибольшим по
|17.04.2017
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Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России
По данным потребительской панели GfK, по итогам 2016 года, российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фа
|02.03.2017
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Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения
Как показало исследование компании GfK, россияне при выборе FMCG-товаров более внимательно изучают буклеты и рекламу, а также вс
|21.12.2016
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«Яндекс.Маркет» и GfK Rus представили исследования розничного онлайна в России
купателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого в сентябре 2016 года.Ещё весной 2016 г. GfK Rus провела опрос, по данным которого количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар
|30.09.2016
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GfK: треть потребителей в мире используют гаджеты и приложения для мониторинга здоровья
Согласно результатам международного исследования, проведенного GfK онлайн в 16 странах мира, почти каждый третий (33%) отслеживает свою физическую активност
|15.06.2016
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70% европейских компаний ожидают роста своего оборота в России в 2016 г.
с в России, стали позитивнее оценивать свои перспективы на рынке. Об этом CNews сообщили в компании GfK Rus («ГфК-Русь»). Так, согласно результатам исследования «Стратегии и перспективы европей
|25.05.2016
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GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами
Компания GfK разработала «Индекс подключенности потребителей» — GfK Connected Consumer Index, который демонстрирует уровень обеспеченности и использования потребителями разных стран технических у
|01.09.2015
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Российские потребители — в числе самых требовательных к дизайну техники и гаджетов
Компания GfK провела исследование в 22 странах мира, включая Россию, чтобы узнать, какую роль в выборе устройства играет его дизайн и внешний вид. Как сообщили CNews в GfK, каждый третий (3%) уча
|27.01.2015
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Аудитория интернета в России превысила 80 млн пользователей
е от 16 лет и старше составил 67,5%. Таким образом, аудитория интернета 16+ в России превысила 80 млн человек. При этом три четверти выходят в сеть ежедневно или почти каждый день, говорится в отчете GfK (ссылка на PDF). В 2013 г. уровень проникновения составил 57,1%, в 2012 г. — 52,6%, в 2011 г. — 44%. «Высокие темпы прироста онлайн-аудитории в России обеспечило активное распространение мо
|19.02.2014
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Фотоаппараты и принтеры в России покупают все меньше
Аналитическая компания GfK подвела итоги 2013 г. для рынка бытовой техники и электроники. Наибольшие темпы роста, по мнению аналитиков, показал рынок потребительского телекоммуникационного оборудования — за год спрос
|27.11.2013
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GFK исследовала аудиторию онлайн-покупателей в России
Компания GFK по инициативе «Яндекс.Маркета» провела исследование аудитории онлайн-покупателей в России. Согласно результатам, 21% онлайн-покупателей начали покупать товары в сети относительно недавно. П
|19.12.2008
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Розница отвернулась от российских ПК
Согласно отчету исследовательской компании GfK, объем розничных продаж настольных ПК в 3-м квартале этого года достиг в России 1,041 млн единиц. В денежном выражении продажи десктопов за этот период составили около €430 млн. GfK
|03.12.2008
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«Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь»
ем офисов промо-маркетингового агентства EMG и Международного института маркетинговых исследований «ГФК-Русь». В ходе проектов для каждого из заказчиков было поставлено и инсталлировано телеком
|01.02.2007
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Расцвет эпохи жидких кристаллов. Рынок мониторов в 2006 году
ерспективы на будущее. Цена падает, продажи по-прежнему растут Институт маркетинговых исследований «ГфК Русь» оценивает рынок мониторов в России в 2006 году в 4,7 млн. шт., ожидается рост прода
|17.06.2005
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GfK: Creative лидирует на рынке МР3-плееров
Немецкая исследовательская компания GfK поставила Creative на первое место по продажам на европейском рынке MP3-флэш-плееров. GfK также прокомментировала, что в феврале-марте этого года рынок вырос на 350% по сравнению с т
|19.09.2003
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GfK: Россия перейдет на "цифру", но не в ближайшем будущем
На конференции прозвучал доклад представителя GfK-Россия о состоянии и тенденциях развития рынка фототехники в странах Европы и в России в
GfK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Моржова Наталья 6 6
|Серегин Андрей 14 4
|Kick Markus - Кик Маркус 4 4
|Белоусов Максим 109 3
|Аршавский Анджей 31 3
|Демидов Александр 20 3
|Григорьева Мария 25 3
|Шуваев Ярослав 10 3
|Хрупова Елена 5 3
|Безуглова Марина 3 3
|Кантор Виктор 22 3
|Фадеев Михаил 57 3
|Зентрих Павел 9 3
|Zentrich Pavel - Зентрих Павел 6 3
|Синцов Павел 3 3
|Малис Александр 158 2
|Анохин Павел 15 2
|Молодых Владимир 30 2
|Терентьев Алексей 25 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Резников Олег 20 2
|Казаков Антон 5 2
|Кусков Денис 221 2
|Лаконцев Дмитрий 26 2
|Муравьев Олег 29 2
|Малис Олег 86 2
|Кайрова Ольга 3 2
|Порубов Виталий 6 2
|Уваров Сергей 48 2
|Кетов Сергей 2 2
|Шишкин Сергей 9 2
|Зинченко Илья 4 2
|Морковина Елена 2 2
|Мишин Глеб 70 2
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|Юсупов Ренат 125 2
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