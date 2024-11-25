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Индексная книга (каталог) CNews*
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GfK Group GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung GfK Rus ГФК-Русь Международный институт маркетинговых и социальных исследований

GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований

СОБЫТИЯ


25.11.2024 Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах

Международная исследовательская компания GfK впервые публикует результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет о том, каким
05.06.2024 Исследование GfK: половина жителей крупных городов России уже пользуются устройствами умного дома

Международная исследовательская компания GfK опубликовала результаты исследования о знании систем умного дома и их использовании в России. Согласно этим данным, 52% россиян, проживающих в крупных городах, уже пользуются устройствами у
25.04.2024 Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%

Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2024 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-к
13.03.2023 В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах, — исследование «Яндекс маркета» и GfK

«Яндекс маркет» и GfK провели ежегодное исследование и выяснили, что жители Санкт-Петербурга регулярно покупают товары в интернете. Большинство опрошенных онлайн-покупателей (84%) делают это минимум раз в месяц,
01.12.2021 «Яндекс.маркет» и GfK Rus представили исследование о развитии онлайн-торговли в России

«Яндекс.маркет» и GfK Rus провели опрос российской аудитории интернет-магазинов и выяснили, какая доля россиян покупает онлайн, как часто они это делают, что побуждает людей покупать в интернете, какими способам
31.03.2020 Россияне по всей стране расхватывают с полок ноутбуки, смартфоны и ПК

резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Как сообщила CNews исследовательская компания GfK, продажи одних только ноутбуков всего за несколько дней выросли более чем вдвое. По подсч
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ

Аналитическая компания мониторит как розничные продажи категорий, так и состояние дистрибуции - на основе данных дистрибуторской панели GfK на еженедельной основе отслеживает продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом
22.01.2020 Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Эксперты аналитической компании GfK ожидают, что в 2020 г. глобальные потребители потратят порядка 1,05 трлн евро на бытовую

27.12.2019 GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD

Эксперты института маркетинговых исследований GfK и компании Samsung подготовили отчет о состоянии рынка SSD-накопителей. IT-Storage— это продукты, которые могут подключаться или которые используются со стационарными или мобильными ИТ-устр
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России

ейла в будущем. Публикация базируется на материалах комплексного проекта «Российский ритейл монитор GfK» - аналитике данных потребительской панели GfK по покупкам товаров повседневного с
25.02.2019 Исследование Gfk: глобальный рынок смартфонов достиг $522 миллиардов

По данным, опубликованным Gfk, с долей в 44% смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг $1,2 трлн. Хотя глобальный с
15.01.2019 Исследование GfK: интернет-аудитория в России выросла до 75,4%

По данным исследования GfK, к началу 2019 г. аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро

По данным исследовательской компании GfK, в 2018 г. продажи на глобальном рынке бытовой техники и электроники впервые превысили от
03.12.2018 Gfk и Trax предложат ритейлу совместное решение в области компьютерного зрения

Глобальный институт маркетинговых исследований Gfk и провайдер решений для компьютерного зрения в ритейле Trax будут совместно работать над

01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте

ный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 2018 г. – результат удачного начала 2017 г., когда на р
27.09.2018 Gfk объявила о доступности в Росcии аналитичекого решения Consumer Insights Engine

GfK в России выпустила на рынок Consumer Journey («Путь к покупке») – первый модуль аналитического решения GfK Consumer Insights Engine, который дает прямой доступ к аналитике о том, как онлайн- и офлайн- поведение покупателей и их путь к покупке влияют на продажи брендов на рынке бытовой техники и

06.09.2018 Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро

По данным исследования GfK, с января по июнь 2018 г. общие продажи на глобальном рынке аудиоустройств составили 4,5 млрд евро. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом еще остается потенциа
03.09.2018 Исследование Gfk: китайский рынок электронной коммерции вырос на 23%

ость онлайн-покупок отличается в разных категориях. Все еще может измениться, учитывая, что сектор онлайн-ритейла в Европе претерпевает значительную трансформацию. Таковы основные выводы исследования GfK. Наибольший вклад в рост глобальных онлайн-продаж внесли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, где рост рынка электронной коммерции составил впечатляющие 23%. В пе
30.01.2018 Исследование GfK Rus: Спрос на смартфоны в России и мире по итогам 2017 года

По данным GfK, в IV кв. 2017 г. в мире было продано 397 млн смартфонов, это на один процент больше, чем в IV кв. 2016 года. Рост обеспечили такие регионы, как Ближний Восток и Африка (+8%), Центральная и
16.01.2018 GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей

Согласно данным «Всероссийского омнибуса GfK», к началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения 16+ состав
27.10.2017 Исследование GfK: Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году

По данным отчета GfK Crossmedia Landscape 2017, россияне проводят в соцсетях почти треть всего своего онлайн-в
26.10.2017 Мировая цена на смартфоны скакнула вверх

Средняя цена смартфонаВ III кв. 2017 г. средняя цена проданного смартфона выросла в мире на рекордные 7%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает аналитическая компания GfK. Всего за квартал в мире было продано 366,6 млн смартфонов, что на 3% больше аналогичного показателя за 2016 г. При этом общая стоимость проданных устройств показала годовой рост на 10% и д
29.06.2017 Исследование GfK: Россия входит в топ5 стран по доле пользователей, которые могут отказаться на время от гаджетов

Данные, полученные исследовательской компанией GfK, показывают, что зависимость от гаджетов одинаково проявляется как среди мужчин, так и среди женщин: примерно одинаковое число мужчин и женщин согласны, что им будет трудно не пользоваться

11.05.2017 GfK представила итоги I кв. 2017 на рынке бытовой техники и электроники в России

Исследовательская компания GfK подвела итоги 1 квартала 2017 года на рынке бытовой техники и электроники в России. В мар
10.05.2017 GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году

По данным ежегодного исследования GfK Teхнотренды, по итогам которого эксперты GfK определяют технологии с наибольшим по
17.04.2017 Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России

По данным потребительской панели GfK, по итогам 2016 года, российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фа
02.03.2017 Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения

Как показало исследование компании GfK, россияне при выборе FMCG-товаров более внимательно изучают буклеты и рекламу, а также вс
21.12.2016 «Яндекс.Маркет» и GfK Rus представили исследования розничного онлайна в России

купателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого в сентябре 2016 года.Ещё весной 2016 г. GfK Rus провела опрос, по данным которого количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар
30.09.2016 GfK: треть потребителей в мире используют гаджеты и приложения для мониторинга здоровья

Согласно результатам международного исследования, проведенного GfK онлайн в 16 странах мира, почти каждый третий (33%) отслеживает свою физическую активност
15.06.2016 70% европейских компаний ожидают роста своего оборота в России в 2016 г.

с в России, стали позитивнее оценивать свои перспективы на рынке. Об этом CNews сообщили в компании GfK Rus («ГфК-Русь»). Так, согласно результатам исследования «Стратегии и перспективы европей
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами

Компания GfK разработала «Индекс подключенности потребителей» — GfK Connected Consumer Index, который демонстрирует уровень обеспеченности и использования потребителями разных стран технических у
01.09.2015 Российские потребители — в числе самых требовательных к дизайну техники и гаджетов

Компания GfK провела исследование в 22 странах мира, включая Россию, чтобы узнать, какую роль в выборе устройства играет его дизайн и внешний вид. Как сообщили CNews в GfK, каждый третий (3%) уча
27.01.2015 Аудитория интернета в России превысила 80 млн пользователей

е от 16 лет и старше составил 67,5%. Таким образом, аудитория интернета 16+ в России превысила 80 млн человек. При этом три четверти выходят в сеть ежедневно или почти каждый день, говорится в отчете GfK (ссылка на PDF). В 2013 г. уровень проникновения составил 57,1%, в 2012 г. — 52,6%, в 2011 г. — 44%. «Высокие темпы прироста онлайн-аудитории в России обеспечило активное распространение мо
19.02.2014 Фотоаппараты и принтеры в России покупают все меньше

Аналитическая компания GfK подвела итоги 2013 г. для рынка бытовой техники и электроники. Наибольшие темпы роста, по мнению аналитиков, показал рынок потребительского телекоммуникационного оборудования — за год спрос
27.11.2013 GFK исследовала аудиторию онлайн-покупателей в России

Компания GFK по инициативе «Яндекс.Маркета» провела исследование аудитории онлайн-покупателей в России. Согласно результатам, 21% онлайн-покупателей начали покупать товары в сети относительно недавно. П
19.12.2008 Розница отвернулась от российских ПК

Согласно отчету исследовательской компании GfK, объем розничных продаж настольных ПК в 3-м квартале этого года достиг в России 1,041 млн единиц. В денежном выражении продажи десктопов за этот период составили около €430 млн. GfK

03.12.2008 «Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь»

ем офисов промо-маркетингового агентства EMG и Международного института маркетинговых исследований «ГФК-Русь». В ходе проектов для каждого из заказчиков было поставлено и инсталлировано телеком
01.02.2007 Расцвет эпохи жидких кристаллов. Рынок мониторов в 2006 году

ерспективы на будущее. Цена падает, продажи по-прежнему растут Институт маркетинговых исследований «ГфК Русь» оценивает рынок мониторов в России в 2006 году в 4,7 млн. шт., ожидается рост прода
17.06.2005 GfK: Creative лидирует на рынке МР3-плееров

Немецкая исследовательская компания GfK поставила Creative на первое место по продажам на европейском рынке MP3-флэш-плееров. GfK также прокомментировала, что в феврале-марте этого года рынок вырос на 350% по сравнению с т
19.09.2003 GfK: Россия перейдет на "цифру", но не в ближайшем будущем

На конференции прозвучал доклад представителя GfK-Россия о состоянии и тенденциях развития рынка фототехники в странах Европы и в России в


Публикаций - 285, упоминаний - 359

GfK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 37
Yandex - Яндекс 9216 35
Apple Inc 13156 30
Acer Group - Acer Inc 2776 21
Sony 6739 18
Huawei 4677 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Intel Corporation 12811 14
HP Inc. 5883 12
Microsoft Corporation 25775 11
LG Electronics 3735 11
Philips 2099 11
Canon 1439 10
Lenovo Group 2447 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 8
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Toshiba Corporation 2980 8
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Olympus 475 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Fujitsu 2105 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Canalys 236 5
Google LLC 12690 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Nikon 646 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МегаФон 10742 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Евросеть 1421 10
Связной ГК 1401 8
Hansa - Ханса 114 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Beko - Beko Electronics 83 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Лента - Утконос 180 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 4
Miele - Миле 139 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
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Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
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РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Гротекс - Solopharm 6 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 12
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
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Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 30
Google Android 15244 19
Apple iOS 8583 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Microsoft Windows 16882 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Huawei Mate - серия смартфонов 453 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
GfK Connected Consumer Index - GfK Consumer Insights Engine - GfK Consumer Life - GfK Индекс подключенности 5 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
FreePik 1841 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Ланит - Treolan Irbis 148 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
Яндекс.Маркет Аналитика 13 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ZyXEL Keenetic 50 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 3
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 3
Баланс-Платформа - Decision Flow 8 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Huawei P - Серия смартфонов 17 3
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Зинченко Илья 4 2
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Юсупов Ренат 125 2
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Европа 24964 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Япония 13807 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Франция - Французская Республика 8177 25
Италия - Итальянская Республика 4508 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Европа Западная 1496 17
Украина 7928 17
Испания - Королевство 3840 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 15
Швеция - Королевство 3782 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Турция - Турецкая республика 2620 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Польша - Республика 2031 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Европа Восточная 3138 11
Нидерланды 3746 11
Бельгия - Королевство 1192 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Африка - Африканский регион 3641 8
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Чехия - Чешская Республика 1349 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Индия - Bharat 5870 7
Ближний Восток 3154 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Канада 5082 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 89
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 31
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 19
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 19
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 16
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
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