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Яндекс.Еда Yandex Eats Яндекс.Курьер

Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер

Яндекс.Еда — курьерский сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. На 2021 год с Едой сотрудничают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане. Сделать заказ можно на eda.yandex, в приложениях Яндекса, Еды и Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.


06.02.2024 В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды»

атиться в еду, например, пиццу или бургер, а также в робота-доставщика, самокат, курьерскую сумку. «Яндекс Еда» стала первой среди российских брендов, который интегрировался в Fortnite. До сих

13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры

крытие новых зон такой доставки позволят увеличить количество доставленных рестораном заказов. *** «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развиваетс
28.07.2023 Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

«Связаться с курьером». Она появляется сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ. «Яндекс еда» не передает курьеру через чат никакие персональные данные клиента. Чат работает в
06.06.2023 Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик

Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. С момента запуска роботы привезли больше 160 тыс. заказов. «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развиваетс
15.03.2023 «Яндекс еда» будет развивать свой сервис для оплаты корпоративного питания под брендом «Ланч карта»

«Яндекс еда» теперь будет развивать собственный сервис для оплаты корпоративного питания под новым брендом «Ланч карта». Этот сервис начал работать прошлым летом и помогает сотрудникам разных ко
07.03.2023 «Яндекс еда» запустилась в Узбекистане

«Яндекс еда» заработала в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ,
07.12.2022 «Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»

ранов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса». «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии

07.12.2022 «Яндекс еда» внедрила технологию интернета вещей для точного прогнозирования времени доставки

«Яндекс еда» внедрила технологию, которая позволит оптимизировать время, проведенное курьером

05.12.2022 «Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период

январе, когда обычно число заказов заметно возрастает. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Яндекс еда». В этом году сервис выделит на поддержку 70 млн руб. — это в несколько раз больше
17.10.2022 X5 запустила доставку через «Яндекс еду»

Продукты и готовую еду из магазинов торговых сетей X5 Group, российской продуктовой розничной компании, теперь можно заказать с помощью «Яндекс еды» и получить с доставкой. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Таким образом клиенты могут купить товары в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Сделать заказ можно как в «Еде», так и

19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха

ут отдохнуть, пока ждут выдачи заказов, а также попить воды и, например, зарядить телефон. Недавно «Яндекс еда» открыла новую зону отдыха на Даниловском рынке в Москве, а в ближайшее время сдел
29.08.2022 «Яндекс еда» запустила круглосуточную экспресс-доставку живых цветов

0 своих самых популярных букетов, которые чаще всего выбирают клиенты этого продавца. Например, это составные букеты из разных цветов, а также монобукеты из роз или хризантем. Доставку цветов за час «Яндекс еда» запустила вместе с «Маркетом». Таким образом оба сервиса продолжают развивать продажи самых популярных товаров из тех, которые доступны на маркетплейсе с экспресс-доставкой. До этог
05.08.2022 «Яндекс еда» привлечёт рестораны к управлению сервисом

При сервисе «Яндекс еда» начнёт работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства. В неё войдут предста
01.07.2022 «Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками

«Яндекс еда» в два раза увеличила награду этичным хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисе, сообщили CNews представители фудтех-направления «Яндекс go». Призовые стали больше, так как

24.06.2022 Из «Яндекс еды» теперь можно удалить данные о своих заказах

устил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит «Яндекс еда». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сейчас пользователи могут удалит
16.06.2022 «Яндекс еда» вводит мониторинг скорости для велокурьеров

«Яндекс еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров, которые доставляют заказы сервиса. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживлен
08.06.2022 «Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров

«Яндекс еда» представила новый конструктор выплат для курьеров-партнеров. Впервые он разрабаты
06.06.2022 «Яндекс еда» запустила круглосуточную доставку в Петербурге

до рассвета, а когда захочется перекусить — заказать еду с доставкой и получить её прямо на улице. «Яндекс еда» днём и ночью развозит заказы в Центральный, Петроградский, Василеостровской и Адм
25.04.2022 «Яндекс еда» привезет товары для животных

кормов для животных в заказах из продуктовых магазинов показывает стабильный рост год к году. *** «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38
12.04.2022 «Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке

е получать заработок каждый день. Символическая цена пакета будет действовать до конца 2022 г. *** «Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

22.02.2022 «Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов

«Яндекс.еда» и сервис онлайн-чаевых «Нетмонет» договорились о партнерстве. Они планируют объед
20.01.2022 «Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны

дники сервиса смогут стажироваться на «темных кухнях» (dark kitchen) сети уже с февраля. В будущем «Яндекс.еда» планирует договориться и с другими заведениями. При организации стажировок сервис
18.01.2022 «Яндекс.еда» тестирует оплату по QR-кодам в ресторанах

«Яндекс.еда» начала тестировать сервис, который позволяет ресторанам принимать оплату от клиентов за столиками и на кассе по QR-кодам. Новая услуга поможет гостям быстрее оплачивать счета, сниме
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров

«Яндекс.еда» теперь будет создавать зоны отдыха для курьеров — и первая из них уже заработала на территории Черемушкинского рынка. Эта зона открыта для всех курьеров, а не только тех, кто сотруд
28.09.2021 «Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов

ес может каждый день выдавать их сотрудникам, чтобы компенсировать личные траты на питание. Раньше «Яндекс.еда» продавала сертификаты только корпоративным клиентам. И спрос у бизнеса на эту усл
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества

«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале партнёрства в сфере доставки. Пользователям сервиса по в
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках

авке еды Uber.Eats и приобретенный «Яндексом» в конце 2017 г. Foodfox. На их базе заработал сервис «Яндекс.Еда». При заключении сделки стороны договорились, что СП будет использовать технологии
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов

30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда

10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»

уб. доставка будет бесплатной, а при покупках ниже этой суммы стоимость доставки составит 149 руб. «Яндекс.еда» также планирует запустить доставку из гипермаркетов «Ашан». В течение года количе
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды

л продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнёры «Яндекс.Еды». На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry. Пользователям «Маркета» доступно более 6000 наименований товаров. «Маркет постоянно расширяет асс
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды

тплейс «Яндекс.маркет», сервис заказа продуктов «Яндекс.лавка» и сервис доставки еды из ресторанов «Яндекс.еда». Об этом заявил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отве
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области

«Яндекс.Еда» запустила доставку продуктов с фермерских рынков Московской области. Об этом сооб
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам

генеральный директор «Бургер кинг» в России Дмитрий Медовый. В рамках программы заботы о курьерах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» с осени 2019 г. бесплатно страхуют жизнь и здоровье курьеров, со
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»

ерь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым парт
18.12.2020 «Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок

«Яндекс.Еда» начала доставлять на дом фермерские продукты с межрегиональных ярмарок. Проект ре
16.12.2020 Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды»

«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Программа по подключению к с
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы

тной доставки будет расширяться. Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». «Ровер» заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду. В приложени
18.11.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» запустили доставку в пяти новых городах

«Яндекс.Еда» и сеть магазинов «Магнит» масштабировали географию совместного проекта по экспрес

Публикаций - 202, упоминаний - 302

Яндекс.Еда и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6456 174
Ростелеком 10700 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 17
VK - Mail.ru Group 3279 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2697 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 247 7
Amazon Inc - Amazon.com 2890 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 528 6
МегаФон 7797 5
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 137 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 328 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 755 5
Yandex Go - Yango 25 4
7634 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 706 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4514 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 586 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 14 3
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 38 3
Доктор рядом - Doc+ 51 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 875 3
InnoSTage - Инностейдж 75 3
Telegram Group 1451 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 121 3
InfoWatch - Инфовотч 965 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 880 3
T.Hunter 21 3
Xiaomi 1505 3
Apple Inc 11658 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 35 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Наутакси 2 2
Samsung Electronics 9973 2
data.ai - App Annie 84 2
Б-152 6 2
Cisco Systems 5007 2
Rover - RoverComputers 414 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 247 55
Uber 320 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 25
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 198 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 177 19
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 120 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 15
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 108 15
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 30 14
Яндекс.Доставка 57 13
Foodfox 15 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 430 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 749 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 498 9
ВкусВилл - Избёнка 123 9
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 87 8
Ситимобил - Служба такси 151 8
Почта России ПАО 1997 7
О2О Холдинг 53 7
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 6
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 174 6
Лента - Сеть розничной торговли 1904 5
MLU B.V. 13 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 5
36,6 - аптечная сеть 87 5
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 5
Партия еды 6 5
GFG - Lamoda - Купишуз 143 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Вкусно — и точка 12 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 400 4
X5 Group - Перекрёсток 488 4
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY 53 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 3
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 10 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 930 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 262 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 3
Открытие ФК - Банк Открытие 524 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10446 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2559 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3113 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4255 8
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 5
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 229 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 1
Российский социально-экологический союз 3 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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