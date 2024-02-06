Яндекс.Еда Yandex Eats Яндекс.Курьер

В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды» атиться в еду, например, пиццу или бургер, а также в робота-доставщика, самокат, курьерскую сумку. «Яндекс Еда» стала первой среди российских брендов, который интегрировался в Fortnite. До сих

Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры крытие новых зон такой доставки позволят увеличить количество доставленных рестораном заказов. *** «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развиваетс

Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате «Связаться с курьером». Она появляется сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ. «Яндекс еда» не передает курьеру через чат никакие персональные данные клиента. Чат работает в

Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. С момента запуска роботы привезли больше 160 тыс. заказов. «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развиваетс

«Яндекс еда» будет развивать свой сервис для оплаты корпоративного питания под брендом «Ланч карта» «Яндекс еда» теперь будет развивать собственный сервис для оплаты корпоративного питания под новым брендом «Ланч карта». Этот сервис начал работать прошлым летом и помогает сотрудникам разных ко

«Яндекс еда» запустилась в Узбекистане «Яндекс еда» заработала в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ,

«Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка» ранов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса». «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии

«Яндекс еда» внедрила технологию интернета вещей для точного прогнозирования времени доставки «Яндекс еда» внедрила технологию, которая позволит оптимизировать время, проведенное курьером

«Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период январе, когда обычно число заказов заметно возрастает. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Яндекс еда». В этом году сервис выделит на поддержку 70 млн руб. — это в несколько раз больше

X5 запустила доставку через «Яндекс еду» Продукты и готовую еду из магазинов торговых сетей X5 Group, российской продуктовой розничной компании, теперь можно заказать с помощью «Яндекс еды» и получить с доставкой. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Таким образом клиенты могут купить товары в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Сделать заказ можно как в «Еде», так и

До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха ут отдохнуть, пока ждут выдачи заказов, а также попить воды и, например, зарядить телефон. Недавно «Яндекс еда» открыла новую зону отдыха на Даниловском рынке в Москве, а в ближайшее время сдел

«Яндекс еда» запустила круглосуточную экспресс-доставку живых цветов 0 своих самых популярных букетов, которые чаще всего выбирают клиенты этого продавца. Например, это составные букеты из разных цветов, а также монобукеты из роз или хризантем. Доставку цветов за час «Яндекс еда» запустила вместе с «Маркетом». Таким образом оба сервиса продолжают развивать продажи самых популярных товаров из тех, которые доступны на маркетплейсе с экспресс-доставкой. До этог

«Яндекс еда» привлечёт рестораны к управлению сервисом При сервисе «Яндекс еда» начнёт работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства. В неё войдут предста

«Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками «Яндекс еда» в два раза увеличила награду этичным хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисе, сообщили CNews представители фудтех-направления «Яндекс go». Призовые стали больше, так как

Из «Яндекс еды» теперь можно удалить данные о своих заказах устил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит «Яндекс еда». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сейчас пользователи могут удалит

«Яндекс еда» вводит мониторинг скорости для велокурьеров «Яндекс еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров, которые доставляют заказы сервиса. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживлен

«Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров «Яндекс еда» представила новый конструктор выплат для курьеров-партнеров. Впервые он разрабаты

«Яндекс еда» запустила круглосуточную доставку в Петербурге до рассвета, а когда захочется перекусить — заказать еду с доставкой и получить её прямо на улице. «Яндекс еда» днём и ночью развозит заказы в Центральный, Петроградский, Василеостровской и Адм

«Яндекс еда» привезет товары для животных кормов для животных в заказах из продуктовых магазинов показывает стабильный рост год к году. *** «Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38

«Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке е получать заработок каждый день. Символическая цена пакета будет действовать до конца 2022 г. *** «Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38

«Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов «Яндекс.еда» и сервис онлайн-чаевых «Нетмонет» договорились о партнерстве. Они планируют объед

«Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны дники сервиса смогут стажироваться на «темных кухнях» (dark kitchen) сети уже с февраля. В будущем «Яндекс.еда» планирует договориться и с другими заведениями. При организации стажировок сервис

«Яндекс.еда» тестирует оплату по QR-кодам в ресторанах «Яндекс.еда» начала тестировать сервис, который позволяет ресторанам принимать оплату от клиентов за столиками и на кассе по QR-кодам. Новая услуга поможет гостям быстрее оплачивать счета, сниме

«Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров «Яндекс.еда» теперь будет создавать зоны отдыха для курьеров — и первая из них уже заработала на территории Черемушкинского рынка. Эта зона открыта для всех курьеров, а не только тех, кто сотруд

«Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов ес может каждый день выдавать их сотрудникам, чтобы компенсировать личные траты на питание. Раньше «Яндекс.еда» продавала сертификаты только корпоративным клиентам. И спрос у бизнеса на эту усл

«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале партнёрства в сфере доставки. Пользователям сервиса по в

Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках авке еды Uber.Eats и приобретенный «Яндексом» в конце 2017 г. Foodfox. На их базе заработал сервис «Яндекс.Еда». При заключении сделки стороны договорились, что СП будет использовать технологии

«Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан» уб. доставка будет бесплатной, а при покупках ниже этой суммы стоимость доставки составит 149 руб. «Яндекс.еда» также планирует запустить доставку из гипермаркетов «Ашан». В течение года количе

На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды л продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнёры «Яндекс.Еды». На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry. Пользователям «Маркета» доступно более 6000 наименований товаров. «Маркет постоянно расширяет асс

«Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды тплейс «Яндекс.маркет», сервис заказа продуктов «Яндекс.лавка» и сервис доставки еды из ресторанов «Яндекс.еда». Об этом заявил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отве

«Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области «Яндекс.Еда» запустила доставку продуктов с фермерских рынков Московской области. Об этом сооб

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам генеральный директор «Бургер кинг» в России Дмитрий Медовый. В рамках программы заботы о курьерах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» с осени 2019 г. бесплатно страхуют жизнь и здоровье курьеров, со

Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» ерь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым парт

«Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок «Яндекс.Еда» начала доставлять на дом фермерские продукты с межрегиональных ярмарок. Проект ре

Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды» «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Программа по подключению к с

Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы тной доставки будет расширяться. Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». «Ровер» заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду. В приложени