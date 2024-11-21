Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Еде» появился новый тариф, снижающий стоимость доставки

«Яндекс Еда» начала тестировать новый тариф доставки «Выгодно». Благодаря новому инструменту сервис снизит нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты ― сэкономят на доставке еды, когда она не нужна срочно и есть возможность подождать. Заказ привезут немного позже — через 1-2 часа, при этом стоимость доставки будет ниже на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Тариф появился в ответ на запросы аудитории: по данным внутренних опросов, более половины пользователей сервиса готовы подождать доставку, чтобы ее стоимость была ниже. Ранее сервис провел эксперимент, в котором предлагал скидку за более длительное ожидание ― с такой опцией оформлялся каждый десятый заказ.

Сейчас инструментом может воспользоваться 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2024 г. «Еда» планирует запустить тариф «Выгодно» во всех городах присутствия сервиса.

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях
Генеративный ИИ

Новый тариф действует только в зонах доставки пешими и велокурьерам: на такие районы приходится большинство заказов на сервисе. Благодаря инструменту у «Еды» будет больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ будет выглядеть как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера, а значит, еда не остынет в дороге.

Помимо нового тарифа в «Яндекс Еде» есть рекомендации, которые помогают экономить на доставке во время высокого спроса. Например, сервис может посоветовать собрать корзину побольше, немного подождать или забрать заказ самостоятельно: тогда приложение покажет расстояние до выбранного ресторана. Советы и другую информацию о доставке сервис показывает в карточке каждого заведения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Google 15 лет дрессирует сотрудников: Нужно постоянно чистить переписку и не болтать лишнего

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще