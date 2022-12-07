«Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»

В «Яндекс еде» и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». В сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе. С помощью «Еды» и Delivery Club сделать заказ во «Вкусно — и точка» можно с доставкой, которая занимает около получаса, или с самовывозом. Во втором случае заказ будет готов к выдаче в течение 15 минут после оформления. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая услуга поможет сети «Вкусно — и точка» повысить продажи, а курьерам-партнерам, которые доставляют заказы Еды и Delivery Club, — увеличить доход. Сервисы распределяют заказы таким образом, чтобы их получали те доставщики, которые находятся ближе всего к нужному ресторану, — это сокращает для курьеров время ожидания между заказами. Совместно с логистическими партнерами сервисы будут привлекать больше курьеров для доставки, чтобы клиенты получали заказы из «Вкусно — и точка» как можно быстрее.

С помощью «Еды» и Delivery Club сделать заказ во «Вкусно — и точка» уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России. В Москве и Санкт-Петербурге сервисы будут постепенно подключать все больше предприятий сети. В остальных городах, где появилась новая услуга, она уже доступна во всех заведениях «Вкусно — и точка».

В 2023 г. «Еда» начнет использовать в предприятиях «Вкусно — и точка» технологию IoT, которая позволяет определить, когда курьер приходит за заказом в ресторан и забирает его. Для этого сервис установит биконы — миниатюрные Bluetooth-устройства — рядом с окнами выдачи заказов в ресторанах. Полученные через биконы данные помогут заведениям повысить качество работы с онлайн-заказами, «Еде» — точнее прогнозировать время приготовления блюд, а курьерам — тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы клиентам.

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Delivery Club — сервис доставки готовой еды и продуктов в России. В начале 2022 г. Delivery Club преодолел планку в 10 млн заказов в месяц. К сервису подключено свыше 53 тыс. ресторанов, магазинов и аптек в более 300 городах страны. Помимо доставки готовой еды из ресторанов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса».

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии и Армении. Сделать заказ можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.

«Вкусно — и точка» — сеть предприятий быстрого обслуживания, представленная в 63 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 830 точек сети.