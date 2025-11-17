Бизнес США уволил 153 тыс. человек за месяц, это рекорд за 17 лет. В числе причин ИИ

В октябре 2025 г. американские компании объявили о сокращении 153 тыс. рабочих мест, что на 175% больше, чем в октябре 2024 г., и на 183% больше, чем в сентябре 2025 г. Это самый высокий показатель для октября с 2003 г., а с начала 2025 г. общее число сокращений уже превысило 1 млн. На рынок труда влияют несколько факторов: замедление потребительских и корпоративных расходов, внедрение искусственного интеллекта и коррекция пост-ковидного бума в найме.

Рекорды по увольнениям и причины

Американские компании в октябре 2025 г. объявили о сокращении числа рабочих мест на 153 074, проинформировала рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это максимум для любого месяца с 2008 г., а для октября — с 2003 г. В сентябре же 2025 г. число увольнений составляло лишь 54 064.

По данным Challenger, Gray & Christmas, в октябре 2025 г. работы лишились 47 878 складских работников, 33 281 сотрудников из технических отраслей, 10 662 работников пищевой сферы и 7 883 государственных служащих США.

«Октябрьское число увольнений было существенно выше, чем в среднем для этого месяца, — отметил старший вице-президент по продажам Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер (Andy Challenger). — В некоторых отраслях число сотрудников корректируется после активного найма в период пандемии, но в целом показатель вырос на фоне внедрения искусственного интеллекта (ИИ), ослабления потребительских расходов и капиталовложений».

Unsplash - Luca Bravo Американский бизнес в октябре 2025 года сократил максимальное число рабочих за 17 лет

С начала 2025 г. компании в США объявили о сокращении штатов почти на 1,1 млн сотрудников. Это на 65% больше показателя за аналогичный период 2024 г. и на 44% больше, чем за весь 2024 г.

Снижение найма

При этом ситуация с наймом новых сотрудников выглядит тревожно, ведь сами планы по найму в 2025 г. упали на 35% по сравнению с 2024 г., достигнув самого низкого уровня с 2011 г. Даже сезонный найм находится на минимуме с 2012 г., когда рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas начала отслеживать эти данные.

Отчет Challenger, Gray & Christmas подчеркивает, что внедрение ИИ-технологий и автоматизация постепенно меняют структуру рынка труда в США, сокращая потребность в рутинных профессиях, одновременно повышая спрос на специалистов нового поколения.

Экономисты обращают особое внимание на данные, собираемые частными компаниями в ноябре 2025 г., поскольку официальная статистика по рынку труда не публикуется из-за приостановки работы правительства США.

Рынок труда США и скандалы

Министерство труда (Минтруд) США в сентябре 2025 г. опубликовало предварительные данные, согласно которым в период с апреля 2024 г. по март 2025 г. экономика страны создала на 911 тыс. рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее.

Challenger, Gray & Christmas В США уволили рекордное количество работников

Экономисты ожидали, что пересмотр показателей занятости окажется значительным — от 400 тыс. до 1 млн рабочих мест. В итоге данные оказались ближе к верхней границе прогноза. Несмотря на тревожные тенденции, экономисты не ожидают серьезного пересмотра денежно-кредитной политики.

На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Торговая политика — неопределенность, вызванная тарифами и ограничениями, подорвала доверие бизнеса. Иммиграционная политика — ужесточение контроля снизило предложение рабочей силы, особенно в низкооплачиваемых отраслях. Технологические изменения — активное внедрение ИИ и автоматизации сократило потребность в наемных работниках.

Статистика по занятости неожиданно переросла в политический скандал, ведь резкое снижение показателей за май и июнь (минус 258 тыс. рабочих мест) вызвало недовольство Дональда Трампа (Donald Trump). Президент США обвинил главу Федерального бюро статистики труда США Эрику Макэнтарфер (Erika McEntarfer) в фальсификации данных и отправил ее в отставку. На ее место американский президент выдвинул экономиста Эрвина Джона Антони (Erwin John Antoni), известного своей критикой в адрес ведомства. Энтони неоднократно заявлял, что ежемесячные отчеты о занятости не отражают реальности и даже предлагал временно приостановить их выпуск. Такое решение встретило резкую критику со стороны профессионального сообщества: многие специалисты считают Эрвина Джона Антони недостаточно квалифицированным для этой должности.

Основная претензия Трампа была связана с так называемой моделью рождения и смерти компаний, с помощью которой оценивается количество рабочих мест, созданных или потерянных в результате открытия и закрытия предприятий. Критики отмечают, что такие расчеты могут искажать реальную картину, особенно в условиях нестабильной экономики.