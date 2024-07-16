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Индексная книга (каталог) CNews*
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Работа с претензиями Претензионная работа Роботизация претензионной работы



16.07.2024 В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок ​ 1

17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1

10.04.2024 «Ростелеком» проиграл битву с российским клоном Android 1

26.02.2024 Автоматическое урегулирование в страховании с помощью роботов стали использовать в полтора раза чаще 1

19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 1

07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1

28.04.2023 DPD автоматизировала работу с обращениями бизнеса 1

06.02.2023 Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо» 1

06.02.2023 «Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей» 1

02.02.2023 Дерзкий порномагнат отбирает домен у Pornhub. Владельцы пытаются отбиться, но пока тщетно 1

05.10.2022 Власти вскрыли картель ИТ-компаний на 100-миллионных госзакупках 1

21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 1

23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1

28.07.2022 «Мегафон» обязал ушедшую из России Oracle вернуть прикарманенные миллионы 1

06.01.2022 Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть 1

24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert 1

18.03.2021 На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам 1

24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1

02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1

17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 1

27.10.2020 Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов 1

30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 1

15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1

18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1

18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1

15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая 1

11.06.2020 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 1

08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1

27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра 1

20.05.2020 В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали 1

19.05.2020 Власти разрешат торговать лекарствами через интернет. Но только аптекам со своими курьерами и 10 точками продаж 1

12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1

06.05.2020 ВТБ внедрил программных роботов для обработки обращений клиентов 1

06.05.2020 Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов 1

29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1

28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1

13.04.2020 ГК «Корус консалтинг» представила решение K-SRM 1

13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 1

08.04.2020 Резидент «Сколково» поможет вернуть деньги за отмененные билеты, туры и брони отелей 1

27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1


Публикаций - 268, упоминаний - 274

Работа с претензиями и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 11810 33
Microsoft Corporation 24309 28
Google LLC 11534 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8552 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11559 22
МегаФон 8237 20
Samsung Electronics 10100 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3534 15
Yandex - Яндекс 6802 15
Ростелеком 9382 15
Meta Platforms - Facebook 4402 13
7895 12
X Corp - Twitter 2830 11
Sony 6515 8
SAP SE 5183 8
VK - Mail.ru Group 3312 8
Intel Corporation 12022 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1443 6
Oracle Corporation 6586 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 5
Т-Платформы - T-Platforms 394 5
Qualcomm Technologies 1783 5
Amazon Inc - Amazon.com 2938 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1414 5
Dell EMC 4996 5
GitHub 734 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2791 5
Ростех - Автоматика Концерн 1610 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1321 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4673 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 4
HP Inc. 5652 4
SAS Institute 957 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1452 4
Lenovo Group 2260 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 4
Telegram Group 1667 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1995 4
АФК Система ПАО 1785 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6882 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 9
Почта России ПАО 2061 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6878 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 5
Евросеть 1403 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 468 5
Альфа-Банк 1706 5
Связной ГК 1361 4
ПСБ - Промсвязьбанк 816 4
Visa International 1939 3
eBay Inc 1611 3
Резонанс НПП 362 3
Lynwood Investments 8 3
Композит 87 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 858 3
Эра HD - Эра ХД 54 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 98 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 899 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 231 2
Лента - Сеть розничной торговли 1987 2
LinkedIn 621 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 430 2
Citi - Citibank - Ситибанк 317 2
PornHub 26 2
ВТБ - ВТБ24 664 2
Альфа-Групп 688 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 708 2
ГПБ - Газпромбанк 1049 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 348 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 2
Assist - Ассист 208 2
РЖД - Российские железные дороги 1835 2
Судебная власть - Judicial power 2252 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2137 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10972 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 947 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3200 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4301 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5679 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5258 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4490 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2611 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4824 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3007 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2738 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1336 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 645 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 749 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1436 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 239 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 715 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 477 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 995 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 199 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2483 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 753 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2634 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 200 4
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 74 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1111 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1346 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 204 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2370 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 356 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 882 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 603 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3704 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 10 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 3 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61897 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47123 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23267 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27312 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29181 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23324 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23793 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25250 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24299 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12263 26
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4607 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9785 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20270 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9999 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4641 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28496 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12233 21
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9301 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3674 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5855 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12085 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17181 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12408 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14029 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16708 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11921 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13470 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8232 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6961 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11375 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7199 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15833 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5971 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19892 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6342 16
Оповещение и уведомление - Notification 4258 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15073 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10557 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6977 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7229 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6941 20
Microsoft Windows 15291 17
Google Android 13650 17
Apple iPhone 6 4861 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4824 11
Linux OS 9462 11
Microsoft Windows 2000 8661 11
Google YouTube - Видеохостинг 2628 10
Apple iPad 3824 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3088 10
Apple iOS 7502 8
Apple - App Store 2814 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4045 7
Microsoft Windows 10 1706 7
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 634 6
Microsoft Windows 7 1965 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 5
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1716 5
Microsoft Windows BitLocker 933 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1043 4
Apple iPhone 7 281 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 163 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 334 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 520 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 797 4
Apple macOS 1953 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Google Play - Google Store - Android Market 3204 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 953 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 852 3
Apple iPod 1535 3
Samsung Galaxy Note 692 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 704 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2946 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1445 3
Microsoft Office 365 917 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 145 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Apple iPhone 4 782 3
Наумов Максим 98 10
Путин Владимир 3047 9
Медведев Дмитрий 1646 7
Рейман Леонид 1043 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 5
Никифоров Николай 1134 5
Дуров Павел 271 5
Мамут Александр 129 4
Александров Александр 67 4
Опанасенко Всеволод 132 4
Сысоев Игорь 38 4
Носков Константин 232 3
Евраев Михаил 255 3
Шадаев Максут 900 3
Коновалов Максим 18 3
Беляева Татьяна 24 3
Ананьев Алексей 110 3
Навальный Алексей 61 3
Дерипаска Олег 37 2
Ананьев Дмитрий 78 2
Галушкин Олег 181 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 2
Кисляков Евгений 93 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 375 2
Ахмедов Бекзод 38 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Касперский Евгений 317 2
Костыгин Дмитрий 23 2
Брюквин Юрий 298 2
Щеголев Игорь 696 2
Малофеев Константин 115 2
Мишустин Михаил 627 2
Васинкевич Михаил 17 2
Натрусов Артем 269 2
Попов Алексей 333 2
Шойгу Сергей 88 2
Осеевский Михаил 306 2
Яровая Ирина 71 2
Козлюк Артем 39 2
Акимов Максим 182 2
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