Работа с претензиями Претензионная работа Роботизация претензионной работы
Работа с претензиями и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 98 10
|Путин Владимир 3047 9
|Медведев Дмитрий 1646 7
|Рейман Леонид 1043 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 5
|Никифоров Николай 1134 5
|Дуров Павел 271 5
|Мамут Александр 129 4
|Александров Александр 67 4
|Опанасенко Всеволод 132 4
|Сысоев Игорь 38 4
|Носков Константин 232 3
|Евраев Михаил 255 3
|Шадаев Максут 900 3
|Коновалов Максим 18 3
|Беляева Татьяна 24 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Навальный Алексей 61 3
|Дерипаска Олег 37 2
|Ананьев Дмитрий 78 2
|Галушкин Олег 181 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 375 2
|Ахмедов Бекзод 38 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Касперский Евгений 317 2
|Костыгин Дмитрий 23 2
|Брюквин Юрий 298 2
|Щеголев Игорь 696 2
|Малофеев Константин 115 2
|Мишустин Михаил 627 2
|Васинкевич Михаил 17 2
|Натрусов Артем 269 2
|Попов Алексей 333 2
|Шойгу Сергей 88 2
|Осеевский Михаил 306 2
|Яровая Ирина 71 2
|Козлюк Артем 39 2
|Акимов Максим 182 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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