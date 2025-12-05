ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд

Банк «Русский стандарт», принадлежащий миллиардеру Рустаму Тарико, в суде отстоял свое право бесплатно пользоваться брендом одного из первых разработчиков систем дистанционного банковского обслуживания в России — АО «Бифит» — iBank. Банк включил это обозначение в название своего домена третьего уровня и почту технической поддержки. Основатель «Бифита» Дмитрий Репан возмущен и настроен дойти до Верховного суда, ведь банк не является клиентом его компании. Он считает, что бренд, зарегистрированный еще в 2000 г., даже до появления iPhone, могут использовать только партнеры.

Запретить iBank

Как стало известно CNews, банк «Русский стандарт», принадлежащий миллиардеру Рустаму Тарико, в суде отстоял свое право бесплатно пользоваться брендом одной из старейших ИТ-компаний АО «Бифит» — iBank.

Разработчик «Бифит», готовая выручка которого превышает 2,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб., обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить банку использовать его бренд iBank в домене третьего уровня для интернет-банка для бизнеса, а также в электронной почте технической поддержки. Больше десяти лет банк приглашал клиентов воспользоваться услугами интернет-банка, перейдя по ссылке ibank.rsb.ru, он владеет почтой ibank@rsb.ru. В «Бифит» случайно заметили это нарушение в 2025 г. во время мониторинга интернет-пространства. При этом саму систему ДБО банку предоставило ООО «БСС», конкурент «Бифита» с 25-летним стажем.

Страница "Русского стандарта" в VK Банк "Русский стандарт" использовал в домене слово из чужого бренда и чуть не остался без 1 млн руб. и самого домена

«В своем исковом заявлении истец просит запретить ответчику использовать обозначение ibank в доменном имени третьего уровня ibank.rsb.ru, при осуществлении деятельности по предоставлению доступа к интернет-банкингу для клиентов "Русский Стандарт" и прекратить адресацию на данный сайт, взыскать компенсацию в 1 млн руб. за нарушение прав на товарный знак», — говорится в материалах суда, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Товарный знак принадлежит «Бифит» с 2000 г., а с 2014 г. он признан общеизвестным при использовании в отношении программного обеспечения. Компания разработала и продвигает платформу для дистанционного банковского обслуживания iBank для частных клиентов, предпринимателей, организаций и холдингов, а также финтех-сервисы и сервисы в сфере ИБ.

«iBank — наш зарегистрированный товарный знак и охраняется законом. Нельзя без разрешения правообладателя использовать товарный знак. Более того, iBank — это общеизвестный товарный знак. Из ИТ-компаний мы были пятые, кто получил общеизвестность на свой товарный знак. Первые четыре — это Yandex, 1С, Kaspersky и Mail.ru», — рассказал CNews основатель АО «Бифит» Дмитрий Репан.

В «Русском стандарте» и «БСС» не ответили на запросы CNews.



На претензии не ответили

В исковом заявлении говорится, что обозначение ibank является сходным до степени смешения с товарными знаками правообладателя. В мае 2025 г. «Бифит» направил «Русскому стандарту» письмо с претензией, в котором требовал прекратить использовать обозначение и больше не использовать адрес электронной почты и выплатить компенсацию, но ответа не получил.

Дмитрий Репан уточнил CNews, что банк «Русский стандарт» не был никогда клиентом «Бифита» и не приобретал права на использование системы ДБО iBank. Но в досудебных переговорах участвовать не стал.

«Мы сначала в банк "Русский Стандарт" претензию направили, указали на нарушение, попросили исправить ситуацию — планово убрать из домена и email наш товарный знак iBank. Чтобы клиенты не путались. Ведь очень много "юриков" привыкли к iBank, и когда переходят в другой банк на РКО, то хотят в новом банке также пользоваться iBank. Но от банка "Русский Стандарт" вообще никакого ответа на нашу претензию не было. Ноль реакции. Вот поэтому в суд и обратились», — пояснил основатель «Бифита».

Почему суд отказал

Однако суд не усмотрел правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. По мнению суда, истцом не представлено доказательств незаконного использования средства индивидуализации именно ответчиком. При этом доводы банка в суде посчитали весомыми.

Так, в банке указали, что у «Бифит» нет лицензии на ведение банковской деятельности, компания использует бренд iBank в качестве обозначения программного продукта. В том время как сайт «Русского стандарта» связан с банковским обслуживанием клиентов.

«Клиентами для истца, являются не клиенты банка, а сами кредитные организации, желающие обеспечить оказание услуг интернет-банкинга своим клиентам физическим и юридическим лицам с применением программного обеспечения внешнего вендора, а не заниматься собственной разработкой таких программ», — говорится в материалах суда со ссылкой на ответчика.

В 2010 г. «Русский стандарт» выбрал для себя в качестве ведущей компании для ДБО — ООО «БСС», заключил с ней лицензионный договор и начал оказывать услуги на оспариваемой странице интернет-сайта банка.

По мнению ответчика, истец не приводит никаких доказательств, что именно этот фактор (использование конкретного программного обеспечения) является для банковских клиентов первоочередным или хотя бы в какой-то мере важным при выборе «своего» банка. Банк никаким образом не информирует и не рекламирует на странице своего интернет-сайта программное обеспечение, используемое для ДБО, поскольку для клиентов это не имеет никакой ценности. Все что содержит страница сайта, это только упоминание о лицензиаре — ООО «БСС».

При этом истец заявляет о том, что используемый ответчиком способ адресации на сайте способствует возникновению у потребителей стойких ассоциаций, связанных с правообладателем «Бифит», но не приводит никаких доказательств своим утверждениям. В «Русском стандарте» посчитали, что клиенты банка воспринимают эти слова только как указание на интернет-банк.

В суде сделали вывод, что правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества. Фактически спорное обозначение у ответчика в данном случае не является частью средства индивидуализации услуги, а является обозначением, характеризующим саму услугу, т.е. является описательным обозначением по отношению к услуге.

По мнению суда, спорное обозначение до момента регистрации в качестве общеизвестного товарного знака, вошло во всеобщее употребление в качестве сокращения от наименования интернет-банка (то есть является описательными по отношению к услуге) и широко использовалось и используется на финансовом рынке. Оно уже используется многими другими банками. В доменном имени, используемом ответчиком, совпадают лишь неохраняемая буква и неохраняемое слово «bank», считают в суде.

В «Бифит» сдаваться не собираются

Основатель АО «Бифит» Дмитрий Репан прокомментировал CNews суть спора. Он напомнили, что «программа для ЭВМ» iBank была создана в 1999 г. российской компанией «Банковские и финансовые интернет технологии» («Бифит»). Это была первая в России промышленная система интернет-банкинга для корпоративных и частных клиентов, работающая в web-браузере, утверждают в компании. Первое внедрение в промышленную эксплуатацию произошло в августе 1999 г. в банке «Югра».

«18 августа 2000 г. Роспатентом была зарегистрирована заявка на регистрацию товарного знака iBank. На тот момент (2000 г.) никакого iPhone и iPad от Apple еще не было. 15 декабря 2002 г. товарный знак iBank был зарегистрирован в Роспатенте и было получение свидетельство № 231524. В 2017 г. товарный знак iBank был зарегистрирован Роспатентом как общеизвестный. Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным в РФ, 1 марта 2014 г.», - заявил основатель компании.

По оценкам Репана, на текущий момент система ДБО iBank эксплуатируется в более 40% российских банков, обслуживая миллионы корпоративных и частных клиентов.

Компания уже подала апелляционную жалобу на 18 страницах. В компании настроены решительно, и готовы дойти до Верховного суда.

Репан изложил основные постулаты жалобы. По его словам, судом было допущено неправильное истолкование закона и определение обстоятельств, имеющих значение для дела.



Также судом не был исследован факт наличия у истца обозначения, зарегистрированного в качестве общеизвестного товарного знака, не применены положения статьи 1508 ГК РФ (Общеизвестный товарный знак). Кроме того, судом ошибочно сделан вывод о наличии в товарных знаках истца неохраняемых элементов. Также Репан отметил ошибочность вывода суда об «общеупотребимости» обозначения iBank и его использовании ответчиком в общеупотребительном значении.

«Суд первой инстанции в принципе уклонился от исследования вопросов сходства и однородности, а также их влияния на вероятность смешения. Он не учел, что правовая защита общеизвестного товарного знака распространяется на более широкий спектр товаров и услуг. Также допустил неправильное применение норм о сроке исковой давности, судом не дана оценка представленным истцом доказательствам», — констатировал основатель компани.

Репан пояснил, что право использовать товарный знак iBank компания предоставлет всем банкам при использовании банками разрабатываемой одноименной системы ДБО исключительно в следующих случаях: в адресной строке, в банковской документации, а также в текстовых материалах на странице, описывающей услугу ДБО.

«Все банки, эксплуатирующие нашу систему ДБО iBank могут использовать наш товарный знак и используют в соответствии с установленными ограничениями. На 1 декабря 2025 года система промышленно эксплуатируется в 137-и российских банках», — заключил Дмитрий Репан.

Спор будет горячим

Руководящий юрист ИТ-практики Birch Иван Галкин говорит, что решение суда первой инстанции вынесено в русле правовой позиции, сформулированной Верховным судом летом 2025 г. по обстоятельственно схожему спору (по обозначению Topfence). «Само по себе включение обозначения, сходного с товарным знаком истца, в доменное имя ответчика не образует нарушения, если такое обозначение не используется для индивидуализации товаров или услуг, в отношении которых действует товарный знак. Подобно делу Topfence, в деле по «iBank» суд не обнаружил доказательств того, что банк использовал индивидуализирующую функцию обозначения», — говорит юрист.

Теоретически решение суда первой инстанции по обозначению ibank может быть оспорено, но перспективы не выглядят высокими. Истцу необходимо восполнить отсутствие доказательств направленности действий банка на индивидуализацию товаров или услуг, но возможность исправить доказательственный пробел в апелляционной инстанции весьма ограничена процессуальным законом.

Партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин полагает, что товарный знак истца охраняется для иных услуг, нежели банковские услуги ответчика. «Более того, как указано в решении суда, в свое время истцу было отказано в регистрации товарного знака в отношении банковских услуг, так как для таких услуг это название не обладает различительной способностью. Поэтому полагаю, что суд прав, и его решение вряд ли удастся оспорить», — заключил эксперт.

При этом тот факт, что знак имеет статус общеизвестного все-таки дает компании преимущества.

«Статус общеизвестного дает расширение правовой охраны товарного знака на неоднородные товары и услуги. Однако это правило не должно работать в отношении товаров/услуг, для которых он в принципе не может охраняться. Например, товарный знак Apple может быть признан общеизвестным с распространением его охраны на множество товаров, помимо электроники, но не на фрукты», — пояснил Лабзин.