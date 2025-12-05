Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186662
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26471
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Галкин Иван


СОБЫТИЯ


05.12.2025 ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Галкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 44 1
Supra 35 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Lenovo Group 2360 1
Xiaomi 1968 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
Michelin - Мишлен 34 1
Dyson 130 1
Hugo Boss 9 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3282 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9374 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4685 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23127 1
Бойко Алексей 99 1
Евсеев Артем 39 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - РФ - Российская федерация 156712 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18195 1
Европа 24628 1
Южная Корея - Республика 6857 1
Япония 13545 1
Швеция - Королевство 3715 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7560 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3683 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8365 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405352, в очереди разбора - 733318.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще