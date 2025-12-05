Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галкин Иван
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд 1
|20.08.2024
|У Nokia отбирают товарный знак в России 1
Галкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Русклимат ТПХ - Мастер Дата 44 1
|Supra 35 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
|Lenovo Group 2360 1
|Xiaomi 1968 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
|Судебная власть - Judicial power 2412 1
|Бойко Алексей 99 1
|Евсеев Артем 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405352, в очереди разбора - 733318.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.