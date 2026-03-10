Разделы

Michelin Мишлен


СОБЫТИЯ

10.03.2026 «Авито»: россияне готовы потратить на летние шины в среднем 25 000 рублей 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
22.12.2023 «СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine 1
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов 1
11.04.2022 Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода 1
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
17.08.2018 Американский рынок систем управления автопарком вырастет вдвое за 5 лет 1
20.04.2018 Компания Michelin выбрала хостинг в облаке CorpSoft24 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году 1
14.09.2015 Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки 1
02.02.2015 ВВП «завязан» на интернет вещей 1
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1
05.06.2014 Сиcтема e-Procurement спокойно обрабатывает до 5 млн. счетов ежегодно 2
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
10.09.2010 IFA 2010: лучшие новинки техники для дома 1
25.11.2005 Европа: MSN обошел Google 1
25.11.2005 comScore: топ-сотня самых посещаемых европейцами сайтов 1
03.02.2005 Tyre Plus внедрила АСУ на базе "1С" 1
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир 1
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
12.09.2003 Микрочипы появятся под кожей и в банкнотах 1
12.09.2003 Микрочипы появятся под кожей и в банкнотах 1
15.01.2003 Шины Michelin поумнеют 1
11.05.2001 Создан портал для европейских автомобилистов 1
18.04.2000 Производители автомобильных шин намерены создать совместный онлайновый рынок 1
15.03.2000 Ericsson отложила дату выпуска нового WAP-телефона из-за недостаточного количества экземпляров 1
10.03.2000 Ericsson заключила соглашение с Еlands Mobiltelefon на поставку сети мобильной связи третьего поколения 1
01.03.2000 Ericsson и Michelin будут поставлять на WAP-телефоны информацию о ближайших ресторанах и отелях в зависимости от местонахождения клиента 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Michelin и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 6
IBM - International Business Machines Corp 9571 6
Siemens AG - Siemens Group 2635 5
Microsoft Corporation 25376 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
Hitachi - Хитачи 1482 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 4
Amazon Inc - Amazon.com 3176 3
Apple Inc 12805 3
Accenture plc 700 3
Philips 2079 3
Microchip Technology - MicroCHIPS 48 2
Google LLC 12375 2
HPE Financial Services - HPEFS 45 2
Datadvance - Датадванс 21 2
Adobe Macromedia 218 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 366 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 2
Tiscali 57 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 2
Oracle Siebel Systems 515 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 290 2
Deutsche Telekom - T-Online 80 2
Orange Wanadoo 73 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 2
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 2
IBM Life Sciences 5 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
United Internet 11 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
MediaPlazza 2 2
Еlands Mobiltelefon 2 2
CelcomDigi - CelcomDigi Berhad - Digi.Com Berhad - Digi Telecommunications - Pay By Mobile 13 2
Silterra Malaysia 5 2
Freenet AG - freenet.de AG 24 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Alien Technology 8 2
Iliad SA 15 2
Samsung Electronics 10752 2
Broadcom - VMware 2516 2
Tesco 83 8
Prada 56 8
United Colors of Benetton 38 8
Delta Air Lines - авиакомпания 90 8
Walmart - Wal-Mart Stores 390 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
Лента - Сеть розничной торговли 2305 7
Costco Wholesale Corporation 29 4
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 3
Airbus Group - Airbus Industries 237 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
Miele - Миле 137 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 2
Caterpillar - 90 2
Dyson 137 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 41 2
Orano - Areva 24 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
eBay Inc 1632 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1008 2
Volvo Cars 260 2
Boeing 1021 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Expedia Group 135 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
IKEA - ИКЕА 164 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Bridgestone 17 2
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 1
36,6 - аптечная сеть 93 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 180 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 160 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 67 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Судебная власть - Judicial power 2420 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3295 1
МИК - Московский инновационный кластер 172 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 9
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1509 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1626 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 6
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 196 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8443 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2359 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2744 3
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 73 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3619 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 880 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 893 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10554 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5425 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9534 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1128 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 951 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13104 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 938 2
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Datadvance pSeven 13 2
IBM OS/2 - eComStation 79 2
Philips Luxeon 9 2
United Internet - Web.de 9 2
eMule 23 2
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 2
Apple iPad 3951 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 2
Microsoft Windows NT 887 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 716 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
1С-Рарус Альфа-Авто 64 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
GM Cadillac 30 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 94 1
LG Embossing Drum - холодильник 1 1
1С-Рарус Магазин 28 1
Axelot TMS 26 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
LG Solar Combi 2 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch StyLine 3 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Microsoft Office 4020 1
Microsoft Azure 1474 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 715 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
PTC Creo 42 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Морозов Сергей 59 2
Витер Наталья 2 1
Фурсин Алексей 158 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Филь Иван 7 1
Бойко Алексей 116 1
Бутман Игорь 8 1
Шестаков Олег 3 1
Катасонов Сергей 19 1
Мамонтов Дмитрий 3 1
Федяков Иван 1 1
Рашид Карим 8 1
Мовчан Евгений 1 1
Меркулова Галина 1 1
Николаева Юлия 1 1
Галкин Иван 2 1
Евсеев Артем 39 1
Zinkann Rainer - Цинканн Райнер 1 1
Martin Guy - Мартин Гай 2 1
Darwazeh Alexander - Дарвазех Александр 1 1
Сергунина Наталья 373 1
Мишустин Михаил 756 1
Богачев Игорь 182 1
Рыбаков Александр 35 1
Самошкин Дмитрий 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 16
Россия - РФ - Российская федерация 159338 13
Европа 24722 13
Япония 13587 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 10
Франция - Французская Республика 8021 10
Германия - Федеративная Республика 12978 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1404 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 3
Южная Корея - Республика 6901 3
Финляндия - Финляндская Республика 3662 3
Малайзия 902 3
США - Джорджия - Атланта 259 2
США - Арканзас 61 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 2
Швеция - Королевство 3721 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 2
США - Нью-Йорк 3158 2
Италия - Итальянская Республика 4442 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 2
Испания - Королевство 3778 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 2
США - Флорида 777 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 32 1
Украина - Одесса 196 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 1
Азия - Азиатский регион 5790 1
Словения - Республика 251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 1
Индия - Bharat 5748 1
Америка - Американский регион 2193 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Америка Южная 874 1
Израиль 2797 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 12
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 7
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5945 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1237 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5345 3
Английский язык 6910 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4954 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7050 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1841 2
Зоология - наука о животных 2797 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 327 2
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5838 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1294 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 358 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1023 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 936 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 1
Mobiltelefon 8 2
Silicon.com 364 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
Wikipedia - Википедия 608 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 2
AP - Associated Press 2006 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
The Register - The Register Hardware 1739 1
Ведомости 1322 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
NYT - The New York Times 1091 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 9
IDC - International Data Corporation 4953 4
comScore 379 2
Gartner - AMR Research 48 2
Gartner - Гартнер 3626 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Berg Insight 19 1
INFOLine-Аналитика 69 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
РАН - Российская академия наук 2047 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
