В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов

Минпромторг составило список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя, то есть в «серую». В него вошла техника Apple, Samsung, Intel, Asus и других крупных производителей, приостановивших бизнес на территории России. В перечне также есть множество автомобильных марок, а также брендов запчастей и комплектующих для них, включая покрышки иностранного производства.

Производителей никто не спросит

Российские власти сформировали список товаров, для которых будет официально разрешен так называемый «параллельный импорт», пишет «Интерфакс». В перечень вошли более 50 групп товаров, в числе которых около 200 брендов.

По информации издания, над списком работали эксперты российского Минпромторга. Он затрагивает автомобили и запчасти к ним, смартфоны, компьютеры, телевизоры и все, что с ними связано, и другое.

Параллельный импорт – это имеющая очень высокий шанс на успех попытка властей не допустить в России дефицита товаров иностранных производителей. После 24 февраля 2022 г. из страны ушли десятки компаний, забрав с собой все свои товары. Один из ярких примеров – компания Apple, которая сделала это в числе первых, еще в начале марта 2022 г. прекратив продажи на российском рынке своих iPhone, iPad и прочих iMac.

Параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию товаров без какого-либо согласия на то со стороны правообладателя. Другими словами, это «серый» импорт, много лет существовавший в стране в полулегальном поле.

Благодаря параллельному импорту россияне и дальше смогут покупать новинки привычных им брендов

К слову, многие компании пытались бороться с параллельным импортом своими силами – к примеру, Samsung и LG блокируют основные функции своих смарт-ТВ, ввезенных в Россию и другие страны по «серым» схемам. Теперь же Samsung сама не экспортирует в Россию свою продукцию и не дает работать своему же заводу по производству ТВ под Калугой.

Без смартфонов и ноутбуков россияне не останутся

В список Минпромторга вошла техника самых популярных в стране брендов, многие из которых предпочли покинуть российский рынок или сократить отгрузку своей продукции в Россию. Это в первую очередь Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic и др.

Тем, кому не хватает качественной иностранной бытовой техники, государство собирается разрешить легально покупать «серую» продукцию Electrolux, Miele, Dyson и др., а желающим играть не на ПК будут доступные ввезенные по параллельному импорту консоли Sony, Microsoft и Nintendo.

Автолюбители под защитой государства

Внушительную часть перечня Минпромторга занимают автомобили, поскольку почти все автогиганты предпочли присоединиться к антироссийским санкциям и прекратить отгрузку в Россию не только самих машин, но и запчастей к ним. «Серый» импорт будет разрешен для автомобилей марок Bentley, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Freightliner, GMC, Jaguar, Jeep, Hummer, Kenworth, Land Rover, Mack, Peterbilt, Rover, Skoda, Tesla, Toyota и др.

Как можно заметить, в основном перечень пригодных для параллельного импорта автомобильных брендов состоит из британских и американских марок, в том числе и тех, под которыми выпускается грузовой транспорт. Есть и «псевдобританские» компании, например, Bentley, которая на деле принадлежит немецкому концерну Volkswagen AG.

Когда параллельный импорт будет введен, россиянам больше не придется выбирать лишь между корейскими, китайскими и отечественными автомобилями

Корейских и китайских автомобилей в списке Минпромторга в явном виде нет. Эти страны пока не ограничивали ввоз своих машин в Россию. С другой стороны, компания Hyundai затесалась в раздел, посвященный автомобильным запчастям и силовым агрегатам. Здесь с ней соседствуют европейские Volvo и Volkswagen и японские Nissan и Toyota и другие поддержавшие санкции бренды.

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Ездить исключительно на покрышках отечественных марок россиянам тоже не придется. «Серый» импорт будет разрешен как минимум для продукции брендов Bridgestone, Continental, Goodyear и Michelin.

Наряду с перечисленным государство намеренно разрешить импорт в Россию по «серым» схемам оборудования для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства, лесопереработки и других сфер деятельности, развитых в стране.

Подводные камни

О планах государства разрешить параллельный импорт впервые стало известно еще в середине марта 2022 г., когда счет покинувших Россию иностранных компаний пошел на десятки. В конце марта 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании постановления по легализации «серого» импорта. До этого закон обязывал таких импортеров уничтожать ввезенный без разрешения правообладателя товар и выплачивать компаниям компенсацию в размере до 5 млн руб.

В нынешних условиях параллельный импорт действительно может спасти россиян от дефицита товаров, аналогов которых в России нет. С другой стороны, вопрос с гарантийным обслуживанием пока остается открытым. Легализация параллельного импорта означает, что, с высокой долей вероятности, ввезенная по его правилам продукция появится на прилавках тех магазинов, что раньше продавали продукцию «белого» импорта.

Российские proxy занимают рынок Техника

В случае автомобилей это касается официальных дилеров, ну а «серые» смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут появиться в крупных сетях распространения. В связи с этим остается открытым вопрос гарантии – пока неизвестно, возьмутся ли сети ремонтировать «серую» технику, или же гарантии на такие устройства не будет в принципе. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям крупнейших российских ритейлеров и ожидает ответа.

Также на апрель 2022 г. подводные камни существовали и для самих «серых» импортеров. CNews писал, что они могли нарваться на штрафы в размере до 200 тыс. руб. за невыполнение требований по установке на гаджеты российского ПО. Они могут достигать 200 тыс. руб.

Позже власти решили не душить импортеров штрафами. С таким предложением выступило российское Минцифры. Ведомство заявило о готовности ввести мораторий на них.