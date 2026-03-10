Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Bridgestone

Bridgestone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2026 «Авито»: россияне готовы потратить на летние шины в среднем 25 000 рублей 1
07.06.2024 Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект 1
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов 1
23.08.2018 «Бриджстоун СНГ» автоматизировала документооборот с помощью Directum 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
26.08.2013 iVengo: Умная реклама в смартфонах ведет к росту рынка 1
27.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы в компании «Бриджстоун СНГ» 1
30.08.2011 Число пользователей SaaS-решения для бюджетирования Adaptive Planning превысило 1 тыс. 2
23.10.2007 Bridgestone разработала самую тонкую e-paper в мире 1
05.04.2005 8 апреля состоится конференция "Создание и развитие систем управления предприятием" 1
30.03.2005 8 апреля состоится конференция "Создание и развитие систем управления предприятием" 1
28.03.2005 8 апреля состоится конференция "Создание и развитие систем управления предприятием" 1
21.10.2004 Производитель покрышек Bridgestone взялся за дисплеи 1
06.11.2002 В японских компаниях нередки утечки персональных данных клиентов, собранных через интернет 1
04.10.2002 8-приводной электромобиль работает на батареях для мобильников 1
04.10.2002 8-приводной электромобиль работает на батареях для мобильников 1
07.06.2000 ИнтернетСервисЦентр Domino.Doc получил квалификацию сайта электронного бизнеса "IBM e-business Mark" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Bridgestone и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5475 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
Sony 6650 2
S8 Capital - С8 Капитал 32 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 196 1
Rover - RoverComputers 418 1
IBM Japan 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Сбер - СберБизнес Софт 94 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
Samsung Electronics 10752 1
Microsoft Corporation 25376 1
Huawei 4310 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 1
Lenovo Group 2378 1
Apple Inc 12805 1
LG Electronics 3687 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Intel Corporation 12605 1
IBM - International Business Machines Corp 9571 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
HP Inc. 5782 1
9139 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1382 1
Directum - Директум 1194 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2661 1
1С-Рарус 942 1
Nintendo 802 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 6
Газпром трансгаз 155 3
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
Michelin - Мишлен 35 2
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 2
Volvo Cars 260 2
Skoda - Škoda Auto 53 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Miele - Миле 137 1
Ferrari NV 157 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 1
Dyson 137 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
All Nippon Airways 11 1
Charles Schwab 89 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 41 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 20 1
Chevrolet 41 1
Peterbilt Motors Company 2 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Kansai Electric Power Company - KEPCO - Kansai Denryoku - Кансай Электрик Пауэр Ко 7 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 1
BMW Group 469 1
Hyundai Motor Company 423 1
Tesla Motors 439 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Volkswagen Group - VW 302 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Bentley Motors 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7407 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1031 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8260 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3437 1
Web-client - Веб-клиент 233 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 346 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8905 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2273 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2407 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6074 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9021 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7725 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58069 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9854 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2064 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1246 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1117 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1423 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3221 1
Oracle NetSuite 36 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
GM Cadillac 30 1
Dropbox Paper 79 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 94 1
Axelot TMS 26 1
Workday - Adaptive Planning - Adaptive Insights 12 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 1
Apple iPad 3951 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Microsoft Outlook 1433 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1636 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1015 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Мишин Александр 1 1
Чачин Михаил 9 1
Володин Вадим 2 1
Мишустин Михаил 756 1
Россия - РФ - Российская федерация 159338 9
Япония 13587 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 6
Европа 24722 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Южная Корея - Республика 6901 1
Сингапур - Республика 1917 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 518 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 559 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1237 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 445 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10608 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 358 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3426 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Английский язык 6910 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 936 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 1
Импортозамещение - параллельный импорт 574 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5945 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Kyodo 47 1
Kyodo News 26 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Gartner - Гартнер 3626 3
eMarketer 206 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 2
Keio University - Университет Кэйо 39 2
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
FPD International 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240