Mitsui & Co Mitsui Group Мицуи энд ко


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Производство чипов во всем мире под угрозой остановки из-за пожара на всего лишь одном химзаводе 1
09.09.2022 В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников 1
05.06.2019 Платежная система Qiwi поломалась из-за пожара 1
01.04.2019 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
27.02.2019 В Microsoft Россия назначен новый президент 2
27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 1
13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 2
28.02.2017 Группа «Открытие» придумала, как монетизировать акции Qiwi 1
06.02.2017 Американский фонд избавился от акций Qiwi 1
17.06.2016 Погрузка - дело техники 1
02.07.2015 Panasonic начинает продажи экзоскелетов для строителей и рабочих 3
11.11.2014 Mitsui Knowledge Industry предложит услуги прогнозной аналитики на базе SAP HANA Enterprise Cloud 1
10.06.2014 Qiwi проведет размещение акций на $350 млн 1
02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ 1
05.05.2013 Кто и сколько заработал на IPO Qiwi 1
22.04.2013 Акционеры Qiwi заработают на продаже ее акций $200 млн 1
29.03.2013 Qiwi арендует офис у своего гендиректора за $1 млн в год 1
05.03.2013 Qiwi выходит на биржу: Первое подтверждение 2
22.10.2012 Основатели Qiwi поменялись должностями 2
25.02.2011 Qiwi оценили в $644 млн 2
18.01.2011 Часть российской Qiwi продали японцам 2
28.03.2008 В ChronoPay назначен директор по продажам 2
06.10.2006 Россия и Япония разрабатывают урановое месторождение в Якутии 2
14.07.2005 "Билайн" доплыл до Сахалина 1
21.08.2003 Японцы роботизировали одежду 2
23.04.2003 Mitsui инвестирует в расширение производства дешевых ЖК-дисплеев для мобильников 2
30.01.2003 MIT открыл в Японии центр по разработке радиометок 1
06.11.2002 В японских компаниях нередки утечки персональных данных клиентов, собранных через интернет 2
04.12.2001 Mitsui будет поставлять информационное наполнение для абонентов мобильной связи испанской Telefonica 1
03.07.2001 Японская JSAT купит 67% акций Satellite Network 1
14.05.2001 Японские нефтяные компании в Сети: поторгуемся? 1
23.01.2001 Siemens подписала два контракта на расширение GSM-сетей в Таиланде 1
27.09.2000 AOL и NTT DoCoMo объявили о сделке стоимостью $100 млн. 1
26.09.2000 AOL и NTT DoCoMo заключат договор о сотрудничестве на рынке мобильного доступа в интернет 1

Публикаций - 45, упоминаний - 62

Mitsui & Co и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3499 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
Microsoft Corporation 25003 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 783 6
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 6
IBM - International Business Machines Corp 9501 4
IBM Japan 52 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 4
Sony 6589 3
NetApp - Network Appliance 643 2
Автодория 44 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 2
AOL Inc - America Online 1869 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Microsoft Mobile 21 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 2
AOL Japan 4 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Ростелеком 10074 1
Cisco Systems 5177 1
Lenovo Group 2321 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1531 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
МегаФон 9495 1
Yandex - Яндекс 7998 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Canon 1408 1
NanduQ - Qiwi 1001 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 10
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 7
ESW Capital 7 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 6
DST Global - Digital Sky Technologies 221 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Global Pilots 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 4 2
Qiw Лотоинтегратор 2 2
Qiwi Реклама - Директ контакт 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Janus Capital 14 2
Microsoft - LinkedIn 670 2
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 2
Spring Capital 1 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
Сбер - СберЛогистика 66 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
Сбер - Еаптека 35 1
R-Pharm Overseas 1 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Открытие Факторинг 3 1
All Nippon Airways 11 1
Monex Group 5 1
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Bridgestone 16 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
НСПК - Национальная система платежных карт 872 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 882 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5068 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2866 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2076 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1420 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4686 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 473 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5237 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 4
Экзоскелет - Exoskeleton 108 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28503 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5695 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 3
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12590 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9845 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 223 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1685 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21451 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4572 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26440 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 2
Micorosft Windows Insider 137 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12625 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 194 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 150 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 321 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1120 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2717 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7032 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4278 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 304 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1302 1
Apple iPhone 6 4863 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5591 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Microsoft Windows 11 650 2
Microsoft Windows 10 1835 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 2
Microsoft Azure 1438 2
Microsoft Windows 16072 2
Microsoft Azure Stack 74 2
Microsoft Xamarin 34 2
МТС ЦОД 34 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 556 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 60 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Сбер - СберПрайм 52 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 753 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 901 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
IBM DB2 372 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Panasonic Exoskeleton 2 1
IBM Storage - IBM PureData servers - IBM PureSystems - expert integrated systems 20 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
Солонин Сергей 107 12
Ким Борис 75 12
Романенко Андрей 91 8
Тихонова Кристина 47 6
Муравьев Андрей 11 5
Михайлов Игорь 12 5
Дергунова Ольга 119 4
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 4
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 4
Федющенко Сергей 6 4
Прянишников Николай 308 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Бетсис Павел 100 3
Корепанов Алексей 5 3
Бабкин Геннадий 4 3
Никифоров Николай 1136 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Никифорова Светлана 34 2
Лопатин Артем 7 2
Романенко Николай 10 2
Smith Brad - Смит Брэд 96 2
Попов Максим 24 2
Агаков Александр 22 2
Ищенко Павел 2 2
Betsis Paul - Бетсис Пол 7 2
Хасьянова Гульнара 148 1
Носков Константин 238 1
Бойко Елена 152 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Солнцева Екатерина 58 1
Чернякова Елена 29 1
Путин Владимир 3283 1
Шадаев Максут 1089 1
Буздалин Антон 6 1
Репик Алексей 8 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Карахан Алексей 1 1
Делицын Леонид 131 1
Кочетков Владислав 248 1
Япония 13411 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 18
Россия - РФ - Российская федерация 151993 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 6
Европа Восточная 3112 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1003 3
Украина 7712 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 2
Азия - Азиатский регион 5661 2
Сербия - Республика 351 2
Германия - Федеративная Республика 12836 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 2
Бразилия - Федеративная Республика 2418 2
Аргентина - Аргентинская Республика 596 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
Канада 4940 2
Сингапур - Республика 1885 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Япония - Цукуба 19 2
Ближний Восток 3005 1
Китай - Тайвань 4077 1
Россия - СФО - Новосибирск 4517 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Россия - ЦФО - Костромская область 424 1
Таиланд - Королевство 847 1
Беларусь - Белоруссия 5920 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2791 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ДФО - Амурская область 798 1
Казахстан - Республика 5708 1
Армения - Республика 2345 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1324 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 942 1
Грузия 1266 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 1
Болгария - Республика 781 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7687 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 6
Йена - денежная единица Японии 498 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 4
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 4 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5846 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5109 3
Аренда 2529 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 3
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6227 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4623 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 2
Энергетика - Energy - Energetically 5356 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 734 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1317 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 221 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8805 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5166 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9306 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8099 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 719 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1586 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Kyodo News 25 4
NE Asia Online 313 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 2
TAdviser - Центр выбора технологий 414 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 531 2
Kyodo 47 2
Forbes - Форбс 879 1
Bloomberg 1346 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАН - Российская академия наук 1962 4
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 581 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 964 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 56 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 17 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
