Mitsui & Co Mitsui Group Мицуи энд ко
УПОМИНАНИЯ
Mitsui & Co и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 2
|Солонин Сергей 107 12
|Ким Борис 75 12
|Романенко Андрей 91 8
|Тихонова Кристина 47 6
|Муравьев Андрей 11 5
|Михайлов Игорь 12 5
|Дергунова Ольга 119 4
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 4
|Rogge Philippe - Роже Филипп 5 4
|Федющенко Сергей 6 4
|Прянишников Николай 308 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 3
|Бетсис Павел 100 3
|Корепанов Алексей 5 3
|Бабкин Геннадий 4 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Лопатин Артем 7 2
|Романенко Николай 10 2
|Smith Brad - Смит Брэд 96 2
|Попов Максим 24 2
|Агаков Александр 22 2
|Ищенко Павел 2 2
|Betsis Paul - Бетсис Пол 7 2
|Хасьянова Гульнара 148 1
|Носков Константин 238 1
|Бойко Елена 152 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Чернякова Елена 29 1
|Путин Владимир 3283 1
|Шадаев Максут 1089 1
|Буздалин Антон 6 1
|Репик Алексей 8 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Карахан Алексей 1 1
|Делицын Леонид 131 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Kyodo News 25 4
|NE Asia Online 313 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 414 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 531 2
|Kyodo 47 2
|Forbes - Форбс 879 1
|Bloomberg 1346 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
