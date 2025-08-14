Производство чипов во всем мире под угрозой остановки из-за пожара на всего лишь одном химзаводе

Пожар на фабрике Kanto Denka Kogyo в Японии может привести к масштабным проблемам на производстве микросхем крупнейшими вендорами с огромными долями рынка. Этот завод выпускает газ трифторид азота, без которого невозможны целые этапы производств микросхем, и для многих вендоров Kanto Denka – основной, а иногда и вовсе единственный его поставщик. Проблема может затронуть даже TSMC – она выпускает чипы Apple, AMD, Nvidia и многих других компаний.

Завод – один, проблем – масса

Компании по выпуску полупроводников могут в самом скором будущем столкнуться с проблемами на производстве из-за потенциальной нехватки газа – трифторида азота, пишет TrendForce. Его дефицит может стать следствием пожара на заводе по его выпуску, принадлежащего японской компании Kanto Denka Kogyo. Возгорание произошло 7 августа 2025 г.

Трифторид азота (NF 3 ) используется в самых разных процессах по выпуску полупроводников. В частности, с его помощью осуществляется очистка оборудования для производства чипов. Помимо этого, это важное вещество, применяемый при травлении кремниевых пластин.

Японский завод поставляет трифторид азота крупнейшим контрактным (и не только контрактным) производителям микросхем. В числе его клиентов – американская компания Micron (один из крупнейших производителей памяти), корейская Samsung (процессоры, память), японская Kioxia (память) и многие другие.

Но хуже всего то, что Kanto Denka Kogyo производит трифторид азота на сгоревшем заводе еще для и тайваньской компании TSMC. Это крупнейший в мире контрактный вендор полупроводников с долей рынка более 50%. Она обслуживает Apple, AMD, Nvidia, MediaTek, Qualcomm и многих других, словом, крупнейшие разработчики центральных и графических процессоров направляют свои заказы на производство именно ей.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика Полупроводниковая отрасль очень хрупка, как оказалось. Всего один завод остановился - а уже столько проблем

Для примера, в 2024 г. TSMC запустила новый завод в японской префектуре Кумамото. Он закупает трифторид азота у нескольких поставщиков, включая Kanto Denka.

Диверсификация? Не, не слышали

Все перечисленные производители микросхем в настоящее время судорожно ищут нового поставщика трифторида азота, пишет TrendForce. Насколько успешны эти поиски, в открытом доступе информации пока нет, но для многих компаний Kanto Denka – основной поставщик этого газа, а для некоторых – вовсе единственный.

Ситуацию на контроль взяло японское правительство. В частности, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже вмешалось в ситуацию – чиновники планируют компенсировать дефицит выпускаемого Kanto Denka Kogyo газа за счет его закупки в Южной Корее.

По информации агентства Bloomberg, пожар на заводе, расположенном в Сибукаве, (Япония, префектура Гумма) произошел 7 августа 2025 г. Его причины пока устанавливаются, но у случившегося уже есть первые последствия, притом необратимые – в результате возгорания погиб один рабочий фабрики.

Вероятнее всего, последствия пожара существенные, потому что власти приняли решение о принудительной остановке завода. Bloomberg пишет, что одна из двух его производственных линий могла получить повреждения.

Запас должен быть всегда

Всемирный переполох из-за пожара на всего лишь одном заводе огромной страны вовсе не случаен. Bloomberg уточняет, что на заводе Kanto Denka выпускается в сумме 90% всего объема трифторида азота, производимого в Японии.

При этом конкурентов у компании Kanto Denka в Японии становится все меньше. Если еще недавно она боролась за клиентов с фирмой Mitsui Chemicals, то теперь это почти в прошлом. Mitsui Chemicals не выдержала конкуренции и на фоне роста затрат намерена остановить производство трифторида азота не позднее марта 2026 г. Это сделает Kanto Denka единственным крупным поставщиком этого газа в Японии и еще сильнее увеличит ее долю.

Японские СМИ пишут, что восстановление поврежденных производственных объектов Kanto Denka затянется на долгие месяцы. После столь длительного простоя ей придется возобновлять весь процесс поставок, на что тоже может потребоваться некоторое время.

Может, обойдется

Нельзя исключать, что клиентам Kanto Denka все-таки удастся быстро найти нового поставщика трифторида азота. Издание Nikkan сообщает, что компании Kioxia и Sony уже договорились о закупках этого газа у южно-корейских поставщиков.

Bloomberg отмечает, что Kioxia пока не ожидает влияния пожара на заводе Kanto Denka на свое производство или свою прибыль за III квартал 2025 г. (1 июля – 30 сентября), Она объясняет это в первую очередь наличием нескольких поставщиков, хотя и не раскрывает их доли в общем объеме поставок.

Также Kioxia сообщила об имеющемся у нее некотором запасе трифторида азота. Sony со своей стороны свою уверенность в завтрашнем дне комментировать отказалась.

Но есть ряд компаний, у которых Kanto Denka – единственный поставщик этого газа. В их числе – японская Rapidus, и сейчас она спешно ищет альтернативных поставщиков.