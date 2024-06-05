TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology

Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США Чипмейкеры из Китая продолжают работать с TSMC Китайские разработчики интегральных микросхем для решения задач в области искусственного

Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так Куда глаза глядят Тайваньская компания TSMC планировала перенести весь свой бизнес с Тайваня в какой-нибудь другой регион мира, пишет Reuters со ссылкой на нового председателя совета директоров компании Си-Си Вэя (С. С. Wei). Речь ш

У Apple, TSMC, Qualcomm большие проблемы. Китай придумал и запатентовал собственную технологию выпуска топовых 3-нанометровых чипов ть производство по техпроцессу 3 нм в настоящее время полностью смогла пока лишь только тайваньская TSMC – самый крупный вендор полупроводников в мире. Но она не вправе допускать к этой техноло

Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая м мире поставщик оборудования для выпуска полупроводников, нашла способ, как можно удаленно отключать произведенную ею аппаратуру. Агентство Bloomberg пишет, что этот способ она разработала на пару с TSMC – крупнейшим в мире производителем микросхем. Кроме того, ASML – единственный в мире производитель машин для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Такое оборудова

На американском заводе главного мирового производителя чипов произошел взрыв. Есть серьезно пострадавший Взрыв на заводе TSMC в Аризоне На территории строящегося предприятия крупнейшего контрактного производителя и

Самая важная для мирового производства чипов компания в большой опасности. Она рискует лишиться главного клиента – крупнейшего производителя микросхем в мире ASML не смогла в маркетинг Компания ASML из Нидерландов, крупнейший в мире поставщик аппаратуры для производства микросхем с долей около 90% на 2023 г., не смогла убедить тайваньскую TSMC купить свое новое оборудование с высоким значением цифровой апертуры (High-NA), пишут агентства Reuters и Bloomberg. В теории, новинка ASML могла бы упростить выпуск чипов по суперсовремен

Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются Восточные методы управления держите при себе Тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире (доля рынка более 50%, в числе клиентов – Apple, AMD и Qualcomm) столкнулась с жесточайшей критикой в США. Она строит завод в Аризоне

Стихия мощно атаковала TSMC. Главный чипмейкер мира экстренно эвакуировал персонал TSMC эвакуирует персонал Компания TSMC эвакуировала часть персонала предприятий по производству интегральных микросхем после серии землетрясений, обрушившихся на Тайвань во вторник, 23 апреля 2024 г., пишет DigiTimes. «Небольшо

Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество энергию. Повышение расценок в отдельных случаях составит вплоть до 30%, пишет Tom’s Hardware. Реализация планов государственной Taiwan Power Co. можеть обернуться для полупроводниковых гигантов вроде TSMC и Micron и их клиентов существенным увеличением издержек, а для конечных потребителей – подорожанием новой техники, такой как ПК и смартфоны. По предварительным данным Центрального информа

Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке ении запустить свою новую техасскую фабрику на полную мощность во второй половине 2024 г. По стопам TSMC В июле 2023 г. главный конкурент Samsung Electronics в сфере контрактного производства и

США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся Colby) опубликовал в своем микроблоге в Х (ранее Twitter, заблокированная в России американская соцсеть) скандальный пост. Он заявил, что если американские власти не будут готовы «взорвать» компанию TSMC в случае объединения Китая и Тайваня, то это будет весьма безответственно с их стороны. TSMC – крупнейший контрактный производитель микросхем в мире с долей более 50%. На момент вых

Крестьяне против ИТ. Из-за сельского бунта отменено строительство первого в мире 1-нанометрового завода чипов Население против прогресса Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) была вынуждена отказаться от планов уникального завода по производству микросхем по суп

Сотрудник крупнейшего в мире производителя чипов взорвал своего коллегу за безделье и игнор Трагические события на заводе TSMC На Тайване завершился судебный процесс над сотрудником компании TSMC, который из-

Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки еняемых в системах искусственного интеллекта (ИИ), будет сохраняться в течение ближайших полутора лет, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на заявление Марка Лю (Mark Liu), председателя совета директоров TSMC, сделанного им в интервью Nikkei. TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем интегральных микросхем. На предприятиях компании, в частности, осуществляется производст

Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру» Тяжкий труд на производстве чипов Сотрудники североамериканских предприятий тайваньского производителя интегральных микросхем TSMC крайне недовольны условиями работы в компании, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Fortune. Персонал фабрик TSMC в США оставляет массу негативных анонимных отзывов на различных интер

Российский неон незаменим в производстве чипов. Его дефицит взвинтил мировые цены, ИТ-гигантам отказывают в скидках Вынужденная переплата Тайваньская компания TSMC, мировой лидер на рынке производства микроэлектроники, призналась, что вынуждена переплачивать за высокочистый неон в шесть-семь раз из-за отсутствия поставок этого газа из России и Украин

Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем логиям производства. Фото: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика Intel предстоит очень долгий путь к своим честным 3 нм В мире есть лишь две компании, освоившие 4-нанометровое производство – это Samsung и TSMC. И только TSMC вплотную подошла к переходу на 3 нм, чем и воспользовалась Intel. Совсем скоро ее CPU будут выпускаться компанией, которая также делает чипы для ее заклятого конкурен

Найдена замена сверхдорогому российскому и украинскому неону для производства чипов. Начались поставки, мировые цены обрушились объемы производства и расширившая список постоянных клиентов, которую не стоит путать с тайваньской TSMC – контрактным вендором микросхем. После 24 февраля 2022 г. неон высокой степени чистоты

Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских Тайвань защитит TSMC от США Власти Тайваня сформируют комиссию по обеспечению защиты технологий, принадлежащи

Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли оскресить их не представляется возможным – в таком ключе высказался основатель и экс-глава компании TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). 91-летний «отец» тайваньской электронной отрасли выступил на

Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel цесс производства своих CPU, пишет Reuters. В настоящее время ее чипы выпускаются фабриках компании TSMC на Тайване, но MediaTek это совершенно не устраивает. MediaTek – это крупнейший производ

Российский неон больше не нужен. Крупнейший поставщик микросхем придумал, как обойтись без него Импортозамещение по-тайваньски Тайваньская компания TSMC намерена в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от поставок украинского неона и перейти на продукцию местных компаний, пишет Nikkei Asian Review. Это позволит ей не рисковать своим б

Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители США вновь вмешались в дела Китая Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Technology, пишет Bloomberg. Это сравнительно небольшой, но весьма прогрессивный стартап из КНР, основанный в 2019 г. и занимающийся разработкой в

Америка уничтожает бизнес Samsung и TSMC на основе закона столетней давности. Им грозит полный запрет на продажи в США США все портят Корейская компания Samsung вместе тайваньской TSMC столкнулись с новыми бюрократическими тонкостями американского законодательства. Как пишет The Register, обе компании теперь под подозрением в нарушении целого ряда патентов, а заодно и др

TSMC уничтожила передовую технологию из-за страха перед Intel и Samsung TSMC против технического прогресса Компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире, оказалась главным виновником гибели технологии сборки чипов на 450-миллиметровых (18-дюймовых) пластинах, пишет The Register. На это

Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы временный техпроцесс на начало августа 2022 г. Intel должна была стать одним из основных заказчиков TSMC по выпуску чипов с данным техпроцессом. Первоначально планировалось, что конвейер зарабо

Российским процессорам дали новую надежду. Китай клонировал технологии выпуска микросхем TSMC воду пришли эксперты аналитической компании TechInsights после изучения строения чипа SMIC MinerVa. TSMC – это крупнейший в мире производитель микросхем, с заказами к которому обращаются AMD, A

Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены TSMC поссорилась с Россией Тайваньская компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. TSMC – это крупнейший в мире производитель полупроводни

США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом Российские процессоры останутся без производителя Компания TSMC предупредила российских разработчиков процессоров о весьма вероятном прекращении сотрудничества с ними. Это означает, что они больше не смогут выпускать свою продукцию на заводах этой тайв

Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании Как одна компания может испортить планы десяткам других Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших про

90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой» й отвоевать статус лидера в сфере производства полупроводников. Он «слишком стар, чтобы вернуть Intel былое величие» – в таком ключе высказался основатель и экс-глава контрактного производителя чипов TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). Его слова приводит тайваньское издание United Daily News (UDN). Опытному Гелсингеру сейчас 60. Согласно внутренним правилам Intel, руководители, достигшие 65-ле

Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году Дефицит сохранится Тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC объявил, что до конца 2021 г. и, скорее всего, на протяжении 2022 г. будет сохраняться высокая степень загрузки производственных линий компании, то есть дефицит чипов останется актуальной

Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники TSMC повышает цены Компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, поднимет цены на свои услуги на 10-20%. Как пишет портал Tom’s Hardware, это затронет все популярные и современные техпроцессы. Неизбежным следс

В мире процессорный катаклизм. Процессоров хватит только для Apple, все остальные будут страдать Apple впереди всех Компания TSMC, тайваньский производитель полупроводниковой продукции, на фоне дефицита микросхем решила отдать приоритет производству чипов Apple. Нужды всех остальных компаний, включая Intel, отходят н

В производстве процессоров нанореволюция. TSMC вот-вот запустит 1-нанометровый техпроцесс 1 нанометр все ближе Компания TSMC совершила прорыв в создании 1-нанометровых микросхем, разработав технологию, упрощающую

США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei США нацелились на китайские суперкомпьютеры Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции, вынужденно приостановила сотрудничество с китайской Tianjin Phytium Information Technology (Phytium). Phytium занимается разра

TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами Коалиция Apple и TSMC Компании TSMC (крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции) и Apple начали вместе работать над 2-нанометровыми нормами производства микросхем. По информации портала

Разработка техпроцесса 3 нм под угрозой срыва. Проблемы у TSMC и Samsung Внезапно, на полном скаку Компании Samsung и TSMC, которые в настоящее время лидируют в разработке технологического процесса выпуска микросхем с нормами 3 нм, будут вынуждены перенести сроки коммерческого запуска производства полупроводни

США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные Устаревшие процессоры для Huawei Власти США разрешили тайваньской компании TSMC вернуться к сотрудничеству с Huawei и вновь начать производство их процессоров. Но выданная американской стороной лицензия содержит пункт, делающая ее почти бесполезной для обеих сторон. С