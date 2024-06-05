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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMT Taiwan Surface Mount Technology

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology


05.06.2024 Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США

Чипмейкеры из Китая продолжают работать с TSMC Китайские разработчики интегральных микросхем для решения задач в области искусственного
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так

Куда глаза глядят Тайваньская компания TSMC планировала перенести весь свой бизнес с Тайваня в какой-нибудь другой регион мира, пишет Reuters со ссылкой на нового председателя совета директоров компании Си-Си Вэя (С. С. Wei). Речь ш
29.05.2024 У Apple, TSMC, Qualcomm большие проблемы. Китай придумал и запатентовал собственную технологию выпуска топовых 3-нанометровых чипов

ть производство по техпроцессу 3 нм в настоящее время полностью смогла пока лишь только тайваньская TSMC – самый крупный вендор полупроводников в мире. Но она не вправе допускать к этой техноло
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая

м мире поставщик оборудования для выпуска полупроводников, нашла способ, как можно удаленно отключать произведенную ею аппаратуру. Агентство Bloomberg пишет, что этот способ она разработала на пару с TSMC – крупнейшим в мире производителем микросхем. Кроме того, ASML – единственный в мире производитель машин для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Такое оборудова
16.05.2024 На американском заводе главного мирового производителя чипов произошел взрыв. Есть серьезно пострадавший

Взрыв на заводе TSMC в Аризоне На территории строящегося предприятия крупнейшего контрактного производителя и
15.05.2024 Самая важная для мирового производства чипов компания в большой опасности. Она рискует лишиться главного клиента – крупнейшего производителя микросхем в мире

ASML не смогла в маркетинг Компания ASML из Нидерландов, крупнейший в мире поставщик аппаратуры для производства микросхем с долей около 90% на 2023 г., не смогла убедить тайваньскую TSMC купить свое новое оборудование с высоким значением цифровой апертуры (High-NA), пишут агентства Reuters и Bloomberg. В теории, новинка ASML могла бы упростить выпуск чипов по суперсовремен
25.04.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются

Восточные методы управления держите при себе Тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире (доля рынка более 50%, в числе клиентов – Apple, AMD и Qualcomm) столкнулась с жесточайшей критикой в США. Она строит завод в Аризоне
24.04.2024 Стихия мощно атаковала TSMC. Главный чипмейкер мира экстренно эвакуировал персонал

TSMC эвакуирует персонал Компания TSMC эвакуировала часть персонала предприятий по производству интегральных микросхем после серии землетрясений, обрушившихся на Тайвань во вторник, 23 апреля 2024 г., пишет DigiTimes. «Небольшо
12.03.2024 Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество

энергию. Повышение расценок в отдельных случаях составит вплоть до 30%, пишет Tom’s Hardware. Реализация планов государственной Taiwan Power Co. можеть обернуться для полупроводниковых гигантов вроде TSMC и Micron и их клиентов существенным увеличением издержек, а для конечных потребителей – подорожанием новой техники, такой как ПК и смартфоны. По предварительным данным Центрального информа
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке

ении запустить свою новую техасскую фабрику на полную мощность во второй половине 2024 г. По стопам TSMC В июле 2023 г. главный конкурент Samsung Electronics в сфере контрактного производства и
25.12.2023 США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся

Colby) опубликовал в своем микроблоге в Х (ранее Twitter, заблокированная в России американская соцсеть) скандальный пост. Он заявил, что если американские власти не будут готовы «взорвать» компанию TSMC в случае объединения Китая и Тайваня, то это будет весьма безответственно с их стороны. TSMC – крупнейший контрактный производитель микросхем в мире с долей более 50%. На момент вых
18.10.2023 Крестьяне против ИТ. Из-за сельского бунта отменено строительство первого в мире 1-нанометрового завода чипов

Население против прогресса Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) была вынуждена отказаться от планов уникального завода по производству микросхем по суп
29.09.2023 Сотрудник крупнейшего в мире производителя чипов взорвал своего коллегу за безделье и игнор

Трагические события на заводе TSMC На Тайване завершился судебный процесс над сотрудником компании TSMC, который из-
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки

еняемых в системах искусственного интеллекта (ИИ), будет сохраняться в течение ближайших полутора лет, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на заявление Марка Лю (Mark Liu), председателя совета директоров TSMC, сделанного им в интервью Nikkei. TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем интегральных микросхем. На предприятиях компании, в частности, осуществляется производст
09.06.2023 Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру»

Тяжкий труд на производстве чипов Сотрудники североамериканских предприятий тайваньского производителя интегральных микросхем TSMC крайне недовольны условиями работы в компании, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Fortune. Персонал фабрик TSMC в США оставляет массу негативных анонимных отзывов на различных интер
15.05.2023 Российский неон незаменим в производстве чипов. Его дефицит взвинтил мировые цены, ИТ-гигантам отказывают в скидках

Вынужденная переплата Тайваньская компания TSMC, мировой лидер на рынке производства микроэлектроники, призналась, что вынуждена переплачивать за высокочистый неон в шесть-семь раз из-за отсутствия поставок этого газа из России и Украин
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем

логиям производства. Фото: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика Intel предстоит очень долгий путь к своим честным 3 нм В мире есть лишь две компании, освоившие 4-нанометровое производство – это Samsung и TSMC. И только TSMC вплотную подошла к переходу на 3 нм, чем и воспользовалась Intel. Совсем скоро ее CPU будут выпускаться компанией, которая также делает чипы для ее заклятого конкурен
09.01.2023 Найдена замена сверхдорогому российскому и украинскому неону для производства чипов. Начались поставки, мировые цены обрушились

объемы производства и расширившая список постоянных клиентов, которую не стоит путать с тайваньской TSMC – контрактным вендором микросхем. После 24 февраля 2022 г. неон высокой степени чистоты

09.12.2022 Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских

Тайвань защитит TSMC от США Власти Тайваня сформируют комиссию по обеспечению защиты технологий, принадлежащи
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли

оскресить их не представляется возможным – в таком ключе высказался основатель и экс-глава компании TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). 91-летний «отец» тайваньской электронной отрасли выступил на
14.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel

цесс производства своих CPU, пишет Reuters. В настоящее время ее чипы выпускаются фабриках компании TSMC на Тайване, но MediaTek это совершенно не устраивает. MediaTek – это крупнейший производ
11.11.2022 Российский неон больше не нужен. Крупнейший поставщик микросхем придумал, как обойтись без него

Импортозамещение по-тайваньски Тайваньская компания TSMC намерена в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от поставок украинского неона и перейти на продукцию местных компаний, пишет Nikkei Asian Review. Это позволит ей не рисковать своим б
25.10.2022 Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители

США вновь вмешались в дела Китая Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Technology, пишет Bloomberg. Это сравнительно небольшой, но весьма прогрессивный стартап из КНР, основанный в 2019 г. и занимающийся разработкой в
18.10.2022 Америка уничтожает бизнес Samsung и TSMC на основе закона столетней давности. Им грозит полный запрет на продажи в США

США все портят Корейская компания Samsung вместе тайваньской TSMC столкнулись с новыми бюрократическими тонкостями американского законодательства. Как пишет The Register, обе компании теперь под подозрением в нарушении целого ряда патентов, а заодно и др
09.08.2022 TSMC уничтожила передовую технологию из-за страха перед Intel и Samsung

TSMC против технического прогресса Компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире, оказалась главным виновником гибели технологии сборки чипов на 450-миллиметровых (18-дюймовых) пластинах, пишет The Register. На это
05.08.2022 Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы

временный техпроцесс на начало августа 2022 г. Intel должна была стать одним из основных заказчиков TSMC по выпуску чипов с данным техпроцессом. Первоначально планировалось, что конвейер зарабо
25.07.2022 Российским процессорам дали новую надежду. Китай клонировал технологии выпуска микросхем TSMC

воду пришли эксперты аналитической компании TechInsights после изучения строения чипа SMIC MinerVa. TSMC – это крупнейший в мире производитель микросхем, с заказами к которому обращаются AMD, A
27.02.2022 Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены

TSMC поссорилась с Россией Тайваньская компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. TSMC – это крупнейший в мире производитель полупроводни
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом

Российские процессоры останутся без производителя Компания TSMC предупредила российских разработчиков процессоров о весьма вероятном прекращении сотрудничества с ними. Это означает, что они больше не смогут выпускать свою продукцию на заводах этой тайв
22.02.2022 Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании

Как одна компания может испортить планы десяткам других Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших про
09.12.2021 90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой»

й отвоевать статус лидера в сфере производства полупроводников. Он «слишком стар, чтобы вернуть Intel былое величие» – в таком ключе высказался основатель и экс-глава контрактного производителя чипов TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). Его слова приводит тайваньское издание United Daily News (UDN). Опытному Гелсингеру сейчас 60. Согласно внутренним правилам Intel, руководители, достигшие 65-ле
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году

Дефицит сохранится Тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC объявил, что до конца 2021 г. и, скорее всего, на протяжении 2022 г. будет сохраняться высокая степень загрузки производственных линий компании, то есть дефицит чипов останется актуальной

26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники

TSMC повышает цены Компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, поднимет цены на свои услуги на 10-20%. Как пишет портал Tom’s Hardware, это затронет все популярные и современные техпроцессы. Неизбежным следс
23.06.2021 В мире процессорный катаклизм. Процессоров хватит только для Apple, все остальные будут страдать

Apple впереди всех Компания TSMC, тайваньский производитель полупроводниковой продукции, на фоне дефицита микросхем решила отдать приоритет производству чипов Apple. Нужды всех остальных компаний, включая Intel, отходят н
24.05.2021 В производстве процессоров нанореволюция. TSMC вот-вот запустит 1-нанометровый техпроцесс

1 нанометр все ближе Компания TSMC совершила прорыв в создании 1-нанометровых микросхем, разработав технологию, упрощающую

15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei

США нацелились на китайские суперкомпьютеры Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции, вынужденно приостановила сотрудничество с китайской Tianjin Phytium Information Technology (Phytium). Phytium занимается разра
09.03.2021 TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами

Коалиция Apple и TSMC Компании TSMC (крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции) и Apple начали вместе работать над 2-нанометровыми нормами производства микросхем. По информации портала

04.01.2021 Разработка техпроцесса 3 нм под угрозой срыва. Проблемы у TSMC и Samsung

Внезапно, на полном скаку Компании Samsung и TSMC, которые в настоящее время лидируют в разработке технологического процесса выпуска микросхем с нормами 3 нм, будут вынуждены перенести сроки коммерческого запуска производства полупроводни
12.10.2020 США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные

Устаревшие процессоры для Huawei Власти США разрешили тайваньской компании TSMC вернуться к сотрудничеству с Huawei и вновь начать производство их процессоров. Но выданная американской стороной лицензия содержит пункт, делающая ее почти бесполезной для обеих сторон. С
20.07.2020 Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC

Новый мировой лидер Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) признана самым крупным производителем полупроводниковой продукции в мире по двум показа

Публикаций - 826, упоминаний - 1164

TSMC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12002 304
Samsung Electronics 10070 234
Apple Inc 11790 232
AMD - Advanced Micro Devices 4068 221
Qualcomm Technologies 1782 147
Huawei 3772 146
Nvidia Corp 3369 118
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 404 110
MediaTek 504 89
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 108 82
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23223 220
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28375 161
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16962 149
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13981 133
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3503 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24211 99
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8978 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23164 85
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12152 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61477 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11190 78
DDR - Double data rate 2648 77
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11896 73
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7181 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27255 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15770 65
System on Chip - SoC - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 449 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8939 54
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1154 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46811 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9765 50
5G - пятое поколение мобильной связи 2093 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12241 48
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 413 48
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2050 46
ARM64 - Архитектура процессора 502 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16679 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10565 45
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3068 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13445 43
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1409 42
ARM - Advanced RISC Machine 421 42
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9269 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5845 41
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2871 41
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 355 40
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6379 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 102
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 872 95
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 343 75
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 612 65
Intel x86 - архитектура процессора 1773 58
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 341 51
Linux OS 9407 50
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 44
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 43
Apple iPad 3824 41
Google Android 13614 40
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 125 40
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 430 38
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 60 35
Microsoft Windows 15265 33
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 33
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 163 32
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 31
Huawei Mate - серия смартфонов 327 30
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 246 26
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 436 25
Apple iPhone 6 4861 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1269 23
Statista 206 23
Apple MacBook - серия ноутбуков 907 22
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 21
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 348 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 20
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 145 20
Apple iPhone 12 202 19
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 131 19
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 120 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 18
FreePik 712 18
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 77 18
Microsoft Windows 2000 8661 18
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 613 18
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 367 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 942 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3078 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 392 65
Biden Joe - Байден Джо 102 30
Евдокимов Андрей 80 27
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 166 22
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 53 19
Biden Joseph - Джозеф Байден 49 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 15
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 13
Покровский Иван 108 12
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 11
Путин Владимир 3036 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 11
Опанасенко Всеволод 132 10
Копосов Максим 54 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 9
Шадаев Максут 892 9
Горшенин Максим 36 8
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 8
Сивцев Илья 133 7
Liu Mark - Лью Марк 9 7
Петричкович Ярослав 25 7
Шпак Василий 178 6
Трушкин Константин 55 6
James Renee - Джеймс Рене 22 5
Ive Jonathan Jony - Айв Джонатан «Джони» 6 5
Lisa Su - Лиза Су 50 5
Raimondo Gina - Раймондо Джина 14 5
Малафеев Андрей 51 5
Легостаева Светлана 66 5
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 33 5
Махсон Михаил 14 4
Ю Ричард - Yu Richard 20 4
Фролов Денис 52 4
Blass Evan - Бласс Эван 33 4
Мантуров Денис 96 4
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 4
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 4
Мишустин Михаил 621 4
Овчинников Сергей 45 4
Keller Jim - Келлер Джим 7 4
Китай - Тайвань 3895 461
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 379
Россия - РФ - Российская федерация 137210 316
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16376 312
Южная Корея - Республика 6532 134
Япония 13171 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 56
Европа 21515 53
Украина 7495 53
Нидерланды 3449 50
Азия - Азиатский регион 5361 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41655 43
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 786 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 35
Германия - Федеративная Республика 12468 35
США - Аризона 499 34
США - Калифорния 4570 29
Индия - Bharat 5316 27
Китай - Шанхай 766 23
Франция - Французская Республика 7733 18
Сингапур - Республика 1831 17
США - Нью-Йорк 3076 17
Китай - Пекин - Beijing 968 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 16
США - Колумбия - Вашингтон 1372 15
Беларусь - Белоруссия 5447 12
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 151 11
США - Техас 979 10
Италия - Итальянская Республика 4296 10
Америка - Американский регион 2120 10
Израиль 2693 9
США - Калифорния - Купертино 254 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 9
Китай - Тайвань - Тайбэй 274 9
Земля - планета Солнечной системы 10241 9
США - Нью-Йорк штат 239 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1703 8
Китай - Хубэй - Ухань 60 8
Швеция - Королевство 3592 8
Китай - Тайвань - Синьчжу 12 8
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 6 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
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Микроэлектроника - международный форум 17 4
Samsung Unpacked 32 4
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CNews AWARDS - награда 461 2
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Hot Chips 10 2
Intel Architecture Day 4 2
SEMICON 13 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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