Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба

TSMC повышает цены

Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, поднимет цены на свои услуги на 15% в 2025 г., пишет тайваньская газета Commercial Times.

Удорожание продукции в сегменте передовых полупроводников обусловлено в первую очередь ростом производственных расходов и потенциальным эффектом от импортных пошлин, которые планируют ввести США по инициативе нового президента Дональда Трампа (Donald Trump), считают аналитики.

Ранее эксперты прогнозировали, что цена полупроводниковой пластины (wafer), обработанной на предприятиях TSMC, вырастет не более чем на 10% по итогам текущего года. Новая оценка – более пессимистичная и основывается на представлении о том, что введение американских пошлин будет способствовать росту затрат производителей чипов и замедлению прироста производительности новых продуктов относительно динамики, наблюдавшейся в прошлые годы.

Ожидается, что повышение цен тайваньским гигантом затронет технологические процессы от 7 нм и более современные. Первым продуктом на основе нормы 7 нм стала однокристальная система Apple A12 Bionic (iPhone XS, iPad 8 и др.), дебютировавшая осенью 2018 г. Ее производство было налажено на предприятиях TSMC. Этот техпроцесс считается уже достаточно зрелым, однако заказчикам TSMC он обходится примерно в $10 тыс. за одну 300-миллиметровую кремниевую пластину. Вышеупомянутая Apple, один из ключевых клиентов контрактного производителя с Тайваня и, вероятно, пользующийся скидками, платит около $18 тыс. за пластину, обработанную в соответствии с 3-нанометровым техпроцессом.

https://www.tsmc.com/ TSMC собирается поднять цены на 300-миллиметровые пластины на 15%

По оценке аналитиков, по независящим от TSMC причинам, таким как введение импортных пошлин на товары с Тайваня в США, цены для клиентов компании, нуждающихся в техпроцессе 3 нм, вырастут до $20-23 тыс. за пластину.

За счет потребителя

Увеличение тарифов со стороны TSMC, вероятно, спровоцирует рост издержек, которые понесут ее заказчики, среди которых крупнейшие производители электроники в мире – Nvidia, AMD, Apple и пр. Те, в свою очередь, вероятно, не пожелают умерить свои аппетиты в том, что касается прибыли, а значит, оплачивать повышение расценок TSMC придется конечному потребителю из собственного кармана – в частности, покупателям смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и прочей техники на основе микросхем, выпускаемых по передовым техпроцессам.

Как отмечает TechSpot, повышение цен TSMC в недалеком прошлом уже приводило к тому, что на рынок поступали девайсы, не сумевшие продемонстрировать столь впечатляющий прирост производительности, характерный для электронной продукции предыдущего десятилетия, но все равно значительно выросшие в цене. По мнению журналистов издания, это, в частности, относится к смартфонам Apple iPhone и новейшим видеокартам потребительского уровня Nvidia GeForce RTX серии 50.

TSMC за последние несколько лет неоднократно повышала стоимость своих услуг. В конце 2020 г. ее цены выросли на 15%, а в конце марта 2021 г. она задумала сделать 300-миллиметровые пластины дороже на 25%. К декабрю 2021 г., согласно прогнозу DigiTimes, на фоне острого дефицита полупроводников, тайваньцы были готовы поднять цены еще на 10-20% в зависимости от топологии.

Весной 2024 г. CNews писал о планах властей увеличить размер тарифов на электроэнергию, что с ненулевой вероятностью привело бы к росту цен для клиентов TSMC. Ожидалось, что для суперпотребителей, к каковым относится и контрактный чипмейкер, они вырастут на 30%.

Импортные пошлины на микросхемы с Тайваня пока введены не были. Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято 18 февраля 2025 г., однако производители чипов, в том числе и TSMC, вероятно, уже ощутили на себя последствия введения пошлины в размере 10% против КНР. Компании из Поднебесной по-прежнему играют важную роль в глобальной цепочке поставок, обеспечивающей производство полупроводниковой продукции. Например, КНР является крупным экспортером редкоземельных металлов.

По задумке Дональда Трампа импортные пошлины на тайваньские чипы должны побудить их производителей к запуску производственных мощностей на территории США. TSMC с недавних пор таковыми располагает – компания развертывает огромный комплекс в Аризоне для выпуска чипов по передовым техпроцессам, однако нельзя сказать, что этот процесс проходит совершенно гладко.

Финансовые показатели TSMC

TSMC является крупнейшим контрактным производителем микросхем в мире по размеру выручки. Среди его клиентов – Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, Intel.

В середине января 2025 г. компания опубликовала финансовый отчет. В IV квартале 2024 г. выручка чипмейкера выросла на 37% год к году, до $26,88 млрд. Квартальная чистая прибыль взлетела на 57%, до рекордных $11,4 млрд.

По итогам всего 2024 г. выручка компании увеличилась на 30%, до $90,08 млрд. Чистая прибыль достигла $35,48 млрд, продемонстрировав рост к 2023 г. на уровне 39,9%. За минувший год акции TSMC выросли в цене на 81%.

TSMC является участником инициативы CHIPS Act, автором которой выступает администрация предыдущего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и в рамках которой государство предлагает различные меры поддержки участникам полупроводниковой отрасли, готовым работать и расширять производство на территории страны. TSMC, в частности, получила грант на сумму $6,6 млрд.