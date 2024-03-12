Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество

Тайвань повышает тарифы на электричество

В апреле 2024 г. Тайвань намерен значительно увеличить размер тарифов на электроэнергию. Повышение расценок в отдельных случаях составит вплоть до 30%, пишет Tom’s Hardware. Реализация планов государственной Taiwan Power Co. можеть обернуться для полупроводниковых гигантов вроде TSMC и Micron и их клиентов существенным увеличением издержек, а для конечных потребителей – подорожанием новой техники, такой как ПК и смартфоны.

По предварительным данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), для так называемых суперпотребителей электричество подорожает сильнее всего. К этой категории относятся организации, расходующие свыше 5 млрд кВт·ч электроэнергии в год на протяжении как минимум двух последних лет. Таким потребителей грозит рост тарифов на уровне 30%. Более «скромных» потребителей из числа промышленных компаний ожидает менее резкий скачок цен.

Наименее чувствительным повышение тарифов окажется для представителей малого бизнеса и населения – на уровне 5-10%, в зависимости от того, в какую из трех тарифных групп попадет конкретный потребитель.

Фото: https://www.tsmc.com/ TSMC – одна из компаний, которая может ощутить на себе 30-процентный рост тарифов на электричество

Немаловажной для крупных промышленных компаний является возможность избежать попадания в наименее привлекательную с экономической точки зрения группу потребителей, продемонстрировав устойчивое сокращение объема расходуемой электроэнергии на протяжении двух лет подряд. CNA считает, что многие из местных производителей жидкокристаллических панелей, компаний нефтехимического и металлургического комплексов сумеют пробиться в число «счастливчиков».

Отразится ли повышение тарифов на цене чипов

Наиболее значимые участники полупроводниковой отрасли, имеющее предприятия на территории Тайваня – TSMC и Micron – затеяли масштабное расширение производственных мощностей, в том числе непосредственно на острове, что закономерно отразится на объеме потребляемой компаниями электроэнергии.

Соответственно вероятность того, что эти крупные тайваньские производители чипов окажутся среди тех, по чьему карману рост тарифов ударит с наибольшей силой, является ненулевой. Выросшие же расходы на электроэнергию, в свою очередь, могут отразиться на себестоимости выпускаемой компанией полупроводниковой продукции, а значит могут и подорожать.

Впрочем, тарифы на поставку электроэнергии, действующие на Тайване, являются довольно низкими в сравнении со среднемировым уровнем, поэтому эффект от их повышения даже на внушительные 30% может и не оказать серьезного влияния на полупроводниковую отрасль.

По состоянию на сентябрь 2023 г. средний размер тарифа по стране составлял 3,1154 новых тайваньских доллара за 1 кВт·ч (примерно $0,10 или чуть больше 9 руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2023 г.).

Для сравнения: по данным Tom’s Hardware , в Аризоне, где TSMC строит сразу два предприятия по производству чипов, 1 кВт·ч обходится в $0,15 (13,6 руб.), в Великобритании тариф составляет $0,32 (29 руб.), в Японии – $0,26 (23,5 руб.).

Кроме того, как отмечает CNA, существует вероятность того, что власти Тайваня просубсидируют местную энергетическую отрасль, что позволит главной генерирующей и распределительной компании страны Taiwan Power Co. установить потолок роста тарифов на уровне 20% вместо 30%.

Также согласно недавнему заявлению министра экономики Тайваня Ван Мэйхуа (Wang Mei-Hua), предприятия TSMC чрезвычайно энергоэффективны, а большая часть выпускаемой ими продукции идет на экспорт. Эти факторы имеют важное значение: даже после повышения на треть стоимость электроэнергии на Тайване все равно останется на довольно низком уровне, что позволит продукции TSMC оставаться конкурентоспособной на внешних рынках.

Наконец, по сообщению CNA, размер тарифов на электричество на Тайване определяется с оглядкой на соседнюю Южную Корею, где базируется основной иностранный конкурент TSMC и Micron – Samsung Electronics. Такой подход к ценообразованию в данной сфере позволяет тайваньскому бизнесу оставаться конкурентоспособным, не испытывая чрезмерной финансовой нагрузки.

Согласно CNA, в течение 2023 г. власти Тайваня дважды повышали тарифы на электроэнергию для бизнес: в апреле – на 17%, в июле – на 15%. Однако июльский скачок цен не затронул примерно 880 предприятий из сфер розничной торговли, ресторанного и развлекательного бизнеса – для них тарифы были заморожены до октября 2023 г. Этот шаг рассматривался в качестве меры по поддержке компаний, в наибольшей степени затронутых последствиями пандемии covid-19.

TSMC расширяет упаковочные мощности

В июле 2023 г. издание DigiTimes сообщило о том, что TSMC намерена нарастить производственные мощности собственных площадок по упаковке интегральных микросхем по передовой технологии CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) с 8 тыс. кремниевых пластин в месяц до 11 тыс. в месяц к концу 2023 г., а впоследствии и примерно до 16,5 тыс. пластин в месяц к концу 2024 г.

Планы по расширению упаковочных мощностей у TSMC возникли на фоне повышенного спроса на специализированные ИИ-ускорители, на рынке которых доминирующее положение занимает Nvidia из США, важный клиент TSMC. По данным издания, дефицит GPU, используемых для обучения и инференса нейросетей, был вызван не в последнюю очередь нехваткой производственных мощностей тайваньской компании.

TSMC продолжает удерживать звание крупнейшего в мире контрактного производителя чипов по объему выручки. Согласно оценке TrendForce, по итогам заключительного квартала 2023 г. тайваньская компания увеличила продажи на 14% к III кварталу 2023 г. Ее совокупная выручка таким образом достигла отметки в $19,66 млрд, что позволило компании довести свою долю на рынке полупроводников до 61,2%.

Помимо TSMC, в тройку лидеров по выручке вошли Samsung и GlobalFoundries с долями в 11,3% и 5,8% соответственно.