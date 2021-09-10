Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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DigiTimes
Издание
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 505, упоминаний - 601
DigiTimes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5633 69
|Microsoft Corporation 11017 38
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 28
|Xiaomi 904 13
|Intel Corporation 4152 11
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 9
|Lenovo Group 1636 9
|Google LLC 7128 5
|HP Inc. 2898 4
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 3
|Qualcomm Technologies 1001 3
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
|Nvidia Corp 2011 3
|Compal Electronics 56 3
|Qisda BenQ 75 3
|E-Ten Information Systems 67 2
|SK hynix 66 2
|NXP Freescale Semiconductor 96 2
|Huawei HiSilicon Technologies 30 2
|Realme 79 2
|OPPO Electronics 222 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 2
|Dell EMC 2387 2
|Acer Group 1357 2
|Микрон - Micron 365 2
|Broadcom Inc 197 2
|Huawei 2726 2
|Twitter 2204 2
|PT Sat Nusapersada 1 1
|Micron Technology - Crucial 70 1
|Facebook 3765 1
|Intel Labs 12 1
|Chimei Innolux Corporation 9 1
|Western Digital Corporation - WDC 311 1
|Intel Fab 11 1 1
|CSOT 3 1
|TF International Securities Group 2 1
|Jawbone 28 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 1
|Wistron 35 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
|Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
|Tom’s Hardware 86 4
|Electronista 139 2
|All Things Digital 156 2
|NYT - The New York Times 505 2
|DRAMeXchange 22 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|The Digitimes 12 1
|PCWorld - PC World 36 1
|The Oregonian 5 1
|SemiAccurate 11 1
|South China Morning Post 12 1
|SamMobile 40 1
|The Information 39 1
|FT - Financial Times 246 1
|PhoneArena 68 1
|MacRumors 114 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Business Insider 182 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|IHS iSuppli 274 13
|NPD DisplaySearch 194 8
|TrendForce 48 6
|Piper Jaffray 65 2
|Gartner 2188 1
|IHS Markit 21 1
|Counterpoint Research 29 1
|Cinebench 16 1
|Mercury Research 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757225, в очереди разбора - 660915.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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