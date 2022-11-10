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DigiTimes Издание
СОБЫТИЯ
|10.11.2022
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Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный
ARM на коне В 2023 г. значительную часть рынка ноутбуков займут модели, в которых нет ни AMD Ryzen, ни Intel Core. По данным DigiTimes, львиную долю рынка у этих компаний отнимут производители процессоров на базе архитектуры ARM. Спрос на ARM-ноутбуки в последние годы растет, можно сказать, лишь немногим менее стреми
|22.02.2022
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Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании
Как одна компания может испортить планы десяткам других Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших производителей процессоров продлить с ней контракт на выпуск чипов по нынешним техпроцессам. В частности, D
|15.08.2019
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Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel
очной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии. Несмотря на стартовавшие в начале
|14.02.2019
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Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше
вероятности снижение цен на SSD будет наблюдаться и дальше, сообщил тайваньский деловой портал The Digitimes со ссылкой на собственные источники в отрасли. Так, в момент первого выпуска игровы
|03.09.2018
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Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel
ставок уже сейчас вынуждает ключевых игроков глобального рынка ПК пересмотреть прогнозы по поставкам своих новинок во втором полугодии 2018 г. в сторону уменьшения, сообщил тайваньский деловой портал Digitimes со ссылкой на собственные индустриальные источники. Сокращение заказов также отразится на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих. После неоднократного переноса сроков выпу
|28.06.2018
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Задержка с поставками процессоров Intel грозит срывом осенних продаж ноутбуков
новых моделей ноутбуков большинства крупнейших вендоров, сообщил тайваньский деловой ИТ-портал The Digitimes со ссылкой на информацию от собственных источников в цепочке поставщиков комплектую
|16.08.2017
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В сентябре ожидается взрыв цен на ноутбуки
Закольцованный дефицитСогласно информации тайваньского делового онлайн-портала The DigiTimes, ссылающегося на собственные источники в производственной цепочке, уже в сентябре о
|27.12.2004
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Toshiba ставит крест на плазме
Как сообщает DigiTimes, компания Toshiba планирует прекратить производство и продажу плазменных телевизоров в Японии летом 2005 года. Это также коснется и рынка других стран. Вместо этого, компания намерена
|11.10.2004
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Acer получила в сентябре рекордную прибыль
Как сообщает DigiTimes, по результатам опубликованного отчета доходы компании Acer в сентябре достигли самого высокого для компании уровня – $668 млн. Основная часть доходов поступила за счет активной прода
|26.12.2003
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Чипы 802.11g будут в дефиците
т причиной дефицита чипов с поддержкой технологии 802.11g в 1 квартале 2004 года, считают аналитики DigiTimes. Этот дефицит образовался в начале текущего квартала, поскольку тайваньские поставщ
|26.12.2003
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BTC собирается занять 25% рынка компонентов для DVD-рекордеров
компаний. А если цены на эту продукцию упадут к середине 2004 года, как ожидается, до $149-199, то годовые объемы продаж вырастут до 15-20 млн., считают специалисты BTC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|19.12.2003
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XGI ожидает 20-кратное увеличение поставок своих чипов в 2004 году
сравнению с нынешним, а во втором квартале – превысят итоги первого. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|11.12.2003
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BenQ прогнозирует удвоение объема продаж в 2004 году
дой. При этом в компании считают, что если деловой климат останется благоприятным и во второй половине будущего года, то мировой бизнес останется на пути восстановления. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|04.12.2003
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TSMC вложит $1,4 млрд. в 90-нанометровое производство
дут опубликованы в начале будущего года, отметили представители TSMC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|03.12.2003
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Philips представил кодек нового поколения для DVD-приводов
и составит 13,3 млн. против 3,5 млн. в этом году. При этом каждые семь из десяти проданных в этом году DVD+RW-проигрывателей были построены на решениях Philips Nexperia. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|03.12.2003
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iSuppli: Доходы полупроводниковой промышленности вырастут на 10,8% в 2002-2007 г.
оста этого года - 4,1%. Как ожидается, повышение доходов произойдет практически во всех основных категориях электронного оборудования, включая традиционные коммуникации. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|02.12.2003
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Dell представил новую модель поставок ноутбуков
ь использование сплавов при производстве ноутбуков. Кстати компания была первым поставщиком мобильных ПК, которая начала использовать в своих моделях подобные материалы. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|26.11.2003
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Philips и JSMC организовали СП
дукции бытовой электроники. Официальное подписание бумаг по этому делу состоялось во время приезда в Китай Комитета Управления Philips. Финансовые детали сделки не оглашались. Источник: по материалам Digitimes.com.
|20.11.2003
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От Infodisc отделяется DVD-производство
м этапе рассчитывается ввести в действие 72 производственные линии с общей месячной производительностью 30 млн. DVD+R/-R и DVD+RW/-RW. Дата запуска намечена на 2004 год. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|19.11.2003
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iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее
ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|19.11.2003
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iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее
ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|18.11.2003
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Назначена точная дата выхода Intel Dothan
цессоров Pentium M 1 ГГц с пониженным электропотреблением по цене $262. Предполагается, что эта модель станет конкурентом недавно выпущенного процессора Efficeon от Transmeta. Источник: по материалам DigiTimes.com.
|06.11.2003
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Intel представил планы по выпуску чипсетов
rt G Начальная ценовая категория 848P Granstdale GV - Granstdale GL - Источник: по материалам сайта DigiTimes.com .
|17.10.2003
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Мировой рынок записывающих DVD-приводов в 4 квартале будет неустойчив
ретье место в числе лидирующих мировых вендоров. Источник: по материалам сайта DigiTimes.http://www.digitimes.com/NewsShow/Article.asp?datePublish=2003/10/14&pages=A7&seq=44
|22.08.2003
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Motorola представляет новинки в Тайване
CDMA - A835, и смартфон на базе Linux - A760. Изображения моделей можно найти здесь...>>> Источник: DigiTimes.
|30.07.2003
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Тайваньские производители ожидают скорого снижения цен на процессоры Celeron
ьским производителям материнских плат рассчитывать на хорошие результаты продаж в третьем квартале. DigiTimes сообщает, что с 24 августа компания Intel планирует снизить цены на Celeron, а такж
|30.07.2003
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Поставки чипсета Intel 848P начнутся через 2 недели
ания Intel начнет отгрузку своей первой партии чипсетов 848P изготовителям системных плат, сообщает DigiTimes. Предполагается, что системные платы на этом чипсете обойдутся производителям в $28
|11.07.2003
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Intel заинтересован в рынке небрендовых ноутбуков
пытающихся вынудить компанию пойти на снижение цен на свою продукцию. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
|07.07.2003
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Грядет снижение цен на платы на чипсете 865РЕ
Вслед за снижением цен на чипсеты 865РЕ, объявленным Intel в конце июня, за корректировку прайс-листов взялись производители материнских плат. Популярное издание DigiTimes со ссылкой на источники из компаний, выпускающих системные платы, сообщило, что оптовые и розничные цены на платы под 865РЕ снизятся в среднем на $5-10 по сравнению с их первоначально
|30.04.2003
|Softex 2003 умер от пневмонии
|21.02.2003
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Acer и Legend выпустят ноутбуки на базе Centrino
ехнологии Centrino как престижные продукты. Компании собираются выпустить новинки в марте, сообщает DigiTimes.com со ссылкой на осведомленные источники. Новые модели будут оснащены 14,1- или 15
|12.02.2003
|Объём продаж Realtek в январе вырос на 6%
|10.02.2003
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Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня
К, компании Legend, которой, в среднем, принадлежит до 30% китайского рынка ноутбуков. В то же время, другие аналитики пророчат тайваньским производителям не самый удачный год. Как утверждает издание DigiTimes, поскольку многие производители ноутбуков в последнее время активно переводят свои заводы в Китай, использование мощностей тайваньских компаний достигнет в этом году, по прогнозам, вс
|09.01.2003
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VIA выпустит чипсет KT400A, поддерживающий DDR400
и поддержку двухканальной памяти DDR400 в архитектуре Springdale. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
|05.01.2003
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AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655
льным звуком с модулем S/PDIF, имеет сторожевой таймер и утилиту EzRestore, которая позволяет пользователям возвращаться к предыдущей конфигурации системы в случае сбоя. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
|05.01.2003
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Asustek сосредоточится на европейском рынке ноутбуков
Тайваньская компания Asustek Computer намерена в этом году сосредоточиться на европейском рынке контрактного производства ноутбуков, - пишет DigiTimes со ссылкой на свои источники. В планах компании - повысить годовую производительность своего OEM/ODM бизнеса по сборке этих компьютеров до 1,8-2 млн. штук. В 2002 году Asustek начала
|30.12.2002
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Ноутбуки на процессоре Intel Banias будут еще тоньше
особны производить двухшпиндельные ноутбуки толщиной 18-22 мм, но эти изделия ориентированы не на массовый рынок, на котором сосредотачиваются тайваньские производители. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
|23.12.2002
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SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading
иков наборов микросхем типа SiS и Ali, которые могли не пройти лицензирование этих технологий. SiS заявляет, что все еще ведет переговоры по лицензированию 800 МГц шины. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
|20.12.2002
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VIA увеличивает число заказов на подложки из-за увеличения спроса на микросхемы под Pentium 4
а февраль до наступления новогодних праздников по китайскому календарю, поэтому VIA предполагает, что объем ее заказов в январе увеличится на 20% по сравнению с ноябрем. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
|16.12.2002
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ECS выпустил графические платы на основе чипа Xabre600
ться по приоритетам. Для любителей игр Camelot Xabre 600 также предусматривает утилиту для "разгона" (Smart Overclocking Utility), разработанную группой ПО компании ECS. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
DigiTimes и организации, системы, технологии, персоны:
|Commercial Times 110 31
|Tom’s Hardware 600 26
|Bloomberg 1627 19
|AppleInsider 400 18
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
|DRAMeXchange 42 12
|Economic Daily News 32 11
|Silicon 494 10
|Engadget - Блог о технологиях 429 10
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 10
|The Register - The Register Hardware 1784 9
|MacRumors 148 9
|SlashGear 134 8
|Times 661 8
|The Verge - Издание 619 7
|Inquirer 463 6
|FT - Financial Times 1296 6
|9to5Mac 70 5
|CNET Networks - CNET News 1643 5
|Ars Technica 450 4
|DailyTech 96 4
|MacWorld 134 4
|Boy Genius Report - BGR 50 4
|PhoneArena 75 3
|The Information 83 3
|SamMobile 57 3
|TechSpot 188 3
|Electronic Times 20 3
|WCCFTech - Издание 110 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|TechPowerUp 23 2
|AP - Associated Press 2007 2
|TechRadar 97 2
|EE Times 160 2
|South China Morning Post 93 2
|The China Times 11 2
|Pocket-Lint 71 2
|Electronista 166 2
|TG Daily 98 2
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