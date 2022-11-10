Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный ARM на коне В 2023 г. значительную часть рынка ноутбуков займут модели, в которых нет ни AMD Ryzen, ни Intel Core. По данным DigiTimes, львиную долю рынка у этих компаний отнимут производители процессоров на базе архитектуры ARM. Спрос на ARM-ноутбуки в последние годы растет, можно сказать, лишь немногим менее стреми

Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании Как одна компания может испортить планы десяткам других Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших производителей процессоров продлить с ней контракт на выпуск чипов по нынешним техпроцессам. В частности, D

Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel очной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии. Несмотря на стартовавшие в начале

Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше вероятности снижение цен на SSD будет наблюдаться и дальше, сообщил тайваньский деловой портал The Digitimes со ссылкой на собственные источники в отрасли. Так, в момент первого выпуска игровы

Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel ставок уже сейчас вынуждает ключевых игроков глобального рынка ПК пересмотреть прогнозы по поставкам своих новинок во втором полугодии 2018 г. в сторону уменьшения, сообщил тайваньский деловой портал Digitimes со ссылкой на собственные индустриальные источники. Сокращение заказов также отразится на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих. После неоднократного переноса сроков выпу

Задержка с поставками процессоров Intel грозит срывом осенних продаж ноутбуков новых моделей ноутбуков большинства крупнейших вендоров, сообщил тайваньский деловой ИТ-портал The Digitimes со ссылкой на информацию от собственных источников в цепочке поставщиков комплектую

В сентябре ожидается взрыв цен на ноутбуки Закольцованный дефицитСогласно информации тайваньского делового онлайн-портала The DigiTimes, ссылающегося на собственные источники в производственной цепочке, уже в сентябре о

Toshiba ставит крест на плазме Как сообщает DigiTimes, компания Toshiba планирует прекратить производство и продажу плазменных телевизоров в Японии летом 2005 года. Это также коснется и рынка других стран. Вместо этого, компания намерена

Acer получила в сентябре рекордную прибыль Как сообщает DigiTimes, по результатам опубликованного отчета доходы компании Acer в сентябре достигли самого высокого для компании уровня – $668 млн. Основная часть доходов поступила за счет активной прода

Чипы 802.11g будут в дефиците т причиной дефицита чипов с поддержкой технологии 802.11g в 1 квартале 2004 года, считают аналитики DigiTimes. Этот дефицит образовался в начале текущего квартала, поскольку тайваньские поставщ

BTC собирается занять 25% рынка компонентов для DVD-рекордеров компаний. А если цены на эту продукцию упадут к середине 2004 года, как ожидается, до $149-199, то годовые объемы продаж вырастут до 15-20 млн., считают специалисты BTC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

XGI ожидает 20-кратное увеличение поставок своих чипов в 2004 году сравнению с нынешним, а во втором квартале – превысят итоги первого. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

BenQ прогнозирует удвоение объема продаж в 2004 году дой. При этом в компании считают, что если деловой климат останется благоприятным и во второй половине будущего года, то мировой бизнес останется на пути восстановления. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

TSMC вложит $1,4 млрд. в 90-нанометровое производство дут опубликованы в начале будущего года, отметили представители TSMC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

Philips представил кодек нового поколения для DVD-приводов и составит 13,3 млн. против 3,5 млн. в этом году. При этом каждые семь из десяти проданных в этом году DVD+RW-проигрывателей были построены на решениях Philips Nexperia. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

iSuppli: Доходы полупроводниковой промышленности вырастут на 10,8% в 2002-2007 г. оста этого года - 4,1%. Как ожидается, повышение доходов произойдет практически во всех основных категориях электронного оборудования, включая традиционные коммуникации. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

Dell представил новую модель поставок ноутбуков ь использование сплавов при производстве ноутбуков. Кстати компания была первым поставщиком мобильных ПК, которая начала использовать в своих моделях подобные материалы. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

Philips и JSMC организовали СП дукции бытовой электроники. Официальное подписание бумаг по этому делу состоялось во время приезда в Китай Комитета Управления Philips. Финансовые детали сделки не оглашались. Источник: по материалам Digitimes.com.

От Infodisc отделяется DVD-производство м этапе рассчитывается ввести в действие 72 производственные линии с общей месячной производительностью 30 млн. DVD+R/-R и DVD+RW/-RW. Дата запуска намечена на 2004 год. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

Назначена точная дата выхода Intel Dothan цессоров Pentium M 1 ГГц с пониженным электропотреблением по цене $262. Предполагается, что эта модель станет конкурентом недавно выпущенного процессора Efficeon от Transmeta. Источник: по материалам DigiTimes.com.

Intel представил планы по выпуску чипсетов rt G Начальная ценовая категория 848P Granstdale GV - Granstdale GL - Источник: по материалам сайта DigiTimes.com .

Мировой рынок записывающих DVD-приводов в 4 квартале будет неустойчив ретье место в числе лидирующих мировых вендоров. Источник: по материалам сайта DigiTimes.http://www.digitimes.com/NewsShow/Article.asp?datePublish=2003/10/14&pages=A7&seq=44

Motorola представляет новинки в Тайване CDMA - A835, и смартфон на базе Linux - A760. Изображения моделей можно найти здесь...>>> Источник: DigiTimes.

Тайваньские производители ожидают скорого снижения цен на процессоры Celeron ьским производителям материнских плат рассчитывать на хорошие результаты продаж в третьем квартале. DigiTimes сообщает, что с 24 августа компания Intel планирует снизить цены на Celeron, а такж

Поставки чипсета Intel 848P начнутся через 2 недели ания Intel начнет отгрузку своей первой партии чипсетов 848P изготовителям системных плат, сообщает DigiTimes. Предполагается, что системные платы на этом чипсете обойдутся производителям в $28

Intel заинтересован в рынке небрендовых ноутбуков пытающихся вынудить компанию пойти на снижение цен на свою продукцию. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.

Грядет снижение цен на платы на чипсете 865РЕ Вслед за снижением цен на чипсеты 865РЕ, объявленным Intel в конце июня, за корректировку прайс-листов взялись производители материнских плат. Популярное издание DigiTimes со ссылкой на источники из компаний, выпускающих системные платы, сообщило, что оптовые и розничные цены на платы под 865РЕ снизятся в среднем на $5-10 по сравнению с их первоначально

Acer и Legend выпустят ноутбуки на базе Centrino ехнологии Centrino как престижные продукты. Компании собираются выпустить новинки в марте, сообщает DigiTimes.com со ссылкой на осведомленные источники. Новые модели будут оснащены 14,1- или 15

Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня К, компании Legend, которой, в среднем, принадлежит до 30% китайского рынка ноутбуков. В то же время, другие аналитики пророчат тайваньским производителям не самый удачный год. Как утверждает издание DigiTimes, поскольку многие производители ноутбуков в последнее время активно переводят свои заводы в Китай, использование мощностей тайваньских компаний достигнет в этом году, по прогнозам, вс

VIA выпустит чипсет KT400A, поддерживающий DDR400 и поддержку двухканальной памяти DDR400 в архитектуре Springdale. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.

AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655 льным звуком с модулем S/PDIF, имеет сторожевой таймер и утилиту EzRestore, которая позволяет пользователям возвращаться к предыдущей конфигурации системы в случае сбоя. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.

Asustek сосредоточится на европейском рынке ноутбуков Тайваньская компания Asustek Computer намерена в этом году сосредоточиться на европейском рынке контрактного производства ноутбуков, - пишет DigiTimes со ссылкой на свои источники. В планах компании - повысить годовую производительность своего OEM/ODM бизнеса по сборке этих компьютеров до 1,8-2 млн. штук. В 2002 году Asustek начала

Ноутбуки на процессоре Intel Banias будут еще тоньше особны производить двухшпиндельные ноутбуки толщиной 18-22 мм, но эти изделия ориентированы не на массовый рынок, на котором сосредотачиваются тайваньские производители. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.

SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading иков наборов микросхем типа SiS и Ali, которые могли не пройти лицензирование этих технологий. SiS заявляет, что все еще ведет переговоры по лицензированию 800 МГц шины. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.

VIA увеличивает число заказов на подложки из-за увеличения спроса на микросхемы под Pentium 4 а февраль до наступления новогодних праздников по китайскому календарю, поэтому VIA предполагает, что объем ее заказов в январе увеличится на 20% по сравнению с ноябрем. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.