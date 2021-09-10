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DigiTimes
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10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир 1
23.06.2021 В мире процессорный катаклизм. Процессоров хватит только для Apple, все остальные будут страдать 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1
20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 1
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 3
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться 1
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 2
03.02.2021 Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры 1
02.02.2021 В мире грядет гигантский скачок цен на слегка устаревшую оперативную память 1
04.01.2021 Разработка техпроцесса 3 нм под угрозой срыва. Проблемы у TSMC и Samsung 1
04.12.2020 Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру 1
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 1
22.01.2020 Intel готовится «уничтожить» новейшие процессоры AMD. Как она это сделает 1
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры 1
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения 1
25.09.2019 Процессоры Intel в дефиците. Под ударом все производители ноутбуков 2
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD 1
29.05.2019 Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае 1
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
14.12.2018 Гендиректор ASUS ушел в отставку 2
14.11.2018 В мире суровый дефицит процессоров для ПК. Он продлится еще полгода 1
23.10.2018 Intel может отказаться от 10-нанометрового техпроцесса и будущих процессоров Cannon Lake 1
18.10.2018 В Intel кризис. Производство в компании разделят на три части 1
21.09.2018 Intel вернулась к производству чипов по старому 22 нм техпроцессу. Опрос 1
12.09.2018 К 2019 году AMD догонит и перегонит Intel. Опрос 1
03.09.2018 Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel 4
23.03.2018 Рассекречены подробности о трех будущих iPhone 1
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 2
01.12.2017 Apple готовит к выпуску сверхдешевый iPad 1
20.04.2017 Apple готовит iMac с производительностью как у сервера 1
23.03.2017 В 2017 ПК резко подорожают 1
17.03.2017 Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft 4
07.03.2017 Продажи Xiaomi и LeEco рухнули из-за подорожания на $15 4
03.03.2017 Выход смартфонов-флагманов Samsung задерживается из-за брака в 10 нм процессорах 3

Публикаций - 505, упоминаний - 601

DigiTimes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 69
Microsoft Corporation 11017 38
Apple Inc - Эппл Рус 7680 28
Xiaomi 904 13
Intel Corporation 4152 11
AMD - Advanced Micro Devices 1664 9
Lenovo Group 1636 9
Google LLC 7128 5
HP Inc. 2898 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 3
Qualcomm Technologies 1001 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Nvidia Corp 2011 3
Compal Electronics 56 3
Qisda BenQ 75 3
E-Ten Information Systems 67 2
SK hynix 66 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Huawei HiSilicon Technologies 30 2
Realme 79 2
OPPO Electronics 222 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 2
Dell EMC 2387 2
Acer Group 1357 2
Микрон - Micron 365 2
Broadcom Inc 197 2
Huawei 2726 2
Twitter 2204 2
PT Sat Nusapersada 1 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Facebook 3765 1
Intel Labs 12 1
Chimei Innolux Corporation 9 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
Intel Fab 11 1 1
CSOT 3 1
TF International Securities Group 2 1
Jawbone 28 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 1
Wistron 35 1
Barnes & Noble 52 4
KGI Securities 47 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Deutsche Bank 126 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 4 1
Wells Fargo 28 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 11
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
DDR - Double data rate 1066 2
NAND flash memory - Флеш-память 202 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 1
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
USB Type-C - USB-C 901 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 8 1
USB Type-A - USB-A 148 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 1
PowerShare - функция беспроводной зарядки 7 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
Google Android 10750 69
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 20
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 16
Microsoft Windows 7 1662 15
Nvidia GeForce GTX 2054 14
Apple iPhone 3 383 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 13
Amazon Kindle Fire - планшет 85 13
Microsoft Windows 8 1228 13
Google Nexus - Серия смартфонов 398 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Apple iOS 5741 7
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 7
Intel Amber Lake 15 7
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 6
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 6
Apple iPad 3263 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Apple iPhone 6 547 5
Intel Core i - Cерия процессоров 352 5
Intel Core - Семейство процессоров 863 5
Microsoft Windows 10 6612 5
Samsung Galaxy Note 558 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 4
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Apple iPhone 7 246 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Apple iPad Pro 226 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
HTC One - серия смартфонов 137 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Shen Jerry - Шен Джерри 28 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 2
Liao SJ - Ляо Эс Джей 1 1
Mehrotra Sanjay - Мехротра Санджай 3 1
Rakers Aaron - Рейкерс Аарон 1 1
Lin Luke - Лин Люк 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 1 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 1 1
Kelleher Ann - Келехер Энн 1 1
Uhlig Rich - Улиг Рич 1 1
Ignatius Warsito - Игнатиус Варсито 1 1
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 40
Россия - Российская федерация - РФ 57180 28
Япония 2760 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Европа 3730 9
Индия - Республика 2161 5
Китай - Тайвань 589 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Франция - Французская Республика 2112 2
Восточная Европа 1669 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 1
Германия - Берлин 355 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Индонезия - Республика 384 1
Европа Западная 610 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 77 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Китай - Чжэнчжоу 16 1
Китай - Чунцин 6 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Вторая мировая война 255 1
Tom’s Hardware 86 4
Electronista 139 2
All Things Digital 156 2
NYT - The New York Times 505 2
DRAMeXchange 22 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
The Digitimes 12 1
PCWorld - PC World 36 1
The Oregonian 5 1
SemiAccurate 11 1
South China Morning Post 12 1
SamMobile 40 1
The Information 39 1
FT - Financial Times 246 1
PhoneArena 68 1
MacRumors 114 1
WCCFTech - Издание 32 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Business Insider 182 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
IHS iSuppli 274 13
NPD DisplaySearch 194 8
TrendForce 48 6
Piper Jaffray 65 2
Gartner 2188 1
IHS Markit 21 1
Counterpoint Research 29 1
Cinebench 16 1
Mercury Research 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
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Ключевых фраз выявлено - 757225, в очереди разбора - 660915.
Создано именных указателей - 46354.
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