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DigiTimes Издание

СОБЫТИЯ


10.11.2022 Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный

ARM на коне В 2023 г. значительную часть рынка ноутбуков займут модели, в которых нет ни AMD Ryzen, ни Intel Core. По данным DigiTimes, львиную долю рынка у этих компаний отнимут производители процессоров на базе архитектуры ARM. Спрос на ARM-ноутбуки в последние годы растет, можно сказать, лишь немногим менее стреми
22.02.2022 Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании

Как одна компания может испортить планы десяткам других Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших производителей процессоров продлить с ней контракт на выпуск чипов по нынешним техпроцессам. В частности, D
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

очной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии. Несмотря на стартовавшие в начале

14.02.2019 Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше

вероятности снижение цен на SSD будет наблюдаться и дальше, сообщил тайваньский деловой портал The Digitimes со ссылкой на собственные источники в отрасли. Так, в момент первого выпуска игровы
03.09.2018 Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel

ставок уже сейчас вынуждает ключевых игроков глобального рынка ПК пересмотреть прогнозы по поставкам своих новинок во втором полугодии 2018 г. в сторону уменьшения, сообщил тайваньский деловой портал Digitimes со ссылкой на собственные индустриальные источники. Сокращение заказов также отразится на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих. После неоднократного переноса сроков выпу
28.06.2018 Задержка с поставками процессоров Intel грозит срывом осенних продаж ноутбуков

новых моделей ноутбуков большинства крупнейших вендоров, сообщил тайваньский деловой ИТ-портал The Digitimes со ссылкой на информацию от собственных источников в цепочке поставщиков комплектую
16.08.2017 В сентябре ожидается взрыв цен на ноутбуки

Закольцованный дефицитСогласно информации тайваньского делового онлайн-портала The DigiTimes, ссылающегося на собственные источники в производственной цепочке, уже в сентябре о
27.12.2004 Toshiba ставит крест на плазме

Как сообщает DigiTimes, компания Toshiba планирует прекратить производство и продажу плазменных телевизоров в Японии летом 2005 года. Это также коснется и рынка других стран. Вместо этого, компания намерена
11.10.2004 Acer получила в сентябре рекордную прибыль

Как сообщает DigiTimes, по результатам опубликованного отчета доходы компании Acer в сентябре достигли самого высокого для компании уровня – $668 млн. Основная часть доходов поступила за счет активной прода
26.12.2003 Чипы 802.11g будут в дефиците

т причиной дефицита чипов с поддержкой технологии 802.11g в 1 квартале 2004 года, считают аналитики DigiTimes. Этот дефицит образовался в начале текущего квартала, поскольку тайваньские поставщ
26.12.2003 BTC собирается занять 25% рынка компонентов для DVD-рекордеров

компаний. А если цены на эту продукцию упадут к середине 2004 года, как ожидается, до $149-199, то годовые объемы продаж вырастут до 15-20 млн., считают специалисты BTC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
19.12.2003 XGI ожидает 20-кратное увеличение поставок своих чипов в 2004 году

сравнению с нынешним, а во втором квартале – превысят итоги первого. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
11.12.2003 BenQ прогнозирует удвоение объема продаж в 2004 году

дой. При этом в компании считают, что если деловой климат останется благоприятным и во второй половине будущего года, то мировой бизнес останется на пути восстановления. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
04.12.2003 TSMC вложит $1,4 млрд. в 90-нанометровое производство

дут опубликованы в начале будущего года, отметили представители TSMC. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
03.12.2003 Philips представил кодек нового поколения для DVD-приводов

и составит 13,3 млн. против 3,5 млн. в этом году. При этом каждые семь из десяти проданных в этом году DVD+RW-проигрывателей были построены на решениях Philips Nexperia. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
03.12.2003 iSuppli: Доходы полупроводниковой промышленности вырастут на 10,8% в 2002-2007 г.

оста этого года - 4,1%. Как ожидается, повышение доходов произойдет практически во всех основных категориях электронного оборудования, включая традиционные коммуникации. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
02.12.2003 Dell представил новую модель поставок ноутбуков

ь использование сплавов при производстве ноутбуков. Кстати компания была первым поставщиком мобильных ПК, которая начала использовать в своих моделях подобные материалы. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
26.11.2003 Philips и JSMC организовали СП

дукции бытовой электроники. Официальное подписание бумаг по этому делу состоялось во время приезда в Китай Комитета Управления Philips. Финансовые детали сделки не оглашались. Источник: по материалам Digitimes.com.
20.11.2003 От Infodisc отделяется DVD-производство

м этапе рассчитывается ввести в действие 72 производственные линии с общей месячной производительностью 30 млн. DVD+R/-R и DVD+RW/-RW. Дата запуска намечена на 2004 год. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
19.11.2003 iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее

ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
19.11.2003 iSuppli: Цифровое ТВ ждет светлое будущее

ночной доли, до 41%. Обсуждение проблем цифрового телевидения состоится и на 20 ежегодной конференции Flat Information Displays, устраиваемой iSuppli/Stanford Resources. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
18.11.2003 Назначена точная дата выхода Intel Dothan

цессоров Pentium M 1 ГГц с пониженным электропотреблением по цене $262. Предполагается, что эта модель станет конкурентом недавно выпущенного процессора Efficeon от Transmeta. Источник: по материалам DigiTimes.com.
06.11.2003 Intel представил планы по выпуску чипсетов

rt G Начальная ценовая категория 848P Granstdale GV - Granstdale GL - Источник: по материалам сайта DigiTimes.com .
17.10.2003 Мировой рынок записывающих DVD-приводов в 4 квартале будет неустойчив

ретье место в числе лидирующих мировых вендоров. Источник: по материалам сайта DigiTimes.http://www.digitimes.com/NewsShow/Article.asp?datePublish=2003/10/14&pages=A7&seq=44
22.08.2003 Motorola представляет новинки в Тайване

CDMA - A835, и смартфон на базе Linux - A760. Изображения моделей можно найти здесь...>>> Источник: DigiTimes.
30.07.2003 Тайваньские производители ожидают скорого снижения цен на процессоры Celeron

ьским производителям материнских плат рассчитывать на хорошие результаты продаж в третьем квартале. DigiTimes сообщает, что с 24 августа компания Intel планирует снизить цены на Celeron, а такж
30.07.2003 Поставки чипсета Intel 848P начнутся через 2 недели

ания Intel начнет отгрузку своей первой партии чипсетов 848P изготовителям системных плат, сообщает DigiTimes. Предполагается, что системные платы на этом чипсете обойдутся производителям в $28
11.07.2003 Intel заинтересован в рынке небрендовых ноутбуков

пытающихся вынудить компанию пойти на снижение цен на свою продукцию. Источник: по материалам сайта DigiTimes.com.
07.07.2003 Грядет снижение цен на платы на чипсете 865РЕ

Вслед за снижением цен на чипсеты 865РЕ, объявленным Intel в конце июня, за корректировку прайс-листов взялись производители материнских плат. Популярное издание DigiTimes со ссылкой на источники из компаний, выпускающих системные платы, сообщило, что оптовые и розничные цены на платы под 865РЕ снизятся в среднем на $5-10 по сравнению с их первоначально
30.04.2003 Softex 2003 умер от пневмонии
21.02.2003 Acer и Legend выпустят ноутбуки на базе Centrino

ехнологии Centrino как престижные продукты. Компании собираются выпустить новинки в марте, сообщает DigiTimes.com со ссылкой на осведомленные источники. Новые модели будут оснащены 14,1- или 15
12.02.2003 Объём продаж Realtek в январе вырос на 6%
10.02.2003 Крупнейший в мире производитель ноутбуков – из Тайваня

К, компании Legend, которой, в среднем, принадлежит до 30% китайского рынка ноутбуков. В то же время, другие аналитики пророчат тайваньским производителям не самый удачный год. Как утверждает издание DigiTimes, поскольку многие производители ноутбуков в последнее время активно переводят свои заводы в Китай, использование мощностей тайваньских компаний достигнет в этом году, по прогнозам, вс
09.01.2003 VIA выпустит чипсет KT400A, поддерживающий DDR400

и поддержку двухканальной памяти DDR400 в архитектуре Springdale. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
05.01.2003 AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655

льным звуком с модулем S/PDIF, имеет сторожевой таймер и утилиту EzRestore, которая позволяет пользователям возвращаться к предыдущей конфигурации системы в случае сбоя. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
05.01.2003 Asustek сосредоточится на европейском рынке ноутбуков

Тайваньская компания Asustek Computer намерена в этом году сосредоточиться на европейском рынке контрактного производства ноутбуков, - пишет DigiTimes со ссылкой на свои источники. В планах компании - повысить годовую производительность своего OEM/ODM бизнеса по сборке этих компьютеров до 1,8-2 млн. штук. В 2002 году Asustek начала

30.12.2002 Ноутбуки на процессоре Intel Banias будут еще тоньше

особны производить двухшпиндельные ноутбуки толщиной 18-22 мм, но эти изделия ориентированы не на массовый рынок, на котором сосредотачиваются тайваньские производители. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
23.12.2002 SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading

иков наборов микросхем типа SiS и Ali, которые могли не пройти лицензирование этих технологий. SiS заявляет, что все еще ведет переговоры по лицензированию 800 МГц шины. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
20.12.2002 VIA увеличивает число заказов на подложки из-за увеличения спроса на микросхемы под Pentium 4

а февраль до наступления новогодних праздников по китайскому календарю, поэтому VIA предполагает, что объем ее заказов в январе увеличится на 20% по сравнению с ноябрем. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.
16.12.2002 ECS выпустил графические платы на основе чипа Xabre600

ться по приоритетам. Для любителей игр Camelot Xabre 600 также предусматривает утилиту для "разгона" (Smart Overclocking Utility), разработанную группой ПО компании ECS. Источник: по материалам сайта The DigiTimes.

Публикаций - 1331, упоминаний - 1398

DigiTimes и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 283
Samsung Electronics 11065 229
Apple Inc 13156 220
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 177
Acer Group - Acer Inc 2776 144
AMD - Advanced Micro Devices 4641 139
Nvidia Corp 4002 104
LG Electronics 3735 98
Toshiba Corporation 2980 90
Dell EMC 5180 88
Sony 6739 85
Microsoft Corporation 25775 81
HP Inc. 5883 78
Quanta Computer 215 76
HP - Hewlett-Packard 3662 70
Compal Electronics 137 64
Google LLC 12690 61
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 59
Dell Technologies - Dell Computer 2219 58
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 57
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 55
HTC Corporation 1512 52
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 43
Sharp Corporation 1062 43
Qualcomm Technologies 1974 41
Lenovo Group 2447 39
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 38
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 31
AMD Graphics Product Group - ATI 973 30
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 30
Fujitsu 2105 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 30
Philips 2099 29
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 28
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 28
UMC - United Microelectronics Corporation 339 26
Inventec - Kohjinsha 67 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Россети Ленэнерго 1699 5
Barnes & Noble 171 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
KGI Securities 50 4
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 4
DNP - Dai Nippon Printing 24 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Volkswagen Audi Group 232 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
Grundig 42 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 2
Moor Insights & Strategy 13 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
BMW Group 482 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 435 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Block - Square 203 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
American Airlines 90 1
Citi - Citibank 158 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
DuPont - Дюпон 101 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Тайваня 48 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
Advanced Optical Storage Research Consortium 3 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 365
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 339
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 189
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 178
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 177
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 174
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 167
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 124
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 108
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 98
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 96
DDR - Double data rate 3083 95
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 93
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 79
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 74
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 69
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 68
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 62
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 61
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 54
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 51
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 51
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 47
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 42
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 40
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 34
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 33
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 105
Apple iPad 4012 94
Google Android 15244 91
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 71
Microsoft Windows 16882 66
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 50
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 42
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 36
Intel Celeron - Серия процессоров 979 36
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 34
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 34
Apple iPhone 4 800 28
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 27
Linux OS 11533 27
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 27
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 24
Intel Core - Семейство процессоров 1251 23
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 23
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 22
Microsoft Windows 7 2007 22
Apple iPhone 6 4861 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 19
Microsoft DirectX 723 19
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 18
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 17
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 17
Apple iMac - Серия моноблоков 468 16
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 16
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 16
Intel Springdale 33 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
Intel Core i - Cерия процессоров 534 16
Microsoft Windows XP 2431 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 16
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 18
Shen Jerry - Шен Джерри 30 13
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 8
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 7
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 7
Chou Peter - Чоу Питер 29 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Hsuan John - Сюань Джон 6 5
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Shih Jonney - Ши Джонни 13 4
Shim Richard - Шим Ричард 15 4
Chen Ray - Чен Рэй 5 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Kuo Mingchi - Куо Минчи 4 3
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 3
Chubachi Ryoji - Чубачи Реджи - Тюбати Редзи 9 3
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 3
Lin Chris - Лин Крис 3 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 2
Alexander Rhoda - Александер Рода 4 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Buchheit Paul - Бухейт Пол 8 2
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 2
Cambou Bertrand - Камбу Бертран 4 2
Kathirgamanathan Poopathy - Катхиргамантхан Пупати 2 2
Chen Michael - Чен Майкл 4 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Rydning John - Райднинг Джон 12 2
Shiraishi Yoshito - Сириаси Ёсито 2 2
Китай - Тайвань 4245 492
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 260
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 224
Япония 13807 149
Южная Корея - Республика 7052 107
Европа 24964 84
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Азия - Азиатский регион 5920 58
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 35
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Индия - Bharat 5870 21
Китай - Шанхай 833 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Нидерланды 3746 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Китай - Пекин - Beijing 1096 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Ближний Восток 3154 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Сингапур - Республика 1953 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Малайзия 922 8
Европа Восточная 3138 7
Америка - Американский регион 2206 7
Канада 5082 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
Америка Южная 884 6
США - Калифорния 4829 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Таиланд - Королевство 926 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 41
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Английский язык 7030 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 10
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Йена - денежная единица Японии 503 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 8
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Tom’s Hardware 600 26
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AppleInsider 400 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 10
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MacRumors 148 9
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Times 661 8
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Inquirer 463 6
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Electronic Times 20 3
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 30
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Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 6
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