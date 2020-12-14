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Acer AOpen Wistron
УПОМИНАНИЯ
|14.12.2020
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Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео
Месть за зарплату На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положен
|16.03.2018
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Apple остановила производство iPhone
Остановка производстваНа китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, инициатором ос
|21.07.2005
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Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR
Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций
|19.06.2003
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Wistron отчитался за 2002 год
На вчерашнем собрании акционеров тайваньского производителя электроники Wistron руководителями компании было объявлено, что оборот в 2002 г. составил 76,69 млрд. тайваньских долларов ($1=34,59 тайваньских долларов). 77,5% из этих средств приходятся на продажу ноутб
|19.06.2002
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IBM отказалась от сотрудничества с Wistron в пользу LG Electronics
Компания IBM передала часть своего заказа на изготовление ноутбуков у Wistron корейской компании LG Electronics, что позволяет говорить об уменьшении роли тайваньских производителей на рынке ПК. Заказ касается дешевых ноутбуков модели ThinkPad R с размером экрана
Acer и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1316 27
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 8
|Bloomberg 1324 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 3
|Times 630 3
|Commercial Times 96 2
|Inquirer 463 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|The Verge - Издание 573 1
|GizChina - Издание 79 1
|PhoneArena 74 1
|NYT - The New York Times 1066 1
|DailyTech 96 1
|Silicon.com 364 1
|The Washington Post 338 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|X-Bit Labs 83 1
|Huffington Post 33 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|AP - Associated Press 2006 1
|AppleInsider 398 1
|CRN 47 1
|OnLeaks 16 1
|Мобильные системы 117 1
|WCCFTech - Издание 66 1
|IDropNews 4 1
|FT - Financial Times 1239 1
|Taipei Times 31 1
|IDC - International Data Corporation 4921 6
|Gartner - Гартнер 3575 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
|Gartner - Dataquest 353 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
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