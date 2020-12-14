Acer - AOpen - Wistron

Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео Месть за зарплату На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положен

Apple остановила производство iPhone Остановка производстваНа китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, инициатором ос

Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций

Wistron отчитался за 2002 год На вчерашнем собрании акционеров тайваньского производителя электроники Wistron руководителями компании было объявлено, что оборот в 2002 г. составил 76,69 млрд. тайваньских долларов ($1=34,59 тайваньских долларов). 77,5% из этих средств приходятся на продажу ноутб