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Acer AOpen Wistron

Acer - AOpen - Wistron

УПОМИНАНИЯ


14.12.2020 Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео

Месть за зарплату На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положен
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone

Остановка производстваНа китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, инициатором ос
21.07.2005 Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR

Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций

19.06.2003 Wistron отчитался за 2002 год

На вчерашнем собрании акционеров тайваньского производителя электроники Wistron руководителями компании было объявлено, что оборот в 2002 г. составил 76,69 млрд. тайваньских долларов ($1=34,59 тайваньских долларов). 77,5% из этих средств приходятся на продажу ноутб
19.06.2002 IBM отказалась от сотрудничества с Wistron в пользу LG Electronics

Компания IBM передала часть своего заказа на изготовление ноутбуков у Wistron корейской компании LG Electronics, что позволяет говорить об уменьшении роли тайваньских производителей на рынке ПК. Заказ касается дешевых ноутбуков модели ThinkPad R с размером экрана

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Acer и организации, системы, технологии, персоны:

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Азия - Азиатский регион 5624 6
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
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Америка Северная - Североамериканский регион 3354 3
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Индия - Нирасипуре 3 3
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Китай - Шанхай 792 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Франция - Французская Республика 7905 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2400 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
США - Техас 994 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 336 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 4
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 3
Reference - Референс 187 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 438 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4521 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2486 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4782 1
DigiTimes - Издание 1316 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 8
Bloomberg 1324 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 3
Times 630 3
Commercial Times 96 2
Inquirer 463 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
The Verge - Издание 573 1
GizChina - Издание 79 1
PhoneArena 74 1
NYT - The New York Times 1066 1
DailyTech 96 1
Silicon.com 364 1
The Washington Post 338 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 1
Maeil Business Newspaper 79 1
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Huffington Post 33 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
AP - Associated Press 2006 1
AppleInsider 398 1
CRN 47 1
OnLeaks 16 1
Мобильные системы 117 1
WCCFTech - Издание 66 1
IDropNews 4 1
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Taipei Times 31 1
IDC - International Data Corporation 4921 6
Gartner - Гартнер 3575 6
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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