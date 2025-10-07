Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Chen Jason Чен Джейсон


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 Гендиректор Acer: Совместные процессоры Intel и Nvidia это только лишняя головная боль для производителей ПК 1
14.07.2022 Intel капитулировал перед инфляцией. Цены на процессоры заметно вырастут 2
03.09.2018 Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel 2
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 1
09.06.2014 Acer создает облако для автомобилей 2
20.01.2014 Acer достигла крупнейшего убытка в истории 2
24.12.2013 Новым гендиректором Acer стал ветеран Intel 3
12.09.2013 Qualcomm представила Wi-Fi платформу с низким энергопотреблением для бытовой и потребительской электроники 1
13.05.2013 Производитель «iPhone для бедных» нанимает 40 тысяч дополнительных рабочих 1
21.09.2010 Стива Джобса допросила полиция 2
30.04.2010 Нашедший прототип iPhone 4G пожалел о случившемся 2
27.04.2010 Полиция обыскала дом автора статьи про iPhone 4G вопреки законам о защите свободы слова 2
02.02.2004 Чистая прибыль Advanced Semiconductor Engineering в 2003 г. увеличилась до $82,24 млн. 1
26.01.2004 Беспроводные сети породят новую волну интернетчиков 2
20.11.2003 Wi-Fi и WiMAX: путь к развитой России? 1
20.11.2003 Wi-Fi и WiMAX: путь к развитой России? 1
25.09.2003 Wi-Fi поможет объединить бытовую технику и ПК 1
25.09.2003 Wi-Fi поможет объединить бытовую технику и ПК 1
12.05.2003 Майкл Сплинтер покидает Intel 1

Публикаций - 20, упоминаний - 30

Chen Jason и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12472 10
Acer Group - Acer Inc 2630 7
Apple Inc 12500 5
Nvidia Corp 3684 3
Samsung Electronics 10536 3
Sony 6612 3
Qualcomm Atheros 58 3
AMD - Advanced Micro Devices 4429 2
Qualcomm Technologies 1895 2
IBM - International Business Machines Corp 9531 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 2
TI - Texas Instruments Incorporated 824 2
Compal Electronics 135 1
Canonical 211 1
Lenovo Group 2338 1
Microsoft Corporation 25134 1
Google LLC 12137 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 1
LG Electronics 3667 1
HTC Corporation 1504 1
Toshiba Corporation 2951 1
Seagate Technology 753 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Gionee 22 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
Siemens Mobile 66 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Proxim 47 1
Airspan Networks 27 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2085 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 142 1
GlobalWafers 5 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 422 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Haier Group 198 1
Applied Materials 297 1
Евросеть 1417 1
Barclays 121 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1602 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5710 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12843 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21607 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14246 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25298 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31500 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8270 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14868 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4442 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4132 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9068 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12789 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16579 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16866 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8059 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3210 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28736 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5381 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12798 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9566 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4659 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10472 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6266 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12608 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5599 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2796 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 343 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10081 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6207 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9612 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25329 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2675 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9724 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9474 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7326 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17685 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13220 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7282 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1313 2
Samsung Galaxy 985 2
Acer Predator 214 1
Nvidia G-Sync 159 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 188 1
Intel Core - Семейство процессоров 1231 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 257 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 997 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 1
Google Chromebook - Google Хромбук 236 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer Predator Thronos 11 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
Intel Amber Lake 53 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Intel Cannon Lake 18 1
Acer Color Intelligence 15 1
Acer ComfyView 90 1
Intel Kaby Lake Refresh 8 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 139 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 328 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 152 1
Intel Core U 1 1
Acer VisionCare 77 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer - серия проекторов 36 1
Acer ErgoStand 19 1
Acer Flickerless 44 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1603 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 34 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Google Android 14538 1
Google Project Ara 48 1
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 3
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 2
Hogan Brian - Хоган Брайан 4 2
Shih Stan - Ши Стэн 4 2
Wong Jim - Вонг Джим 19 2
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Gray Powell - Пауэлл Грей 2 1
Китай - Тайвань 4105 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17927 7
Россия - РФ - Российская федерация 154214 6
США - Калифорния 4766 3
Индия - Bharat 5630 3
Германия - Берлин 727 2
Япония 13477 2
Азия - Азиатский регион 5700 2
Германия - Федеративная Республика 12885 2
Южная Корея - Республика 6807 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3308 2
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Испания - Каталония 33 1
США - Калифорния - Купертино 275 1
США - Вашингтон - Редмонд 235 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Бразилия - Федеративная Республика 2430 1
Испания - Королевство 3754 1
Америка Латинская 1866 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1388 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Африка - Африканский регион 3550 1
Украина 7754 1
Европа 24552 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1873 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 739 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1807 1
Китай - Пекин - Beijing 1033 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7407 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5819 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5208 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2894 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 1
Цензура - Свобода слово 506 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1530 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8238 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8853 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 1
Импортозамещение - параллельный импорт 557 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5181 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5523 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7738 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2979 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7230 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4282 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 491 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 757 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1716 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 652 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4360 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2487 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5991 4
Gizmodo 131 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
DigiTimes - Издание 1321 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11373 1
Bloomberg 1373 1
Wired - Издание 269 1
AP - Associated Press 2006 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 534 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 139 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
IDC - International Data Corporation 4935 1
Gartner - Гартнер 3593 1
NCKU - National Cheng Kung University - Тайваньский национальный университет имени Чена Куна 2 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще