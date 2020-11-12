Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm

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СОБЫТИЯ
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|12.11.2020
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Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G
Qualcomm Technologies, Inc. и Reliance Jio Platforms (Jio) вместе с полностью ей принадлежащим дочерним предприятием Radisys Corporation сообщили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операц
|21.06.2018
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Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций
оператора МТС, полностью распродала принадлежавшие ей акции индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom). Об этом сообщает индийская газета Economic Times. Российская
|15.06.2015
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АФК «Система» прощается с «индийской МТС»
АФК «Система» сообщила о начале эксклюзивных переговоров с индийской компанией Reliance Communications о возможном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым опе
|18.05.2015
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MTS India может быть поглощена конкурентом
Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS India) с контролируемым им сотовым оператором Reliance Communications. Об этом пишет агентство Blommberg со ссылкой на свои источники. По д
|15.02.2013
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Datalight выпустила файловую систему со встроенной диагностикой
Компания Datalight выпустила Reliance Nitro 3.0, обновленную версию своей файловой системы для Android, Embedded Linux и Microsoft Windows Embedded Compact (Windows CE). Эта новая версия включает дополнительный инструмента
|08.11.2012
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Reliance лицензировал мобильный видеодвижок Spirit для звонков в сети LTE
Российская компания Spirit и сотовый оператор Infotel, входящий в крупнейшую группу компаний в Индии Reliance с оборотом более $60 млрд, заключили договор о лицензировании мобильного движка TeamSpirit Voice & Video Engine. Reliance будет использовать движок Spirit в RCS-совместимом виде
|23.04.2008
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Русские связисты придут в Индию «на все готовенькое»
MA-800, однако готовая сеть у Shyam есть пока лишь в округе Раджастан. RTI входит в группу компаний Reliance Communications, предоставляющих услуги сотовой связи стандартов GSM и CDMA на всей т
|21.09.2007
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i-Free впервые запустила Jamango в сети CDMA-оператора
устила мобильный коммьюнити-сервис Jamango в сети крупнейшего индийского оператора стандарта CDMA – Reliance Communications, насчитывающего более 35 млн абонентов. Это первый запуск популярного
|22.12.2006
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Vodafone положил глаз на Индию
ся в $13 млрд. Но на пути Vodafone может встать второй в Индии по размеру абонентской базы оператор Reliance Communications. Как ожидается, сегодня Vodafone сделает официальное предложение о по
|09.09.2005
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"Система" предложила $1 млрд. за индийскую Reliance Telecom
ai Ambani (ADAE), контролируемой известным индийским бизнесменом Анилом Амбани, которой принадлежит Reliance Telecom. На данный момент, как пишет индийское издание, не известно, заинтересована
|27.11.2001
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Индийская Reliance будет собирать CDMA-телефоны
Частная индийская компания Reliance Group планирует в скором времени открыть линии по сборке мобильных телефонов стандарта CDMA. Компания ведёт переговоры с тремя известными производителями мобильных телефонов, включая ю
|30.03.2001
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Индийская группа Reliance намерена вложить $6,5 млрд. в создание крупнейшей в Азии сети широкополосной связи
Индийская группа компаний Reliance намерена создать сеть широкополосной связи Reliance Infocom, которая соединит 115 городов в Индии, сообщила The Economic Times. В создание крупнейшей в Азии сети предполагают ин
|29.10.1999
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Dell, Hewlett Packard и Reliance лицензируют технологию Active PCI компании IBM, которая возможно станет стандартом
0. Active PCI уже более года используется в линейке серверов Netfinity(r) компании IBM. Теперь эту технологию будут использовать другие ведущие производители серверов Dell Computer, Hewlett Packard и Reliance. Таким образом, Active PCI становится фактически стандартом.
Reliance Communications и организации, системы, технологии, персоны:
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