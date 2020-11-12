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Reliance Communications Rcom Reliance Globalcom Reliance Telecom Reliance Infocomm

Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm

СОБЫТИЯ

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12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G

Qualcomm Technologies, Inc. и Reliance Jio Platforms (Jio) вместе с полностью ей принадлежащим дочерним предприятием Radisys Corporation сообщили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операц
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций

оператора МТС, полностью распродала принадлежавшие ей акции индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom). Об этом сообщает индийская газета Economic Times. Российская

15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС»

АФК «Система» сообщила о начале эксклюзивных переговоров с индийской компанией Reliance Communications о возможном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым опе
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом

Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS India) с контролируемым им сотовым оператором Reliance Communications. Об этом пишет агентство Blommberg со ссылкой на свои источники. По д
15.02.2013 Datalight выпустила файловую систему со встроенной диагностикой

Компания Datalight выпустила Reliance Nitro 3.0, обновленную версию своей файловой системы для Android, Embedded Linux и Microsoft Windows Embedded Compact (Windows CE). Эта новая версия включает дополнительный инструмента
08.11.2012 Reliance лицензировал мобильный видеодвижок Spirit для звонков в сети LTE

Российская компания Spirit и сотовый оператор Infotel, входящий в крупнейшую группу компаний в Индии Reliance с оборотом более $60 млрд, заключили договор о лицензировании мобильного движка TeamSpirit Voice & Video Engine. Reliance будет использовать движок Spirit в RCS-совместимом виде
23.04.2008 Русские связисты придут в Индию «на все готовенькое»

MA-800, однако готовая сеть у Shyam есть пока лишь в округе Раджастан. RTI входит в группу компаний Reliance Communications, предоставляющих услуги сотовой связи стандартов GSM и CDMA на всей т
21.09.2007 i-Free впервые запустила Jamango в сети CDMA-оператора

устила мобильный коммьюнити-сервис Jamango в сети крупнейшего индийского оператора стандарта CDMA – Reliance Communications, насчитывающего более 35 млн абонентов. Это первый запуск популярного
22.12.2006 Vodafone положил глаз на Индию

ся в $13 млрд. Но на пути Vodafone может встать второй в Индии по размеру абонентской базы оператор Reliance Communications. Как ожидается, сегодня Vodafone сделает официальное предложение о по
09.09.2005 "Система" предложила $1 млрд. за индийскую Reliance Telecom

ai Ambani (ADAE), контролируемой известным индийским бизнесменом Анилом Амбани, которой принадлежит Reliance Telecom. На данный момент, как пишет индийское издание, не известно, заинтересована 
27.11.2001 Индийская Reliance будет собирать CDMA-телефоны

Частная индийская компания Reliance Group планирует в скором времени открыть линии по сборке мобильных телефонов стандарта CDMA. Компания ведёт переговоры с тремя известными производителями мобильных телефонов, включая ю
30.03.2001 Индийская группа Reliance намерена вложить $6,5 млрд. в создание крупнейшей в Азии сети широкополосной связи

Индийская группа компаний Reliance намерена создать сеть широкополосной связи Reliance Infocom, которая соединит 115 городов в Индии, сообщила The Economic Times. В создание крупнейшей в Азии сети предполагают ин
29.10.1999 Dell, Hewlett Packard и Reliance лицензируют технологию Active PCI компании IBM, которая возможно станет стандартом

0. Active PCI уже более года используется в линейке серверов Netfinity(r) компании IBM. Теперь эту технологию будут использовать другие ведущие производители серверов Dell Computer, Hewlett Packard и Reliance. Таким образом, Active PCI становится фактически стандартом.

Публикаций - 89, упоминаний - 109

Reliance Communications и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1902 30
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 28
Microsoft Corporation 25687 18
Huawei 4493 18
AT&T Inc 1724 17
China Mobile 435 17
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 265 17
Samsung Electronics 10991 16
LG Electronics 3725 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 16
Spirit DSP - Спирит Корп 481 16
ZTE Corporation 799 15
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 14
Apple Inc 13052 14
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 14
HTC Corporation 1512 14
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 14
LG Uplus - LG U+ 33 13
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 13
Dialogic Corp 93 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 13
HP Inc. 5868 13
Oracle Corporation 7052 13
Toshiba Corporation 2979 13
VideoMost - ВидеоМост 284 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 13
Adobe Systems 1592 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
Blizzard Entertainment 343 13
TI - Texas Instruments Incorporated 845 13
Mitel Corp - Mitel Networks 60 12
Ростелеком 10857 11
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 10
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 22 10
Vodafone Group 1411 9
Cisco Systems 5350 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
Google LLC 12594 7
Mavenir 17 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 5
Bharti Enterprises Group 57 10
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 4
РЖД - Российские железные дороги 2081 4
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 3
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Tata Motors 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 1
Farimex - Фэримекс 30 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Tata Chemicals 1 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 1
Альфа-Групп 744 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Транснефть 335 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 146 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Vimeo - Видеохостинг 70 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 9
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 35 8
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 775 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Судебная власть - Judicial power 2475 1
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - Indian Chamber of Commerce - Федерация индийских торгово-промышленных палат 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1671 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 142 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3654 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 780 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 37
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 47
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Rakuten Viber 664 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 14
Google Android 15145 9
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 6
Apple iOS 8531 6
Linux OS 11416 6
Microsoft Windows 16780 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3097 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 376 4
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 4
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 33 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 641 3
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2159 3
Apple macOS 2391 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1542 3
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Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 2
Reliance Jio Infocomm - Jio Phone 3 2
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Google YouTube - Видеохостинг 2983 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 73 2
Microsoft Teams - MS Teams 665 2
Google Android Go 50 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 2
QIP - Мессенджер 122 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Apple Lighting 87 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Microsoft Windows Embedded 204 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 188 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobility Solutions 4 1
VideoMost Proton 1 1
VideoMost SDK 6 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Свириденко Андрей 99 9
Ambani Anil - Амбани Анил 9 9
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 4
Морошкин Александр 118 3
Семенов Кирилл 9 3
Евтушенков Владимир 215 3
Рябов Игорь 27 2
Синчуков Алексей 11 2
Свириденко Владимир 8 2
Копытов Сергей 6 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Шамолин Михаил 124 2
Новицкий Евгений 32 2
Яцевский Алексей 2 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Василенков Александр 11 1
Овчинников Борис 129 1
Ростокин Валерий 26 1
Алявдин Кирилл 19 1
Кошкин Сергей 14 1
Потехина Ирина 19 1
Полуэктов Андрей 10 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Магомедов Зиявудин 9 1
Erickson Scott - Эриксон Скотт 7 1
Chandrasekhar Rajeev - Раджив Чандрасехар 1 1
Преображенский Сергей 1 1
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
Mittal Lakshmi - Миттал Лакшми 1 1
Whitaker Ken - Уайтекер Кэн 1 1
Свириденко Андрей 1 1
Чепрак Артем 20 1
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 1
Горбунов Антон 3 1
Гаянов Расул 2 1
Pandey Shailendra - Пэнди Шайлендра 6 1
Shushen Li - Шушен Ли 1 1
Jhunjhunwala Ashok - Хунжхунвала Ашок 1 1
Gupta Sunil - Гупта Сунил 2 1
Сахакян Галуст 1 1
Индия - Bharat 5836 70
Россия - РФ - Российская федерация 164468 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 17
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18946 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 10
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 10
Индия - Дели 155 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 8
Южная Корея - Республика 7009 7
Азия - Азиатский регион 5885 6
Европа 24903 5
Сингапур - Республика 1942 5
Африка - Африканский регион 3630 4
Испания - Королевство 3818 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 4
Малайзия 916 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 3
Япония 13753 3
Норвегия - Королевство 1852 3
Франция - Французская Республика 8136 3
Бразилия - Федеративная Республика 2500 3
Украина 7904 3
США - Калифорния 4808 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 2
Казахстан - Республика 5998 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1237 2
Земля - планета Солнечной системы 10826 2
Армения - Республика 2433 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 2
Финляндия - Финляндская Республика 3690 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 2
Израиль 2846 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Ближний Восток 3134 2
Великобритания - Лондон 2427 2
Турция - Турецкая республика 2591 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57102 32
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10808 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11404 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5423 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5513 3
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