Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm

Qualcomm Technologies, Inc. и Reliance Jio Platforms (Jio) вместе с полностью ей принадлежащим дочерним предприятием Radisys Corporation сообщили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операц

АФК «Система» сообщила о начале эксклюзивных переговоров с индийской компанией Reliance Communications о возможном слиянии с принадлежащим российской корпорации сотовым опе

Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS India) с контролируемым им сотовым оператором Reliance Communications . Об этом пишет агентство Blommberg со ссылкой на свои источники. По д

Компания Datalight выпустила Reliance Nitro 3.0, обновленную версию своей файловой системы для Android, Embedded Linux и Microsoft Windows Embedded Compact (Windows CE). Эта новая версия включает дополнительный инструмента

Российская компания Spirit и сотовый оператор Infotel, входящий в крупнейшую группу компаний в Индии Reliance с оборотом более $60 млрд, заключили договор о лицензировании мобильного движка TeamSpirit Voice & Video Engine. Reliance будет использовать движок Spirit в RCS-совместимом виде