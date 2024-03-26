Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Евросоюз Европарламент Европейский парламент

Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент

СОБЫТИЯ


26.03.2024 Европарламент одобрил жесткий общеевропейский закон об искусственном интеллекте

Риски к минимуму Европарламент большинством голосов одобрил ранее широко анонсированный законопроект об искусс
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ

Долой сырые технологии Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую к полному запрету биометрических систем

17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит

партии «Фламандский выбор» Герольф Аннеманс (Gerolf Annemans). Соответствующий официальный запрос в Европарламент он подал 6 марта 2019 г., в котором интересовался, в частности, о случаях возни
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом

Голосование в парламенте В ходе голосования, прошедшего Страсбурге, Европарламент одобрил резолюцию, которая признает опасным использование в европейских учрежде
18.09.2014 Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT

Сегодня Европарламент на своем сайте сообщил о принятии резолюции по украинскому вопросу, в которой з
27.09.2013 Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB

нов и планшетов», - говорится в докладе Барбары Вейлер (Barbara Weiler), немецкого политика и члена Европарламента. Помимо очевидного удобства для пользователей, эта резолюция призвана снизить

25.09.2013 ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах

ли в списке рассылки Free Software User Group Европейского парламента. Отчитаться о внедрении СПО у Европарламента потребовали Ребекка Хармс (Rebecca Harms) и Дэниел Кон-Бендит (Daniel Cohn-Ben
28.05.2010 Европарламент заинтересовался iPad

Европарламентарии считают, что использование iPad принесет им больше пользы, чем существующие ноутбуки. Об этом заявил источник газете The Times. Согласно ему, в Европейском парламенте планируется заменить существующие устаревшие ноутбуки HP на Apple iPad с целью повышения производительности труда.
08.06.2009 Шведская Партия пиратов получила места в Европарламенте

али во время сегодняшнего голосования», - сказала Анна Троберг (Anna Troberg), одна из кандидатов в Европарламент от Партии пиратов. Шведская Партия пиратов была основана в январе 2006 г., но н
26.05.2009 Пакт о свободном ПО поддержали 96 будущих Европарламентариев

одном ПО» (Free Software Pact), в котором кандидат обязуется перед избирателями в случае избрания в Европарламент защищать СПО от возможных законодательных угроз, а также способствовать поощрен
17.04.2009 Европейские сторонники свободного ПО стремятся в Европарламент

April и итальянская Associazione per il software libero призывают граждан обращаться к кандидатам в Европарламент с просьбой подписать «Пакт о свободном ПО» (Free Software Pact), в котором канд
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач

Как сообщает радиостанция Deutsche Welle, Европарламент большинством 502 голоса против 83 одобрил проект законопроекта, внесенного немецким консерватором, председателем подкомитета по вопросам безопасности и обороны Карлом фон Вогау (K
11.04.2008 Европарламент тестирует свободное ПО

рассматриваемой миграции на сервисно-ориентированную архитектуру (SOA). Как говорится в сообщении, Европарламент будет продолжать следить за тестами ПО с открытым исходным кодом и, возможно, б
11.04.2008 Европарламент тестирует Ubuntu, OpenOffice.org и Firefox

ИТ-департамент Европарламента тестирует GNU/Linux-дистрибутив Ubuntu, офисный пакет OpenOffice.org, браузер

30.10.2007 Депутатов Европарламента призвали препятствовать ввозу в РФ ядерных отходов

ю ввоза в Россию ядерных отходов, сообщает РБК. 29 октября в Москве прошла встреча группы депутатов Европарламента от фракции "Зеленые" с лидерами экологических организаций РФ. Об этом сообщает
28.05.2007 Цифровое медиа «переходит» в XXI век: новая директива ЕС

ии директивы Еврокомиссии о сервисах после нескольких месяцев напряжённых дебатов. «Директива об аудиовизуальных сервисах массовой информации» вступит в силу к концу года. Её поддержали Еврокомиссия, Европарламент и правительства стран-участниц. Директива позволяет странам вводить более строгие собственные правила. Министр креативных отраслей Великобритании Шон Вудворд (Shaun Woodward) прив
23.05.2007 Европарламент утвердил законопроект по снижению тарифов на роуминг
14.12.2005 Европарламент обязал телекоммуникационные компании сохранять статистику по всем телефонным разговорам и интернет-сообщениям
07.07.2005 Европарламент отклонил закон о патентах на ПО

торой уже существует патентованное программное обеспечение, должен приобрести лицензию. Также законопроект противоречит самой идее open source, подразумевающей свободный обмен идеями и кодом. Решение Европарламента принято с большим воодушевлением противниками законопроекта, в то время как специалисты ассоциации CompTIA, которая представляет ведущие ИТ-компании, заявили что «законопроект бы
07.02.2005 Европарламент не поддержал патентование ПО

Члены Европарламента проголосовали против законопроекта о патентовании кода ПО и технологий его разработки на территории Евросоюза. Введение софтверных патентов, по мнению парламентариев, может приве
20.05.2003 Европарламент рассмотрит закон о патентовании ПО в июне

граммное обеспечение были отсрочены из-за глубоких разногласий среди парламентариев. Как ожидалось, Европарламент сформирует положение относительно предложенного закона на заседании комитета за
31.05.2002 Европарламент запретил спам

а "opt-in" в качестве базового для соответствующего законодательства стран ЕС является существенным преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с территории государств, не входящих в состав ЕС, а также от действий спамеров, не работающих на определенн
31.05.2002 Постановлением Европарламента запрещена рассылка рекламных писем без согласия адресата

преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с терри
13.12.2001 Европарламент принял пакет директив о регулировании рынка связи
16.11.2001 Запрет cookies: интернет-компании делают резкие заявления в адрес Европарламента

Запрет Европарламента на применение серверной технологии cookies без подтверждения согласия со сторо
14.11.2001 Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя

На использование одной из самых спорных технологий Сети - идентификационных файлов cookies - впервые наложены серьезные ограничения. В ходе дебатов, о которых уже сообщал CNews.ru, Европейский парламент принял поправку к новому законодательству о безопасности электронных коммуникаций, запрещающую отправку сервером файла cookie без предварительного подтверждения согласия с
10.07.2001 Европарламент выработает правила для доменов .eu

На следующей неделе в Европарламенте состоится встреча ведущих интернет-инвесторов Европы. Центральным вопросом на повестке дня будет обсуждение процедуры, регулирующей правила принятия доменного суффикса "eu". По с
30.05.2001 Европарламент понял, что "Эшелон" существует

На рассмотрение Европарламента представлен 108-страничный черновой вариант отчета, в котором собраны данные, относящиеся к шпионской суперсистеме Echelon. Первые достоверные сведения о системе появились в 1999
22.03.2001 Председатель Европейской комиссии обвинил Европейский парламент в нежелании поддерживать проект Galileo

Председатель Европейской комиссии Романо Проди выступил с необычно резкой критикой в адрес Европейского парламента и стран EC, утверждая, что развитие европейского проекта глобального спутникового позиционирования Galileo тормозится из-за отсутствия активности стран-участниц. Проект

16.03.2001 Европарламент хочет, чтобы Еврокомиссия больше занималась интернетом

Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию принимать более активное участие в регулировании интернета и создать для этого специальный орган, который вел бы переговоры с международным
06.02.2001 14 февраля Европейский парламент рассмотрит закон об авторских правах в интернете

ропарламента подготовила проект закона об авторских правах в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. Европарламент рассмотрит этот законодательный акт 14 февраля. Если закон будет принят, он поз
07.07.2000 Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации

в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
07.07.2000 Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации

в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
07.07.2000 Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации

в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
06.05.2000 Европарламент готовит изменения в законодательстве европейских стран, регулирующего область электронной коммерции

и в тексте письма есть прямое указание на отправителя письма и фирму-заказчика рекламы. Кроме того, Европарламент определил, что провайдер не несет ответственности за данные, размещенные третьи
05.05.2000 Европейский парламент одобрил директиву о ведении электронной коммерции

В рекордно короткие сроки, используя новые правила принятия решений, Европейский парламент одобрил директиву об электронной коммерции в Европейском Союзе. В директиве установлена четкая законодательная схема развития электронной коммерции, которая отныне будет и
30.03.2000 Европарламент начал рассмотрение дела о разведывательной сети США Echelon по подозрению в краже экономических секретов

Сегодня в Европейском Парламенте начато расследование разведывательной сети США Echelon, которая, по мнению членов парламента, используется в Европе для кражи экономических секретов. Сеть Echelon предназ
11.05.1999 Европейский парламент одобрил проект законов о регулировании электронной коммерции.
09.02.1999 Европарламент обсуждает поправки к авторскому законодательству для Интернет

На этой неделе сессия Европарламента переместится в Страсбург, где продолжатся дебаты по вопросу регулирования вопросов авторства в Интернет. Данная проблема требует незамедлительного решения; благодаря ей множество

Публикаций - 259, упоминаний - 342

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Google LLC 12688 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Apple Inc 13154 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
X Corp - Twitter 2938 8
Samsung Electronics 11064 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Huawei 4675 7
Intel Corporation 12811 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Yahoo! 3726 6
Эшелон НПО 150 5
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
HP Inc. 5883 5
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Vodafone Group 1412 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 3
StormWall - Сторм системс 149 3
Питерская группа связистов 441 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
OpenAI 541 2
AOL Inc - America Online 1883 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
Clearview AI 12 2
Открытые технологии 732 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Ford 434 2
Barclays 122 2
Uber 357 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Volvo Cars 262 2
Альфа-Групп 745 2
Bank of America - Банк Америки 271 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
LEGO 260 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Bayer AG - Байер 85 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Газпром трансгаз 157 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 10
Евросоюз - Совет Европы 107 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
SDAP - Sociaal-Democratische Arbeiderspartij - СДРПН - Социал-демократическая рабочая партия Нидерландов 1 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 16
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Стандартизация - Standardization 2339 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Google Android 15243 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Apache OpenOffice 490 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Office 4170 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Microsoft Outlook 1506 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 3
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 3
FreePik 1841 3
Apple iPhone 15 187 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 365 1042 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Google YouTube Content ID 7 2
Pinterest 84 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 2
Microsoft Office 2007 265 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
Apple MagSafe 107 2
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 2
Apple iPhone 14 157 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 7
Касперский Евгений 337 7
Reda Julia - Реда Джулия 6 6
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Моисеев Алексей 33 3
Зенкин Денис 263 3
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 3
Путин Владимир 3454 3
Водясов Алексей 222 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 2
Гвоздев Дмитрий 145 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Кулашова Анна 73 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Шершульский Владислав 22 2
Фотыга Анна 2 2
Andersson Max - Андерссон Макс 2 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Smith Helen - Смит Хелен 2 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Чернов Роман 6 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 2
Doctorow Cory - Доктороу Кори 4 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
Носик Антон 106 2
Федотов Николай 32 2
Антимонов Дмитрий 19 2
Овчаров Румен 7 2
Reda Julia - Реда Юлия 2 2
Murphy Malachy - Мерфи Малакай 2 2
Heymans Marcel - Хейманс Марсель 2 2
Troberg Anna - Троберг Анна 2 2
Lavaste Francois - Лаваст Франсуа 3 2
Monti Mario - Монти Марио 22 2
Bogaert Olivier - Богерт Оливье 3 2
Рейман Леонид 1065 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 191
Европа 24963 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 105
Россия - РФ - Российская федерация 166164 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 53
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Франция - Французская Республика 8177 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 30
Бельгия - Королевство 1192 23
Нидерланды 3745 21
Канада 5081 17
Бельгия - Брюссель 243 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Эстония - Эстонская Республика 764 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 15
Швеция - Королевство 3781 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Ирландия - Республика 1051 12
Норвегия - Королевство 1857 12
Польша - Республика 2030 12
Украина 7928 12
Израиль 2856 11
Люксембург Великое Герцогство 446 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Испания - Королевство 3839 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 9
Литва - Литовская Республика 673 9
Япония 13807 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Ближний Восток 3154 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Новая Зеландия 737 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Дания - Королевство 1336 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Чехия - Чешская Республика 1349 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Лихтенштейн Княжество 102 6
Исландия 255 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 93
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 44
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 11
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 10
Цензура - Свобода слово 514 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Английский язык 7030 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Bloomberg 1627 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
NYT - The New York Times 1100 7
Wikipedia - Википедия 650 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
The Guardian - Британская газета 406 4
The Washington Post 350 4
Times 661 3
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 3
FT - Financial Times 1295 3
TorrentFreak (TF) 159 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Ars Technica 450 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Деловой Петербург 40 2
Android Authority 62 2
Computer Weekly 376 2
Newsbytes News Network 379 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Росбалт ИА 60 2
Netimperative 20 2
Петербург Online 7 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
WikiLeaks 120 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
GSM Arena 78 1
Politico 29 1
Парламентская газета 32 1
Daily Mail 58 1
Neowin 217 1
Фонтанка 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Privacy International 16 1
Mordor Intelligence 35 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Мировой рынок телекоммуникаций 2 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
Wayne State University - Государственный университет Уэйна 5 1
Politecnico di Torino - Turin Polytechnic University - Туринский политехнический университет 4 1
Open University of Catalonia - Открытый Университет Каталонии 1 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Единый день голосования 143 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще