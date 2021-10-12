Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент

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Евросоюз
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Европейский парламент


12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 7
22.09.2021 В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию 1
29.09.2020 Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан 1
13.11.2019 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 4
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 6
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 3
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 5
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip 2
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 2
13.11.2018 YouTube пригрозил оставить Европу без видео из-за безумных законов 2
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
05.10.2018 Ответ на санкции США: Россия готова создавать альтернативу платежной системы SWIFT 1
03.08.2018 Как создается и работает электронная демократия 1
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 4
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 6
16.11.2017 Евросоюз принял правила борьбы с интернетом: с разделегированием доменов и блокировками без суда 3
08.09.2017 Евросоюз склоняют к «китайским» методам фильтрации интернета 1
27.07.2017 Какими будут банки будущего 1
05.07.2017 Apple, Amazon и Google обременят на десятки миллиардов ежегодно 2
15.06.2017 В Евросоюзе отменили роуминг 1
08.12.2015 Европа принимает первый закон в сфере ИБ. В каждой стране появится центр кибербезопасности 3
27.10.2015 В Европе отменен сотовый роуминг. Даты, цены 3
17.02.2015 Барак Обама: Интернетом владеют США 1
29.01.2015 Евросоюз планирует собирать подробные данные обо всех авиапассажирах 2
26.12.2014 ЦБ создал альтернативу SWIFT 1
24.12.2014 ЕС вложил ?1,5 млн. в безопасность открытого ПО 4
06.10.2014 SWIFT пытаются заставить отключить Россию от своей системы 2
18.09.2014 Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT 3
16.09.2014 Еврокомиссар: эстонская система e-ID - образец для всего Евросоюза 1
16.04.2014 Большие данные помогут в борьбе с раком 1
09.04.2014 ЕС планирует ввести пан-европейский идентификационный ключ 1
14.03.2014 ЕС распорядился предоставлять документы по госзакупкам в электронном виде 1
25.12.2013 IBM и Bechtle поставят свыше 6 тыс. серверов System x и Flex Systems организациям Европейского союза 1
23.10.2013 Евросоюз признал легитимным сбор биометрической информации 1
27.09.2013 Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB 1
25.09.2013 ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах 9

Публикаций - 72, упоминаний - 137

Евросоюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 10
Microsoft Corporation 11110 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 7
Twitter 2204 4
Facebook 3766 4
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 3
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 3
Samsung Electronics 5686 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
HackerOne 14 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Telegram Group 702 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Huawei 2731 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Sony Ericsson 474 1
LinkedIn 520 1
Открытие ФК 538 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 2 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 7
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
Пентагон - Министерство обороны США 278 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 1 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
ФВОК - Федеральная служба защиты конституции Германии - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ - Bundesamt für Verfassungsschutz 1 1
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - Служба государственной безопасности Австрии - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - BVT 1 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
ЛДПР 69 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Lightning 131 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 5
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 2
Google News 25 2
Google YouTube Content ID 5 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 1
Rahvaalgatus.ee - веб-платформа гражданских инициатив 1 1
Flickr - Фотохостинг 163 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 7 1
Notepad++ 10 1
Microsoft Office 2007 98 1
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Java - Язык программирования 1178 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apache HTTP Server 223 1
Касперский Евгений 218 5
Reda Julia - Реда Джулия 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Cerf Vint - Серф Винт 8 2
Doctorow Cory - Доктороу Кори 2 2
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Фотыга Анна 2 2
Smith Helen - Смит Хелен 2 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 23 2
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 1 1
Andersson Max - Андерссон Макс 2 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 2 1
Чернов Роман 3 1
Рогатко Анастасия 1 1
Ansip Andrus - Ансип Андрус 3 1
Sehnalova Olga - Сехналова Ольга 1 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Максимов Андрей 9 1
Силуанов Антон 52 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Иванов Сергей 171 1
Сачков Илья 105 1
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 20 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Моисеев Александр 15 1
Шерин Александр 1 1
Лукашенко Александр 41 1
Моисеев Алексей 30 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
Путин Владимир 1826 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 47
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Европа 3766 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 24
Германия - Федеративная Республика 3648 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 13
Франция - Французская Республика 2130 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 5
Нидерланды 976 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Украина 3374 4
Северная Америка 1413 4
Польша - Республика 831 4
Эстония - Эстонская Республика 417 4
Швеция - Королевство 756 3
Канада 1307 3
Швейцария - Цюрих 105 3
Япония 2792 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Великое Герцогство Люксембург 217 2
Бельгия - Королевство 398 2
США - Колумбия 17 2
Словения - Республика 111 2
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Чикаго 127 1
Шотландия 51 1
Франция - Страсбург 9 1
Казахстан - Республика 2637 1
США - Мэриленд 38 1
США - Аннаполис 1 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Восточная Европа 1682 1
США - Бостон 98 1
США - Торонто 65 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
США - Лос-Анджелес 292 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 1 1
Wikipedia - Википедия 277 4
NYT - The New York Times 509 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
The Wall Street Journal 709 2
Bloomberg 785 2
The Register 345 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
РИА Новости 654 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Washington Post 110 1
Politico 9 1
Daily Mail 28 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Virus Bulletin 19 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 2 1
Kyky 1 1
Re/code 40 1
CNews Analytics 1991 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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