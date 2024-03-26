Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент

Европарламент одобрил жесткий общеевропейский закон об искусственном интеллекте Риски к минимуму Европарламент большинством голосов одобрил ранее широко анонсированный законопроект об искусс

Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ Долой сырые технологии Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую к полному запрету биометрических систем

Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит партии «Фламандский выбор» Герольф Аннеманс (Gerolf Annemans). Соответствующий официальный запрос в Европарламент он подал 6 марта 2019 г., в котором интересовался, в частности, о случаях возни

Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом Голосование в парламенте В ходе голосования, прошедшего Страсбурге, Европарламент одобрил резолюцию, которая признает опасным использование в европейских учрежде

Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT Сегодня Европарламент на своем сайте сообщил о принятии резолюции по украинскому вопросу, в которой з

Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB нов и планшетов», - говорится в докладе Барбары Вейлер (Barbara Weiler), немецкого политика и члена Европарламента. Помимо очевидного удобства для пользователей, эта резолюция призвана снизить

ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах ли в списке рассылки Free Software User Group Европейского парламента. Отчитаться о внедрении СПО у Европарламента потребовали Ребекка Хармс (Rebecca Harms) и Дэниел Кон-Бендит (Daniel Cohn-Ben

Европарламент заинтересовался iPad Европарламентарии считают, что использование iPad принесет им больше пользы, чем существующие ноутбуки. Об этом заявил источник газете The Times. Согласно ему, в Европейском парламенте планируется заменить существующие устаревшие ноутбуки HP на Apple iPad с целью повышения производительности труда.

Шведская Партия пиратов получила места в Европарламенте али во время сегодняшнего голосования», - сказала Анна Троберг (Anna Troberg), одна из кандидатов в Европарламент от Партии пиратов. Шведская Партия пиратов была основана в январе 2006 г., но н

Пакт о свободном ПО поддержали 96 будущих Европарламентариев одном ПО» (Free Software Pact), в котором кандидат обязуется перед избирателями в случае избрания в Европарламент защищать СПО от возможных законодательных угроз, а также способствовать поощрен

Европейские сторонники свободного ПО стремятся в Европарламент April и итальянская Associazione per il software libero призывают граждан обращаться к кандидатам в Европарламент с просьбой подписать «Пакт о свободном ПО» (Free Software Pact), в котором канд

Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач Как сообщает радиостанция Deutsche Welle, Европарламент большинством 502 голоса против 83 одобрил проект законопроекта, внесенного немецким консерватором, председателем подкомитета по вопросам безопасности и обороны Карлом фон Вогау (K

Европарламент тестирует свободное ПО рассматриваемой миграции на сервисно-ориентированную архитектуру (SOA). Как говорится в сообщении, Европарламент будет продолжать следить за тестами ПО с открытым исходным кодом и, возможно, б

Европарламент тестирует Ubuntu, OpenOffice.org и Firefox ИТ-департамент Европарламента тестирует GNU/Linux-дистрибутив Ubuntu, офисный пакет OpenOffice.org, браузер

Депутатов Европарламента призвали препятствовать ввозу в РФ ядерных отходов ю ввоза в Россию ядерных отходов, сообщает РБК. 29 октября в Москве прошла встреча группы депутатов Европарламента от фракции "Зеленые" с лидерами экологических организаций РФ. Об этом сообщает

Цифровое медиа «переходит» в XXI век: новая директива ЕС ии директивы Еврокомиссии о сервисах после нескольких месяцев напряжённых дебатов. «Директива об аудиовизуальных сервисах массовой информации» вступит в силу к концу года. Её поддержали Еврокомиссия, Европарламент и правительства стран-участниц. Директива позволяет странам вводить более строгие собственные правила. Министр креативных отраслей Великобритании Шон Вудворд (Shaun Woodward) прив

Европарламент отклонил закон о патентах на ПО торой уже существует патентованное программное обеспечение, должен приобрести лицензию. Также законопроект противоречит самой идее open source, подразумевающей свободный обмен идеями и кодом. Решение Европарламента принято с большим воодушевлением противниками законопроекта, в то время как специалисты ассоциации CompTIA, которая представляет ведущие ИТ-компании, заявили что «законопроект бы

Европарламент не поддержал патентование ПО Члены Европарламента проголосовали против законопроекта о патентовании кода ПО и технологий его разработки на территории Евросоюза. Введение софтверных патентов, по мнению парламентариев, может приве

Европарламент рассмотрит закон о патентовании ПО в июне граммное обеспечение были отсрочены из-за глубоких разногласий среди парламентариев. Как ожидалось, Европарламент сформирует положение относительно предложенного закона на заседании комитета за

Европарламент запретил спам а "opt-in" в качестве базового для соответствующего законодательства стран ЕС является существенным преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с территории государств, не входящих в состав ЕС, а также от действий спамеров, не работающих на определенн

Постановлением Европарламента запрещена рассылка рекламных писем без согласия адресата преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с терри

Запрет cookies: интернет-компании делают резкие заявления в адрес Европарламента Запрет Европарламента на применение серверной технологии cookies без подтверждения согласия со сторо

Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя На использование одной из самых спорных технологий Сети - идентификационных файлов cookies - впервые наложены серьезные ограничения. В ходе дебатов, о которых уже сообщал CNews.ru, Европейский парламент принял поправку к новому законодательству о безопасности электронных коммуникаций, запрещающую отправку сервером файла cookie без предварительного подтверждения согласия с

Европарламент выработает правила для доменов .eu На следующей неделе в Европарламенте состоится встреча ведущих интернет-инвесторов Европы. Центральным вопросом на повестке дня будет обсуждение процедуры, регулирующей правила принятия доменного суффикса "eu". По с

Европарламент понял, что "Эшелон" существует На рассмотрение Европарламента представлен 108-страничный черновой вариант отчета, в котором собраны данные, относящиеся к шпионской суперсистеме Echelon. Первые достоверные сведения о системе появились в 1999

Председатель Европейской комиссии обвинил Европейский парламент в нежелании поддерживать проект Galileo Председатель Европейской комиссии Романо Проди выступил с необычно резкой критикой в адрес Европейского парламента и стран EC, утверждая, что развитие европейского проекта глобального спутникового позиционирования Galileo тормозится из-за отсутствия активности стран-участниц. Проект

Европарламент хочет, чтобы Еврокомиссия больше занималась интернетом Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию принимать более активное участие в регулировании интернета и создать для этого специальный орган, который вел бы переговоры с международным

14 февраля Европейский парламент рассмотрит закон об авторских правах в интернете ропарламента подготовила проект закона об авторских правах в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. Европарламент рассмотрит этот законодательный акт 14 февраля. Если закон будет принят, он поз

Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,

Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,

Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,

Европарламент готовит изменения в законодательстве европейских стран, регулирующего область электронной коммерции и в тексте письма есть прямое указание на отправителя письма и фирму-заказчика рекламы. Кроме того, Европарламент определил, что провайдер не несет ответственности за данные, размещенные третьи

Европейский парламент одобрил директиву о ведении электронной коммерции В рекордно короткие сроки, используя новые правила принятия решений, Европейский парламент одобрил директиву об электронной коммерции в Европейском Союзе. В директиве установлена четкая законодательная схема развития электронной коммерции, которая отныне будет и

Европарламент начал рассмотрение дела о разведывательной сети США Echelon по подозрению в краже экономических секретов Сегодня в Европейском Парламенте начато расследование разведывательной сети США Echelon, которая, по мнению членов парламента, используется в Европе для кражи экономических секретов. Сеть Echelon предназ