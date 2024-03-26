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Евросоюз Европарламент Европейский парламент
СОБЫТИЯ
|26.03.2024
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Европарламент одобрил жесткий общеевропейский закон об искусственном интеллекте
Риски к минимуму Европарламент большинством голосов одобрил ранее широко анонсированный законопроект об искусс
|12.10.2021
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Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ
Долой сырые технологии Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую к полному запрету биометрических систем
|17.04.2019
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Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит
партии «Фламандский выбор» Герольф Аннеманс (Gerolf Annemans). Соответствующий официальный запрос в Европарламент он подал 6 марта 2019 г., в котором интересовался, в частности, о случаях возни
|14.06.2018
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Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом
Голосование в парламенте В ходе голосования, прошедшего Страсбурге, Европарламент одобрил резолюцию, которая признает опасным использование в европейских учрежде
|18.09.2014
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Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT
Сегодня Европарламент на своем сайте сообщил о принятии резолюции по украинскому вопросу, в которой з
|27.09.2013
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Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB
нов и планшетов», - говорится в докладе Барбары Вейлер (Barbara Weiler), немецкого политика и члена Европарламента. Помимо очевидного удобства для пользователей, эта резолюция призвана снизить
|25.09.2013
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ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах
ли в списке рассылки Free Software User Group Европейского парламента. Отчитаться о внедрении СПО у Европарламента потребовали Ребекка Хармс (Rebecca Harms) и Дэниел Кон-Бендит (Daniel Cohn-Ben
|28.05.2010
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Европарламент заинтересовался iPad
Европарламентарии считают, что использование iPad принесет им больше пользы, чем существующие ноутбуки. Об этом заявил источник газете The Times. Согласно ему, в Европейском парламенте планируется заменить существующие устаревшие ноутбуки HP на Apple iPad с целью повышения производительности труда.
|08.06.2009
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Шведская Партия пиратов получила места в Европарламенте
али во время сегодняшнего голосования», - сказала Анна Троберг (Anna Troberg), одна из кандидатов в Европарламент от Партии пиратов. Шведская Партия пиратов была основана в январе 2006 г., но н
|26.05.2009
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Пакт о свободном ПО поддержали 96 будущих Европарламентариев
одном ПО» (Free Software Pact), в котором кандидат обязуется перед избирателями в случае избрания в Европарламент защищать СПО от возможных законодательных угроз, а также способствовать поощрен
|17.04.2009
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Европейские сторонники свободного ПО стремятся в Европарламент
April и итальянская Associazione per il software libero призывают граждан обращаться к кандидатам в Европарламент с просьбой подписать «Пакт о свободном ПО» (Free Software Pact), в котором канд
|14.07.2008
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Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач
Как сообщает радиостанция Deutsche Welle, Европарламент большинством 502 голоса против 83 одобрил проект законопроекта, внесенного немецким консерватором, председателем подкомитета по вопросам безопасности и обороны Карлом фон Вогау (K
|11.04.2008
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Европарламент тестирует свободное ПО
рассматриваемой миграции на сервисно-ориентированную архитектуру (SOA). Как говорится в сообщении, Европарламент будет продолжать следить за тестами ПО с открытым исходным кодом и, возможно, б
|11.04.2008
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Европарламент тестирует Ubuntu, OpenOffice.org и Firefox
ИТ-департамент Европарламента тестирует GNU/Linux-дистрибутив Ubuntu, офисный пакет OpenOffice.org, браузер
|30.10.2007
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Депутатов Европарламента призвали препятствовать ввозу в РФ ядерных отходов
ю ввоза в Россию ядерных отходов, сообщает РБК. 29 октября в Москве прошла встреча группы депутатов Европарламента от фракции "Зеленые" с лидерами экологических организаций РФ. Об этом сообщает
|28.05.2007
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Цифровое медиа «переходит» в XXI век: новая директива ЕС
ии директивы Еврокомиссии о сервисах после нескольких месяцев напряжённых дебатов. «Директива об аудиовизуальных сервисах массовой информации» вступит в силу к концу года. Её поддержали Еврокомиссия, Европарламент и правительства стран-участниц. Директива позволяет странам вводить более строгие собственные правила. Министр креативных отраслей Великобритании Шон Вудворд (Shaun Woodward) прив
|23.05.2007
|Европарламент утвердил законопроект по снижению тарифов на роуминг
|14.12.2005
|Европарламент обязал телекоммуникационные компании сохранять статистику по всем телефонным разговорам и интернет-сообщениям
|07.07.2005
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Европарламент отклонил закон о патентах на ПО
торой уже существует патентованное программное обеспечение, должен приобрести лицензию. Также законопроект противоречит самой идее open source, подразумевающей свободный обмен идеями и кодом. Решение Европарламента принято с большим воодушевлением противниками законопроекта, в то время как специалисты ассоциации CompTIA, которая представляет ведущие ИТ-компании, заявили что «законопроект бы
|07.02.2005
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Европарламент не поддержал патентование ПО
Члены Европарламента проголосовали против законопроекта о патентовании кода ПО и технологий его разработки на территории Евросоюза. Введение софтверных патентов, по мнению парламентариев, может приве
|20.05.2003
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Европарламент рассмотрит закон о патентовании ПО в июне
граммное обеспечение были отсрочены из-за глубоких разногласий среди парламентариев. Как ожидалось, Европарламент сформирует положение относительно предложенного закона на заседании комитета за
|31.05.2002
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Европарламент запретил спам
а "opt-in" в качестве базового для соответствующего законодательства стран ЕС является существенным преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с территории государств, не входящих в состав ЕС, а также от действий спамеров, не работающих на определенн
|31.05.2002
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Постановлением Европарламента запрещена рассылка рекламных писем без согласия адресата
преимуществом для пользователей интернета европейских государств. Тем не менее, новое постановление Европарламента не сможет защитить пользователей от рекламных рассылок, осуществляемых с терри
|13.12.2001
|Европарламент принял пакет директив о регулировании рынка связи
|16.11.2001
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Запрет cookies: интернет-компании делают резкие заявления в адрес Европарламента
Запрет Европарламента на применение серверной технологии cookies без подтверждения согласия со сторо
|14.11.2001
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Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя
На использование одной из самых спорных технологий Сети - идентификационных файлов cookies - впервые наложены серьезные ограничения. В ходе дебатов, о которых уже сообщал CNews.ru, Европейский парламент принял поправку к новому законодательству о безопасности электронных коммуникаций, запрещающую отправку сервером файла cookie без предварительного подтверждения согласия с
|10.07.2001
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Европарламент выработает правила для доменов .eu
На следующей неделе в Европарламенте состоится встреча ведущих интернет-инвесторов Европы. Центральным вопросом на повестке дня будет обсуждение процедуры, регулирующей правила принятия доменного суффикса "eu". По с
|30.05.2001
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Европарламент понял, что "Эшелон" существует
На рассмотрение Европарламента представлен 108-страничный черновой вариант отчета, в котором собраны данные, относящиеся к шпионской суперсистеме Echelon. Первые достоверные сведения о системе появились в 1999
|22.03.2001
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Председатель Европейской комиссии обвинил Европейский парламент в нежелании поддерживать проект Galileo
Председатель Европейской комиссии Романо Проди выступил с необычно резкой критикой в адрес Европейского парламента и стран EC, утверждая, что развитие европейского проекта глобального спутникового позиционирования Galileo тормозится из-за отсутствия активности стран-участниц. Проект
|16.03.2001
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Европарламент хочет, чтобы Еврокомиссия больше занималась интернетом
Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию принимать более активное участие в регулировании интернета и создать для этого специальный орган, который вел бы переговоры с международным
|06.02.2001
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14 февраля Европейский парламент рассмотрит закон об авторских правах в интернете
ропарламента подготовила проект закона об авторских правах в интернете, сообщает Yahoo! Actualites. Европарламент рассмотрит этот законодательный акт 14 февраля. Если закон будет принят, он поз
|07.07.2000
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Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации
в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
|07.07.2000
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Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации
в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
|07.07.2000
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Европарламент забраковал европейско-американский план по защите частной информации
в, за которым они достаточно длительно вырабатывали соглашение. По информации Европейской комиссии, Европарламент не имеет права наложить вето на данное соглашение. Теперь Европейская комиссия,
|06.05.2000
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Европарламент готовит изменения в законодательстве европейских стран, регулирующего область электронной коммерции
и в тексте письма есть прямое указание на отправителя письма и фирму-заказчика рекламы. Кроме того, Европарламент определил, что провайдер не несет ответственности за данные, размещенные третьи
|05.05.2000
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Европейский парламент одобрил директиву о ведении электронной коммерции
В рекордно короткие сроки, используя новые правила принятия решений, Европейский парламент одобрил директиву об электронной коммерции в Европейском Союзе. В директиве установлена четкая законодательная схема развития электронной коммерции, которая отныне будет и
|30.03.2000
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Европарламент начал рассмотрение дела о разведывательной сети США Echelon по подозрению в краже экономических секретов
Сегодня в Европейском Парламенте начато расследование разведывательной сети США Echelon, которая, по мнению членов парламента, используется в Европе для кражи экономических секретов. Сеть Echelon предназ
|11.05.1999
|Европейский парламент одобрил проект законов о регулировании электронной коммерции.
|09.02.1999
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Европарламент обсуждает поправки к авторскому законодательству для Интернет
На этой неделе сессия Европарламента переместится в Страсбург, где продолжатся дебаты по вопросу регулирования вопросов авторства в Интернет. Данная проблема требует незамедлительного решения; благодаря ей множество
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