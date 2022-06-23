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СОБЫТИЯ

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23.06.2022 Microsoft закрывает доступ к своим ИИ-разработкам распознавания лиц и генерации голоса 1
18.04.2022 Регуляторы Евросоюза будут запрещать опасные для человека ИИ 1
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей 1
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли 1
17.12.2021 В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем 1
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать 1
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц 1
02.03.2020 У скандального разработчика систем распознавания лиц угнали данные о клиентах 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Clearview AI и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1671 6
Microsoft Corporation 25655 6
IBM - International Business Machines Corp 9666 4
Google LLC 12568 4
X Corp - Twitter 2929 3
Amazon Inc - Amazon.com 3236 2
Meta Platforms - Facebook 4601 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 275 2
NtechLab - НтехЛаб 184 2
AnyVision 6 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 171 1
Meta Platforms 169 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 263 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10802 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2902 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 883 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Программный продукт ГК 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8677 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 65 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 2
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1203 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21309 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3926 7
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 694 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2819 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12973 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8049 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 2
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Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 375 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 299 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6281 1
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 938 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 206 1
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4941 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
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ICE - Interactive Connectivity Establishment 139 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4146 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7439 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1522 1
Microsoft Azure 1509 2
Microsoft Seeing AI App 7 1
МТС ID - МТС ID KYC 70 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 421 1
VK - Mail.Ru Почта 412 1
NtechLab FindFace 56 1
Amazon Rekognition 6 1
Apple AirPrint 119 1
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 17 1
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Водясов Алексей 222 2
Мельникова Анастасия 437 2
Паламарчук Алексей 62 1
Edwards Lilian - Эдвардс Лилиан 1 1
Марков Дмитрий 80 1
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Канада 5043 2
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Ближний Восток 3126 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1872 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3822 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2141 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Афроамериканцы - African American - Afro-American 9 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1261 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11131 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1149 1
Расизм - Расовая сегрегация 6 1
Система социального кредита - Система социального рейтинга - Система социального доверия 12 1
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1286 1
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BleepingComputer - Издание 450 1
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