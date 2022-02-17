ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли

В поисках инвесторов

Компания Clearview AI, поставщик услуг биометрической идентификации, рассчитывает увеличить свою базу снимков лиц до 100 млрд штук в течение года. Этого объема информации, по мнению руководства фирмы, будет достаточно, чтобы идентифицировать «практически любого человека в мире». Такие данные приводятся в презентации Clearview AI для инвесторов от декабря 2021 г., оказавшейся в распоряжении The Washington Post.

Clearview AI – это американская фирма, позиционирующая себя как владельца самой большой подборки фотографий людей на планете. Она насчитывает около 10 млрд изображений, полученных из различных открытых источников, в том числе социальных сетей.

Компания продает доступ к одноименному сервису по распознаванию лиц, в настоящее время – правоохранительным органам и государственным структурам. Алгоритмы сервиса ищут сходства между фотографиями заказчика и содержимым собственной обширной базы данных. Clearview AI заявляет, что у нее свыше 3 тыс. клиентов среди силовиков. В их числе ФБР, а также Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE).

Скандально известная Clearview AI хочет $50 млн на развитие

По информации составителей документа, БД сервиса, которая внутри компании именуется «индексом лиц», разрослась с 3 млрд изображений до более чем 10 млрд в период с начала 2020 г. по конец 2021 г. В настоящее время ее размер увеличивается примерно на 1,5 млрд фото в месяц. С помощью инвесторов сервис намерен довести объем индекса до 100 млрд снимков к концу 2021 г.

Чего хочет Clearview AI

Clearview AI хочет привлечь $50 млн на развитие сервисов и международную экспансию. Последнее включает расходы на лоббистскую деятельность, направленную на достижение благосклонности регуляторов в ряде стран.

Согласно презентации, компания не планирует ограничиваться развитием одного лишь сервиса распознавания людей по лицам. Рассматривается возможность запуска новых методов идентификации личности, например, по особенностям походки или отпечаткам пальцев; новых услуг, таких как определение местоположения человека по его снимку или поиск транспортных средств по их номерному знаку.

Все эти технологии по-отдельности не уникальны. К примеру, прототип решения AIRprint для опознания человека по рисунку кожи пальцев на сравнительно большом расстоянии еще в 2011 г. представила американская Advanced Optical System. Тем не менее, похвастать наличием гигантской базы биометрической информации, необходимой для работы любой подобной системы, могут немногие.

Помимо совершенствования сервисов, Clearview AI рассчитывает значительно увеличить клиентскую базу. Для этого компания хочет выйти на международный уровень и занять нишу в частном секторе экономики.

Опасная и спорная технология

В Северной Америке и Европе бытует негативное отношение к технологиям идентификации людей с помощью биометрических данных. Демократические общества видят в их повсеместном внедрении угрозу правам личности. В США, к примеру, подобные технологии не регулируются на федеральном уровне, запрет на их применение может быть введен на уровне отдельного штата или города.

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Исследование Национального института стандартов и технологий (NIST), опубликованное в декабре 2019 г., выявило «эмпирические доказательства существования широкого диапазона точности в демографических различиях в большей части современных алгоритмов распознавания лиц, которые оценивались». Другими словами, достоверность результатов работы алгоритмов распознавания лиц оставляет желать лучшего. Технология, помимо прочего, была раскритикована за ее роль в нарушении конфиденциальности.

Американская корпорация IBM еще в 2020 г. объявила технологии распознавания лиц злом и свернула разработки по данному направлению. Другие ИТ-гиганты вроде Amazon, Google и Microsoft также либо ограничили, либо полностью свернули собственные инициативы по развитию технологий в этой сфере, вероятно, опасаясь возможных ограничительных мер со стороны конгресса.

В октябре 2021 г. CNews писал о том, что Европарламент принял резолюцию, призывающую к полному запрету биометрических систем массового слежения, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ), в первую очередь систем распознавания лиц.

Clearview AI, имеющая в силу специфики бизнеса весьма скандальную репутацию, пытается транслировать идею о том, что действует в интересах общества. Сервисы компании, по версии руководства, помогают ловить преступников и оправдывать невиновных. Настороженное отношение к технологиям распознавания в американском и западноевропейском обществах в фирме считают собственным конкурентным преимуществом.

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Вопросы к Clearview AI могут возникать не только по поводу этичности ее сервисов. Отношение к чужим данным у компании тоже спорное. Для обучения своей системы распознавания лиц сервис использовал фото из соцсетей и выдачи поисковых систем, не спрашивая разрешение на то у их хозяев. Google и Twitter, в частности, требовали от компании прекратить подобную практику, однако в компании не считают, что нарушают какие-либо правовые нормы. Напротив – любые попытки ограничить сбор данных подобным способом в компании считают посягательством на первую поправку к Конституции США, которая, в частности, гарантирует свободу слова.

В декабре 2021 г. власти трех из четырех крупнейших провинций Канады предписали Clearview AI не использовать фото граждан этой страны, собранные из соцсетей, в своей базе. В компании это сочли нарушением своих прав.



В марте 2020 г. Clearview AI пережила кибератаку, допустив при этом утечку данных своих клиентов.