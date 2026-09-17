Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. DHS U.S. Immigration and Customs Enforcement Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 18
U.S. DHS и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3298 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Microsoft Corporation 25842 1
|Veeam Software 345 1
|IBM - International Business Machines Corp 9717 1
|Adobe Systems 1603 1
|PayPal 675 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
|Google LLC 12764 1
|Clearview AI 12 1
|Питерская группа связистов 441 1
|EA DICE 165 1
|Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
|Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 7 1
|CME Group 21 1
|Мортон 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.