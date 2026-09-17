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U.S. DHS U.S. Immigration and Customs Enforcement Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США

СОБЫТИЯ


17.09.2026 США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА 1
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
20.03.2013 BlackBerry лишилась ключевого клиента 1
17.07.2012 Американские ИТ-компании всё чаще приглашают на работу сотрудников из-за рубежа 1
26.05.2011 Власти США отбирают домены у сайтов со ссылками на пиратский контент 3
17.02.2011 Власти США по ошибке закрыли более 84 тыс. сайтов 2
19.07.2010 Власти США закрыли 73 тыс. блогов из-за пиратского контента 3
01.07.2010 Власти США объявили войну пиратскому видео в интернете 1
02.08.2007 США: рейд против «взломщиков» игровых консолей 1
22.08.2006 Борьба с онлайн-порно: Россия и США объединились 1
01.07.2005 Массовые аресты пиратов прокатились по миру 1
21.11.2003 Спецслужбы Британии и США не обходят Сеть стороной 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

U.S. DHS и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3298 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25842 1
Veeam Software 345 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Adobe Systems 1603 1
PayPal 675 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Google LLC 12764 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 788 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 142 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5879 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3260 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4066 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор QWERTY 53 1
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