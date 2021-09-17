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Колумбия
Республика


17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 2
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
27.10.2020 Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 2
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 1
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах 1
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
08.08.2019 Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты 1
23.07.2019 Рост органической выручки Experian за квартал составил 6% 1
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
14.11.2018 Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке 1
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин 1
25.10.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на университеты 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
27.07.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила нового «бестелесного» криптомайнера PowerGhost 1
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 1
12.07.2018 Продажи смартфонов Honor на глобальным рынке выросли на 150% 1
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018 3
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
13.04.2018 В России женщины любят электронные госуслуги сильнее, чем мужчины 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1

Публикаций - 137, упоминаний - 164

Колумбия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 10
2K Games 173 8
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Navitel - Навител Навигатор 252 7
1С-СофтКлаб 1019 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Google LLC 7144 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Facebook 3765 3
Cisco Systems 2038 2
Samsung Electronics 5651 2
SAP SE 3211 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Xiaomi 904 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Fortinet 286 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Veeam Software 250 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
CYREN - Commtouch 15 1
Siemens AG - Сименс Россия 648 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Oracle Sun Microsystems 390 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Alibaba Group 298 1
Huawei 2730 1
3733 1
Oracle Corporation 3342 1
ESET 989 1
Schneider Electric 408 1
inDriver 10 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Lenovo Motorola 1004 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
VFS Global 9 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Uber China 7 2
JD.com - Jingdong Mall 45 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Anywayanyday 18 1
CME Group 8 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
DiDi Chuxing 19 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Compuscan 2 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Insight Partners 6 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
World Wide Web Foundation 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 15 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Электроника 63 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
Фишинг - Phishing 96 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 381 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 13
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 5
Microsoft Windows 10 6629 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 5
Apple iPad 3263 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Java - Язык программирования 1175 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple - App Store 2198 2
Linux OS 4253 2
SAP NetWeaver 62 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Adobe Acrobat Reader 115 1
Speedtest by Ookla 32 1
SQL - Язык программирования 432 1
Microsoft Windows 852 1
Rakuten Viber 429 1
Symbian OS 776 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google AOSP - Android Open Source Project 42 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Office 1934 1
Apple macOS X 901 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 23 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
SAP Dispatcher 2 1
SAP Router 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Томский Арсен 2 2
Романков Андрей 15 2
Мешков Андрей 1 1
Титов Дмитрий 2 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Сулейманов Роман 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Рыхлов Павел 1 1
Шмайхель Андрей 1 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 3 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Степанова Елизавета 1 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 1 1
Маркон Раиса 1 1
Kok Martin - Кок Мартин 1 1
Минеев Айдар 1 1
Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
Самойленко Максим 65 1
Голикова Татьяна 39 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
Песков Дмитрий 65 1
Гребенников Сергей 28 1
Ганеева Эльза 10 1
Бабин Дмитрий 2 1
Минниханов Рустам 89 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Арлазаров Владимир 118 1
Демидова Надежда 11 1
Фетисов Александр 12 1
Маркин Алексей 4 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 75
Россия - Российская федерация - РФ 57309 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 42
Бразилия - Федеративная Республика 1123 38
Германия - Федеративная Республика 3624 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 34
Индия - Республика 2169 33
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 22
Франция - Французская Республика 2120 20
Япония 2778 20
Казахстан - Республика 2627 20
Аргентина - Аргентинская Республика 188 17
Перу - Республика 96 16
Европа 3745 15
Беларусь - Белоруссия 2087 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Украина 3361 10
Австралия - Австралийский Союз 1122 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 8
Италия - Итальянская Республика 1381 8
Чили - Республика 121 8
Сингапур - Республика 808 7
Турция - Турецкая республика 952 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 7
Ирландия - Республика 363 7
Малайзия 339 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 6
Канада 1301 6
Бельгия - Королевство 397 6
Испания - Королевство 1251 6
Филиппины - Республика 211 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
Индонезия - Республика 384 6
Финляндия - Финляндская Республика 815 5
Латинская Америка 723 5
Израиль 719 5
Таиланд - Королевство 359 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
POI - points of interest 60 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
РИА Новости 654 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Re/code 40 1
Digg 51 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
IDC - International Data Corporation 2713 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759080, в очереди разбора - 662770.
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