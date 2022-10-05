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Колумбия Республика

Колумбия - Республика

СОБЫТИЯ


05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии

з других латиноамериканских стран. Запуск направлений Bitrix24 и PIX BI намечен на декабрь 2022 г. «Колумбия – это одна из наиболее развитых стран южной и центральной Америки. Мы начали работу

01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию

Компания «Хранение Энергии», выпускающая продукцию под брендом ENSOL, отправит в Колумбию партию аккумуляторных батарей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Компания уже подготовила литий-ионные батареи для отправки

16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн

uto может продолжать обучение студентов, не имеющих достаточного количества ресурсов, в джунглях Амазонии. Университет UniMinuto основан в 1970 г. Цель учреждения состоит в социальных преобразованиях Колумбии посредством расширения доступа к качественному образованию для 50 млн граждан республики. UniMinuto движется к своей цели, предоставляя возможность обучения в более чем 220 филиалах. В
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с ад
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенны
21.02.2017 «Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель широкополосного оборудования операторского класса, обеспечила нефтяные месторождения восточной Колумбии экономичным решением, повышающим качество связи. Проект реализован AxURE Technologies S.A. — поставщиком сетевых технологических решений для нефтедобывающих компаний — совместно с парт
07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресн
05.11.2015 Navitel выпустил навигационные карты Колумбии

Navitel объявил о выпуске в розничную продажу навигационной карты Колумбии для пользователей «Навител Навигатор». Карта Колумбии содержит 187 203 км дорожного графа, 17 848 городов и населенных пунктов, 49 869 POI. В карту включена жилая и промышленная
28.03.2014 Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о новом партнерстве с дистрибьютором в Колумбии Royal Telecom, который будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии и оказывать поддержку телекоммуникационным компаниям, оказывающим услуги по проектированию

21.04.2010 В Колумбии военный вертолет столкнулся с гражданским

На юго-востоке Колумбии над территорией военной базы столкнулись два вертолета - военный и гражданский. В результате столкновения погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения. Среди погибших - генерал Ф
05.11.2009 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, стихия стремительно набирает силу и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. У берегов Никарагуа и двух островов Колумбии уже объявлено штормовое предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводне
27.03.2009 В Колумбии потерпел крушение военный вертолет Huey-2

Как сообщает агентство Синьхуа, 26 марта армейский вертолет Huey-2 американского производства потерпел катастрофу на юго-западе Колумбии, в провинции Нариньо, 4 военнослужащих на его борту погибли. Расследованием инцидента занимается следственная комиссия армии и ВВС Колумбии.
15.09.2008 В Колумбии произошло землетрясение силой 5,2 балла

Как сообщает агентство Синьхуа, в субботу в западной и центральной частях Колумбии произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. Информации о человеческих жертвах и материальном ущербе пока не поступалаа. По данным сейсмологического управления Колумбии
15.04.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо дель Уила. По информации Колумбийского института геологии и горного дела, вулкан, расположенный в 240 км к юго-западу от столицы страны Боготы, выбр
18.02.2008 В Колумбии произошло землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, на северо-востоке Колумбии в воскресенье произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Сильные толчки ощущались в колумбийской столице Боготе и в нескольких провинциях. На настоящий момент сведений о
07.02.2008 В столице Колумбии проходит "День без автомобилей"

Как сообщает РБК, в столице Колумбии сегодня разрешено передвижение только на велосипедах и роликах. Никто из жителей Боготы не сможет воспользоваться машиной в рамках ежегодного "Дня без автомобилей" (Dia Sin Carros), ко
18.01.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана. В связи с этим были эвакуированы около 8 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных у подножья горы Галерас. Вулкан выбросил пепел на высоту 7 км. Из

10.09.2007 У западного побережья Колумбии произошло землетрясение

Как сообщает РБК, землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера зафиксировано на западном побережье Колумбии. Об этом передает РБК со ссылкой на Reuters. Эпицентр землетрясения находился в океане в 155 км к юго-западу от г.Буэнавентура на глубине 10 км. По предварительным данным, опасности цу
13.12.2006 Решение IBM ускорило работу службы 911 округа Колумбия

Корпорация IBM спроектировала, разработала и развернула новую интегрированную телефонную систему, позволяющую службам оперативного реагирования округа Колумбия в течение пяти секунд отвечать на экстренные звонки граждан. Благодаря внедрению новой системы Unified Communications Center 99,7% экстренных вызовов обрабатываются в течение пять секу
17.11.2006 "Операция в Колумбии: Приказано Уничтожить" на золоте

" локализованную версию антитеррористического шутера от первого лица Terrorist Takedown: War in Colombia от студии CITY Interactive. Игра выйдет в этом под названием "Приказано уничтожить: Операция в Колумбии". Все началось с того момента, как "советники" Сухопутных войск армии США попали под обстрел во время распыления дефолиантов на плантации коки на востоке от Боготы. Буквально за нескол
20.01.2005 Погибший экипаж "Колумбии" зафиксировал странное атмосферное явление

Некий феномен в атмосфере был зафиксирован на видео экипажем космического корабля «Колумбия» за несколько дней до крушения, сообщает New Scientist. При заходе на планируемую посадку 1 февраля 2003 года космический корабль "Колумбия" с семью астронавтами на борту потерп
27.08.2003 «Колумбию» погубила халатность руководства NASA

ачения". Напомним, что почти сразу после катастрофы был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,
27.08.2003 «Колумбию» погубила халатность руководства NASA

ачения". Напомним, что почти сразу после катастрофы был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,
17.07.2003 Экипаж «Колумбии» знал о скорой гибели

тов, расследующая обстоятельства и причины гибели космического корабля многоразового использования «Колумбия», огласила предварительные выводы расследования. На пресс-конференции в США в июне э
17.07.2003 Экипаж «Колумбии» знал о скорой гибели

тов, расследующая обстоятельства и причины гибели космического корабля многоразового использования «Колумбия», огласила предварительные выводы расследования. На пресс-конференции в США в июне э
03.07.2003 Волна отставок в руководстве НАСА

зационный и административный. Напомним, что недавно был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,
03.07.2003 Волна отставок в руководстве НАСА

зационный и административный. Напомним, что недавно был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,
26.06.2003 Установлена точная причина гибели «Колумбии»

е право на существование. Теперь же эксперты заявили: "Наиболее вероятной причиной катастрофы был удар затвердевшего фрагмента пены, покрывающей топливный бак корабля, по термозащитным плиткам крыла "Колумбии". После катастрофы "Колумбии" эксперты привезли в научный центр, где ведется расследование причин трагедии, все обломки шаттла, которые удалось найти полиции, сотрудникам НАСА и
26.06.2003 Установлена точная причина гибели «Колумбии»

е право на существование. Теперь же эксперты заявили: "Наиболее вероятной причиной катастрофы был удар затвердевшего фрагмента пены, покрывающей топливный бак корабля, по термозащитным плиткам крыла "Колумбии". После катастрофы "Колумбии" эксперты привезли в научный центр, где ведется расследование причин трагедии, все обломки шаттла, которые удалось найти полиции, сотрудникам НАСА и
30.05.2003 Проверено: "Колумбию" мог погубить удар пены

ейшего расследования результат, чем расколотая панель. Члены комиссии обращают внимание на то, что "Колумбия" вошла в атмосферу над Тихим океаном далеко к западу от побережья Калифорнии, а разр
30.05.2003 Проверено: "Колумбию" мог погубить удар пены

ейшего расследования результат, чем расколотая панель. Члены комиссии обращают внимание на то, что "Колумбия" вошла в атмосферу над Тихим океаном далеко к западу от побережья Калифорнии, а разр
26.05.2003 НАСА: Экипаж “Колумбии” можно было спасти

космический аппарат - “Атлантис” и попытаться с его помощью эвакуировать экипаж. Для этого шаттлу “Колумбия” необходимо было продлить свое пребывание на орбите до 30 дней, достаточных для подг
26.05.2003 НАСА: Экипаж “Колумбии” можно было спасти

космический аппарат - “Атлантис” и попытаться с его помощью эвакуировать экипаж. Для этого шаттлу “Колумбия” необходимо было продлить свое пребывание на орбите до 30 дней, достаточных для подг
10.04.2003 Гибель «Колумбии»: в НАСА ошиблись с компьютерной моделью

Анализ, проведенный инженерами корпорации Boeing непосредственно после вывода "Колумбии" на орбиту, привел к выводу о неопасном характере повреждений, которые могли быть получены кораблем при ударе. Именно на результатах этого анализа основывалось убеждение руководства НА
10.04.2003 Гибель «Колумбии»: в НАСА ошиблись с компьютерной моделью

Анализ, проведенный инженерами корпорации Boeing непосредственно после вывода "Колумбии" на орбиту, привел к выводу о неопасном характере повреждений, которые могли быть получены кораблем при ударе. Именно на результатах этого анализа основывалось убеждение руководства НА
26.03.2003 Информацию из «черного ящика» «Колумбии» можно расшифровать

ation. После этого их всесторонний анализ будут осуществлять специалисты НАСА. Самописец, регистрировавший показания 800 датчиков, установленных на борту корабля, был обнаружен среди других обломков "Колумбии" на территории штата Техас 19 марта. Датчики регистрировали работу двигательной системы шаттла, состояние различных элементов конструкции фюзеляжа и крыльев, измеряли температуру, давл
26.03.2003 Информацию из «черного ящика» «Колумбии» можно расшифровать

ation. После этого их всесторонний анализ будут осуществлять специалисты НАСА. Самописец, регистрировавший показания 800 датчиков, установленных на борту корабля, был обнаружен среди других обломков "Колумбии" на территории штата Техас 19 марта. Датчики регистрировали работу двигательной системы шаттла, состояние различных элементов конструкции фюзеляжа и крыльев, измеряли температуру, давл
21.03.2003 Найден "черный ящик" "Колумбии"

В Техасе обнаружен бортовой самописец шаттла "Колумбия", американского космического корабля, разбившегося в начале февраля при входе в атмо
21.03.2003 «Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»

ала дополнительную информацию о состоянии систем корабля и переговоры экипажа. Напомним, что шаттл "Колумбия" погиб 1 февраля этого года около 17:00 по московскому времени при посадке. Все семь
21.03.2003 «Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»

ала дополнительную информацию о состоянии систем корабля и переговоры экипажа. Напомним, что шаттл "Колумбия" погиб 1 февраля этого года около 17:00 по московскому времени при посадке. Все семь

Публикаций - 551, упоминаний - 625

Колумбия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
Google LLC 12688 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Apple Inc 13154 18
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 13
Irrational Games 49 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Intel Corporation 12811 10
Spirit DSP - Спирит Корп 482 10
2K Games 215 9
МегаФон 10742 9
X Corp - Twitter 2938 9
AT&T Inc 1725 9
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Huawei 4675 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
AOL Inc - America Online 1883 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
America Movil 55 6
Cisco Systems 5372 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Dell EMC 5180 5
Oracle Corporation 7074 5
ESET - ESET Software 1161 5
Lenovo Motorola 3566 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
AT&T South - BellSouth 234 4
NextWave 44 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Honeywell 309 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 14
Boeing 1031 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 9
Lockheed Martin 777 7
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
VFS Global 9 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Uber 357 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Групп 745 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Uber China 7 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Arthur Andersen 64 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 115
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 4
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
World Wide Web Foundation 6 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 18
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 63
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 42
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 26
Microsoft Windows 16882 23
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 21
Google Android 15243 19
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 8
Космодром Байконур 1072 8
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 7
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Itanium 649 5
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 4
Kaspersky GReAT 89 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 4
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Apple iPad 4011 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 13
Bush George - Буш Джордж 336 8
Коптев Юрий 30 8
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 8
Gehman Harold - Геман Гарольд 10 8
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 7
Маленченко Юрий 58 6
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 6
Lu Edward - Лу Эдвард 19 6
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 5
Калери Александр 19 4
Husband Rick - Хасбэнд Рик 4 4
McCool William - Маккул Уильям 4 4
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 4
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 4
Foale Michael - Фоул Майкл 19 4
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 4
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 4
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 4
Stich Steve - Стич Стив 4 4
Ramon Ilan - Рамон Илан 6 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Glaser Rainer - Гласер Райнер 3 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Ульянов Владимир 162 2
Ефремов Андрей 15 2
Циолковский Константин 47 2
Гагарин Юрий 98 2
Щеглов Петр 85 2
Королев Сергей 47 2
Романков Андрей 18 2
Шишкова Татьяна 17 2
Томский Арсен 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Семенов Юрий 10 2
Бударин Николай 6 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 295
Россия - РФ - Российская федерация 166164 189
Бразилия - Федеративная Республика 2520 126
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 104
Земля - планета Солнечной системы 10865 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 82
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 81
Аргентина - Аргентинская Республика 614 75
Индия - Bharat 5869 70
Канада 5081 66
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 66
Чили - Республика 494 66
Германия - Федеративная Республика 13221 63
Перу - Республика 293 56
Европа 24963 55
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 55
Испания - Королевство 3839 51
Япония 13807 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 48
Италия - Итальянская Республика 4508 47
Франция - Французская Республика 8177 44
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 42
Турция - Турецкая республика 2620 39
США - Колумбия 66 38
Южная Корея - Республика 7051 38
Канада - Британская Колумбия 81 37
Казахстан - Республика 6047 37
Израиль 2856 35
Филиппины - Республика 599 33
Малайзия 922 31
Польша - Республика 2030 30
Эквадор - Республика 123 30
Африка - Африканский регион 3640 29
Индонезия - Республика 1058 29
Украина 7928 29
Таиланд - Королевство 926 29
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Сингапур - Республика 1953 28
Нидерланды 3745 27
Египет - Арабская Республика 1100 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 74
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 30
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 19
Английский язык 7030 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 16
Атлантис 85 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 18
AP - Associated Press 2007 17
New Scientist 1448 17
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 14
Space Daily 528 10
Future - Space.com 200 10
Phys.org 972 9
Nature 832 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
NYT - The New York Times 1100 5
Известия ИД 770 4
NBC News 188 4
Total Telecom 613 4
Washington Profile 142 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
BleepingComputer - Издание 458 4
The Washington Post 350 4
Newsbytes News Network 379 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
FT - Financial Times 1295 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
South China Morning Post 93 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Faulkner Information Services 100 2
EurekAlert 291 2
NEWSru.com 229 2
Independent 111 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Defense Talk 40 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
Confiant 3 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Oxford Economics 13 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dell'Oro Group 66 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Zecurion Analytics 25 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Internet Stock Report 994 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Aberdeen Group 53 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
Censuswide 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Forrester Wave 45 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 16
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 13
Columbia University - Колумбийский университет 157 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 2
NJIT - New Jersey Institute of Technology - Технологический институт Нью-Джерси 10 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
UniMinuto - Universidad Minuto de Dios 1 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Global mobileGov Awards 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Украина - Евромайдан 15 1
СолидПрофитКонф - Солид Профит Конф 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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