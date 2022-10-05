Колумбия - Республика

Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии з других латиноамериканских стран. Запуск направлений Bitrix24 и PIX BI намечен на декабрь 2022 г. «Колумбия – это одна из наиболее развитых стран южной и центральной Америки. Мы начали работу

Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию Компания «Хранение Энергии», выпускающая продукцию под брендом ENSOL, отправит в Колумбию партию аккумуляторных батарей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Компания уже подготовила литий-ионные батареи для отправки

Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн uto может продолжать обучение студентов, не имеющих достаточного количества ресурсов, в джунглях Амазонии. Университет UniMinuto основан в 1970 г. Цель учреждения состоит в социальных преобразованиях Колумбии посредством расширения доступа к качественному образованию для 50 млн граждан республики. UniMinuto движется к своей цели, предоставляя возможность обучения в более чем 220 филиалах. В

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с ад

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенны

«Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель широкополосного оборудования операторского класса, обеспечила нефтяные месторождения восточной Колумбии экономичным решением, повышающим качество связи. Проект реализован AxURE Technologies S.A. — поставщиком сетевых технологических решений для нефтедобывающих компаний — совместно с парт

Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресн

Navitel выпустил навигационные карты Колумбии Navitel объявил о выпуске в розничную продажу навигационной карты Колумбии для пользователей «Навител Навигатор». Карта Колумбии содержит 187 203 км дорожного графа, 17 848 городов и населенных пунктов, 49 869 POI. В карту включена жилая и промышленная

Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о новом партнерстве с дистрибьютором в Колумбии Royal Telecom, который будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии и оказывать поддержку телекоммуникационным компаниям, оказывающим услуги по проектированию

В Колумбии военный вертолет столкнулся с гражданским На юго-востоке Колумбии над территорией военной базы столкнулись два вертолета - военный и гражданский. В результате столкновения погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения. Среди погибших - генерал Ф

Никарагуа и Колумбии угрожает ураган По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, стихия стремительно набирает силу и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. У берегов Никарагуа и двух островов Колумбии уже объявлено штормовое предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводне

В Колумбии потерпел крушение военный вертолет Huey-2 Как сообщает агентство Синьхуа, 26 марта армейский вертолет Huey-2 американского производства потерпел катастрофу на юго-западе Колумбии, в провинции Нариньо, 4 военнослужащих на его борту погибли. Расследованием инцидента занимается следственная комиссия армии и ВВС Колумбии.

В Колумбии произошло землетрясение силой 5,2 балла Как сообщает агентство Синьхуа, в субботу в западной и центральной частях Колумбии произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. Информации о человеческих жертвах и материальном ущербе пока не поступалаа. По данным сейсмологического управления Колумбии

В Колумбии произошло извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо дель Уила. По информации Колумбийского института геологии и горного дела, вулкан, расположенный в 240 км к юго-западу от столицы страны Боготы, выбр

В Колумбии произошло землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, на северо-востоке Колумбии в воскресенье произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Сильные толчки ощущались в колумбийской столице Боготе и в нескольких провинциях. На настоящий момент сведений о

В столице Колумбии проходит "День без автомобилей" Как сообщает РБК, в столице Колумбии сегодня разрешено передвижение только на велосипедах и роликах. Никто из жителей Боготы не сможет воспользоваться машиной в рамках ежегодного "Дня без автомобилей" (Dia Sin Carros), ко

В Колумбии произошло извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана. В связи с этим были эвакуированы около 8 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных у подножья горы Галерас. Вулкан выбросил пепел на высоту 7 км. Из

У западного побережья Колумбии произошло землетрясение Как сообщает РБК, землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера зафиксировано на западном побережье Колумбии. Об этом передает РБК со ссылкой на Reuters. Эпицентр землетрясения находился в океане в 155 км к юго-западу от г.Буэнавентура на глубине 10 км. По предварительным данным, опасности цу

Решение IBM ускорило работу службы 911 округа Колумбия Корпорация IBM спроектировала, разработала и развернула новую интегрированную телефонную систему, позволяющую службам оперативного реагирования округа Колумбия в течение пяти секунд отвечать на экстренные звонки граждан. Благодаря внедрению новой системы Unified Communications Center 99,7% экстренных вызовов обрабатываются в течение пять секу

"Операция в Колумбии: Приказано Уничтожить" на золоте " локализованную версию антитеррористического шутера от первого лица Terrorist Takedown: War in Colombia от студии CITY Interactive. Игра выйдет в этом под названием "Приказано уничтожить: Операция в Колумбии". Все началось с того момента, как "советники" Сухопутных войск армии США попали под обстрел во время распыления дефолиантов на плантации коки на востоке от Боготы. Буквально за нескол

Погибший экипаж "Колумбии" зафиксировал странное атмосферное явление Некий феномен в атмосфере был зафиксирован на видео экипажем космического корабля «Колумбия» за несколько дней до крушения, сообщает New Scientist. При заходе на планируемую посадку 1 февраля 2003 года космический корабль "Колумбия" с семью астронавтами на борту потерп

«Колумбию» погубила халатность руководства NASA ачения". Напомним, что почти сразу после катастрофы был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,

«Колумбию» погубила халатность руководства NASA ачения". Напомним, что почти сразу после катастрофы был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,

Экипаж «Колумбии» знал о скорой гибели тов, расследующая обстоятельства и причины гибели космического корабля многоразового использования «Колумбия», огласила предварительные выводы расследования. На пресс-конференции в США в июне э

Экипаж «Колумбии» знал о скорой гибели тов, расследующая обстоятельства и причины гибели космического корабля многоразового использования «Колумбия», огласила предварительные выводы расследования. На пресс-конференции в США в июне э

Волна отставок в руководстве НАСА зационный и административный. Напомним, что недавно был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,

Волна отставок в руководстве НАСА зационный и административный. Напомним, что недавно был обнародован тот факт, что командир корабля «Колумбия» Рик Хасбэнд (Rick Husband) и пилот Уильям Маккул (William McCool) знали о проблеме,

Установлена точная причина гибели «Колумбии» е право на существование. Теперь же эксперты заявили: "Наиболее вероятной причиной катастрофы был удар затвердевшего фрагмента пены, покрывающей топливный бак корабля, по термозащитным плиткам крыла "Колумбии". После катастрофы "Колумбии" эксперты привезли в научный центр, где ведется расследование причин трагедии, все обломки шаттла, которые удалось найти полиции, сотрудникам НАСА и

Установлена точная причина гибели «Колумбии» е право на существование. Теперь же эксперты заявили: "Наиболее вероятной причиной катастрофы был удар затвердевшего фрагмента пены, покрывающей топливный бак корабля, по термозащитным плиткам крыла "Колумбии". После катастрофы "Колумбии" эксперты привезли в научный центр, где ведется расследование причин трагедии, все обломки шаттла, которые удалось найти полиции, сотрудникам НАСА и

Проверено: "Колумбию" мог погубить удар пены ейшего расследования результат, чем расколотая панель. Члены комиссии обращают внимание на то, что "Колумбия" вошла в атмосферу над Тихим океаном далеко к западу от побережья Калифорнии, а разр

Проверено: "Колумбию" мог погубить удар пены ейшего расследования результат, чем расколотая панель. Члены комиссии обращают внимание на то, что "Колумбия" вошла в атмосферу над Тихим океаном далеко к западу от побережья Калифорнии, а разр

НАСА: Экипаж “Колумбии” можно было спасти космический аппарат - “Атлантис” и попытаться с его помощью эвакуировать экипаж. Для этого шаттлу “Колумбия” необходимо было продлить свое пребывание на орбите до 30 дней, достаточных для подг

НАСА: Экипаж “Колумбии” можно было спасти космический аппарат - “Атлантис” и попытаться с его помощью эвакуировать экипаж. Для этого шаттлу “Колумбия” необходимо было продлить свое пребывание на орбите до 30 дней, достаточных для подг

Гибель «Колумбии»: в НАСА ошиблись с компьютерной моделью Анализ, проведенный инженерами корпорации Boeing непосредственно после вывода "Колумбии" на орбиту, привел к выводу о неопасном характере повреждений, которые могли быть получены кораблем при ударе. Именно на результатах этого анализа основывалось убеждение руководства НА

Гибель «Колумбии»: в НАСА ошиблись с компьютерной моделью Анализ, проведенный инженерами корпорации Boeing непосредственно после вывода "Колумбии" на орбиту, привел к выводу о неопасном характере повреждений, которые могли быть получены кораблем при ударе. Именно на результатах этого анализа основывалось убеждение руководства НА

Информацию из «черного ящика» «Колумбии» можно расшифровать ation. После этого их всесторонний анализ будут осуществлять специалисты НАСА. Самописец, регистрировавший показания 800 датчиков, установленных на борту корабля, был обнаружен среди других обломков "Колумбии" на территории штата Техас 19 марта. Датчики регистрировали работу двигательной системы шаттла, состояние различных элементов конструкции фюзеляжа и крыльев, измеряли температуру, давл

Информацию из «черного ящика» «Колумбии» можно расшифровать ation. После этого их всесторонний анализ будут осуществлять специалисты НАСА. Самописец, регистрировавший показания 800 датчиков, установленных на борту корабля, был обнаружен среди других обломков "Колумбии" на территории штата Техас 19 марта. Датчики регистрировали работу двигательной системы шаттла, состояние различных элементов конструкции фюзеляжа и крыльев, измеряли температуру, давл

Найден "черный ящик" "Колумбии" В Техасе обнаружен бортовой самописец шаттла "Колумбия", американского космического корабля, разбившегося в начале февраля при входе в атмо

«Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии» ала дополнительную информацию о состоянии систем корабля и переговоры экипажа. Напомним, что шаттл "Колумбия" погиб 1 февраля этого года около 17:00 по московскому времени при посадке. Все семь