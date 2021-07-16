Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн

Некоммерческий университет UniMinuto (Universidad Minuto de Dios) ведет непрерывную работу по повышению доступности образования для сотен тысяч колумбийцев из самых бедных слоев общества. Компания Softline выступила в качестве партнера Microsoft и помогла университету возобновить образовательный процесс, остановленный из-за пандемии Covid-19. Softline развернула решение TotalVoice вместо старой инфраструктуры голосовой и видеосвязи UniMinuto и организовала внедрение Microsoft Teams. В результате за 15 дней более 100 тыс. студентов университета смогли зарегистрироваться в системе, посещать лекции, сдавать домашние задания и встречаться в формате онлайн. Сейчас с помощью Microsoft Teams и TotalVoice университет UniMinuto может продолжать обучение студентов, не имеющих достаточного количества ресурсов, в джунглях Амазонии.

Университет UniMinuto основан в 1970 г. Цель учреждения состоит в социальных преобразованиях Колумбии посредством расширения доступа к качественному образованию для 50 млн граждан республики. UniMinuto движется к своей цели, предоставляя возможность обучения в более чем 220 филиалах.

Во время пандемии университет испытывал нехватку технологических решений для полноценной поддержки удаленного обучения. В нем использовались устаревшие системы для голосовой и видеосвязи, а для оформления студентов требовалось физическое присутствие и заполнение бумаг, в учебных же помещениях не было оборудования.

Компания UniMinuto обратилась к Microsoft для того, чтобы найти решение, подходящее для всех групп студентов, но при этом позволяющее внедрить его быстро и просто. Корпорация Microsoft порекомендовала обратиться по вопросам развертывания решения TotalVoice к своему доверенному партнеру — Softline. Решение TotalVoice от Softline дополняет Microsoft Teams, предоставляя систему телефонии с тарифными планами для развивающихся рынков, обеспечивающую клиентов такими же возможностями для связи и инструментами интеграции, что и на развитых рынках.

Первой частью плана Softline было предоставление UniMinuto гибкого решения для телефонии, полностью размещенного в облаке. Компания Softline установила систему Microsoft Teams, использовав конфигурацию для прямой маршрутизации, после чего обеспечила для пользователей платформы возможность прямого доступа к ТФОП (телефонная сеть общего пользования). Как итог, они смогли совершать звонки по телефону через Teams с любого устройства. Все учителя, администраторы и сотрудники могли принимать звонки на свои обычные домашние телефоны.

Затем Softline внедрила Microsoft Teams в качестве новой среды для обучения в UniMinuto. С помощью Genesys Cloud Omnichannel Contact Center университет смог держать студентов в курсе новостей посредством текстовых сообщений, электронной почты и WhatsApp. Через этот облачный контакт-центр студенты получили простые указания по настройке Microsoft Teams, необходимой для продолжения обучения. Более чем половина преподавателей и учащихся в UniMinuto оказались изолированы в джунглях Амазонии. Специально для них Softline обеспечила возможности удаленного доступа. В течение 15 дней более 100 тыс. студентов UniMinuto по всей стране перешли на платформу и смогли продолжать саморазвитие, получать новые знания и обсуждать их.

В каждом классе Softline установила устройства Lenovo Hub с надежным видео- и аудиооборудованием. Преподаватели смогли использовать инструменты видеосвязи для проведения дистанционных занятий и занятий, требующие присутствия минимального количества людей на месте.

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Последней задачей Softline в рамках проекта был перенос процесса оформления студентов в полностью цифровой формат. Раньше для оформления они должны были явиться в учреждение лично и заполнить бумажные документы, которые потом сотрудники приемной комиссии вносили в систему. Для автоматизации процесса компания Softline создала форму в Microsoft Forms, интегрированную с Teams. С ее помощью студенты смогли беспрепятственно регистрироваться на занятия. Это ускорило процесс оформления с 5 дней до 4 минут.

Кроме того, компания Softline помогла партнеру UniMinuto — Евдитскому технологическому университету Африки из Кот-д'Ивуара — воспроизвести развернутое решение. В июне 2020 года студенты этого университета не смогли продолжать обучение из-за нестабильности ИТ-инфраструктуры. Из-за этого университет отставал от учебной программы на три месяца. Softline и UniMinuto вместе помогли учащимся и преподавателям Евдитского университета возобновить занятия всего за 2 недели.

Решение TotalVoice, внедренное Softline, помогло UniMinuto вернуться к своей цели по ускорению социального прогресса в Колумбии. Преподаватели, администрация и студенты получили возможность освоить технологии Microsoft, что, в свою очередь, позволило UniMinuto обеспечить равные возможности для всех социальных слоев. Теперь UniMinuto продолжает вести занятия в полностью удаленном или гибридном формате, на которых учащиеся из любых регионов с ограниченными ресурсами могут развить навыки критического мышления, творческие способности, независимость суждений, гибкость ума и целеустремленность.

«Мы переосмыслили подход ко взаимодействию со студентами. Наши занятия не останавливались ни на день. Мы преодолели все препятствия, и даже во время карантина обучение и общение продолжалось», — отмечают представители UniMinuto.

«С помощью инструментов, предложенных Softline, мы смогли изменить ситуацию. Единое универсальное решение подошло нам гораздо лучше, чем бесплатные программы. Ключом к технологическим изменениям является изменение культуры», — говорит Сауль Рейес, директор по технологиям и информационным системам в UniMinoto.