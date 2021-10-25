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Lenovo ThinkSmart Core Lenovo ThinkSmart Hub Lenovo ThinkSmart Bar Lenovo ThinkSmart Cam

СОБЫТИЯ

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25.10.2021 Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций 7
30.08.2021 Lenovo представила новое модульное решение ThinkSmart Core на российском рынке 9
19.07.2021 Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 8
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 1
15.12.2020 Lenovo выпустила интеллектуальную систему ThinkSmart для удаленной работы 5
29.09.2020 Lenovo представила ThinkSmart Hub для конференцсвязи 2

Публикаций - 7, упоминаний - 33

Lenovo ThinkSmart Core и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2433 5
Microsoft Corporation 25723 4
Jabra 79 1
Intel Corporation 12787 1
Softline - Софтлайн 3697 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 417 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10563 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6386 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9214 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22468 4
Микрофон - Microphone 2797 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7623 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2356 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3915 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9853 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10147 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6444 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13189 2
Наушники - Headphones 4448 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4187 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4396 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35907 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5058 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4753 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27251 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13654 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2026 1
Моноблок - Monoblock PC 1108 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 46 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1614 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12113 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26180 1
Аксессуары 4259 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1221 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8674 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 380 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22001 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3882 1
PnP - Plug&Play 325 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7899 1
Microsoft Teams - MS Teams 667 5
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 3
Lenovo ThinkShield 18 2
Lenovo Premier Support 3 2
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 21 2
Intel Core - Семейство процессоров 1247 2
Microsoft Teams Rooms 11 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 1
Intel Unite 7 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Jabra PanaCast 5 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 1
Microsoft Forms 2 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1282 1
Кузнецов Андрей 113 1
MacKay Shannon - МакКей Шеннон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165120 2
Украина 7911 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 1
Колумбия - Республика 550 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Африка - Африканский регион 3634 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15936 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33512 1
UniMinuto - Universidad Minuto de Dios 1 1
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