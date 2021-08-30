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Lenovo представила новое модульное решение ThinkSmart Core на российском рынке

Lenovo анонсировала старт продаж новой системы для переговорных комнат ThinkSmart Core. Модульная архитектура предоставляет гибкий подход к оснащению переговорных комнат; высокая производительность системы и защита данных обеспечиваются платформой Intel vPro 11 поколения.

Система ThinkSmart Core сертифицирована для использования с Microsoft Teams Rooms и доступна в двух конфигурациях: ThinkSmart Core + Controller Kit: этот набор оптимален для переговорных комнат, в которых уже есть установленные аудиоустройства и камеры; ThinkSmart Core Full Room Kit включает в себя управляющий компьютер ThinkSmart Core, контроллер для управления параметрами конференции, а также камеру ThinkSmart Cam и звуковую панель ThinkSmart Bar. Это решение предназначено для использования в средних и больших помещениях и может быть расширено с помощью дополнительных выносных микрофонов.

Управляющий компьютер ThinkSmart Core, оснащённый процессором Intel Core vPro 11 поколения и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, предлагает широкий спектр возможностей подключения периферийного оборудования для большинства сценариев работы в конференц-залах. Благодаря умной системе прокладки кабелей и совместимости с креплениями VESA это устройство можно незаметно разместить практически в любом месте конференц-зала.

ThinkSmart Controller представляет собой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, который подключается к управляющему ПК по интерфейсу USB Type-C (10-метровый кабель включен в комплект поставки). Подставка позволяет размещать его под углом 30 или 60 градусов. Встроенные инфракрасные датчики определяют наличие людей в помещении, а 3,5-миллиметровый разъем для наушников обеспечивает прямое подключение аудиосистемы.

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Lenovo ThinkSmart Core

Система ThinkSmart Core Controller Kit и комплект ThinkSmart Core Full Room Kit доступны на российском рынке сентября 2021 г. по рекомендованной розничной цене от $3980.

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