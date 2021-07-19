Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core

Lenovo представила новую систему ThinkSmart Core для офисной и удаленной работы. Платформы для видеоконференций и совместной работы играют очень важную роль, помогая сотрудникам сохранять продуктивность и вовлеченность в бизнес-процессы, а также оставаться на связи с коллегами и заказчиками.

Эти системы надежно защищены с помощью технологии ThinkShield и созданы на базе высокопроизводительной платформы Intel Core vPro 11 поколения с комплексными аппаратными функциями обеспечения безопасности.

ThinkSmart Core — первый модульный комплект Lenovo, обеспечивающий гибкость и масштабируемость во время деловых переговоров. Система ThinkSmart Core сертифицирована для использования с решениями Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms и доступна в двух конфигурациях.

Система ThinkSmart Core + контроллер — это устройства, в которых уже установлены аудио- и видеосистемы, сертифицированные для использования с решениями Teams или Zoom. Полный комплект ThinkSmart Core Full Room Kit включает в себя вычислительную систему Core, контроллер, а также камеру ThinkSmart Cam и звуковую панель ThinkSmart Bar. Это решение предназначено для использования в средних и больших помещениях и может быть расширено с помощью дополнительных настольных микрофонов.

Специальная вычислительная система ThinkSmart Core, созданная на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения, предлагает широкий спектр возможностей сетевого подключения для большинства сценариев работы в конференц-залах. К системе ThinkSmart Core, оснащенной видеокартой Intel Iris Xe, можно подключать два 4K-экрана через разъемы HDMI, 4K-камеру, USB-аудиосистему и камеру для интерактивной панели. Благодаря умной системе прокладки кабелей и совместимости с креплениями VESA устройство можно незаметно разместить практически в любом месте конференц-зала.

Контроллер ThinkSmart представляет собой 10,1-дюймовый 10-точечный сенсорный дисплей с питанием через интерфейс USB Type-C (10-метровый кабель включен в комплект поставки). Он оснащен встроенной подставкой с углом поворота 30 или 60 градусов. Встроенные инфракрасные датчики обнаруживают людей в помещении, а 3,5-миллиметровый разъем для наушников обеспечивает прямое подключение аудиосистемы.

Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего Инновации и стартапы

В состав полного комплекта ThinkSmart Core Full Room Kit также входят камера ThinkSmart Cam и звуковая панель ThinkSmart Bar. Это комплексное решение конференцсвязи обладает интеллектуальными функциями и поддерживает высококачественное воспроизведение видео и звука для максимально эффективной и продуктивной совместной работы.

Как и для всех продуктов Lenovo ThinkSmart, для новых устройств предоставляется поддержка в рамках сервиса Lenovo Premier Support. Комплекты ThinkSmart Core также включают один год программного обеспечения и дополнительных сервисов Lenovo. Профессиональные сервисы развертывания и технического обслуживания ThinkSmart помогут ИТ-отделам установить каждый комплект, настроить его и интегрировать в существующие унифицированные коммуникационные платформы. Кроме того, они включают в себя годовой возобновляемый контракт на техническое обслуживание, который также предусматривает возможность повторного развертывания оборудования в новом помещении (при необходимости).

ThinkSmart Manager Premium – это пакет программного обеспечения Lenovo, предназначенный для управления совместной работой. Для эффективной совместной работы все цифровые системы должны быть доступны в любой момент времени, подключены к корпоративной сети и максимально просты в использовании. ThinkSmart Manager Premium помогает ИТ-отделам настраивать и контролировать весь портфель решений ThinkSmart, а также и управлять ими с помощью единого простого и понятного интерфейса.

«Правильная технология обеспечивает не только высокую продуктивность работы, но и тесные личные связи, столь важные для благополучия всего коллектива. Поэтому наша цель заключается в постоянном внедрении инноваций, способствующих объединению людей, – сказал Шеннон МакКей (Shannon MacKay), руководитель подразделения Lenovo Smart Collaboration. — Независимо от того, где находятся сотрудники и как они работают, задача ThinkSmart — обеспечить максимальный уровень удовлетворенности пользователей благодаря эффективному взаимодействию».

На российском рынке система ThinkSmart Core ожидается в конце июля 2021 г.