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Lenovo ThinkShield

СОБЫТИЯ

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19.07.2021 Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 1
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
02.02.2021 HCTT выбрал серверы Lenovo ThinkSystem SE350 для оснащения национального мобильного комплекса связи 1
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga 1
29.09.2020 Lenovo представила ThinkSmart Hub для конференцсвязи 1
15.07.2020 Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P620 на базе AMD Ryzen Threadripper PRO 1
02.07.2020 Lenovo представила новые устройства с ОС Windows и Secured-core PC 1
29.06.2020 Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano 1
26.12.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены 2
02.10.2019 AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 1
06.09.2019 Lenovo представила ноутбуки ThinkBook для малого и среднего бизнеса 1
09.08.2019 Lenovo представила серверы ThinkSystem SR635 и SR655 на базе AMD Epyc второго поколения 1
14.06.2019 Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P 1
09.01.2019 Главные новинки Lenovo на CES 2019 1
18.12.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Lenovo ThinkShield и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 17
Intel Corporation 12782 5
AMD - Advanced Micro Devices 4625 5
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
Nvidia Corp 3959 3
Microsoft Corporation 25720 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи - Юнисел 15 2
Broadcom - VMware 2598 1
Nutanix 112 1
SAP SE 5585 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 1
HP Inc. 5876 1
Xinwei Group 11 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 416 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2353 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13181 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10560 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4547 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10603 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10062 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1646 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10250 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9210 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 765 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 4
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 61 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6383 3
Микрофон - Microphone 2795 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1006 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2502 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3911 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 901 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 337 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4185 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5154 3
Dolby Vision 279 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 748 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 634 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 7
Intel Core - Семейство процессоров 1247 5
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 628 4
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 4
Lenovo ThinkShutter 13 4
Lenovo Premier Support 3 3
Microsoft Windows 10 1935 3
Microsoft Windows 16823 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 45 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
Privacy Guard 7 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 2
Lenovo ThinkSmart Core - Lenovo ThinkSmart Hub - Lenovo ThinkSmart Bar - Lenovo ThinkSmart Cam 6 2
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 29 2
Lenovo Pen - серия стилусов 26 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 369 2
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 2
Microsoft Windows Hello 210 2
Microsoft Teams - MS Teams 667 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 2
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 2
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 2
Intel Xeon D 11 2
Intel Evo 117 1
AMD Secure Processor - AMD Secure Encrypted Virtualization 11 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 176 1
Lenovo XClarity Controller - Lenovo XClarity Integrator - Lenovo XClarity Administrator 8 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 1
Lenovo Services 1 1
Lenovo SmartEdge 1 1
Lenovo ThinkPad Secured-core PC Enablement 1 1
Broadcom - VMware vSphere - vLCM - VMware vSphere Lifecycle Manager 3 1
Lenovo ARS - Lenovo Asset Recovery Services 1 1
Lenovo Cloud Marketplace 1 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Шорин Александр 1 1
Бобров Роман 2 1
Achariyakosol Rebecca - Ачариякосол Ребекка 1 1
MacKay Shannon - МакКей Шеннон 2 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
Fisher Doug - Фишер Дуг 4 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Milne Bruce - Майлн Брюс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Европа 24911 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Америка Южная 884 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 2
Энергетика - Energy - Energetically 5813 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 317 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3074 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1716 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2696 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 471 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 116 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3938 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5717 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2458 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
IDG - International Data Group 117 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Lenovo Accelerate 2 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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