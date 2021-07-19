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Lenovo ThinkShield
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Lenovo ThinkShield и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Group 2431 17
|Intel Corporation 12782 5
|AMD - Advanced Micro Devices 4625 5
|Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
|Nvidia Corp 3959 3
|Microsoft Corporation 25720 2
|НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи - Юнисел 15 2
|Broadcom - VMware 2598 1
|Nutanix 112 1
|SAP SE 5585 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 1
|HP Inc. 5876 1
|Xinwei Group 11 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 416 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
|Европа 24911 1
|Азия - Азиатский регион 5896 1
|Америка Южная 884 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.