AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии

AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также новых процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК. Они сочетают в себе высокую производительность, встроенные функции обеспечения безопасности и надежность для бизнеса. Начиная с четвертого квартала 2019 года, в продаже появятся настольные бизнес-компьютеры HP и Lenovo на базе процессоров AMD Ryzen PRO и Athlon PRO.

«Выпуск процессоров Ryzen PRO 3000 серии для среднего и малого бизнеса еще раз отражает нашу приверженность технологическому лидерству в 2019 году, − сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислительных решений. − AMD Ryzen PRO и Athlon PRO разработаны для решения любых задач в области обработки данных, проектирования, компоновки и создания контента. Процессоры призваны повысить эффективность бизнеса, благодаря средствам защиты со встроенными функциями обеспечения безопасности, такими как полное шифрование оперативной памяти и выделенный сопроцессор безопасности».

Новые процессоры AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 и AMD Ryzen 5 PRO 3600 используются в компьютерах HP и Lenovo, и предназначены для решения любых бизнес-задач. Построенные по 7-нм техпроцессу, на базе усовершенствованной архитектуры «Zen 2», новые процессоры предлагают до 12 ядер и 24 потоков. Настольные ПК отличаются эффектным дизайном и обеспечивают исключительную производительность при минимальном энергопотреблении, позволяя выполнять любые рабочие задачи даже в самых требовательных бизнес-средах.

Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 серии позволяют получить конкурентную производительность для бизнес-компьютеров. Ryzen 9 PRO 3900 и Ryzen 7 PRO 3700 предлагают в 2 раза более высокую производительность, чем конкурентные решения той же мощности, обеспечивая работу системы без шума и перегрева; Ryzen PRO обеспечивают примерно на 127% более быструю обработку данных по сравнению с продуктами конкурентов: от решения уравнений до моделирования в различных сферах, включая финансовые услуги, биологические науки и энергетику; лидерство с 7-нм системой на кристалле и самой современной архитектурой «Zen 2», до 12 ядер при TDP всего 65 Вт для некоторых моделей.

Каждый процессор AMD Ryzen PRO содержит мощный интегрированный сопроцессор с функцией обеспечения безопасности, а также поддерживает технологию AMD GuardMIдля обеспечения защиты ПК. Технология AMD Memory Guard защищает от атак «холодной перезагрузки» с помощью полного шифрования оперативной памяти, поддерживает и дополняет функции обеспечения безопасности OEM-производителей и программы безопасности Windows, в том числе Lenovo ThinkShield и HP Sure Start.

В ближайшие месяцы корпоративные клиенты смогут приобрести системы на базе процессоров Ryzen PRO у ведущих поставщиков ПК, включая HP и Lenovo.

«Компания HP продолжает укреплять свою приверженность инновационным технологиям ПК, поэтому сотрудничество с нашими партнерами сейчас важно, как никогда, − сказал Энди Роудс, глобальный руководитель подразделения корпоративных систем компании HP Inc. − Благодаря процессорам AMD Ryzen PRO серия ПК HP EliteDesk 705 G5 обеспечивает надежную производительность и эффективность, которые требуются для выполнения современных рабочих нагрузок, и всё это в оригинальном и компактном дизайне».

Высокопроизводительная серия ПК HP EliteDesk 705 G5 предлагает продуктивность бизнес-класса благодаря новейшим процессорам AMD Ryzen PRO в выбранном вами форм-факторе.

HP EliteDesk 705 G5 малого форм-фактора - это первый в мире настольный ПК на базе продуктов AMD с возможностью подключения дисковода M.2. Он обеспечивает современным рабочим станциям производительность, управляемость и отказоустойчивую безопасность. Настольные ПК HP EliteDesk 705 G5 SFF доступны с сентября по цене $669.

Мини-ПК HP EliteDesk 705 G5 — это самый компактный, но мощный ПК бизнес-класса на базе AMD, в корпусе Ultra Small Form Factor (USFF). Благодаря множеству настраиваемых опций, встроенной системе безопасности и управляемости в компактном дизайне этот мини-ПК в сочетании с дисплеем HP Mini-in-One позволяет модернизировать современные рабочие станции. HP EliteDesk 705 G5 DM будет доступен в ноябре по цене $679.

Настольные ПК Lenovo ThinkCentre на базе процессоров AMD предлагают производительность, безопасность и функции энергосбережения уже более десяти лет. Продолжением этого партнерства являются ПК ThinkCentre M75s-1 малого форм-фактора (SFF) и M75q-1 Tiny на базе новейших процессоров Ryzen PRO, вплоть до 12-ядерных на модели SFF.

ПК отличаются дизайном, функциями обеспечения безопасности и легкостью управления. Платформы AMD 2019 года предлагают новинку − технологию Smart Power-On, которая позволяет пользователям устанавливать ПК в любом месте, например, на стене, под столом или за монитором. Просто нажмите комбинацию ALT + P на клавиатуре для запуска системы. Модель M75q-1 Tiny теперь также включает порт USB Type-C и порт HDMI в стандартной комплектации, а также опцию двух дополнительных пользовательских портов.

«Наши клиенты хотят, чтобы настольные компьютеры были высокотехнологичными и безопасными, отвечали требованиям ежедневных рабочих нагрузок и легко адаптировались к современным рабочим местам, − сказал Том Батлер, исполнительный директор по коммерческому портфелю WW и управлению продуктами компании Lenovo. − Мы оснащаем ряд моделей ThinkCentre современными процессорами AMD, которые позволяют обеспечить превосходную производительность и безопасность в одном устройстве».