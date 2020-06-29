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Lenovo ThinkCentre IBM ThinkCentre серия мини-ПК (неттоп) модульный ПК

Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК

СОБЫТИЯ

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29.06.2020 Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano

Lenovo выпустила ПК серии ThinkCentre в инновационном форм-факторе «Nano». ThinkCentre M75n — это самый компактн
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена

Самый компактный неттоп в мире В России стартовали продажи нового настольного компьютера ThinkCentre M90n-1 Nano в сверхкомпактном корпусе размерами всего 179x88x22 мм, весом не боле
02.10.2019 Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена

ый маленький и полнофункциональный настольный ПК в мире. ThinkCentre M90n-1 Nano на 65% меньше, чем ThinkCentre Tiny и имеет компактный форм-фактор 0,35л. Неттоп можно закрепить в любом месте с
14.05.2019 Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон

Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета веще
26.10.2016 Lenovo представила коммерческие ПК и ноутбуки на базе процессоров AMD серии Pro 7-го поколения

ноутбуков с процессорами AMD серии Pro (известных под кодовым названием Bristol Ridge Pro) — Lenovo ThinkCentre M715 Tiny и ThinkPad Е475 и E575. Гибридные процессоры серии Pro были созданы спе
22.04.2016 Lenovo вывела на российский рынок два новых компактных неттопа

е дополнительного слота для твердотельных накопителей форм-фактора М.2 (М700). Объём новых неттопов Lenovo ThinkCentre M600/M700 Tiny составляет всего 1 литр Lenovo ThinkCentre M600/M700
02.02.2015 Первый в России обзор Lenovo ThinkCentre S40: офисный трудяга

Герой сегодняшнего обзора, моноблок Lenovo ThinkCentre S40, отвечает всем этим запросам. Он отлично подходит для выполнения разли
22.10.2014 Модульный моноблок Lenovo получил два новых блока

Модульные моноблоки Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One продолжают развиваться благодаря представленным мини-компьютерам Thin
21.08.2014 Lenovo анонсировала три компьютера для корпоративного клиента

Корпоративные пользователи дождались обновления модельного ряда компьютеров ThinkCentre от компании Lenovo. Производителем представлены три модели: M53, E63z и M79. Мини
31.03.2014 Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль»

enovo объявили о завершении работ по интеграции модуля доверенной загрузки Altell Trust в моноблоки Lenovo ThinkCentre M72z и настольные компьютеры Lenovo ThinkCentre M92p. Первая партия
23.10.2013 Тонкий клиент ThinkCentre M32 доступен в России

Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу нового тонкого клиента — ThinkCentre M32. По информации Lenovo, тонкие клиенты — это решения, которые требуют низких к
25.08.2011 Lenovo выпустила новый моноблок ThinkCentre M71z для бизнеса

Компания Lenovo представила настольную систему класса «все в одном» – ThinkCentre M71z, разработанную специально для крупного бизнеса, образовательных учреждений и
15.08.2011 Lenovo представила десктоп для СМБ в России

Компания Lenovo представила на российском рынке настольный ПК ThinkCentre Edge 71 в компактном глянцевом корпусе. ThinkCentre 71 можно использовать как раб
18.11.2010 Citrix XenClient оснащён поддержкой десктопов ThinkCentre и ноутбуков ThinkPad от Lenovo

о проведено тестирование решений Citrix на бизнес-компьютерах Lenovo, таких как настольные ПК серии ThinkCentre M и ноутбуки ThinkPad серий X и T. В итоге эти системы были включены в список под
13.10.2010 Lenovo ThinkCentre A70z: моноблок нового поколения для работы и отдыха

Анонс Lenovo ThinkCentre A70z состоялся около года назад, а со второго квартала 2010 года его стало
17.09.2010 Lenovo представил новые настольные ПК для бизнеса

Компания Lenovo представила в России настольные компьютеры ThinkCentre A70 и M70e. Новые компьютеры доступны в корпусах двух размеров и выполнены в мини
10.02.2010 Lenovo представляет настольные компьютеры ThinkCentre серии M

Компания Lenovo представляет на российском рынке настольные ПК для бизнеса ThinkCentre M90 и M90p, которые подойдут компаниям, предъявляющим высокие требования к стабил
11.03.2008 Lenovo представил новые экологичные ПК ThinkCentre

бесшумно даже при полной загрузке системы. Максимальный уровень акустического шума составляет 4 дБ. Lenovo ThinkCentre M57p В Россию ThinkCenter M57 “Eco” будет поставляться по предварительным

30.01.2007 Lenovo представил компактный настольный компьютер

Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих техно
01.08.2006 Lenovo переводит ПК на AMD

ном Athlon 64 X2, предоставляя заказчиками расширенные возможности для выбора подходящей платформы. ThinkCenter A60 предоставляет крупным и средним предприятиям, для которых первоначальные затр
31.07.2006 Lenovo переводит десктопы на процессоры AMD

водителей заявляют о создании ПК на базе двухядерных процессоров Intel, компания Lenovo представила ThinkCenter A60, первый настольный персональный компьютер линейки ThinkCenter на процессорах

19.10.2005 Lenovo представил новую серию настольных персональных компьютеров для малого бизнеса

ть значительного времени на восстановление. Используя предустановленное на персональных компьютерах ThinkCentre E50 программное обеспечение по резервированию данных, пользователи могут диагност
24.06.2004 IBM предолжил новые ПК для малого и среднего бизнеса

Корпорация IBM объявила о выпуске новой модели настольных компьютеров - IBM ThinkCentre A51p, дополненных возможностями технологий IBM ThinkVantage. В компьютерах исполь
26.05.2003 IBM представляет новую линейку десктопов ThinkCentre

орпорация IBM анонсировала первые модели из обновленной линейки персональных компьютеров — IBM ThinkCentre с новой архитектурой Hyper-Threading и технологиями ThinkVantage. ThinkCentre<

Публикаций - 69, упоминаний - 190

Lenovo ThinkCentre и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2433 53
Intel Corporation 12787 23
AMD - Advanced Micro Devices 4627 17
Microsoft Corporation 25723 13
IBM - International Business Machines Corp 9684 9
Nvidia Corp 3965 7
Dell EMC 5172 7
Apple Inc 13095 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 6
HP Inc. 5876 6
Acer Group - Acer Inc 2764 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 730 6
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 3
AMD Graphics Product Group - ATI 972 2
Bang&Olufsen - B&O 147 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 2
Samsung Electronics 11015 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
Philips 2099 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 791 1
Ivanti - ранее LANDesk 98 1
Pegatron - ASRock 60 1
Zotac 22 1
Sapphire Technology 10 1
Google LLC 12628 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
ST - Системные технологии 74 1
Первый мобильный 0 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
TI - National Semiconductor 124 1
Dell Alienware Corp 147 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
IBM IIP - International Systems Technology Company 1 1
Great Wall Computing 1 1
Trinity Logic - Тринити Лоджик - 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
AltEll - АльтЭль 27 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3440 1
Xiaomi 2201 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3621 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5597 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1890 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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