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Lenovo ThinkCentre IBM ThinkCentre серия мини-ПК (неттоп) модульный ПК
СОБЫТИЯ
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|29.06.2020
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Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano
Lenovo выпустила ПК серии ThinkCentre в инновационном форм-факторе «Nano». ThinkCentre M75n — это самый компактн
|02.10.2019
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Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена
Самый компактный неттоп в мире В России стартовали продажи нового настольного компьютера ThinkCentre M90n-1 Nano в сверхкомпактном корпусе размерами всего 179x88x22 мм, весом не боле
|02.10.2019
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Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена
ый маленький и полнофункциональный настольный ПК в мире. ThinkCentre M90n-1 Nano на 65% меньше, чем ThinkCentre Tiny и имеет компактный форм-фактор 0,35л. Неттоп можно закрепить в любом месте с
|14.05.2019
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Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон
Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета веще
|26.10.2016
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Lenovo представила коммерческие ПК и ноутбуки на базе процессоров AMD серии Pro 7-го поколения
ноутбуков с процессорами AMD серии Pro (известных под кодовым названием Bristol Ridge Pro) — Lenovo ThinkCentre M715 Tiny и ThinkPad Е475 и E575. Гибридные процессоры серии Pro были созданы спе
|22.04.2016
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Lenovo вывела на российский рынок два новых компактных неттопа
е дополнительного слота для твердотельных накопителей форм-фактора М.2 (М700). Объём новых неттопов Lenovo ThinkCentre M600/M700 Tiny составляет всего 1 литр Lenovo ThinkCentre M600/M700
|02.02.2015
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Первый в России обзор Lenovo ThinkCentre S40: офисный трудяга
Герой сегодняшнего обзора, моноблок Lenovo ThinkCentre S40, отвечает всем этим запросам. Он отлично подходит для выполнения разли
|22.10.2014
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Модульный моноблок Lenovo получил два новых блока
Модульные моноблоки Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One продолжают развиваться благодаря представленным мини-компьютерам Thin
|21.08.2014
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Lenovo анонсировала три компьютера для корпоративного клиента
Корпоративные пользователи дождались обновления модельного ряда компьютеров ThinkCentre от компании Lenovo. Производителем представлены три модели: M53, E63z и M79. Мини
|31.03.2014
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Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль»
enovo объявили о завершении работ по интеграции модуля доверенной загрузки Altell Trust в моноблоки Lenovo ThinkCentre M72z и настольные компьютеры Lenovo ThinkCentre M92p. Первая партия
|23.10.2013
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Тонкий клиент ThinkCentre M32 доступен в России
Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу нового тонкого клиента — ThinkCentre M32. По информации Lenovo, тонкие клиенты — это решения, которые требуют низких к
|25.08.2011
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Lenovo выпустила новый моноблок ThinkCentre M71z для бизнеса
Компания Lenovo представила настольную систему класса «все в одном» – ThinkCentre M71z, разработанную специально для крупного бизнеса, образовательных учреждений и
|15.08.2011
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Lenovo представила десктоп для СМБ в России
Компания Lenovo представила на российском рынке настольный ПК ThinkCentre Edge 71 в компактном глянцевом корпусе. ThinkCentre 71 можно использовать как раб
|18.11.2010
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Citrix XenClient оснащён поддержкой десктопов ThinkCentre и ноутбуков ThinkPad от Lenovo
о проведено тестирование решений Citrix на бизнес-компьютерах Lenovo, таких как настольные ПК серии ThinkCentre M и ноутбуки ThinkPad серий X и T. В итоге эти системы были включены в список под
|13.10.2010
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Lenovo ThinkCentre A70z: моноблок нового поколения для работы и отдыха
Анонс Lenovo ThinkCentre A70z состоялся около года назад, а со второго квартала 2010 года его стало
|17.09.2010
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Lenovo представил новые настольные ПК для бизнеса
Компания Lenovo представила в России настольные компьютеры ThinkCentre A70 и M70e. Новые компьютеры доступны в корпусах двух размеров и выполнены в мини
|10.02.2010
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Lenovo представляет настольные компьютеры ThinkCentre серии M
Компания Lenovo представляет на российском рынке настольные ПК для бизнеса ThinkCentre M90 и M90p, которые подойдут компаниям, предъявляющим высокие требования к стабил
|11.03.2008
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Lenovo представил новые экологичные ПК ThinkCentre
бесшумно даже при полной загрузке системы. Максимальный уровень акустического шума составляет 4 дБ. Lenovo ThinkCentre M57p В Россию ThinkCenter M57 “Eco” будет поставляться по предварительным
|30.01.2007
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Lenovo представил компактный настольный компьютер
Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих техно
|01.08.2006
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Lenovo переводит ПК на AMD
ном Athlon 64 X2, предоставляя заказчиками расширенные возможности для выбора подходящей платформы. ThinkCenter A60 предоставляет крупным и средним предприятиям, для которых первоначальные затр
|31.07.2006
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Lenovo переводит десктопы на процессоры AMD
водителей заявляют о создании ПК на базе двухядерных процессоров Intel, компания Lenovo представила ThinkCenter A60, первый настольный персональный компьютер линейки ThinkCenter на процессорах
|19.10.2005
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Lenovo представил новую серию настольных персональных компьютеров для малого бизнеса
ть значительного времени на восстановление. Используя предустановленное на персональных компьютерах ThinkCentre E50 программное обеспечение по резервированию данных, пользователи могут диагност
|24.06.2004
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IBM предолжил новые ПК для малого и среднего бизнеса
Корпорация IBM объявила о выпуске новой модели настольных компьютеров - IBM ThinkCentre A51p, дополненных возможностями технологий IBM ThinkVantage. В компьютерах исполь
|26.05.2003
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IBM представляет новую линейку десктопов ThinkCentre
орпорация IBM анонсировала первые модели из обновленной линейки персональных компьютеров — IBM ThinkCentre с новой архитектурой Hyper-Threading и технологиями ThinkVantage. ThinkCentre<
Lenovo ThinkCentre и организации, системы, технологии, персоны:
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