Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК

Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano Lenovo выпустила ПК серии ThinkCentre в инновационном форм-факторе «Nano». ThinkCentre M75n — это самый компактн

Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена Самый компактный неттоп в мире В России стартовали продажи нового настольного компьютера ThinkCentre M90n-1 Nano в сверхкомпактном корпусе размерами всего 179x88x22 мм, весом не боле

Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена ый маленький и полнофункциональный настольный ПК в мире. ThinkCentre M90n-1 Nano на 65% меньше, чем ThinkCentre Tiny и имеет компактный форм-фактор 0,35л. Неттоп можно закрепить в любом месте с

Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон Компактные и мощные Компания Lenovo выпустила новые сверхкомпактные настольные ПК серии ThinkCenter Nano M90n, подходящие для использования в офисе, дома и в сегменте интернета веще

Lenovo представила коммерческие ПК и ноутбуки на базе процессоров AMD серии Pro 7-го поколения ноутбуков с процессорами AMD серии Pro (известных под кодовым названием Bristol Ridge Pro) — Lenovo ThinkCentre M715 Tiny и ThinkPad Е475 и E575. Гибридные процессоры серии Pro были созданы спе

Lenovo вывела на российский рынок два новых компактных неттопа е дополнительного слота для твердотельных накопителей форм-фактора М.2 (М700). Объём новых неттопов Lenovo ThinkCentre M600/M700 Tiny составляет всего 1 литр Lenovo ThinkCentre M600/M700

Первый в России обзор Lenovo ThinkCentre S40: офисный трудяга Герой сегодняшнего обзора, моноблок Lenovo ThinkCentre S40, отвечает всем этим запросам. Он отлично подходит для выполнения разли

Модульный моноблок Lenovo получил два новых блока Модульные моноблоки Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One продолжают развиваться благодаря представленным мини-компьютерам Thin

Lenovo анонсировала три компьютера для корпоративного клиента Корпоративные пользователи дождались обновления модельного ряда компьютеров ThinkCentre от компании Lenovo. Производителем представлены три модели: M53, E63z и M79. Мини

Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль» enovo объявили о завершении работ по интеграции модуля доверенной загрузки Altell Trust в моноблоки Lenovo ThinkCentre M72z и настольные компьютеры Lenovo ThinkCentre M92p. Первая партия

Тонкий клиент ThinkCentre M32 доступен в России Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу нового тонкого клиента — ThinkCentre M32. По информации Lenovo, тонкие клиенты — это решения, которые требуют низких к

Lenovo выпустила новый моноблок ThinkCentre M71z для бизнеса Компания Lenovo представила настольную систему класса «все в одном» – ThinkCentre M71z, разработанную специально для крупного бизнеса, образовательных учреждений и

Lenovo представила десктоп для СМБ в России Компания Lenovo представила на российском рынке настольный ПК ThinkCentre Edge 71 в компактном глянцевом корпусе. ThinkCentre 71 можно использовать как раб

Citrix XenClient оснащён поддержкой десктопов ThinkCentre и ноутбуков ThinkPad от Lenovo о проведено тестирование решений Citrix на бизнес-компьютерах Lenovo, таких как настольные ПК серии ThinkCentre M и ноутбуки ThinkPad серий X и T. В итоге эти системы были включены в список под

Lenovo ThinkCentre A70z: моноблок нового поколения для работы и отдыха Анонс Lenovo ThinkCentre A70z состоялся около года назад, а со второго квартала 2010 года его стало

Lenovo представил новые настольные ПК для бизнеса Компания Lenovo представила в России настольные компьютеры ThinkCentre A70 и M70e. Новые компьютеры доступны в корпусах двух размеров и выполнены в мини

Lenovo представляет настольные компьютеры ThinkCentre серии M Компания Lenovo представляет на российском рынке настольные ПК для бизнеса ThinkCentre M90 и M90p, которые подойдут компаниям, предъявляющим высокие требования к стабил

Lenovo представил новые экологичные ПК ThinkCentre бесшумно даже при полной загрузке системы. Максимальный уровень акустического шума составляет 4 дБ. Lenovo ThinkCentre M57p В Россию ThinkCenter M57 “Eco” будет поставляться по предварительным

Lenovo представил компактный настольный компьютер Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих техно

Lenovo переводит ПК на AMD ном Athlon 64 X2, предоставляя заказчиками расширенные возможности для выбора подходящей платформы. ThinkCenter A60 предоставляет крупным и средним предприятиям, для которых первоначальные затр

Lenovo переводит десктопы на процессоры AMD водителей заявляют о создании ПК на базе двухядерных процессоров Intel, компания Lenovo представила ThinkCenter A60, первый настольный персональный компьютер линейки ThinkCenter на процессорах

Lenovo представил новую серию настольных персональных компьютеров для малого бизнеса ть значительного времени на восстановление. Используя предустановленное на персональных компьютерах ThinkCentre E50 программное обеспечение по резервированию данных, пользователи могут диагност

IBM предолжил новые ПК для малого и среднего бизнеса Корпорация IBM объявила о выпуске новой модели настольных компьютеров - IBM ThinkCentre A51p, дополненных возможностями технологий IBM ThinkVantage. В компьютерах исполь