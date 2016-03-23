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Гумбатова Лейла

СОБЫТИЯ


23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гумбатова Лейла и организации, системы, технологии, персоны:

MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 791 1
Lenovo Group 2433 1
Samsung Electronics 11015 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
Моноблок - Monoblock PC 1108 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3625 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 69 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16830 1
Соловьева Инна 3 1
Лисогорский Владимир 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1675 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7037 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
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