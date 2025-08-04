«Гамма Тех» добавила в свой флагманский продукт поддержку Windows 7 и улучшила систему лицензирования САПР «Гамма». В числе ключевых нововведений — официальная поддержка операционной системы Microsoft Windows 7 SP1. Теперь пользователи могут устанавливать и использовать программное обеспечение

Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное казаться, что Microsoft проявляет заботу о пользователях, упрощая им поиск ПО для создания резервных копий. Но все не так просто: Backup and Restore – это очень древняя утилита из не менее древней ОС Windows 7, которая не поддерживается с 2020 г. Сама программа и вовсе не обновляется уже более семи лет, с тех пор, как Windows 7 получила апдейт до версии 1709. Что еще более важно, еще

Рабочие места ГАС «Выборы» переезжают с Windows на российский Linux закупки указана установка операционной системы, входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Если сейчас на АРМ ГАС «Выборы» установлена Windows 7, то на смену ей придет одна из российских систем, содержащихся в Реестре российского ПО и построенных на ядре Linux. Заказчиком закупки выступил оператор ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федераль

Сбылась мечта хозяев древних ПК. Выпущен легкий и шустрый аналог современного Chrome для «народных» Windows 7 и XP. Видео Настоящее для комфортного прошлого Разработчики перенесли актуальную версию браузера Chrome на Windows 7 и даже научили ее работать под Windows XP, которая совсем скоро отметит свое 23-летие. Проект, как пишет The Register, носит название Supermium, и это полноценный браузер, который, к

Microsoft годами бесплатно раздавала Windows 10 и Windows 11, сама того не ведая Ничего бесплатного от Microsoft Корпорация Microsoft закрыла возможность бесплатного обновления ОС Windows 7 и 8 до современных Windows 10 и 11. Такая опция существовала на протяжении более восьми лет в случае Windows 10 и почти два года в случае Windows 11. Для владельцев ПК под управлением

Энтузиасты против воли Microsoft воскресили Windows 7 и будут выпускать для нее собственные патчи Windows 7 еще жива Операционная система Windows 7 продолжит получать обновления, даже против воли Microsoft, пишет портал Ghacks. Последний официальный патч безопасности для нее выйдет 10 января 2023 г., после чего Microsoft окончате

Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет Новый удар по Windows 7 Интернет-гигант Google готовится прекратить поддержку операционной системы Windows 7 в своем браузере Chrome, пишет The Verge. Это может вызвать стремительное угасание ее попул

Microsoft вернет к жизни любимую миллионами операционную систему Windows 7 не торопится на покой Корпорация Microsoft намерена значительно продлить расширенную техническую поддержку ОС Windows 7, пишет портал Ghacks. Это касается исключительно платных корпоративных клиентов Microsoft – обычные пользователи, до сих пор работающие в Windows 7 и не желающие платить за обн

Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11 Операция по избавлению мира от Windows 7 продолжается Корпорация Microsoft нашла способ заставить пользователей как можно скорее перейти на ее современные версии Windows. По информации портала Neowin, для этого она задейству

Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей Опасное обновление Попытка обновить свой ПК до ОС Windows 11 оставит пользователей без всех файлов на накопителе. Апдейт с Windows 7 не предусматривает возможность сохранения этих данных, пишет профильный ресурс Windows Latest. Информацию о невозможности полноценного обновления с Windows 7 до Windows 11 опуб

Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows»

«Лаборатория Касперского»: на каждом третьем компьютере в России все еще стоит Windows 7 По данным статистики «Лаборатории Касперского», на 36% компьютеров в России всё ещё установлена операционная система Windows 7, базовая поддержка которой была завершена в январе 2020 года. Устаревшая версия операционной системы может работать нормально, но, если она уже не поддерживается, её легче атаковать.

Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора ерь данная система семейства Linux «может быть использована в качестве полноценной замены Microsoft Windows 7». Об этом сообщило издание cnTechPost со ссылкой на заявление компании – разработчи

Microsoft без предупреждения обновила легендарную Windows 7, поддержку которой давно прекратила Новый патч для «Семерки» Корпорация Microsoft выпустила новое обновление для ОС Windows 7, несмотря на полное прекращение ее поддержки для обычных пользователей. Апдейт с номером KB4567409 предназначен для внедрения в систему нового фирменного браузера Microsoft – Edge. Об

ПК на Windows 7 массово перестали выключаться. Способы решения проблемы Неперезагружаемая Windows Владельцы ПК и ноутбуков на базе ОС Windows 7 столкнулись с невозможностью выключить или перезагрузить их компьютер. Вместо выпол

Разработчики требуют от Microsoft превратить Windows 7 в СПО Популярную ОС – народу Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) призвал Microsoft открыть исходный код ОС Windows 7. На своем сайте он разместил петицию, предложив всем, кто хотел бы в дальнейшем получать обновления этой системы и не переходить на Windows 10, подписать ее. Публикация петиции, получ

Прощальное обновление Windows 7 сломало рабочий стол. Три способа решения проблемы Обновление с сюрпризом Последнее обновление для ОС Windows 7, срок поддержки которой истек 14 января 2020 г. сломало функциональность рабочего стола. Пользователи, установившие апдейт, стали жаловаться на невозможность установки обоев рабочего

Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер Советы Microsoft Корпорация Microsoft порекомендовала пользователям ОС Windows 7 как можно скорее купить новый компьютер, чтобы перейти на Windows 10. На своем международном сайте она опубликовала развернутую статью, в которой в качестве альтернативы «устаревшим»

Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft и ответов (FAQ), касающихся программы расширенных обновлений безопасности для операционной системы Windows 7. Согласно опубликованной в FАQ информации, ПК под управление Windows 7 после

Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7 Полноэкранные уведомления Компания Microsoft будет показывать пользователям Windows 7 полноэкранные предупреждения об опасностях использования этой ОС после окончания ср

Microsoft «убьет» Windows 7 в начале 2020 г. Найден способ бесплатно обновлять Windows и впредь нашло способ обхода платных ограничений Microsoft на установку обновлений расширенной безопасности Windows 7 (Extended Security Updates, ESU). С помощью небольшой утилиты BypassESU установка о

Найден способ бесплатно превратить старую ОС Microsoft в Windows 10 бход Несмотря на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один о

«Убийство» Windows 7 отменяется. Microsoft продлила ей жизнь для всех бизнес-пользователей ого бизнеса Microsoft внесла изменения в условия предоставления обновлений для операционной системы Windows 7. Теперь представители малого и среднего бизнеса смогут получить доступ к апдейтам п

Microsoft продлил бесплатную поддержку Windows 7, но не для всех Решение Microsoft Microsoft продлит срок бесплатной поддержки ОС Windows 7, установленной на электронных машинах для голосования, которые будут задействованы в ходе выборов президента США в ноябре 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Напомним, ср

Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Mic

Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP Игры отключат от интернета Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7. Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, пики, червы, реверси,

Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК ить принудительную проверку подписей драйверов. Подробные объяснения, что следует предпринять, доступны по ссылке. Антивирусы не в фаворе Компания Sophos сообщила, что пользователи её антивирусов под Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись за зависанием обновления ОС. На значении 30% процесс останавливается. Обновление Windows 10 привело к затруднениям в загрузке ОС Больше всех пострадали польз

Обновление антивируса Microsoft сломало Windows 7 и Windows 8.1 старого ПО Антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий WindowsServer (2003, 2008, 2012). Указанные программы «падали», выводя ошибки с разными кодами, в том числе 0x800106ba и 0x80070006. По всей видимости, это бы

Microsoft сохранит «жизнь» Windows 7 за деньги. Сколько это будет стоить мировала ряд своих партнеров и ретейлеров о стоимости платной модели распространения обновлений для Windows 7, на которую она перейдет по истечении срока расширенной технической поддержки ОС 14

Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10 Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операционную систему Windows 7 медиаплеерах Windows Media Player и Media Center. Последний также лишится поддержки описанной возможности в ОС версий 8 и 8.1. Это означает, что новые дополнительные сведения о кинофи

Пользователи Windows 7 не могли обновить систему по недосмотру Microsoft. Опрос ошибки двухлетней давности В Microsoft рассказали о причинах возникновения и способе исправления в Windows 7 ошибки с кодом 0x8000FFFF, которую зафиксировали многие пользователи при попытке ус

В МВД пресечена миллиардная закупка ПК на Windows ентации была прописана необходимость поставки техники с предустановленной 64-разрядной ОС Microsoft Windows 7 Pro. Соответствующий тендер в формате электронного аукциона был объявлен МВД 30 авг

Microsoft передумала «убивать» Windows 7. За продление жизни ОС будут брать деньги живет» дольше Microsoft сообщила о продлении сроков расширенной поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. Благодаря этому корп

Microsoft внезапно отказалась от поддержки Windows 7 на старых ПК Прекращение поддержки Microsoft тихо и почти незаметно прекратила поддержку операционной системы Windows 7 на компьютерах со старыми процессорами без расширения SSE2. В то же самое время на

Нужно ли переходить с Windows 7 на Windows 10? os.com Защищенная ОС На сегодняшний день более половины устройств (54%), на которых работает ПО Webroot, управляется Windows 10. Для сравнения, в январе 2017 г. на долю Windows 10 приходилось 49%, на Windows 7 — чуть меньше 33%, Windows 8 — 8%. Меньше всего пользователей работают на Windows Vista (1%) и XP (менее 1%), и в целом наблюдается более активный отказ от устаревших и менее безопасн

Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows Синий экран смерти» вместо высокой производительностиНа известном новостном ресурсе Reddit и официальном форуме AMD стали появляться жалобы от пользователей, столкнувшихся с трудностями при установке Windows 7 на системах, базирующихся на новых процессорах AMD поколения Raven Ridge — Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G со встроенным графическим ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении

Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10 е обновление его ПК до Windows 10 нарушением своих прав. Истец требует от компании бесплатную копию Windows 7, которую он мог бы установить на свой устройство, или компенсацию в размере $600 мл

Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1 Совместимость Office 2019Компания Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствуют Windows 7 и Windows 8.1, то есть Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Ente

Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10 останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. 32-битные динозаврыСогласно информации портала ArsTech