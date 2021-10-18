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Microsoft Windows 7


18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
20.09.2021 Microsoft вернет в Windows важную и полезную функцию, которую сама же и сломала 2
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft 2
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 2
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge 1
12.08.2021 В Windows 11 против воли Microsoft появилось привычное «правильное» меню «Пуск» 3
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1
26.07.2021 Microsoft лишит миллионы пользователей возможности перейти на Windows 11 2
12.07.2021 Найден способ запускать Windows 11 даже на древних ПК 2
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
07.07.2021 Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей 13
05.07.2021 В Windows найдена роскошная «дыра». Чтобы защититься от хакеров, нужно «сломать» свои принтеры 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 3
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 11
18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 1
16.06.2021 Невероятная утечка. Новую Windows 11 «слили» в Сеть до анонса. Как ее установить 3
15.06.2021 Microsoft рассекретила дату смерти Windows 10 2
15.06.2021 Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности 2
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
11.05.2021 «Лаборатория Касперского»: на каждом третьем компьютере в России все еще стоит Windows 7 4
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
17.02.2021 «Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 5
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
07.12.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала, какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году 1
30.11.2020 Nokia готовится ворваться на рынок ноутбуков и планшетов. Девять моделей уже готовы 1
18.11.2020 Выпущен новый скоростной Firefox 1
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast 1

Публикаций - 1662, упоминаний - 3680

Microsoft Windows 7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 816
Intel Corporation 4158 183
Nvidia Corp 2012 141
Apple Inc - Эппл Рус 7685 139
HP Inc. 2901 90
Dell EMC 2393 83
Acer Group 1359 81
Lenovo Group 1636 79
Google LLC 7135 79
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 74
AMD - Advanced Micro Devices 1664 72
Samsung Electronics 5641 60
Toshiba Corporation 1081 47
AMD Graphics Product Group - ATI 323 41
Facebook 3765 40
Sony 2327 36
Twitter 2204 32
HP - Hewlett-Packard 881 30
MSI - Micro-Star International 273 27
Fujitsu 740 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 26
Yandex - Яндекс 4100 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 24
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 23
Nokia Corporation 2424 20
VMware 1829 19
Oracle Corporation 3333 19
Adobe Systems 805 16
Paragon Software Group - PSG 172 16
Softline - Софтлайн 1474 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
Panasonic 1119 15
SEC Consult Services 929 15
LG Electronics 1838 14
IBM 3530 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 14
NortonLifeLock (Symantec) 777 14
Viewsonic 127 13
Qualcomm Technologies 1001 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Почта России ПАО 1570 3
Visa International 1345 3
Assist - Ассист 124 3
DST Global 165 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
DST - Digital Sky Technologies 75 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Kickstarter 95 2
LinkedIn 520 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Связной ГК 877 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
eBay Inc 529 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Candy Group - Канди 50 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Деловые Линии ГК 36 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
FedEx 31 1
Yamaha 37 1
Sequoia Capital 81 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Sheraton - Шератон 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
ВТБ24 583 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Белый Ветер 52 1
MGM Resorts International 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
DeviantArt 5 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 15
Правительство РФ 2200 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 7
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Счётная палата РФ 460 2
Президент США 105 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Korea Post - Национальная почтовая служба Республики Корея 1 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Linux Foundation 157 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 276
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 215
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 155
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 136
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 87
DDR - Double data rate 1066 86
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 85
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 79
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 71
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 67
3G - Стандарт мобильной связи 3714 63
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 59
ARM64 - Архитектура процессора 1017 55
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 45
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 41
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 36
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 34
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 34
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 30
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 29
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 29
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SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 25
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 24
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 23
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
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Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
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