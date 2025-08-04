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Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 7

СОБЫТИЯ

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04.08.2025 «Гамма Тех» добавила в свой флагманский продукт поддержку Windows 7 и улучшила систему лицензирования

САПР «Гамма». В числе ключевых нововведений — официальная поддержка операционной системы Microsoft Windows 7 SP1. Теперь пользователи могут устанавливать и использовать программное обеспечение
05.12.2024 Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное

казаться, что Microsoft проявляет заботу о пользователях, упрощая им поиск ПО для создания резервных копий. Но все не так просто: Backup and Restore – это очень древняя утилита из не менее древней ОС Windows 7, которая не поддерживается с 2020 г. Сама программа и вовсе не обновляется уже более семи лет, с тех пор, как Windows 7 получила апдейт до версии 1709. Что еще более важно, еще
04.06.2024 Рабочие места ГАС «Выборы» переезжают с Windows на российский Linux

закупки указана установка операционной системы, входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Если сейчас на АРМ ГАС «Выборы» установлена Windows 7, то на смену ей придет одна из российских систем, содержащихся в Реестре российского ПО и построенных на ядре Linux. Заказчиком закупки выступил оператор ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федераль
06.03.2024 Сбылась мечта хозяев древних ПК. Выпущен легкий и шустрый аналог современного Chrome для «народных» Windows 7 и XP. Видео

Настоящее для комфортного прошлого Разработчики перенесли актуальную версию браузера Chrome на Windows 7 и даже научили ее работать под Windows XP, которая совсем скоро отметит свое 23-летие. Проект, как пишет The Register, носит название Supermium, и это полноценный браузер, который, к

29.09.2023 Microsoft годами бесплатно раздавала Windows 10 и Windows 11, сама того не ведая

Ничего бесплатного от Microsoft Корпорация Microsoft закрыла возможность бесплатного обновления ОС Windows 7 и 8 до современных Windows 10 и 11. Такая опция существовала на протяжении более восьми лет в случае Windows 10 и почти два года в случае Windows 11. Для владельцев ПК под управлением
09.01.2023 Энтузиасты против воли Microsoft воскресили Windows 7 и будут выпускать для нее собственные патчи

Windows 7 еще жива Операционная система Windows 7 продолжит получать обновления, даже против воли Microsoft, пишет портал Ghacks. Последний официальный патч безопасности для нее выйдет 10 января 2023 г., после чего Microsoft окончате
25.10.2022 Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет

Новый удар по Windows 7 Интернет-гигант Google готовится прекратить поддержку операционной системы Windows 7 в своем браузере Chrome, пишет The Verge. Это может вызвать стремительное угасание ее попул
18.07.2022 Microsoft вернет к жизни любимую миллионами операционную систему

Windows 7 не торопится на покой Корпорация Microsoft намерена значительно продлить расширенную техническую поддержку ОС Windows 7, пишет портал Ghacks. Это касается исключительно платных корпоративных клиентов Microsoft – обычные пользователи, до сих пор работающие в Windows 7 и не желающие платить за обн
12.07.2022 Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11

Операция по избавлению мира от Windows 7 продолжается Корпорация Microsoft нашла способ заставить пользователей как можно скорее перейти на ее современные версии Windows. По информации портала Neowin, для этого она задейству
07.07.2021 Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей

Опасное обновление Попытка обновить свой ПК до ОС Windows 11 оставит пользователей без всех файлов на накопителе. Апдейт с Windows 7 не предусматривает возможность сохранения этих данных, пишет профильный ресурс Windows Latest. Информацию о невозможности полноценного обновления с Windows 7 до Windows 11 опуб
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows»

11.05.2021 «Лаборатория Касперского»: на каждом третьем компьютере в России все еще стоит Windows 7

По данным статистики «Лаборатории Касперского», на 36% компьютеров в России всё ещё установлена операционная система Windows 7, базовая поддержка которой была завершена в январе 2020 года. Устаревшая версия операционной системы может работать нормально, но, если она уже не поддерживается, её легче атаковать.

19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора

ерь данная система семейства Linux «может быть использована в качестве полноценной замены Microsoft Windows 7». Об этом сообщило издание cnTechPost со ссылкой на заявление компании – разработчи
22.06.2020 Microsoft без предупреждения обновила легендарную Windows 7, поддержку которой давно прекратила

Новый патч для «Семерки» Корпорация Microsoft выпустила новое обновление для ОС Windows 7, несмотря на полное прекращение ее поддержки для обычных пользователей. Апдейт с номером KB4567409 предназначен для внедрения в систему нового фирменного браузера Microsoft – Edge. Об
10.02.2020 ПК на Windows 7 массово перестали выключаться. Способы решения проблемы

Неперезагружаемая Windows Владельцы ПК и ноутбуков на базе ОС Windows 7 столкнулись с невозможностью выключить или перезагрузить их компьютер. Вместо выпол
27.01.2020 Разработчики требуют от Microsoft превратить Windows 7 в СПО

Популярную ОС – народу Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) призвал Microsoft открыть исходный код ОС Windows 7. На своем сайте он разместил петицию, предложив всем, кто хотел бы в дальнейшем получать обновления этой системы и не переходить на Windows 10, подписать ее. Публикация петиции, получ
22.01.2020 Прощальное обновление Windows 7 сломало рабочий стол. Три способа решения проблемы

Обновление с сюрпризом Последнее обновление для ОС Windows 7, срок поддержки которой истек 14 января 2020 г. сломало функциональность рабочего стола. Пользователи, установившие апдейт, стали жаловаться на невозможность установки обоев рабочего

13.01.2020 Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер

Советы Microsoft Корпорация Microsoft порекомендовала пользователям ОС Windows 7 как можно скорее купить новый компьютер, чтобы перейти на Windows 10. На своем международном сайте она опубликовала развернутую статью, в которой в качестве альтернативы «устаревшим»

13.12.2019 Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft

и ответов (FAQ), касающихся программы расширенных обновлений безопасности для операционной системы Windows 7. Согласно опубликованной в FАQ информации, ПК под управление Windows 7 после
11.12.2019 Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7

Полноэкранные уведомления Компания Microsoft будет показывать пользователям Windows 7 полноэкранные предупреждения об опасностях использования этой ОС после окончания ср
09.12.2019 Microsoft «убьет» Windows 7 в начале 2020 г. Найден способ бесплатно обновлять Windows и впредь

нашло способ обхода платных ограничений Microsoft на установку обновлений расширенной безопасности Windows 7 (Extended Security Updates, ESU). С помощью небольшой утилиты BypassESU установка о
02.12.2019 Найден способ бесплатно превратить старую ОС Microsoft в Windows 10

бход Несмотря на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один о
03.10.2019 «Убийство» Windows 7 отменяется. Microsoft продлила ей жизнь для всех бизнес-пользователей

ого бизнеса Microsoft внесла изменения в условия предоставления обновлений для операционной системы Windows 7. Теперь представители малого и среднего бизнеса смогут получить доступ к апдейтам п
23.09.2019 Microsoft продлил бесплатную поддержку Windows 7, но не для всех

Решение Microsoft Microsoft продлит срок бесплатной поддержки ОС Windows 7, установленной на электронных машинах для голосования, которые будут задействованы в ходе выборов президента США в ноябре 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Напомним, ср
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7

Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Mic
10.07.2019 Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP

Игры отключат от интернета Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7. Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, пики, червы, реверси,
21.05.2019 Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК

ить принудительную проверку подписей драйверов. Подробные объяснения, что следует предпринять, доступны по ссылке. Антивирусы не в фаворе Компания Sophos сообщила, что пользователи её антивирусов под Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись за зависанием обновления ОС. На значении 30% процесс останавливается. Обновление Windows 10 привело к затруднениям в загрузке ОС Больше всех пострадали польз
22.03.2019 Обновление антивируса Microsoft сломало Windows 7 и Windows 8.1

старого ПО Антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий WindowsServer (2003, 2008, 2012). Указанные программы «падали», выводя ошибки с разными кодами, в том числе 0x800106ba и 0x80070006. По всей видимости, это бы
07.02.2019 Microsoft сохранит «жизнь» Windows 7 за деньги. Сколько это будет стоить

мировала ряд своих партнеров и ретейлеров о стоимости платной модели распространения обновлений для Windows 7, на которую она перейдет по истечении срока расширенной технической поддержки ОС 14
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10

Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операционную систему Windows 7 медиаплеерах Windows Media Player и Media Center. Последний также лишится поддержки описанной возможности в ОС версий 8 и 8.1. Это означает, что новые дополнительные сведения о кинофи
24.09.2018 Пользователи Windows 7 не могли обновить систему по недосмотру Microsoft. Опрос

ошибки двухлетней давности В Microsoft рассказали о причинах возникновения и способе исправления в Windows 7 ошибки с кодом 0x8000FFFF, которую зафиксировали многие пользователи при попытке ус
13.09.2018 В МВД пресечена миллиардная закупка ПК на Windows

ентации была прописана необходимость поставки техники с предустановленной 64-разрядной ОС Microsoft Windows 7 Pro. Соответствующий тендер в формате электронного аукциона был объявлен МВД 30 авг
07.09.2018 Microsoft передумала «убивать» Windows 7. За продление жизни ОС будут брать деньги

живет» дольше Microsoft сообщила о продлении сроков расширенной поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. Благодаря этому корп
20.06.2018 Microsoft внезапно отказалась от поддержки Windows 7 на старых ПК

Прекращение поддержки Microsoft тихо и почти незаметно прекратила поддержку операционной системы Windows 7 на компьютерах со старыми процессорами без расширения SSE2. В то же самое время на

24.04.2018 Нужно ли переходить с Windows 7 на Windows 10?

os.com Защищенная ОС На сегодняшний день более половины устройств (54%), на которых работает ПО Webroot, управляется Windows 10. Для сравнения, в январе 2017 г. на долю Windows 10 приходилось 49%, на Windows 7 — чуть меньше 33%, Windows 8 — 8%. Меньше всего пользователей работают на Windows Vista (1%) и XP (менее 1%), и в целом наблюдается более активный отказ от устаревших и менее безопасн
13.03.2018 Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows

Синий экран смерти» вместо высокой производительностиНа известном новостном ресурсе Reddit и официальном форуме AMD стали появляться жалобы от пользователей, столкнувшихся с трудностями при установке Windows 7 на системах, базирующихся на новых процессорах AMD поколения Raven Ridge — Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G со встроенным графическим ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении

19.02.2018 Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10

е обновление его ПК до Windows 10 нарушением своих прав. Истец требует от компании бесплатную копию Windows 7, которую он мог бы установить на свой устройство, или компенсацию в размере $600 мл
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1

Совместимость Office 2019Компания Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствуют Windows 7 и Windows 8.1, то есть Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Ente
25.12.2017 Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10

останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. 32-битные динозаврыСогласно информации портала ArsTech
06.10.2017 Microsoft закроет дыры в Windows 10, но оставит Windows 7 на произвол хакерам

з WindowsВсе уязвимости, которые Microsoft патчит в Windows 10, компания должна также устранять и в Windows 7, иначе она просто станет помогать хакерам взломать устаревшую седьмую версию своей


Публикаций - 2007, упоминаний - 2470

Microsoft Windows 7 и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 299
Nvidia Corp 4002 192
Apple Inc 13154 189
HP Inc. 5883 138
Google LLC 12688 131
Acer Group - Acer Inc 2776 121
AMD - Advanced Micro Devices 4641 118
Dell EMC 5180 117
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 111
Lenovo Group 2446 111
Samsung Electronics 11064 81
Toshiba Corporation 2980 63
AMD Graphics Product Group - ATI 973 61
X Corp - Twitter 2938 52
Sony 6739 50
Dell Technologies - Dell Computer 2219 48
Meta Platforms - Facebook 4621 45
HP - Hewlett-Packard 3662 44
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 39
Fujitsu 2105 33
VAIO 475 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 32
Yandex - Яндекс 9216 30
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 28
Oracle Corporation 7074 25
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 25
Broadcom - VMware 2610 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Microsoft Corporation - GitHub 1075 24
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 23
Adobe Systems 1597 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
Softline - Софтлайн 3743 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 19
9594 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
Связной ГК 1401 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Родник 91 5
101Hotels.com 456 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Visa International 1993 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Assist - Ассист 218 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Резонанс НПП 407 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 3
Kickstarter 136 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Белый Ветер 365 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 389
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 342
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 289
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 285
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 280
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 268
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 260
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 216
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 212
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 206
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 203
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 200
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 194
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 188
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 187
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 187
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 184
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 181
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 175
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 169
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 158
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 147
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 142
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 137
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 137
DDR - Double data rate 3083 137
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 134
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 126
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 125
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 121
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 114
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 114
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 111
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 111
Microsoft Windows 16882 1267
Microsoft Windows XP 2431 488
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 446
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 395
Microsoft Windows 10 1938 340
Linux OS 11533 251
Google Android 15243 234
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 193
Microsoft Windows Server 2008 483 169
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 155
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 151
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 132
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 121
Microsoft Office 4170 119
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 116
Apple macOS 2419 114
Google Chrome - браузер 1701 114
Microsoft Windows 11 827 110
Apple iOS 8583 103
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 97
Microsoft DirectX 723 96
Apple iPad 4011 94
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 93
Mozilla Firefox - браузер 1951 92
Intel Core - Семейство процессоров 1251 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 90
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 86
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 82
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 77
StatCounter 478 74
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 74
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 69
Microsoft Windows Server 2003 571 68
Intel x86 - архитектура процессора 2151 67
Microsoft Office 2010 157 61
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 60
Nvidia GeForce GT 337 59
AMD Radeon HD 282 59
Microsoft Windows 2000 8678 57
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 60
Прянишников Николай 316 34
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 17
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 13
Кузьменко Павел 40 13
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 12
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 10
Демидов Михаил 134 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Мучник Феликс 68 6
Мамыкин Владимир 44 6
Ларин Юрий 12 6
Ковалевский Анатолий 8 6
Veghte Bill - Вегте Билл 17 6
Щеголев Игорь 699 5
Никифоров Николай 1138 5
Касперский Евгений 337 5
Shen Jerry - Шен Джерри 30 5
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 5
Шилина Мила 8 5
Алфёров Александр 6 5
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 5
Shiffler George - Шиффлер Джордж 17 5
Путин Владимир 3454 5
Мельникова Анастасия 440 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Комиссаров Дмитрий 248 4
Виноградова Наталья 53 4
Шабанов Илья 60 4
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 4
Thurrott Paul - Турротт Пол 7 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 4
Перов Евгений 97 4
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 4
Галушкин Олег 182 4
Белоусов Сергей 254 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 615
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 284
Европа 24964 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 83
Япония 13807 60
Германия - Федеративная Республика 13221 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 52
Китай - Тайвань 4245 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Франция - Французская Республика 8177 30
Испания - Королевство 3840 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Южная Корея - Республика 7052 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Индия - Bharat 5869 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Канада 5081 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Италия - Итальянская Республика 4508 16
США - Нью-Йорк 3180 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Ближний Восток 3154 14
Украина 7928 14
США - Калифорния 4829 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 13
Европа Восточная 3138 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 12
США - Вашингтон - Редмонд 238 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Норвегия - Королевство 1858 11
Америка - Американский регион 2206 10
Португалия - Португальская Республика 956 10
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 146
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 115
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 111
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 62
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 51
Английский язык 7030 50
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 44
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 43
Ergonomics - Эргономика 1755 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 32
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 32
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
ФСО РФ - Академия 7 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
University of Luxembourg - Люксембургский университет 1 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 61
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 59
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 23
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 23
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
Microsoft Build - конференция 39 6
CeBIT 614 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
UEFI Plugfest 2 2
Масленица - Масленая неделя 26 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Docflow 148 1
Fujitsu World Tour 2 1
Связь-Экспокомм 276 1
ИгроМир 125 1
Infosecurity - выставка 63 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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