Рабочие места ГАС «Выборы» переезжают с Windows на российский Linux

На сайте госзакупок стартовал тендер по поставке 1,8 тыс. автоматизированных рабочих мест для российской государственной автоматизированной системы «Выборы» в регионах. На АРМ должна быть установлена операционная система, входящая в Реестр российского ПО, что означает смену работающей сегодня на «Выборах» Windows 7 на одну из систем, разработанных на основе Linux.

Автоматизированные рабочие места для регионов

Электронный аукцион по поставке 1,8 тыс. АРМ для региональных фрагментов российской государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» был объявлен на сайте госзакупок 29 мая 2024 г. Среди технических требований к АРМ в информации об объекте закупки указана установка операционной системы, входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Если сейчас на АРМ ГАС «Выборы» установлена Windows 7, то на смену ей придет одна из российских систем, содержащихся в Реестре российского ПО и построенных на ядре Linux.

Заказчиком закупки выступил оператор ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ». Срок окончания подачи заявок – 7 июня 2024 г.

Системные требования без характеристик процессоров

Согласно требованиям для поставляемых АРМ, в ходе закупки в 2024 г., для ГАС «Выборы» будут приобретены автоматизированные рабочие места двух видов.

Первый вариант АРМ (1 718 штук) должен быть снабжен оперативной памятью системного блока типа DDR4, оперативной установленной памятью системного блока объемом равным или более 8 ГБ, допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти системного блока должен быть равным или более 64 ГБ.



Второй вариант (84 штуки) должен обладать типом накопителя системного блока HDD, таких накопителей должно быть не менее одного, а количество потоков процессора системного блока должно быть равным или более 8 штук.

При этом характеристики процессоров в информации об объекте закупки не указаны.

От Windows 7 к Linux

Установленная на АРМ операционная система должна быть включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи по классу «операционные системы». Содержащиеся в данном реестре отечественные операционные системы построены на ядре Linux.

На сайте госзакупок уже не единожды размещались тендеры этого оператора по закупкам для ГАС «Выборы».

Самое давнее упоминание подобной закупки это выполнение комплекса работ по замене на автоматизированных рабочих местах ГАС «Выборы» операционной системы Windows XP на Windows 7 в 2014 г. на сумму более 48 млн руб.

Интересно, что заявка была размещена 17 июля 2014 г., то есть в то время как Россия занималась отстаиванием своих геополитических интересов, ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ» готовилось к покупке Windows 7 для ГАС «Выборы».

С момента перехода на Windows 7 в 2014 г. закупок Linux не наблюдалось.

Также в череде закупок можно отметить совершенные в 2017 г. 11 закупок на оказание услуг по оснащению комплексов средств автоматизации различных территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы», по 1-2,9 млн. руб. каждая.