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ГАС Выборы
Государственная автоматизированная система


17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
21.04.2021 На Госуслугах стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
17.03.2021 Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы» 1
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 3
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 12
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 3
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 2
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 2
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
10.09.2019 Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы 1
12.08.2019 Избиркомы проверят профобразование кандидатов на выборы 2
29.04.2019 «Крок» нарастил выручку на 34,5% на «инициативах сотрудников» 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 1
26.02.2019 Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина 1
08.02.2019 «Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний 4
27.03.2018 КОИБы Ростеха подтвердили надежность на выборах Президента РФ 1
23.03.2018 Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента 8
19.03.2018 Подведены итоги работы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» на выборах Президента РФ 1
30.01.2018 Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке 3
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 3
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
21.02.2017 Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха» 1
20.02.2017 ИТ-экспортер «Ростеха» сменил владельца 1
24.01.2017 Maykor обеспечит бесперебойную работу ГАС «Выборы» в 9 регионах 3
13.09.2016 «Ростелеком» подготовил телекоммуникации Свердловской области к выборам 1
08.09.2016 Почти 200 телефонных номеров «Ростелекома» задействуют на выборах в ЯНАО 1
18.12.2015 ЦИК выбрала подрядчиков для ГАС «Выборы» на неконкурентной основе 3
07.12.2015 Создана экспертная комиссия при главном конструкторе ГАС «Выборы» 3
12.11.2015 В Московских судах заработает комплексная информационная система 1
27.04.2015 «Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для Избирательной комиссии Оренбургской области 1

Публикаций - 90, упоминаний - 173

ГАС Выборы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 18
Крок 1221 12
Microsoft Corporation 11110 7
Aquarius - Аквариус 209 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 7
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 6
HP - Hewlett-Packard 891 6
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 5
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Maykor - Мэйкор 259 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
Columbus - Колумбус 125 2
АйТи 752 2
Инфосистемы Джет 675 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Merlion - Мерлион 275 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Сервионика - Servionica 164 2
Yandex - Яндекс 4101 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Программный продукт ГК 92 1
Cisco Systems 2044 1
Лансис 2 1
Guardhat Technologies 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
3753 1
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Галактика - Корпорация 248 1
Abbyy 796 1
Норникель - Норильский никель 178 6
Почта России ПАО 1574 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
СКБ-банк 86 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Президент Российской Федерации 1440 6
Арбитражный суд Московского округа 20 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 2
Правительство РФ 2206 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 34 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 5 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Счётная палата РФ 460 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Microsoft Windows 7 1662 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
АИС ЕГРОКН - Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Telegram - Мессенджер 80 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
Apple macOS X 903 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4265 1
Apple iOS 5742 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Office 1942 1
Калинин Александр 95 7
Калинин Алексей 23 6
Емельченков Сергей 83 4
Никифоров Николай 1126 3
Памфилова Элла 4 3
Тенишев Андрей 12 3
Чуйков Алексей 2 2
Гольденберг Леонид 15 2
Кабанов Владимир 174 2
Путин Владимир 1826 2
Бородинов Леонид 12 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Соловьева Анжелика 1 1
Винярская Инесса 1 1
Родин Александр 1 1
Михеев Вадим 3 1
Козлов Кирилл 2 1
Трошин Ратмир 1 1
Сурнин Олег 2 1
Третьяк Константин 34 1
Иванов Егор 17 1
Савюк Виктор 22 1
Свиридов Алексей 2 1
Нальвадов Александр 1 1
Давидан Александр 14 1
Осеевский Михаил 221 1
Свердлов Денис 163 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Попов Михаил 51 1
Качанов Олег 58 1
Никулин Игорь 21 1
Демьянов Евгений 1 1
Кирсанов Алексей 24 1
Лысенко Алексей 6 1
Шалимов Максим 1 1
Первяков Владимир 2 1
Греков Антон 2 1
Ференцев Анатолий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - Курская область 339 3
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Казахстан - Республика 2637 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Украина 3374 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Омск 628 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Ставропольский край 461 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральное законодательство 254 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Руспрофайл 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 6
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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