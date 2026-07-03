Индексная книга (каталог) CNews*
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ГАС Выборы Государственная автоматизированная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 185, упоминаний - 341
ГАС Выборы и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 189 24
|Чуров Владимир 25 11
|Вешняков Александр 30 11
|Путин Владимир 3454 11
|Калинин Алексей 77 10
|Юхневич Леонид 28 9
|Бородинов Леонид 14 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Гольденберг Леонид 63 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Попов Михаил 56 6
|Массух Илья 239 5
|Лифшиц Евгений 11 5
|Фролов Денис 73 5
|Лачков Евгений 40 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Свердлов Денис 201 5
|Баласанян Владимир 45 4
|Емельченков Сергей 141 4
|Пак Олег 112 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Ефимов Петр 39 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Булаев Николай 6 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Калинин Денис 70 3
|Памфилова Элла 7 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Сивидов Алексей 40 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Дрожжинов Владимир 30 3
|Панкратов Александр 18 3
|Пискунов Владимир 14 3
|Кувшинников Дмитрий 3 3
|Качанов Олег 121 3
|Кочаров Армен 25 2
|Козырев Алексей 328 2
|Голов Андрей 53 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.