Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАС Выборы
Государственная автоматизированная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 173
ГАС Выборы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Калинин Александр 95 7
|Калинин Алексей 23 6
|Емельченков Сергей 83 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Памфилова Элла 4 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Чуйков Алексей 2 2
|Гольденберг Леонид 15 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Путин Владимир 1826 2
|Бородинов Леонид 12 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Соловьева Анжелика 1 1
|Винярская Инесса 1 1
|Родин Александр 1 1
|Михеев Вадим 3 1
|Козлов Кирилл 2 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Сурнин Олег 2 1
|Третьяк Константин 34 1
|Иванов Егор 17 1
|Савюк Виктор 22 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Нальвадов Александр 1 1
|Давидан Александр 14 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Свердлов Денис 163 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Попов Михаил 51 1
|Качанов Олег 58 1
|Никулин Игорь 21 1
|Демьянов Евгений 1 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Лысенко Алексей 6 1
|Шалимов Максим 1 1
|Первяков Владимир 2 1
|Греков Антон 2 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Руспрофайл 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru