Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ГАС Выборы Государственная автоматизированная система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин 1
07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль 1
22.04.2025 «Информзащита» отмечена наградами за вклад в кибербезопасность Москвы 1
28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион 1
12.12.2024 Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0» 5
17.09.2024 «Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров 1
01.07.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2024 года 3
04.06.2024 Рабочие места ГАС «Выборы» переезжают с Windows на российский Linux 1
28.08.2023 «Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом 1
01.12.2022 «Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету 1
03.11.2022 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из «Ростелекома» 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
07.06.2022 Минцифры рассказало о новациях в ДЭГ в 2022 году 1
29.04.2022 В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
21.04.2021 На Госуслугах стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования 3
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
17.03.2021 Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы» 1
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 6
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 12
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 3
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 2
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 2
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 2
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
10.09.2019 Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы 1
12.08.2019 Избиркомы проверят профобразование кандидатов на выборы 2
29.04.2019 «Крок» нарастил выручку на 34,5% на «инициативах сотрудников» 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 1

Публикаций - 185, упоминаний - 341

ГАС Выборы и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 49
Восход ФГБУ НИИ 721 46
Крок - Croc 1964 31
Ростелеком 10948 24
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 23
Microsoft Corporation 25774 18
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 17
Oracle Corporation 7074 15
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 10
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 9
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 8
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 8
Информзащита 941 8
Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
МегаФон 10742 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Cisco Systems 5372 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
HP Inc. 5883 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Dell EMC 5180 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Почта России ПАО 2370 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Татнефть 243 7
Мосэнерго ПАО 132 5
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Банк 1979 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Транснефть 335 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
AHConferences 53 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Газпром трансгаз 157 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Lockheed Martin 777 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 58
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 4
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 72
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Электронный документ - Electronic document 1579 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 8
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 7
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 16882 12
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 4
НКК - ГКС - SiTex 30 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 2
ЭОС Дело-web 209 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Autodesk 3ds Max 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Microsoft Office 2010 157 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Калинин Александр 189 24
Чуров Владимир 25 11
Вешняков Александр 30 11
Путин Владимир 3454 11
Калинин Алексей 77 10
Юхневич Леонид 28 9
Бородинов Леонид 14 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Гольденберг Леонид 63 7
Щеголев Игорь 699 7
Никифоров Николай 1138 7
Попов Михаил 56 6
Массух Илья 239 5
Лифшиц Евгений 11 5
Фролов Денис 73 5
Лачков Евгений 40 5
Рейман Леонид 1065 5
Свердлов Денис 201 5
Баласанян Владимир 45 4
Емельченков Сергей 141 4
Пак Олег 112 4
Кабанов Владимир 178 4
Ефимов Петр 39 3
Тенишев Андрей 16 3
Булаев Николай 6 3
Матюхин Владимир 61 3
Калинин Денис 70 3
Памфилова Элла 7 3
Рудычева Наталья 95 3
Сивидов Алексей 40 3
Валяева Елизавета 72 3
Шалманов Сергей 202 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Панкратов Александр 18 3
Пискунов Владимир 14 3
Кувшинников Дмитрий 3 3
Качанов Олег 121 3
Кочаров Армен 25 2
Козырев Алексей 328 2
Голов Андрей 53 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Европа 24962 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Казахстан - Республика 6047 7
Украина 7928 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Россия - ЮФО - Севастополь 613 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Африка - Африканский регион 3640 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - ЦФО - Курская область 751 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 17
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 8
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 6
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Ведомости 1466 3
Российская газета 290 2
Госрасходы - портал 70 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РИА Новости 1033 2
Korea Herald 47 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Руспрофайл 3 1
Regnum - Регнум 114 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК Daily 91 1
PCweek 30 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Рустави 2 4 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Финансовая газета 24 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НМГ - Медиалогия 37 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P 500 565 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
НМУ - Независимый Московский Университет 4 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Единый день голосования 143 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
ЭОС Осенний документооборот 35 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CeBIT 614 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Электронное государство XXI века 32 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще