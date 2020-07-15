В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности

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В отношении ряда известных российских ИТ-компаний начались масштабные следственные мероприятия. Задержаны ИТ-директор «Почты России» и президент НКК. Предположительно, у правоохранительных органов накопились дополнительные материалы о неправомерной деятельности организаций — по следам старого разбирательства ФАС о картельном сговоре.

Следователи пришли в ИТ-компании

Как стало известно CNews, правоохранительные органы России 14 июля 2020 г. начали активные действия в отношении ряда ИТ-структур (как частных, так и государственных) и их топ-менеджеров. В частности были задержаны ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков и президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а с его сына Алексея Калинина — экс-президента дистрибутора OCS (входит в НКК) взяли подписку о невыезде.

Об этом CNews рассказал источник на рынке, хорошо знакомый с развитием ситуации. По его данным, правоохранительные органы сейчас отрабатывают версию о неком картельном сговоре.

Следственные мероприятия помимо вышеупомянутых организаций уже могли затронуть компании «Мерлион», «Софтлайн», «Сервионика» («дочка» «Ай-теко») и «Мэйкор» (Maykor). По информации собственных источников издания Tadviser, следователи также посетили «Инфосистемы джет» и «Техносерв».

В отношении множества ИТ-организаций и их руководства развернуты активные следственные мероприятия

Утром 15 июля 2020 г. издание РБК получило у «Почты России» подтверждение возбуждения уголовного дела в отношении Емельченкова. По информации госкомпании, дело возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве. В то же время, по данным источника CNews, базовой разработкой данной темы занималась ФСБ.

Представители «Инфосистем джет» подтвердили CNews проведение в компании обысков, но заверили, что их причина им не известна. Кто именно осуществлял обыски, собеседники CNews уточнить не смогли.

В НКК и «Мерлионе» темы арестов и обысков прокомментировать CNews отказались.

В «Софтлайне» редакцию заверили в том, что о задержании Сергея Емельченкова им стало известно из сообщений в СМИ. «В нашей компании не проводились следственные мероприятия по делу в отношении ИТ-директора “Почты России”», — резюмировали в организации. При этом на уточняющий вопрос CNews, не проводились ли в компании другие следственные действия, не связанные с Емельченковым, в «Софтлайне» ответить не смогли.

«В "Техносерве" никаких следственных действий, связанных с данными событиями, не проводилось, и никаких запросов от правоохранительных органов на эту тему к нам не поступало», — сообщили CNews представители интегратора.



Возможная подоплека

Источник CNews полагает, что корни нынешней истории берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков

В частности, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус» (входит в НКК), «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по версии ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».



Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

Президент НКК Александр Калинин

В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагает источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.