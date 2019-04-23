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Maykor Мэйкор Сервисная Холдинговая Компания

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания

Maykor (Мэйкор) представлял собой сервисную холдинговую компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов. Компания была основана в 2013 году и изначально позиционировала себя как общероссийский поставщик услуг в области технической поддержки и обслуживания инфраструктуры для различных отраслей.

В 2013 году Maykor вошла в состав группы компаний Компьюлинк. Впоследствии компания пережила ряд корпоративных изменений и продала ключевые подразделения, включая GMCS и "БТЕ". В 2018 году компания фактически прекратила существование в своем первоначальном виде.

Компания предоставляла спектр услуг:

В 2018 году в отношении компании и её руководства проводились следственные мероприятия. Были проведены обыски у президента компании Сергея Сульгина, который позже стал владельцем 0,24% акций компании Arrival.

Конкуренты на рынке

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Судебные дела (10) на сумму 2 153 411 295 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 3 714 760 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд

ь на 8,8% и составила ₽53,4 млрд против ₽49,1 млрд в 2017 г. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Он частично обусловлен отсутствием входившей в топ-5 компании Maykor, которая не стала подавать данные для участия в рейтинге в этом году. Возможно, это связано с неприятностями, которые начались у компании осенью 2018 г. Тем не менее, рост выручки топ-20
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски

Обыски у президента Maykor По данным источника CNews, у президента российской ИТ-компании Maykor Сергея Су
23.08.2018 Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах

ам социальной ответственности. Данный социальный отчет – 5-й в истории компании. При его подготовке Maykor следовала рекомендациям обновленного стандарта GRI Standards (базовая версия) и раскры
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor

Система Virtual Rack Management System (vRMS), разработанная Business Ecosystems, резидентом «Сколково», позволила Maykor повысить компетенцию своих специалистов из 83 филиалов по сетевым технологиям, обеспечив их практическое обучение без отрыва от производства. Оригинальность решения BE vRMS заключается в
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS
18.04.2018 Maykor поможет цифровой трансформации Армении

влена на стимулирование внедрения ИТ во всех структурах госуправления для повышения эффективности госаппарата, а также для поддержки частного сектора. Подписанный меморандум утверждает сотрудничество Maykor и фонда «Цифровая Армения» в области решения задач по цифровизации республики в рамках проекта «Цифровая Трансформация Армении 2018-2030». Предполагается привлечение Maykor к рабо
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8%

х аутсорсинговых сервисов для ключевых клиентов, а также на оптимизации внутренних процессов и развитии ИТ-систем компании. Высокие показатели сохранились по ключевому отраслевому направлению бизнеса Maykor – услугам для ритейла. На этот сегмент приходится 53% выручки, что составляет 5,8 млрд руб. Среди ключевых заказчиков Maykor в сфере розничной торговли – «Связной», X5 Retail Grou
15.03.2018 Maykor поднялась на 70 позиций в списке лучших работодателей страны

м ключевым показателям: мнения сотрудников и соискателей, а также экспертная оценка HR-практик компании, ответственных за работу с персоналом. По итогам исследования в 2017 г. эксперты также включили Maykor в число компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами. Подобной высокой оценки удалось достичь благодаря непрерывному совершенствованию всех бизнес- и HR-составляющих Maykor. По
30.01.2018 Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке

комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы» на территории девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.Согласно контракту, в зону ответственности Maykor входят такие задачи, как оснащение избирательных комиссий комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы», обеспечение бесперебойной работы и своевременное техническое обслуживание систем
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»

ря использованию стандартной функциональности модуля Service платформы Microsoft Dynamics 365», – отметил Антон Назаров, бизнес-директор, департамент многофункциональных клиентских решений и сервисов Maykor-GMCS.
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей»

шаги.    «Это не первая наша попытка автоматизировать казначейство. Внедряемые ранее решения не отвечали нашим потребностям, и учет, в основном, велся вручную в таблицах Excel. Выбрав готовое решение MAYKOR-GMCS на базе Dynamics AX, мы смогли решить свои управленческие задачи», – отметил генеральный директор компании «Объединенные цифровые сети» Александр Числов. В новой системе казначейств
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг

я к новым экономическим реалиям. Это позволяет предполагать, что в ближайшие годы данный сегмент укрепит свои позиции», – считает Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor. Общая выручка топ-30 крупнейших ИТ-консультантов России, pмлрд Источник: CNews Analytics, 2017 Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в то
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки дина
13.06.2017 Maykor обеспечила перевод касс салонов «Билайн» в онлайн-режим

твующее соглашение было подписано с компанией «Вымпелком» в январе 2017 года в рамках уже действующего контракта на сервис контрольно-кассового оборудования.В 2016 году компания «Вымпелком» привлекла Maykor к выполнению всего комплекса работ по техническому обслуживанию кассовой зоны сети салонов сотовой связи «Билайн», включая устранение неисправностей оборудования и восстановление работос
01.06.2017 Maykor-BTE запустила чат-бот для общения с клиентами в режиме 24/7

Компания Maykor-BTE, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске чат-бота, который на текущий момент может дать исчерпывающую информ
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами

Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управле
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ

вать электронный документооборот, но при этом не дорабатывать ни ERP, ни ЭДО-системы компании. Это очень удобно, так как требует минимальных трудозатрат», – отметила Ксения Черникова, бизнес-директор Maykor-GMCS.«Нашим менеджерам не нужно осваивать новый интерфейс системы ЭДО, они продолжают работать в привычном, но при этом могут пользоваться всеми возможностями электронного документооборо
26.04.2017 Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес процессов, объявила о продлении сотрудничества в области технического обслуживания контрольно-кассовой техники с сетью

13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах

Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнени
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного курса позволит студентам освоить востребованные на рынке технол
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб.

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, подвела итоги 2016 г. Выручка за 2016 г. сохранилась на уровне предыдущего, превысив 10,2 млрд руб. Компания
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России

Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет
14.03.2017 Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ

Компания BTE (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, одержала победу в тендере банка ТКБ на поддержку парка банкоматов. География контракта охватывает 60 регионов России, сообщ
20.02.2017 Maykor в списке лучших аутсорсеров мира IAOP

ативной социальной ответственности.Оценки поставщиков услуг по этим критериям по традиции будут опубликованы в июне в рамках совместного проекта IAOP и журнала Fortune в спецвыпуске Fortune 500. «Для Maykor сохранение позиций в лист The Global Outsourcing 100 – это не только факт международного признания, но и стимул для развития. В этом году мы сосредоточились на разработке инновационных ф
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний

Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксир
08.02.2017 Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн

Maykor стал подрядчиком ФСС В течение 2017 г. сопровождением информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования России (ФСС) будет заниматься компания Maykor. Об этом сообщила пресс-служба этой компании. Согласно заключенному контракту, Maykor предстоит организация соответствующих работ как в центральном аппарате, так и в более чем дву
08.02.2017 Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ

Maykor сообщила о победе в тендере на сервис информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования Российской Федерации. Как рассказали CNews в компании, по контракту Maykor осуществляет комплексное сопровождение и развитие информационно-вычислительной инфраструктуры фонда как в центральном аппарате, так и в более чем 2 тыс. региональных отделениях по всей с
24.01.2017 Maykor обеспечит бесперебойную работу ГАС «Выборы» в 9 регионах

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, объявила о победе в конкурсе на оказание услуг по обеспечению функционирования Государственной автоматизиров
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

о и вывела их на установленные в кабинетах ключевых сотрудников мониторы. На сегодняшний день BI-систему используют финансовый и производственный блок, блок закупок и ИТ-подразделение – специалистами Maykor-GMCS настроено более 18 аналитических панелей. BI-система QlikView позволяет нам отслеживать состояние «здоровья» компании в режиме онлайн. Дашборды выступают не только инструментами упр
09.11.2016 Maykor выиграл тендер на сервис инженерных систем двух гипермаркетов «Ашан»

щил о победе в тендере на сервис инженерной инфраструктуры гипермаркетов «Ашан» в Красногорске и Иваново. Как рассказали CNews в компании, поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов Maykor получил в эксплуатацию системы, обеспечивающие функционирование торговых залов, технических зон, паркинга и кровель общей площадью более 190 тыс. кв. м.Контракт подразумевает выполнение

02.11.2016 «Альфа-Банк» доверил Maykor-BTE обслуживание региональной ИТ-инфраструктуры

«Альфа-Банк», частный банк России, по итогам конкурса выбрал компанию Maykor-BTE в качестве единого поставщика услуг техподдержки ИТ-инфраструктуры в региональных подразделениях. Соответствующий трехлетний контракт стороны заключили в июле, сообщили CNews в «M
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»

Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/Io
17.08.2016 Maykor в 2015 г. направил более 5,3 млн руб. на благотворительность

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, объявила
08.08.2016 Maykor-BTE стала основным поставщиком техподдержки УС для банка «Открытие»

ис устройств самообслуживания. На поддержку аутсорсеру отдана основная часть парка УС банка – это более 1200 единиц техники в 15 регионах России (около 200 населенных пунктов). По условиям контракта, Maykor-BTE выполняет обслуживание мультивендорного парка УС – банкоматов, киосков, ресайклеров – по пакетам FLM и SLM (первый и второй уровни техподдержки, включающие комплексное техническое об
02.08.2016 Сеть Fix Price в 3 раза увеличила контракт с Maykor

л об очередном расширении сотрудничества с сетью магазинов фиксированной цены Fix Price. Согласно новому соглашению, число поддерживаемой аутсорсером техники увеличилось более чем в 3 раза. Напомним, Maykor обеспечивает обслуживание кассовых зон в магазинах Fix Price. В сервисный пакет входит установка, ввод в эксплуатацию, настройка техники, поддержка программного обеспечения Front Office,
06.07.2016 Maykor выступает партнером летней школы по программированию университета «Иннополис»

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, выступает генеральным партнером летней школы олимпиадной подготовки по программированию для школьников в уни
09.06.2016 Maykor и университет «Иннополис» займутся подготовкой кадров для ИТ-отрасли

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, и университет «Иннополис» намерены сотрудничать в области подготовки кадров для ИТ-отрасли и разработки отра
08.06.2016 Maykor вошла в список аутсорсинговых компаний-лидеров IAOP по четырем критериям

Компания Maykor вновь включена в список лидеров мировой индустрии аутсорсинга The 2016 Global Outsourcing 100, опубликованный международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IAOP) и журналом Fortu
27.04.2016 Maykor взяла на поддержку ИТ-инфраструктуру дома моды Henderson

Дом моды Henderson заключил договор с компанией Maykor на поддержку ИТ-инфраструктуры в торговых точках по всей России. Как сообщили CNews в Maykor, с заключением нового контракта компании расширяют сотрудничество. Так, с 2012 г. M
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView

Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управ

Публикаций - 314, упоминаний - 353

Maykor и организации, системы, технологии, персоны:

МТ-Интеграция - GMCS 374 62
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 47
Крок - Croc 1964 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 36
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 34
Ростелеком 10948 31
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Maykor - GMCS 45 29
Компьюлинк ГК - Compulink 456 28
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 27
НСТ - Новые сервисные технологии 49 26
Softline - Софтлайн 3743 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 23
Maykor - Expertek - Экспертек 32 22
Microsoft Corporation 25775 22
NVision Group - Энвижн Груп 699 21
МегаФон 10742 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Oracle Corporation 7074 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Россервис 55 13
SAP SE 5601 13
Maykor - BTE 16 12
АйТи 1519 12
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
ФОРС - Центр разработки 703 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 9
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 8
9594 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
Т1 Сервионика - Servionica 278 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Почта России ПАО 2370 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Связной ГК 1401 12
Газпром нефть 725 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Спортмастер - Sportmaster 201 10
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Альфа-Банк 1979 9
Maykor - Автотанк-Сервис 7 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
Снежная Королева - СК Трейд 62 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Газпром ПАО 1493 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
IKEA - ИКЕА 171 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Garsdale Services 39 4
Мострансавто 69 4
ЦентрОбувь ТД 29 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 141
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 107
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 103
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 71
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 50
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 45
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 35
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 17
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Microsoft Dynamics 1197 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 12
Microsoft Dynamics CRM 564 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 8
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 7
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Google Android 15244 6
Microsoft Windows 16882 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 5
ФНС РФ ЦОД 30 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Omni - криптовалюта 99 3
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 3
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 3
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Dynamics 365 147 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Qlik Qlikview 120 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 2
Симбиотел - EZTalk 17 2
Сульгин Сергей 47 38
Семенова Ирина 43 30
Бродянский Станислав 21 15
Растопшин Павел 54 10
Осипов Сергей 43 10
Никитин Максим 27 9
Штернлиб Теймур 27 9
Лящ Михаил 49 9
Селиванов Дмитрий 52 7
Андрианов Иван 11 7
Путин Владимир 3454 7
Марголин Михаил 17 6
Воропаева Екатерина 22 6
Емельченков Сергей 141 5
Панагушин Андрей 17 5
Плотникова Наталья 8 5
Махов Геннадий 11 5
Стеценко Вадим 13 5
Мацоцкий Сергей 180 5
Осипов Александр 96 4
Волков Владимир 69 4
Таран Сергей 43 4
Богомолов Андрей 21 4
Тарантасов Геннадий 16 4
Кутилов Евгений 22 4
Сокольская Людмила 10 4
Шамиль Темир 4 4
Никифоров Николай 1138 4
Скрынский Василий 3 3
Яппаров Тагир 110 3
Козырев Алексей 328 3
Бобровников Борис 104 3
Заржецкий Александр 37 3
Ананьин Алексей 90 3
Фомичев Андрей 74 3
Николашин Павел 3 3
Морозов Дмитрий 20 3
Адоньев Сергей 36 3
Прохоров Сергей 25 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Европа 24964 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Украина 7928 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 5
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 4
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Израиль 2856 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 99
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 89
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 33
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 21
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 9
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Экономический эффект 1342 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Fortune 211 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Царьград - телеканал 29 1
РБК Daily 91 1
Content-Review 16 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Wired - Издание 276 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews Рынок ИТ-услуг 171 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 5
IAOP Global Outsourcing 100 18 4
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Fortune Global 500 295 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
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HFS Research 49 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Tenders 18 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Berg Insight 19 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Российский рынок ERP 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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