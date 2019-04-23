Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Maykor Мэйкор Сервисная Холдинговая Компания
Публикаций - 266, упоминаний - 350
Maykor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сульгин Сергей 45 35
|Семенова Ирина 43 29
|Бродянский Станислав 21 15
|Растопшин Павел 28 10
|Лящ Михаил 40 9
|Штернлиб Теймур 27 9
|Путин Владимир 2492 7
|Селиванов Дмитрий 51 7
|Андрианов Иван 11 7
|Осипов Сергей 27 5
|Мацоцкий Сергей 173 5
|Никитин Максим 21 5
|Панагушин Андрей 16 5
|Плотникова Наталья 8 5
|Тарантасов Геннадий 9 4
|Богомолов Андрей 21 4
|Никифоров Николай 1147 4
|Волков Владимир 46 4
|Кутилов Евгений 20 4
|Марголин Михаил 15 3
|Решетков Александр 5 3
|Морозов Дмитрий 18 3
|Сытин Дмитрий 51 3
|Усманов Алишер 269 3
|Карачинский Анатолий 89 3
|Мегрелишвили Георгий 18 3
|Николашин Павел 3 3
|Махов Геннадий 11 3
|Заржецкий Александр 31 3
|Файнбойм Александр 10 3
|Томлянович Степан 6 3
|Таран Сергей 39 3
|Емельченков Сергей 86 3
|Тихомиров Леонид 10 3
|Чехонин Антон 62 3
|Скрынский Василий 3 3
|Ананьин Алексей 74 3
|Фомичев Андрей 68 3
|Яппаров Тагир 80 3
|Воропаева Екатерина 19 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru