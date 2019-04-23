Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания

Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд ь на 8,8% и составила ₽53,4 млрд против ₽49,1 млрд в 2017 г. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Он частично обусловлен отсутствием входившей в топ-5 компании Maykor, которая не стала подавать данные для участия в рейтинге в этом году. Возможно, это связано с неприятностями, которые начались у компании осенью 2018 г. Тем не менее, рост выручки топ-20

У президента Maykor проходят обыски Обыски у президента Maykor По данным источника CNews, у президента российской ИТ-компании Maykor Сергея Су

Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах ам социальной ответственности. Данный социальный отчет – 5-й в истории компании. При его подготовке Maykor следовала рекомендациям обновленного стандарта GRI Standards (базовая версия) и раскры

Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor Система Virtual Rack Management System (vRMS), разработанная Business Ecosystems, резидентом «Сколково», позволила Maykor повысить компетенцию своих специалистов из 83 филиалов по сетевым технологиям, обеспечив их практическое обучение без отрыва от производства. Оригинальность решения BE vRMS заключается в

Maykor поможет цифровой трансформации Армении влена на стимулирование внедрения ИТ во всех структурах госуправления для повышения эффективности госаппарата, а также для поддержки частного сектора. Подписанный меморандум утверждает сотрудничество Maykor и фонда «Цифровая Армения» в области решения задач по цифровизации республики в рамках проекта «Цифровая Трансформация Армении 2018-2030». Предполагается привлечение Maykor к рабо

Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% х аутсорсинговых сервисов для ключевых клиентов, а также на оптимизации внутренних процессов и развитии ИТ-систем компании. Высокие показатели сохранились по ключевому отраслевому направлению бизнеса Maykor – услугам для ритейла. На этот сегмент приходится 53% выручки, что составляет 5,8 млрд руб. Среди ключевых заказчиков Maykor в сфере розничной торговли – «Связной», X5 Retail Grou

Maykor поднялась на 70 позиций в списке лучших работодателей страны м ключевым показателям: мнения сотрудников и соискателей, а также экспертная оценка HR-практик компании, ответственных за работу с персоналом. По итогам исследования в 2017 г. эксперты также включили Maykor в число компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами. Подобной высокой оценки удалось достичь благодаря непрерывному совершенствованию всех бизнес- и HR-составляющих Maykor. По

Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы» на территории девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.Согласно контракту, в зону ответственности Maykor входят такие задачи, как оснащение избирательных комиссий комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы», обеспечение бесперебойной работы и своевременное техническое обслуживание систем

Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост» ря использованию стандартной функциональности модуля Service платформы Microsoft Dynamics 365», – отметил Антон Назаров, бизнес-директор, департамент многофункциональных клиентских решений и сервисов Maykor-GMCS.

MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» шаги. «Это не первая наша попытка автоматизировать казначейство. Внедряемые ранее решения не отвечали нашим потребностям, и учет, в основном, велся вручную в таблицах Excel. Выбрав готовое решение MAYKOR-GMCS на базе Dynamics AX, мы смогли решить свои управленческие задачи», – отметил генеральный директор компании «Объединенные цифровые сети» Александр Числов. В новой системе казначейств

Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг я к новым экономическим реалиям. Это позволяет предполагать, что в ближайшие годы данный сегмент укрепит свои позиции», – считает Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor. Общая выручка топ-30 крупнейших ИТ-консультантов России, pмлрд Источник: CNews Analytics, 2017 Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в то

Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки дина

Maykor обеспечила перевод касс салонов «Билайн» в онлайн-режим твующее соглашение было подписано с компанией «Вымпелком» в январе 2017 года в рамках уже действующего контракта на сервис контрольно-кассового оборудования.В 2016 году компания «Вымпелком» привлекла Maykor к выполнению всего комплекса работ по техническому обслуживанию кассовой зоны сети салонов сотовой связи «Билайн», включая устранение неисправностей оборудования и восстановление работос

Maykor-BTE запустила чат-бот для общения с клиентами в режиме 24/7 Компания Maykor-BTE, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске чат-бота, который на текущий момент может дать исчерпывающую информ

Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управле

Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ вать электронный документооборот, но при этом не дорабатывать ни ERP, ни ЭДО-системы компании. Это очень удобно, так как требует минимальных трудозатрат», – отметила Ксения Черникова, бизнес-директор Maykor-GMCS.«Нашим менеджерам не нужно осваивать новый интерфейс системы ЭДО, они продолжают работать в привычном, но при этом могут пользоваться всеми возможностями электронного документооборо

Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес процессов, объявила о продлении сотрудничества в области технического обслуживания контрольно-кассовой техники с сетью

«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнени

MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного курса позволит студентам освоить востребованные на рынке технол

Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, подвела итоги 2016 г. Выручка за 2016 г. сохранилась на уровне предыдущего, превысив 10,2 млрд руб. Компания

Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет

Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ Компания BTE (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, одержала победу в тендере банка ТКБ на поддержку парка банкоматов. География контракта охватывает 60 регионов России, сообщ

Maykor в списке лучших аутсорсеров мира IAOP ативной социальной ответственности.Оценки поставщиков услуг по этим критериям по традиции будут опубликованы в июне в рамках совместного проекта IAOP и журнала Fortune в спецвыпуске Fortune 500. «Для Maykor сохранение позиций в лист The Global Outsourcing 100 – это не только факт международного признания, но и стимул для развития. В этом году мы сосредоточились на разработке инновационных ф

Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксир

Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн Maykor стал подрядчиком ФСС В течение 2017 г. сопровождением информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования России (ФСС) будет заниматься компания Maykor. Об этом сообщила пресс-служба этой компании. Согласно заключенному контракту, Maykor предстоит организация соответствующих работ как в центральном аппарате, так и в более чем дву

Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ Maykor сообщила о победе в тендере на сервис информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования Российской Федерации. Как рассказали CNews в компании, по контракту Maykor осуществляет комплексное сопровождение и развитие информационно-вычислительной инфраструктуры фонда как в центральном аппарате, так и в более чем 2 тыс. региональных отделениях по всей с

Maykor обеспечит бесперебойную работу ГАС «Выборы» в 9 регионах Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, объявила о победе в конкурсе на оказание услуг по обеспечению функционирования Государственной автоматизиров

Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро» о и вывела их на установленные в кабинетах ключевых сотрудников мониторы. На сегодняшний день BI-систему используют финансовый и производственный блок, блок закупок и ИТ-подразделение – специалистами Maykor-GMCS настроено более 18 аналитических панелей. BI-система QlikView позволяет нам отслеживать состояние «здоровья» компании в режиме онлайн. Дашборды выступают не только инструментами упр

Maykor выиграл тендер на сервис инженерных систем двух гипермаркетов «Ашан» щил о победе в тендере на сервис инженерной инфраструктуры гипермаркетов «Ашан» в Красногорске и Иваново. Как рассказали CNews в компании, поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов Maykor получил в эксплуатацию системы, обеспечивающие функционирование торговых залов, технических зон, паркинга и кровель общей площадью более 190 тыс. кв. м.Контракт подразумевает выполнение

«Альфа-Банк» доверил Maykor-BTE обслуживание региональной ИТ-инфраструктуры «Альфа-Банк», частный банк России, по итогам конкурса выбрал компанию Maykor-BTE в качестве единого поставщика услуг техподдержки ИТ-инфраструктуры в региональных подразделениях. Соответствующий трехлетний контракт стороны заключили в июле, сообщили CNews в «M

Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/Io

Maykor в 2015 г. направил более 5,3 млн руб. на благотворительность Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, объявила

Maykor-BTE стала основным поставщиком техподдержки УС для банка «Открытие» ис устройств самообслуживания. На поддержку аутсорсеру отдана основная часть парка УС банка – это более 1200 единиц техники в 15 регионах России (около 200 населенных пунктов). По условиям контракта, Maykor-BTE выполняет обслуживание мультивендорного парка УС – банкоматов, киосков, ресайклеров – по пакетам FLM и SLM (первый и второй уровни техподдержки, включающие комплексное техническое об

Сеть Fix Price в 3 раза увеличила контракт с Maykor л об очередном расширении сотрудничества с сетью магазинов фиксированной цены Fix Price. Согласно новому соглашению, число поддерживаемой аутсорсером техники увеличилось более чем в 3 раза. Напомним, Maykor обеспечивает обслуживание кассовых зон в магазинах Fix Price. В сервисный пакет входит установка, ввод в эксплуатацию, настройка техники, поддержка программного обеспечения Front Office,

Maykor выступает партнером летней школы по программированию университета «Иннополис» Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, выступает генеральным партнером летней школы олимпиадной подготовки по программированию для школьников в уни

Maykor и университет «Иннополис» займутся подготовкой кадров для ИТ-отрасли Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, и университет «Иннополис» намерены сотрудничать в области подготовки кадров для ИТ-отрасли и разработки отра

Maykor вошла в список аутсорсинговых компаний-лидеров IAOP по четырем критериям Компания Maykor вновь включена в список лидеров мировой индустрии аутсорсинга The 2016 Global Outsourcing 100, опубликованный международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IAOP) и журналом Fortu

Maykor взяла на поддержку ИТ-инфраструктуру дома моды Henderson Дом моды Henderson заключил договор с компанией Maykor на поддержку ИТ-инфраструктуры в торговых точках по всей России. Как сообщили CNews в Maykor, с заключением нового контракта компании расширяют сотрудничество. Так, с 2012 г. M