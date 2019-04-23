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Maykor Мэйкор Сервисная Холдинговая Компания



23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски
23.08.2018 Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS
18.04.2018 Maykor поможет цифровой трансформации Армении
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8%
15.03.2018 Maykor поднялась на 70 позиций в списке лучших работодателей страны
30.01.2018 Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг
13.06.2017 Maykor обеспечила перевод касс салонов «Билайн» в онлайн-режим
26.04.2017 Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб.
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России
14.03.2017 Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ
20.02.2017 Maykor в списке лучших аутсорсеров мира IAOP
08.02.2017 Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн
08.02.2017 Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ
24.01.2017 Maykor обеспечит бесперебойную работу ГАС «Выборы» в 9 регионах
09.11.2016 Maykor выиграл тендер на сервис инженерных систем двух гипермаркетов «Ашан»
17.08.2016 Maykor в 2015 г. направил более 5,3 млн руб. на благотворительность
02.08.2016 Сеть Fix Price в 3 раза увеличила контракт с Maykor
06.07.2016 Maykor выступает партнером летней школы по программированию университета «Иннополис»
09.06.2016 Maykor и университет «Иннополис» займутся подготовкой кадров для ИТ-отрасли
08.06.2016 Maykor вошла в список аутсорсинговых компаний-лидеров IAOP по четырем критериям
27.04.2016 Maykor взяла на поддержку ИТ-инфраструктуру дома моды Henderson
05.04.2016 Maykor выиграла тендер на сервис ИТ-инфраструктуры в пяти филиалах «Мегафона»
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб.
10.03.2016 Maykor взял на поддержку систему управления бюджетным процессом Департамента финансов Москвы
01.02.2016 Maykor-BTE взяла на поддержку 40% парка банкоматов и терминалов Бинбанка
20.01.2016 Fix Price расширила контракт с Maykor на техподдержку ПО и оборудования магазинов сети
09.12.2015 Сеть Kari увеличивает число магазинов в России при поддержке Maykor
02.11.2015 «Снежная Королева» продлила сервисный договор с Maykor
30.10.2015 Maykor хочет стать «университетом» для ИТ-индустрии
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве
01.10.2015 Maykor-BTE продолжит обеспечивать техподдержку банкоматов Россельхозбанка
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья
09.09.2015 Maykor обеспечит сервис для розничной сети «Ростелеком — Розничные системы» в 5 макрорегионах
12.08.2015 Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье

Публикаций - 266, упоминаний - 350

Maykor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ Сервис 74 42
Крок - Croc 1599 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1141 33
GMCS 316 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 28
IBS - ИБС ИТ Услуги 1416 28
Инфосистемы Джет 860 26
Компьюлинк ГК - Compulink 385 25
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 289 24
Айтеко - iTeco 896 22
Softline - Софтлайн 1837 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1543 21
НСТ - Новые сервисные технологии 37 20
NVision Group - Энвижн Груп 659 19
ITG - INLINE Technologies Group 149 17
Ростех - Ростехнологии 2450 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 16
Астерос - Asteros 602 15
Oracle Corporation 5923 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 14
Microsoft Corporation 22125 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 464 11
Россервис 52 11
ФОРС - Центр разработки 310 10
Корус Консалтинг ГК 1001 10
АйТи 1130 9
SAP SE 4461 9
АТОЛ ГК 183 8
Maykor BTE 16 8
АФК Система ПАО 1618 7
1С-ИжТиСи 4999 7
Maykor GMCS 44 7
РДТЕХ 213 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 359 7
1С-Битрикс - Bitrix 5350 7
5593 7
IBM - International Business Machines Corp 8833 6
Custis 81 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация 239 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 26
Почта России ПАО 1831 20
X5 Group 668 18
Связной ГК 1116 11
Роснефть НК 423 10
ГПБ - Газпромбанк 825 9
Спортмастер 133 9
Газпром нефть 412 8
УЭК - Универсальная электронная карта 557 8
РСХБ - Россельхозбанк 222 7
Альфа-Банк 1434 7
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 6
РусГидро ПАО 200 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 6
Снежная Королева 43 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 5
Бинбанк 190 5
ТНК-ВР Холдинг 240 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
Auchan Holding - Ашан 177 5
X5 Group - Перекрёсток 298 5
ВТБ - ВТБ24 645 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1613 5
Газпром ПАО 893 5
РЖД - Российские железные дороги 1419 4
Мострансавто 62 4
Альфа-Групп 597 4
Kari - Кари - Сеть магазинов 55 4
РВК - Российская венчурная компания 521 4
Русский стандарт Банк 365 4
Дикси - Сеть магазинов 98 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 355 4
Лента - Сеть розничной торговли 519 4
IKEA - ИКЕА 120 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 3
Транснефть 223 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2097 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7707 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8292 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2107 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1400 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 857 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 511 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1418 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 685 7
Федеральное казначейство России 1190 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3036 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1235 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1853 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 552 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1916 4
Роснано 627 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1008 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 561 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 994 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2318 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1071 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 125 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 2
Президент Российской Федерации 3197 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 2
Администрация Президента РФ 871 2
Правительство РФ 7245 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 208 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15997 82
ИТ-аутсорсинг 866 54
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 736 26
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 963 25
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 908 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3220 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3964 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4607 9
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 529 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32628 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2953 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10784 7
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 448 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 858 6
Big Data - Большие данные 2455 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 360 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2570 5
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5850 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1994 5
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SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 41 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1388 4
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Стрелка - Транспортная карта 199 8
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Microsoft Dynamics 744 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5197 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1921 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 765 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 5
Microsoft Dynamics CRM 520 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 143 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 190 4
Linux OS 7494 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 620 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 975 3
GMCS VerEx - Платформа ВерЭкс 9 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 98 3
Google Android 11732 3
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 266 3
ГС-инвест - Avanpost PKI 18 3
Симбиотел - EZTalk 11 2
ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 18 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 2
HPE Service Manager 36 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 68 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2175 2
Apple iPad 3582 2
ФНС РФ ЦОД 24 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6028 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 254 2
Aladdin JaCarta 180 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 50 2
Apple iOS 6315 2
Microsoft Dynamics 365 119 2
Infor ERP LN 178 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1040 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 47 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1289 1
Microsoft Windows 10 11267 1
Сульгин Сергей 45 35
Семенова Ирина 43 29
Бродянский Станислав 21 15
Растопшин Павел 28 10
Лящ Михаил 40 9
Штернлиб Теймур 27 9
Путин Владимир 2492 7
Селиванов Дмитрий 51 7
Андрианов Иван 11 7
Осипов Сергей 27 5
Мацоцкий Сергей 173 5
Никитин Максим 21 5
Панагушин Андрей 16 5
Плотникова Наталья 8 5
Тарантасов Геннадий 9 4
Богомолов Андрей 21 4
Никифоров Николай 1147 4
Волков Владимир 46 4
Кутилов Евгений 20 4
Марголин Михаил 15 3
Решетков Александр 5 3
Морозов Дмитрий 18 3
Сытин Дмитрий 51 3
Усманов Алишер 269 3
Карачинский Анатолий 89 3
Мегрелишвили Георгий 18 3
Николашин Павел 3 3
Махов Геннадий 11 3
Заржецкий Александр 31 3
Файнбойм Александр 10 3
Томлянович Степан 6 3
Таран Сергей 39 3
Емельченков Сергей 86 3
Тихомиров Леонид 10 3
Чехонин Антон 62 3
Скрынский Василий 3 3
Ананьин Алексей 74 3
Фомичев Андрей 68 3
Яппаров Тагир 80 3
Воропаева Екатерина 19 3
Россия - Российская федерация - РФ 102876 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32226 39
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2100 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 903 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5120 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2618 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11997 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1945 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12328 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1172 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11007 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12709 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 911 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2050 7
Европа 10341 7
Россия - ПФО - Казань 1971 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 5
Германия - Федеративная Республика 8355 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 636 5
Украина 5935 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 4
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 325 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1881 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1989 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12652 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 676 3
Южная Корея - Республика 3933 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 570 3
Россия - СФО - Новосибирск 3178 3
Япония 9572 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2066 3
Россия - Сибирь 1455 3
Ближний Восток 2530 3
Африка - Африканский регион 2779 3
Казахстан - Республика 4389 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 579 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3693 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6863 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2857 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6469 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 19
Аутсорсинг 735 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7188 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1123 12
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 855 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2475 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1127 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 154 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2349 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 461 3
Информационное общество - Государственная программа 1162 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 243 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 659 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1415 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 533 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1953 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 221 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1342 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 585 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 63 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 422 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 777 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 210 2
Страхование - Страховое дело 767 2
Экономический эффект 593 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 469 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 159 2
Шатура 8 1
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КДЦ - Консультативно-диагностический центр 7 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 503 1
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IAOP Global Outsourcing 100 16 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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