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БГТУ имени В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова

БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова

СОБЫТИЯ


12.10.2026 Таинственная компания начала выплачивать долги российского «убийцы Starlink». Он брал кредиты почти под 30% 1
02.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в Белгородской области 1
06.08.2025 Точная координация в тесном пространстве: ученые разработали новейший алгоритм для медицинских роборук 1
24.03.2025 «Киберпротект» открыла представительство в Минске 1
05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино 2
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch 2
22.07.2021 «АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
08.12.2015 В Фундаментальную библиотеку БГТУ «ВОЕНМЕХ» поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» «А2-400» 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
06.03.2014 Softline модернизировала ИТ-сервисы Белгородского государственного технологического университета 3
24.01.2014 IBS и Белгородский государственный технологический университет заключили соглашение о стратегическом партнерстве 3
24.02.2009 БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte 2
13.12.2007 Студенты из Венесуэлы будут обучаться в вузах Беларуси 1
15.02.2007 БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова ищет поставщика ЦАТС 1

Публикаций - 17, упоминаний - 24

БГТУ имени В.Г. Шухова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3482 2
Apple Inc 13301 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1131 2
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
CloudDC - АйЭмТи 10 1
Киберпротект - Киберпротект Бел 3 1
Ростелеком 11057 1
МегаФон 10975 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Microsoft Corporation 25884 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16166 1
Intel Corporation 12878 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Softline - Софтлайн 3810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3206 1
Telegram Group 3013 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 1
AMT Group - АМТ-Груп 370 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 353 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 135 1
Ниеншанц 124 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Монокристалл БЗС - Белгородский завод сапфиров 2 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 71 2
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 6 1
Hyundai Motor Company 439 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Наукоград - технопарк 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1581 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 102 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 6
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4230 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6409 2
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FreePik 1890 1
Arbyte CADStation 13 1
Arbyte Alkazar 11 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
ЭЛАР ЭларСкан 192 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 71 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Лицей 31 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Siemens Teamcenter 74 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 136 1
ЕМИАС Электронный рецепт 91 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 185 1
Воробьев Владислав 3 1
Радьков Александр 4 1
Меркушев Александр 18 1
Максимова Ирина 6 1
Халапян Сергей 1 1
Путин Владимир 3477 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3631 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3032 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 2
Главбух 15 1
Mash - telegram-канал 26 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 4
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 2
БГТУ - Белорусский государственный технологический университет 2 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 32 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Цифровая прокачка региона 29 1
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