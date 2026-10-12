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БГТУ имени В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 24
БГТУ имени В.Г. Шухова и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Владислав 3 1
|Радьков Александр 4 1
|Меркушев Александр 18 1
|Максимова Ирина 6 1
|Халапян Сергей 1 1
|Путин Владимир 3477 1
|Мирошников Борис 63 1
|Бойко Елена 152 1
|Фомичев Олег 139 1
|Селиванов Дмитрий 52 1
|Старовойт Роман 22 1
|Белоусов Александр 14 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Корниенко Михаил 25 1
|Кураш Антон 32 1
|Иванкин Роман 2 1
|Галеева Гузель 16 1
|Бадаев Алексей 40 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Майоров Игорь 3 1
|Евстигнеев Григорий 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 2
|Главбух 15 1
|Mash - telegram-канал 26 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.