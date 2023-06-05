Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

Российская ИТ-компания C3 Solutions объявила о переносе производственных мощностей из Шебекино в Белгородской области. Персонал был трудоустроен в Белгород. Компания открыла три дополнительные производственных площадки в Костроме, Рязани и Зеленограде.

Перенос мощностей

Отечественный производитель инженерных решений для дата-центров C3 Solutions объявил о переносе производственных мощностей из Шебекино (Белгородская область). Об этом представители компании рассказали CNews.

Производство переехало подальше от границы в город Белгород в ноябре 2022 г. К началу 2023 г. никаких производственных мощностей у C3 Solutions в Шебекино уже не было.

Производственная площадка компании, расположенная в Белгороде, продолжает работать в обычном режиме. Персонал, который пожелал уехать из Шебекино, трудоустроили в Белгороде. «Всем сотрудникам, работающим на белгородской производственной площадке, компания оказывает необходимые меры в содействии решению бытовых вопросов, связанных с особенностями СВО», — заявили CNews представители C3 Solutions.

Увеличение мощностей

С3 Solutions также сообщил об увеличении производственных мощностей на своих промплощадках в Костроме, Рязани и Зеленограде. Мощности были увеличены для непрерывности бизнеса и диверсификация производства, с целью выполнения обязательств перед заказчиками и партнерами. Сейчас на площадках трудоустроено около 250 человек.

Фото: C3 Solutions Скрин производственной площадки C3 Solutions

Площадки производят всю линейку продукции компании: телекоммуникационные и промышленные конструктивы, серверные шкафы и стойки, климатическое оборудование, электротехнические решения и другие продукты. При этом в ближайшее время ассортимент продукции будет расширен, утверждает в компании.

Атака российского производства

В конце мая 2023 г. CNews писал о том, что Украина устроила крупномасштабный обстрел промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области. Из-за этого пострадало множество промышленных предприятий, включая «Монокристалл» — фабрика по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch.

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Принадлежащий «Монокристаллу» завод в Шебекино — то ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл». По данным «Автоматизированной системы трудоустройства выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова», это один из крупнейших в мире вендоров искусственного (синтетического сапфира) — материала, использующегося, помимо прочего, в электронной и оптоволоконной промышленности, например, в индустрии светодиодов.

На 2023 г. более 98% продукции компании, к которой относятся и металлизационные пасты для солнечной энергетики, поставлялись на экспорт — завод направлял ее 25 стран на трех континентах своим 200 клиентам.

Как писал РБК, Россия, благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» удерживает от 20% до 30% мирового рынка искусственных сапфиров, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира — США, Китай, Тайвань и Японию. Apple является одним из основных заказчиков продукции завода