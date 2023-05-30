Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch

Украина выпустила десятки крупнокалиберных снарядов по промзоне под Белгородом. В числе пострадавших – завод по выпуску искусственных сапфиров, одним из основных покупателем которых является Apple. Из них она делает стекла для iPhone и часов Watch. Обстрел повредил инфраструктуру как минимум трех предприятий, нанес повреждения гражданским строениям и движимому имуществу, а также подставил под угрозу здоровье и жизнь россиян – четверо рабочих получили травмы.

ВСУ атаковали российское производство

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили крупномасштабный обстрел промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области. Пострадало множество заводов, в их числе – фабрика по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Об этом сообщил портал «Брянск Today».

Несмотря на то, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и свернула всю свою российскую розницу, она по-прежнему вела бизнес с отечественными предприятиями. Сырье для стекол от ее умных часов все это время выпускал завод «Монокристалл» – крупнейший в мире поставщик искусственных сапфиров. Из этого материала делают стекла не только для Apple Watch, но и для множества других часов – умных и классических.

Как пишет «Брянск Today», для обстрела российских заводов солдаты ВСУ использовали 152-миллиметровые снаряды. По цехам их было выпущено около 30, в результате чего пострадали, по меньшей мере, четыре человека – они получили отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей.

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На момент публикации материала на месте происшествия работали спецслужбы. Не исключено, что в итоге количество пострадавших увеличится.

Последствия обстрела

Выпущенные украинскими военными крупнокалиберные снаряды нанесли урон не только «Монокристаллу». Под обстрел также попали территории компаний «Клик» и «Аллнекс».

Как пишет Telegram-канал Mash, угодившие на территорию «Аллнекс» снаряды повредили производственное здание, и работники именно этой компании получили ожоги дыхательных путей.

Завод «Монокристалла» в Белгородской области, являющийся частью экосистемы компании, в результате обстрела лишился электроподстанции – она сгорела. Также был поврежден газопровод, пишет Mash.

Последствия действий ВСУ для компании «Клик» – это повреждение системы охлаждения административного здания, а также урон, нанесенный цеху по синтезу лаков. Насколько серьезен ущерб, на момент выхода материала известно не было.

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Но украинские снаряды разбомбили далеко не только промзону – российской гражданской инфраструктуре тоже досталось. В результате действий ВСУ были повреждены два автомобиля и частный дом. О жертвах обстрела пока не сообщается.

Стреляли по России, попали по всему миру

Принадлежащий «Монокристаллу» завод в Шебекино – это ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл». По данным «Автоматизированной системы трудоустройства выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова», это один из крупнейших в мире вендоров искусственного (синтетического сапфира) – материала, использующегося, помимо прочего, в электронной и оптоволоконной промышленности, например, в индустрии светодиодов.

На 2023 г. более 98% продукции компании, к которой относятся и металлизационные пасты для солнечной энергетики, поставлялись на экспорт – завод направлял ее 25 стран на трех континентах своим 200 клиентам.

Как пишет РБК, Россия, благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» удерживает от 20% до 30% мирового рынка искусственных сапфиров, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира – США, Китай, Тайвань и Японию. Apple является одним из основных заказчиков продукции завода – она использует ее для производства стекол в современных смартфонах iPhone и смарт-часах Watch. Сапфировые стекла крепче классических, что делает их более подходящими для применения в мобильных устройствах, подверженных различным внешним воздействиям.

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Пока неизвестно, повлиял ли обстрел ВСУ на работоспособность завода, и если да, то как быстро «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл» сможет вернуться к прежним объемам и темпам выпуска продукции. Также пока неясно, как случившееся в итоге повлияет на производство смартфонов и умных часов Apple с учетом того, насколько сильно мировой рынок искусственных сапфиров зависит от «Монокристалла».